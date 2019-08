Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal in Hamburg ankam: mit dem Zug. Ich war als kleiner Junge mit meinen Eltern auf dem Weg in den Nordseeurlaub, in Altona mussten wir umsteigen, und auf der Etappe vom Hauptbahnhof dorthin zeigt sich die Stadt bekanntlich von ihrer besten Seite. Ich sah die Alster, das Schanzenviertel, den Feierabendverkehr, gut gelaunte Menschen in erleuchteten Wohnungen – und ich beschloss: Hier will ich wohnen, genau hier, unbedingt – und ich verstand erst viel später, dass die Wohnungen, die ich vom Zug aus sah, gar nicht so toll sind, weil da ja ständig Züge vorbeifahren. Auch zum Feierabendverkehr habe ich heute eine andere Einstellung als damals. Aber an den Moment im Zug denke ich aus einem anderen Grund sehr gern zurück: Ich merkte damals, wie irre neugierig ich auf diese Stadt bin, und obwohl ich die Stadt inzwischen ziemlich gut kenne, hat sich die Neugierde gehalten. Diese Geschichte habe ich bisher in jedem Bewerbungsgespräch erzählt, das ich in Hamburg hatte, auch vor gut einem Jahr bei der ZEIT, und obwohl sie keine gute Pointe hat, haben mich die Kollegen trotzdem eingestellt. Für die nächsten Monate darf ich an dieser Stelle meinen Kollegen Oliver Hollenstein vertreten, der gerade seinen ersten Tag in Elternzeit genießt und der Sie herzlich grüßen lässt. Wenn Sie mögen, sehen wir uns nun also häufiger an dieser Stelle – würde mich freuen!

AKTUELLES

Mutmaßliche IS-Helferin streitet Vorwürfe ab

Im Prozess gegen eine mutmaßliche Unterstützerin der Terrormiliz "Islamischer Staat" weist die Angeklagte alle Vorwürfe von sich. Die aus Bremen stammende Frau soll bereit gewesen sein, einen potenziellen Attentäter aus Syrien zu heiraten und diesem so die Einreise zu ermöglichen. Zudem soll sie laut Bundesanwaltschaft in die Pläne für einen Anschlag auf einer Großveranstaltung in Deutschland eingebunden gewesen sein. Zum Prozessauftakt gab sich die 41-Jährige gestern geradezu mädchenhaft naiv, wie Gerichtsreporterin Elke Spanner beobachtete. Sie habe keinen Mann bei sich aufnehmen wollen, sondern stattdessen die eigene Ausreise nach Syrien geplant – weil sie sich als bekennende Muslima in Deutschland diskriminiert gefühlt habe. In den vom IS besetzten Gebieten habe sie ein Leben nach islamischen Regeln und frei von Anfeindungen führen wollen. Was die Angeklagte noch zu sagen hatte, lesen Sie hier.

Feldversuch: Hamburger CDU will Bushäuschen bepflanzen

Rund 10.000 Bushaltestellen gibt es in Hamburg; bei 300 von ihnen könnten sich die Dächer der Buswartehäuschen schon bald in kleine Blumenwiesen verwandeln. Die CDU-Bürgerschaftsfraktion forderte den rot-grünen Senat in einem Antrag auf, die Begrünung der Haltestellendächer zu prüfen. Die bepflanzten Dächer böten Nahrung für Insekten, insbesondere Bienen und Hummeln, außerdem filterten sie Feinstaub aus der Luft und dienten als Regenspeicher. Zuständig für die Wartehäuschen ist weder die Stadt Hamburg selbst noch der HVV, sondern die Firma Decaux, die einen Vertrag mit der Stadt hat. Vorbild für die Idee sei die niederländische Stadt Utrecht, in der sich die Begrünung als Mittel gegen das Insektensterben bewährt habe. Wie der NDR berichtet, kann die CDU auf Unterstützung der SPD hoffen: Deren Bezirksfraktion in Eimsbüttel habe bereits eine Anfrage mit demselben Ziel an die Verkehrsbehörde gestellt.

