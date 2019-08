Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

zu den zentralen Aufgaben als Kapitän der "Elbvertiefung" gehört es, ab und an einen Blick auf die Fortschritte der realen Elbvertiefung zu werfen. Die ist, wie Sie natürlich wissen, seit dem 19. Jahrhundert im Gange, weil die Schiffe, die nach Hamburg fahren, schon damals immer größer wurden – und als die Kollegen vor etlichen Jahren diesen Newsletter nach ihr benannt haben, konnte niemand vorhersagen, ob unten am Hafen auf die achte Fahrrinnenanpassung eine neunte folgen würde oder ob der Name künftig exklusiv mit uns in Verbindung stehen würde. Seit etwa zwei Wochen wird nun tatsächlich wieder gebaggert – und auf unsere Nachfrage nach dem Fortgang des Projekts in der Verkehrsbehörde bekamen wir eine Antwort, die (sehr überraschend) an Poesie und Schönklang kaum zu überbieten ist. Die aktuellen Nassbaggerarbeiten, so heißt es da, werden mit bis zu drei Saug- und einem Tieflöffelbagger durchgeführt. Der erste Saugbagger habe bereits 24.000 Kubikmeter Sand in die Übertiefe nach St. Margareten verbracht, jetzt habe er Pause, während der Tieflöffelbagger auf der Höhe Störmündung Klei und Mergel räume – Zitat Ende. Klingt das nicht wunderschön? Beinahe so, als habe Adalbert Stifter das geschrieben? Man braucht nicht viel Fantasie, um zu ahnen, dass das in Realität ganz anders aussieht. Über Fortschritt und Folgen der Arbeiten werden wir Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden halten. Und nun beginne ich mit den Tieflöffelbaggerarbeiten durch mein Mail-Postfach.

Schülerzahl steigt auf Rekordhoch

Wenn morgen das neue Schuljahr beginnt, wird es in Hamburg mehr als 200.000 Schülerinnen und Schüler geben – so viele wie lange nicht. Allein die Zahl der Erstklässler ist im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 Prozent auf 15.440 gestiegen. Das seien "gewaltige Zahlen", sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) gestern, als er einen Ausblick auf das kommende Schuljahr gab. Ähnlich hoch war die Schülerzahl zuletzt in den Siebzigern, als die Generation der Babyboomer in die Klassen drängte. Und heute? Überraschen kann der Anstieg nicht. Dass in Hamburg immer mehr Kinder geboren werden und in der Folge auch die Nachfrage an den Schulen steigen wird, war seit Jahren abzusehen. Die Stadt reagiert, indem sie neue Schulen plant und bestehende erweitert. Doch ist sie mit diesen Plänen zu spät dran? Warum die städtische Schulbaupolitik zum Reizthema geworden ist und was sich zum neuen Schuljahr außerdem ändern wird, hat Annika Lasarzik hier aufgeschrieben. Über die Befürchtung, dass Hamburgs Schüler bald zu wenig Platz haben, ließen wir den Schulsenator mit Eltern und Lehrern in der April-Ausgabe der ZEIT:Hamburg diskutieren, nachzulesen für Digitalabonnenten und -abonnentinnen hier.

Johannes Kahrs (SPD) will neuen Paragrafen 175 gegen Konversionstherapien

Die Pride Week ist gerade vorbei, aber der Kampf der Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexuellen für mehr Rechte geht weiter. Der Hamburger Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs und sein bayerischer Kollege Karl-Heinz Brunner (beide SPD) wollen nun per Gesetz einen neuen Paragrafen ins Strafgesetzbuch aufnehmen lassen. Er soll sogenannte Konversionstherapien verbieten, bei denen Ärzte, Psychotherapeuten, Heilpraktiker oder andere versuchen, Homosexuelle von ihrer sexuellen Orientierung zu "heilen". Darauf solle künftig eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren stehen, schreiben die Politiker in einem Gesetzentwurf, der bald in der SPD-Bundestagsfraktion beraten wird. Auch die CDU steht einem Verbot offen gegenüber. Brisant: Der neue Paragraf soll die Nummer 175 tragen, schlagen Kahrs und Brunner vor. Unter dieser Zahl wurden jahrzehntelang sexuelle Handlungen zwischen Männern verfolgt. Rund 140.000 Männer wurden verurteilt, erst 1994 wurde der Paragraf endgültig abgeschafft. Jetzt könnte die Neufassung eine späte Wiedergutmachung für die Opfer sein, finden die Politiker. Doch einige Betroffene wollen die Leerstelle im Gesetzbuch lieber behalten und plädieren für eine andere Zahl.

