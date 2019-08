Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

vielleicht haben Sie den TV-Interviewschnipsel auch gesehen: Am Rande eines Klimakongresses in Lausanne fragte ein Kollege die Klimaaktivistin Greta Thunberg, ob sie bei ihrer bevorstehenden USA-Reise auch Donald Trump treffen wolle. Ihre Antwort: Nein, warum? Wenn Trump selbst Wissenschaftlern kein Gehör und erst recht keinen Glauben schenke – wie solle ausgerechnet sie es schaffen, ihn zu überzeugen?

Eine bemerkenswerte Antwort. Auch deshalb, weil sie deutlich macht, wie groß das Zutrauen der Hamburger "Fridays for Future"-Aktivisten in die Hamburger Bürgerschaftsabgeordneten gewesen sein muss, als sie gestern ihrer Einladung ins Rathaus gefolgt sind. Meine Kollegin Sigrid Neudecker war dabei und hat ihre Eindrücke für Sie in diesem Newsletter aufgeschrieben – und man verwendet die folgende Formulierung ja leichthin, diesmal aber scheint sie berechtigt: Zwei Welten trafen aufeinander. Auf der einen Seite des Tisches im historischen Sitzungssaal: neun Schülerinnen und Schüler, die gern und vehement die Welt verändern (beziehungsweise sie retten) wollen. Auf der anderen Seite: 17 Abgeordnete, die sehr genau wissen, wie viel Kraft schon kleinste Fortschritte im Kampf für Kleinigkeiten kosten – und die mit dem Energiesparen darum an Ort und Stelle begonnen haben. Immerhin: Darüber, dass es sich lohnt, die Welt zu retten, schienen sich beide Seiten einig. Und auch darüber, dass es zur Problemlösung nicht sonderlich beiträgt, einfach weiter in getrennten Universen zu leben.

HSV-Profi Bakery Jatta: Spiel unter falschem Namen?

Bakery Jatta, einer der Hoffnungsträger des HSV, soll 2015 unter falscher Identität aus Gambia nach Deutschland eingereist sein. Das hat eine Recherche der Sportbild ergeben. Er soll einen anderen Namen angenommen haben und zweieinhalb Jahre älter sein als angenommen. Der HSV verweist darauf, dass ein gültiger Reisepass inklusive Aufenthaltsgenehmigung für Jatta vorliegen würden. Doch welche Folgen hätte der Identitätsschwindel für Jatta, sollten sich die Vorwürfe gegen ihn als wahr erweisen? Kilian Trotier hat bei den Hamburger Behörden nachgefragt und den Fall eingeordnet, seine Analyse lesen Sie hier.

Millionensumme für Hamburgs Kitas

121 Millionen Euro: So viel Geld bekommen die Hamburger Kitas im Rahmen des "Gute-Kita-Gesetzes" bis 2022 vom Bund. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, Bürgermeister Peter Tschentscher und Sozialsenatorin Melanie Leonhard (alle drei SPD) haben gestern die Vereinbarung unterzeichnet. Berlin lässt insgesamt 5,5 Milliarden Euro in die Länder fließen. Mit dem Geld soll die Betreuungsqualität in Kitas verbessert werden, wie genau, handelt jedes Land einzeln aus. Hamburg will vor allem den Betreuungsschlüssel verbessern, also mehr Erzieher im Verhältnis zur Kinderzahl einstellen. Bei den unter Dreijährigen in der Krippe kamen bisher – rein rechnerisch – 4,7 Kinder auf einen Betreuer, in zwei Jahren sollen es vier Kinder sein. In den Kitas wird ein Verhältnis von eins zu zehn anvisiert, bislang liegt es bei eins zu elf. Nur die Finanzspritze vom Bund wird bei der Realisierung dieser Pläne aber nicht helfen. Allein von 2019 bis 2022 will Hamburg daher zusätzliche 227 Millionen investieren. Der Landeselternausschuss Kindertagesbetreuung (LEA) kritisierte, Hamburg zahle mit der Förderung bereits vereinbarte Maßnahmen – und keine zusätzlichen.