In einem Satz

Eine 24-jährige Joggerin ist am Sonntagvormittag nahe der Wilhelmsburger Reichsstraße vergewaltigt worden, den Fahndungsaufruf der Polizei finden Sie hier +++ Die Sanierung der U3-Haltestelle Landungsbrücken dauert wegen Schäden im Bauwerk bis Ende November und damit sechs Wochen länger als ursprünglich geplant +++ Das Hamburger Elektro-Sammeltaxi ioki ist mit dem Deutschen Mobilitätspreis 2019 ausgezeichnet worden +++ Eine Frauenleiche wurde am Montagvormittag aus der Elbe gezogen, die Identität der Toten ist noch unbekannt +++ Die S-Bahn-Station Reeperbahn soll bewachte, kostenpflichtige Sanitäranlagen bekommen, Kosten: 1 Million Euro

Was heute auf der Agenda steht

Schulsenator Ties Rabe (SPD) informiert über Änderungen zum Auftakt des neuen Schuljahres, das am Donnerstag beginnt

WAS SIE INTERESSIEREN KÖNNTE

Alltagsreporter: Der Rohrreiniger

Kürzlich bestellte mich ein älteres Ehepaar zu einem Einsatz, der mich graue Haare kostete. Schon an der Haustür wies mich die Frau darauf hin, dass ihr Mann weder sehen noch hören könne. Ich ging davon aus, dass ich ihn gar nicht zu Gesicht bekäme – weit gefehlt. Mit einem Gehstock bewaffnet, wackelte er unermüdlich um mich herum, während ich verzweifelt zu verhindern versuchte, dass er über meine Kabel stürzte. Seine Frau machte alles noch schlimmer: In ihrem Ordnungswahn fing sie an, meine präzise platzierten Markierungsmarken mit dem Fuß zur Seite zu schießen. Als der blinde Herr schließlich auch noch anbot, für mich den Leitungsverlauf zu skizzieren, packte ich meine Sachen und flüchtete.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Er hält es einfach nicht mehr aus

Das Lübecker Theater ist äußerst erfolgreich. Die Auslastung von 84 Prozent im Schauspiel ist eine tolle Quote, im Musiktheater sind es sogar 87 Prozent, davon können andere Häuser nur träumen. Trotzdem hat Christian Schwandt, der Direktor, gekündigt. Wie kann das sein? Florian Zinnecker ist der Frage nachgegangen und musste feststellen, dass die Gründe mit Kunst nur wenig zu tun haben – und nicht nur für Theaterliebhaber schwer einzusehen sind. Lesen Sie das Ergebnis seiner Recherche in der August-Ausgabe der ZEIT:Hamburg oder als Digitalabonnentin oder -abonnent direkt hier.

Neue Baustellen-Karte für Hamburg

Hamburg hat sich kürzlich den zweifelhaften Titel "Stauhauptstadt Deutschlands" eingehandelt – für die regelmäßigen Autofahrer unter Ihnen sicher keine große Überraschung. Auf welchen Straßen es gerade besonders eng ist, zeigt immerhin die Baustellen-Karte der Stadt online an, inklusive einer 7-Tage-Vorschau, auf der geplante Baustellen und voraussichtliche Einschränkungen im Verkehr vermerkt sind. Eine ähnliche Karte gibt es zwar schon seit Mai, der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer hat sie nun aber aktualisiert, insgesamt 100 Baustellen sind dort zurzeit zu finden. Wohlgemerkt nur jene, die den Verkehrsfluss tatsächlich behindern. Auch vor Großevents wie dem Hamburger Dom wird auf der Karte gewarnt. An einem Grundproblem habe sich aber nichts geändert, wie die Projektentwickler gestern verrieten: Alle Infos zu den Baustellen in der Stadt zu bündeln bleibe schwierig, da nur städtische Betreiber wie die Hochbahn verpflichtet sind, über Baumaßnahmen zu informieren. Für private Unternehmen gilt dies nicht. Im Straßengeschehen selbst sollen bald übrigens großflächige Schilder besser über Bauvorhaben informieren.