Marc Widmann

Nach der sechswöchigen Schienensperrung fahren ab morgen die Züge der S1 von Altona aus wieder nach Plan +++ HSV-Trainer Dieter Hecking warnt angesichts des 4:0-Siegs gegen den 1. FC Nürnberg vor zu viel Euphorie +++ Auf Beschluss des Senats ist Stand-up-Paddeln im Hafengebiet ab sofort verboten

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und Bürgermeister Peter Tschentscher (beide SPD) unterzeichnen im Rathaus das Gute-Kita-Gesetz



Alltagsreporter: Der Bahnmitarbeiter vom Service-Center

Einige Orte gibt es in unserem System doppelt. Meine übliche Frage an die Kunden lautet dann zum Beispiel: "Welches Oldenburg? Das in Niedersachsen oder das in Holstein?" Noch komplizierter wird es bei Neustadt. Das gibt es mehr als zehnmal in Deutschland, an der Weinstraße zum Beispiel, an der Donau und ebenfalls in Holstein. Manchmal kommt es vor, dass Kunden nicht wissen, in welche der Städte es gehen soll. Das Problem lässt sich nicht immer lösen. Eine ältere Dame meinte einmal zu mir: "Wissen Sie was, das ist mir egal: Ich werde am Bahnhof abgeholt!"

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Die Welt geht unter und der Vorhang auf: Auftakt des Kampnagel-Sommerfestivals

Als die "angenehmste Überforderung des Sommers" haben die Autorinnen und Autoren des Kampnagel-Newsletters das morgen beginnende Kampnagel-Sommerfestival bezeichnet. Ein Blick auf das Programm zeigt: Mit dieser Einschätzung könnten sie durchaus richtig liegen – denn das Festivalprogramm quillt über vor aufregenden Namen, vielversprechenden Terminen und – Kampnagel bleibt Kampnagel – auch ein paar kryptisch-sperrigen Zumutungen. Thematisch kreist das Festival um Zukunftsszenarien – von künstlicher Intelligenz bis zum Weltuntergang. In seiner Popkultur-Kolumne in der aktuellen ZEIT:Hamburg-Ausgabe schlägt unser Autor Christoph Twickel eine Schneise durch das Dickicht und empfiehlt die Termine, die sich wirklich lohnen. Wir wagen mal eine Prognose: Es wird laut. Leise aber auch.

Im Scheinwerferlicht: Eric Hättenschwiler

© Christian Knecht

Hamburgs Bühnen sind bekannt für Musicals und Sprechtheater, Travestie und Opern. Unsere Serie "Im Scheinwerferlicht" stellt ihre Darstellerinnen und Darsteller in den Mittelpunkt: Wie bereiten sie sich auf ihre Rolle vor, was geschieht vor dem Auftritt hinter den Kulissen? Eric Hättenschwiler verkörpert in "The Play That Goes Wrong" Robert Grove, einen Laienschauspieler im Krimi-Fieber.

"Es ist verwirrend: Ich spiele als Schauspieler einen Schauspieler, der auch in seiner Rolle noch schauspielert. Genauso komisch, wie sich das anhört, ist es auch – denn dabei geht alles schief, was auf einer Bühne schiefgehen kann. Kern des Stücks ist es, zu unterhalten, lustig zu sein und trotzdem eine gute Geschichte zu erzählen. Die Herausforderung für mich ist dabei, zwischen zwei Rollen sekundenschnell zu wechseln: Jede Entscheidung muss genau und präzise sein, technisch alles perfekt, sonst gibt es wirklich Tote. Das Ganze soll ja nicht zu reinem Klamauk verkommen.