Annika Lasarzik

Otto will Online-Handel in die Innenstädte bringen

Der Hamburger Shoppingcenter-Riese ECE von Alexander Otto und der Otto-Versand, Teil der lange von dessen Bruder Michael geführten Otto Group, haben ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet. Es heißt Stocksquare und soll Online- und Offline-Handel miteinander vernetzen. Ab sofort können Kunden auf otto.de sehen, ob Outdoor-T-Shirts, Plastikbagger oder Jeans in einem von 90 deutschen ECE-Shoppingcentern verfügbar sind. Im nächsten Schritt wird man die Produkte reservieren können, um sie dann vor Ort anzusehen oder zu kaufen. Mittelfristig soll auch Bezahlen über otto.de möglich sein. Eine der Ideen dahinter ist, wieder mehr Frequenz in die ECE-Malls zu bringen. Seit Jahren stagnieren dort die Umsätze, die Besucherzahlen sinken. Da aber bislang nur sechs Handelspartner an dem Projekt teilnehmen, wird man vieles ohnehin noch eine Weile offline kaufen müssen.

Hanna Grabbe

Im Frühjahr 2020 soll Hamburgs lange geplantes sechstes Frauenhaus öffnen +++ Verbraucherschutzsenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) will Supermärkte zu Lebensmittelspenden an Hilfsorganisationen verpflichten +++ An der Bezirkswahl im Mai beteiligten sich 48 Prozent der 16- und 17-Jährigen, das sind 20 Prozentpunkte mehr als bisher

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) besucht den Kongress der Immobilienwirtschaft zu Stadtentwicklung und Mobilität



Alltagsreporter: Die Waste Watcher

Wir hören oft, dass man ja schließlich die Stadtreinigung mit seinen Steuergeldern bezahlen würde. Müll entsteht überall, dafür ist die Stadtreinigung da. Aber nicht dafür, bewusst weggeworfene Zigaretten mit all ihren Giftstoffen aufzusammeln. Die heben ja sogar kleine Kinder auf und stecken sie in den Mund. Bei uns gilt: Mein Müll, meine Verantwortung.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Viel heiße Luft bei Diskussion mit "Fridays for Future"

Man möge einander gut zuhören, bat Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) zu Beginn des Treffens. Neun Vertreter von "Fridays for Future" saßen gestern auf Veits Einladung hin im Rathaus 17 Abgeordneten gegenüber. Das Zuhören funktionierte dann jedoch nur sporadisch. Die Jugendlichen schilderten eindringlich ihre Ängste um die Zukunft des Planeten, die Politiker antworteten großteils mit Standardphrasen. SPD und CDU zählten auf, was sich beim Klimaschutz schon alles getan habe. Anjes Tjarks (Grüne) verglich das "schwere Thema" mit der Bürde des Zweiten Weltkriegs, forderte mehr Optimismus. Der Umweltsprecher der CDU-Fraktion, Stephan Gamm, lud die Klimaschützer – deren Bewegung er falsch aussprach – ein, Parteimitglieder zu werden. Die Aktivisten wurden geduzt, die von ihnen mitgebrachten Wissenschaftler höflich gesiezt. "Wir wollten in das Treffen ergebnisoffen gehen", sagte uns Arnaud Boehmann von "Fridays for Future" danach. "Uns geht es um Ergebnisse. Aber die sind mit den Haltungen, die wir heute kennengelernt haben, noch nicht absehbar." Konkrete Forderungen will die Gruppe nächste Woche bei der Sitzung des Umweltausschusses vorbringen. Vielleicht hört man ihnen dann genauer zu.

Sigrid Neudecker

"Wir haben nicht erwartet, dass alles nur Sonnenschein ist"

Die Kleine Johannisstraße und ein Teil der Schauenburgerstraße am Rathaus sind seit dem 1. August für Autos gesperrt. Drei Monate läuft das Experiment. Der Stadtplaner Mario Bloem von der Initiative "Altstadt für alle" erzählt von den ersten Erfahrungen – und was auf den Straßen jetzt passieren soll.

Elbvertiefung: Herr Bloem, wie läuft die Straßensperrung?