Annika Lasarzik

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Kaffeepause

Beim feinen Herrenausstatter Unbezahlbar ist sicher nicht der Kaffee an diesem Ort, dafür aber der Ausblick, den man von einem der vier Tische und Stühlchen vor der Tür auf die Straße hat. Genau genommen auf die Großen Bleichen. Shoppende und Staunende ziehen gleichermaßen vorbei, Touristen ebenso wie Einheimische. Letztere sind es vor allem, die in dieses kleine Café einkehren und die Stühle vor der Türe für eine Raucherpause nutzen. Ein Café im eigentlichen Sinn ist das Le Vélo Café nicht, eher eine Ecke in einem der traditionsreichsten Läden Hamburgs: dem feinen Herrenausstatter Ladage und Oelke, der vor mehr als 170 Jahren gegründet wurde. Aufbereitete Fahrräder werden hier auch verkauft. Der Mann hinter dem Tresen hat eine eher schnodderige Art, doch der Kaffee (die Bohnen stammen von Black Delight) ist sehr gut, und auch das Kuchensortiment, das aus der Mutterlander Backstube stammt, kann sich sehen lassen. Der Pekannusskuchen ist vielleicht einen Tick zu süß, aber schön saftig und in jedem Fall ungewöhnlich im Geschmack. Le Vélo Café; Neustadt, Große Bleichen 34 , Mo–Sa ab 10 Uhr geöffnet Elisabeth Knoblauch

Was geht

Open Air Jazz: Ihr Versprechen ist Soul-Jazz, gemacht für die Gegenwart, aber mit deutlichem Bezug auf alte Helden. Der Sound von The Drawbars hüllt das "Jazzhouse Open Air" dementsprechend tanzbar-entspannt ein.

Knust, Lattenplatz, ab 18 Uhr

Rom lesen: Caesar stirbt am Largo Argentino, Migranten treiben neben Touristen auf den Straßen. In "Römische Tage" verweben sich Vergangenheit und Gegenwart, eigene Erinnerungen und Beobachtungen. Simon Strauß liest als "neue Stimme seiner Generation" (Literaturhaus) aus seinem zweiten Roman.

Literaturhaus, Schwanenwik 38, 19.30 Uhr, 14 Euro

Meister der Orgel: Dass ein japanischer Organist das Bundesverdienstkreuz trägt, überrascht. Der Orden ist nur eine von zahlreichen Ehrungen, die Masaaki Suzuki erhalten hat. Warum? Die Antwort liegt in der Musik. Es erklingen Werke wie Bachs "Sei gegrüßet, Jesu gütig BWV 768" und die Fantasia Chromatica, Psalm 140, Psalm 36 von Jan Pieterszoon Sweelinck.

Hauptkirche St. Jacobi, Jacobikirchhof 22, heute, 20 Uhr, 10 Euro

Hamburger Schnack

Eine Frau läuft mit ihrem Hund auf dem Bürgersteig entlang. Der Hund platziert ziemlich genau in der Mitte des Wegs ein Häufchen. Ein Vater schiebt den Buggy seines Kindes kunstvoll drumherum. Nachdem der Hund fertig ist, geht die Frau samt Hund einfach weiter. "Könnten Sie bitte den Haufen ihres Hundes wegmachen?", ruft der Vater der Frau hinterher. "Wissen Sie, wie lange so eine Plastiktüte braucht, um zu verrotten?", entgegnet diese. "Das ist wirklich schlimm für die Umwelt. Der Hundehaufen ist in zwei Wochen von alleine wieder weg!" Die Frau geht ab, der Vater murmelt vor sich hin: "Ich habe ja gar nicht gesagt, dass sie eine Plastiktüte benutzen soll …" Gehört von Leslie Konrad

Meine Stadt

Die City-Hochhäuser lassen kurz vor ihrem Abriss – und nach Entfernung der Fassadenplatten – erahnen, dass sie nach einer Sanierung vielleicht doch gar nicht so hässlich ausgesehen hätten. © Marc Widmann