In meine Rolle schlüpfe ich in der Maske, dabei gehe ich innerlich noch mal alles durch. Ich hoffe allerdings, die Rolle färbt letzten Endes nicht auf mich ab – ich wünsche mir nämlich einen schöneren Tod. Ups, jetzt habe ich was verraten."

St. Pauli Theater, Spielbudenplatz 29–30, bis 14. September, 19.30 Uhr, ab 19,90 Euro

Zu sehen sind Eric Hättenschwiler (in Grünkariert) und Peter Zgraggen

Runde Sache Was braucht es zum Glück? Vielleicht nicht viel. Einen einfachen Raum mit Holztischen, eingängige Musik, zwei fröhliche Menschen – und Pizza. Köstlich, dieser dünne Teig, den einer der beiden Männer eben noch als Fladen durch die Luft gewirbelt hat und der jetzt, belegt mit Risotto, Lauchzwiebeln, Thymiancreme, Cherrytomaten (11 Euro), vor einem auf dem Teller liegt. Auch die Tomaten-Mozzarella-Pizza (6,30 Euro) mundet wunderbar. Die Basis – Teig mit Olivenöl, Tomatensoße, Mozzarella – kostet 6,20, dazu gibt es verschiedene Beläge zwischen 1,20 und 2,90 Euro wie veganen Thunvisch (ja, mit v), Ananas, oder Jalapeños. Auf dem Tisch steht leckeres Chili- und Olivenöl bereit. Zahlreiche Sticker mit Aussage, die überall in dem Raum mit selbst gebautem Interieur kleben, unterhalten während der Speise. Und für danach haben sich die Leute von der Pizza Bande noch etwas ganz Originelles einfallen lassen: Nachtischpizza! Ein Witz? Nein, durchaus ernst gemeint: der gleiche Teig, darauf veganer Cheesecake, Mango, Beerensoße und Haselnusskrokant. Ebenfalls köstlich! Pizza Bande; St. Pauli, Lincolnstraße 10 , Mo–Fr ab 12.30 Uhr, Sa, So ab 13.30 Uhr Elisabeth Knoblauch

SOS Elbstrand: Hamburgs Sommerferien sind ab morgen passé. Alle waren am Strand, im Wasser – zurück bleibt nur der Müll. Deshalb lädt der BUND ein zur "Aufräumaktion: Für einen sauberen Elbstrand" im Museumshafen Övelgönne, Stadtradstation Fähranleger, heute, ab 15 Uhr, Anmeldung unter 040/60 03 87 28

Japan klingt: Ein Origami-Reiher schwebt durch den Saal, segelt zu Klängen von Mozart und Chopin, zu Arien der Klassik und Romantik. Beim Sommerkonzert "Ost trifft West" verschenken junge japanische Musiker Original-Origami-Tsurus und musikalische Flügel.

Alfred Schnittke Akademie International, Max-Brauer-Allee 24, heute, 17.30 Uhr, Spende erbeten

Im Abseits: Obdachlose gehören in Hamburg zum Straßenbild. Dennoch sieht kaum jemand diese Menschen wirklich. Die Journalistin Susanne Groth und der Fotograf Markus Connemann wollen das ändern. Ausstellung: "Abseits – Vom Leben am Rande der Gesellschaft in Hamburgs Mitte".

Bücherhalle Billstedt, Möllner Landstraße 31, bis 17.10., Eintritt frei

"Papa, wieso fahren denn die Züge da nicht?", fragt ein etwa vierjähriger Junge in der Regionalbahn ab Altona seinen Vater. "Weiß ich auch nicht", entgegnet der Vater. Daraufhin der Junge, freudestrahlend: "Ich weiß es! Die machen gerade Pause!" Gehört von Jöran Richter

Wenn sich ein Supermarkt Verkaufsstrategien aus dem Internet abguckt – gesehen am Winterhuder Marktplatz. © Horst-Dieter Martinkus