Mario Bloem: Besser als erwartet. Die Lieferfahrer sind total zufrieden, sie haben jetzt bis 11 Uhr viel Platz, um Waren anzuliefern. Das funktioniert super. Dafür gibt es ein paar Autofahrer, die ihre gewohnten Abläufe ungern verändern. Die würden die Schilder ignorieren und weiterhin ihre Schleichwege durchs Quartier benutzen oder dort parken, wenn wir nicht an den Schranken stehen würden. Da schlägt die Gewohnheit zu.

EV: Vor dem Start gab es Widerstand von einigen Gastronomen. War deren Angst berechtigt, dass weniger Kunden mit dem Auto kommen und die Lokale Umsätze verlieren?

Bloem: Die Restaurants, die einen Mittagstisch anbieten, sind sehr gut besucht, viele haben schon Tische auf die Straße gestellt. Kritik gibt es von einer Bäckerei, bei der morgens viele Handwerker angehalten und sich mit Kaffee und Brötchen versorgt haben. Dort ist der Umsatz zurückgegangen. Da müssen wir jetzt sehen, ob dieser Rückgang von anderen Kunden aufgewogen wird.

EV: Es gibt also auch Verlierer?

Bloem: Wir haben nicht erwartet, dass alles nur Sonnenschein ist. Wir machen das Experiment ja, um herauszufinden, was funktioniert und wo wir was ändern müssen. Vor die Bäckerei haben wir gestern Morgen probeweise kostenlos zwei Tische gestellt. Jetzt sitzen da auch schon Leute.

EV: Auf der Straße ist noch viel freier Platz. Haben Sie etwas geplant, damit noch mehr Leben einzieht?

Bloem: Die ersten Tage wollten wir vor allem den Verkehr aus dem Viertel herausbringen. Heute um 11 Uhr ist die offizielle Eröffnung. Jetzt beginnt die Bewerbungsphase für Kunst und Kultur. Unser Kurator Rolf Kellner ist über info@patriotische-gesellschaft.de zu erreichen, bei ihm können sich alle Interessierten melden. Ein Künstlerkollektiv stellt heute schon mal kostenlose Sitzgelegenheiten auf. Dazu kommen mobile Gärten. Und eine Ballonkünstlerin wird ihre Skulpturen fertigen. Wir wollen aber nicht alles durchplanen.

EV: Es darf also jeder vorbeikommen und auf der Straße Fußball spielen?

Bloem: Na ja, es sollten nicht die Teller von den Restauranttischen geschossen werden. Aber wir sind da ganz offen. Es darf andere Leute nur nicht nerven.

EV: Wie bewerten Sie nach den drei Monaten, ob das Experiment ein Erfolg war?

Bloem: Wir zählen die Passanten und Fahrzeuge. Aber vor allem werden wir im November alle Anwohner, Gastronomen und Händler im Viertel zu einer Feedback-Veranstaltung einladen. Dann kann jeder seine Meinung sagen, und wir ziehen ein Fazit, was geklappt hat und was nicht.

Die Fragen stellte Marc Widmann

Mittagstisch

Gelungene Integration In grauer Vorzeit hat der alpenländische Gastronom Volkmar Preis gemeinsam mit seinem Freund Josef Viehhauser den Hamburgern gezeigt, dass es eine Gourmetküche jenseits von Aalsuppe und Labskaus gibt. Umso spannender nun, im Fischbeisl ein hausgemachtes Labskaus (mit Spiegelei, Gewürzgurke und Matjes; 9,80 Euro) von perfekt definierter Textur zu erleben, eine Scholle mit Speckkartoffelsalat (14,80 Euro) oder drei Austern (mit Schnittlauchbrot; 9 Euro), die in dieser Qualität und Frische nur hier, direkt am Altonaer Fischmarkt, möglich zu sein scheinen. Besonders empfehlenswert ist das Fischbeisl, wenn das Hamburger Wetter einmal gut genug ist, um an einem der Tische draußen Platz zu nehmen. Der Service nämlich ist flink genug, dass eine übliche Hamburger Mittagspause für einen Lunch samt An- und Abreise aus der Innenstadt reicht. Und sogar noch für eine "Mehlspeis’", wie der Österreicher sagen würde. Etwa für frische Datteln, mit Marzipan gefüllt, Karamellsauce und Zimteis (5,60). Auf Wiederschau’n, Herr Preis! Fischbeisl; Altona, Große Elbstraße 131 , täglich 11.30–22 Uhr Wolfgang Lechner

Zur nächsten ZEIT-Matinee wurde eine Parteivorsitzende eingeladen – kommen wird nun auch eine Verteidigungsministerin. 39 Tage nach ihrem überraschenden Einzug ins Kabinett ist Annegret Kramp-Karrenbauer zu Gast bei ZEIT-Herausgeber Josef Joffe und ZEIT-Redakteur Roman Pletter. Freunde der ZEIT können sich hier kostenlos anmelden. Für Nicht-Abonnentinnen und -Abonnenten gilt ein Eintrittspreis. Wir verlosen 5-mal 2 Karten für die ZEIT-Matinee am Sonntag, dem 25. August, ab 10.30 Uhr im Audimax der Universität Hamburg. Senden Sie uns einfach bis morgen um 12 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff "Annegret Kramp-Karrenbauer" an hamburg@zeit.de. Viel Glück!

Folk im April: Die Margins Of April haben ihren Namen mit Bedacht gewählt; ihr Sound bewegt sich zwischen Folk und Americana, mal weich, mal verzerrt. Das Hamburger Duo klingt wie Aprilwetter: Sturm, Nieselregen – und immer eine Aussicht auf Sonnenschein.

Spielbudenplatz, heute, ab 18 Uhr, Eintritt frei

Buddha in Hamburg: Dauerhaftes Glück erlangen – ist das möglich? Die Antwort darauf sucht der "Stufenweg zur Erleuchtung". Er enthält die Essenz aller buddhistischen Lehren. "Buddhas Weg zum Glück", Vortrag von Geshe Pema Samten in tibetischer Sprache mit Übersetzung ins Deutsche.

Markk, Rothenbaumchaussee 64, heute, 19–20.30 Uhr, Eintritt frei

MiniMedi: In der Scheune duftet es nach Heu. Hühner gackern, langsam trottet eine wolkige Herde herein. Beim "Frühstück für die Schafe" helfen Kids in Begleitung ihrer Eltern dabei, die Tiere zu versorgen, bringen frisches Wasser, streicheln Wollknäuel.

Gut Karlshöhe, Karlshöhe 60 d, Sa, 10–11.30 Uhr, Kids 2 Euro, Erwachsene 4 Euro, Anmeldung online

MediMaxi: Du liebst es, am Computer zu zocken, und hast Ideen für neue Spiele? Der Workshop "Game Design in 2D mit PuzzleScript" verbindet beides: Jugendliche zwischen 11 und 16 Jahren programmieren Levels und Spielfiguren in bunter Pixelgrafik, entwickeln mit einfachen Befehlen ein kniffliges Puzzle-Game.

Bücherhalle Volksdorf, Eulenkrugstraße 55, Sa, 10.30–13.30 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung unter 040/60 91 22 90

MiniMediMaxi: Die Zinnschmelze und ihre Nachbarn feiern ein großes Hoffest. Nachmittags fordern Mitmachzirkus, Rollenrodelbahn und Bogenschießen Kids heraus, in der Druck- und Papierwerkstatt lernen sie altes Handwerk kennen. Abends erfüllt die Band SoulReport ihren Namen mit Leben, spielt Soulklassiker und Funk von heute. "Barmbek Schwingt"!

Hof am Museum der Arbeit, Bert-Kaempfert-Platz, Sa, 14–20 Uhr: ab 14 Uhr Familienprogramm, ab 19 Uhr Livemusik

Im Bus. Ein kleiner Junge sitzt vorn und blickt nach vorn zum Innenspiegel. "Was ist das?" fragt er seine Mutter. "Das ist so was wie Fernsehen, da kann der Fahrer die Türen beobachten." Der Junge: "Ich sehe nur den Fahrer." Gehört von Rolf Mäkel

Ob Christo dieser Bitte nachkommen wird? Fraglich, der Künstler möchte ja erst noch den Pariser Triumphbogen verhüllen. © Jens Zipelius

