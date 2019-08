Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

das war wieder mal so ein Moment, in dem man der Stadt Hamburg zu ihrer Lässigkeit gratulieren möchte. Sie haben vielleicht schon im Radio davon gehört: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) plant, Busspuren künftig nicht mehr nur den Bussen vorzubehalten, sondern für E-Scooter zu öffnen. Eine, nun, interessante Idee, denn es gibt sicher kaum einen effektiveren Weg, Busse auszubremsen, als ihnen auf ihren Beschleunigungsstreifen die langsamsten, wackeligsten, unberechenbarsten und schwächsten Verkehrsteilnehmer in den Weg zu stellen. Die Hamburger Verkehrsbehörde jedenfalls reagierte knapp und souverän: Kommt nicht in Frage, heißt es von dort. Nicht bei uns. Die Busspur heiße ja nicht ohne Grund Busspur.

Im Übrigen, und das ist durchaus eine Überraschung, betrachte man die E-Roller derzeit auch gar nicht als Problem: 3000 Roller sind, Stand heute, über die Hamburger Innenstadt verteilt, einige stehen ziemlich übel im Weg herum, aber das liegt bekanntermaßen nicht an den Rollern, sondern am Egoismus derer, die sie geparkt haben. Eine Ausweitung der Parkverbotszonen, um die Verbreitung der Roller einzudämmen, sei jedenfalls nicht geplant, so die Behörde weiter. Ich glaube ja, die verschlimmern das Problem eher – und ich will Sie wirklich nicht schon wieder mit einer Verkehrsgeschichte behelligen, aber als ich neulich mit dem E-Scooter zu einem wichtigen Termin fuhr (es ging nicht anders, ich war unfassbar spät dran) und dann am Ziel nicht parken konnte, sondern erst wieder mehrere Hundert Meter zurückfahren musste, um die Miete beenden zu können, fehlte nicht viel, und ich hätte das Ding aus reiner Verzweiflung direkt auf dem Radweg geparkt. Habe ich natürlich nicht, wo kämen wir da hin. Na ja. Ich hätte Bus fahren sollen.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!

Ihr Florian Zinnecker

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Aktuelles

© Axel Heimken

Im Hafen läuft das Geschäft wieder besser

Von Januar bis Juni ist im Hamburger Hafen so viel Fracht verladen worden wie lange nicht mehr. Wie die Marketing-Gesellschaft des Hafens mitteilte, wurden im ersten Halbjahr 2019 rund 7,5 Prozent mehr Container umgeschlagen als im Vorjahreszeitraum, insgesamt rund 4,7 Millionen Standardcontainer. "Ein solches Wachstum hatten wir zuletzt 2011 und eine solche Menge 2014", sagte Axel Mattern, Vorstand der Marketing-Gesellschaft. Der Containerumschlag gilt als der wichtigste und profitabelste Bereich des Hafens. Auch der Umschlag von Stück- und Massengut stieg um rund vier Prozent auf knapp 70 Millionen Tonnen. Der Hamburger Hafen, drittgrößter in Europa hinter Rotterdam und Antwerpen, drohte in den vergangenen Jahren immer weiter den Anschluss zu verlieren; im Containerverkehr stieg der Hamburger Marktanteil nun erstmals wieder seit Jahren.

Félice Gritti

Private Millionenspende lässt Schüler der Sophienschule hoffen

Gute Neuigkeiten von der katholischen Kirche in Hamburg – die hat es lange nicht gegeben. Seit das Erzbistum vor eineinhalb Jahren verkündete, dass es einige seiner Schulen schließen müsse, hagelte es Kritik und Empörung. Sechs Einrichtungen sind trotz allem nicht zu retten. Bei zweien gibt es einen Aufschub, weil das Erzbistum auf positive Entwicklungen hofft. Bei einer sind diese nun eingetreten: Für die Sophienschule in Barmbek erhält das Bistum eine Millionenspende. Sie kommt von der Familie Franke, die mit ihrem Immobilienentwickler-Unternehmen im Stadtteil ansässig ist, teilte das Bistum mit. Erzbischof Stefan Heße dankte den Geldgebern und sagte, sie leisteten einen wesentlichen Beitrag, die Sophienschule doch noch weiterführen und weiterentwickeln zu können – geplant ist ein Neubau der Schule als Grundschule. Andreas Franke sagt, dass die katholische Schule ein wichtiger Teil von Barmbek-Süd sei und seine Familie froh wäre, sie zu erhalten.

Kilian Trotier

In einem Satz

Ein ehemaliger Justizbeamter hat vor dem Landgericht einen Überfall auf ein Juweliergeschäft in Hamburg-Eppendorf gestanden +++ In einem norddeutschen Forschungsverbund plant das UKE zusammen mit den Universitäten Lübeck, Kiel und Bremen, ein medizinisches Forschungszentrum für künstliche Intelligenz aufzubauen +++ Die Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Universitätsmedizin Göttingen, Jutta Gärtner, erhält den mit 100.000 Euro dotierten Hamburger Wissenschaftspreis 2019, der im November verliehen wird

Was heute und am Wochenende auf der Agenda steht

Bürgermeister Peter Tschentscher spricht heute beim Senatsempfang anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Hamburger Bücherhallen +++ Zum 175-jährigen Bestehen des Hamburger Gasnetzes gibt es ab Samstag im Rathaus eine Ausstellung +++ In Wilhelmsburg findet am Wochenende zum 13. Mal das Festival "MS Dockville" statt – mit der US-amerikanischen Singer-Songwriterin Billie Eilish, der österreichischen Band Bilderbuch, der norwegischen Songwriterin Aurora und den Hamburger Techno-Bläsern Meute +++ Bei der Benefizregatta "Rudern gegen Krebs" wird am Sonntag um 10 Uhr auf der Außenalster für den guten Zweck gerudert

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Berufsschullehrerin

Ich bin Lehrerin an einer Berufsfachschule. Die Klassen der einzelnen Berufsgruppen sind oft bunt gemischt. Da ist alles dabei: 16-Jährige, die gerade mit der Schule fertig sind, genauso wie Leute um die 40, die ein abgeschlossenes Studium mitbringen, und Muttis mit erwachsenen Kindern. Sie sind oft die guten Seelen einer Klasse! Gerade die älteren Schüler sind meistens sehr motiviert, während die jüngeren oft ihr Ziel noch nicht so genau vor Augen haben. Da kommt es natürlich auch zu Konflikten im Klassenzimmer. Einmal rief einer in die Runde: "Leute, seid verdammt noch mal ruhig! Ich will hier was lernen!"

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

© Pro Bahn

"Das Netz wurde auf Verschleiß gefahren"

Verspätete Züge, überfüllte Bahnsteige, wütende Fahrgäste: Im Hamburger S-Bahn-Netz bricht regelmäßig Chaos aus. Die Bahn und die Hamburger Verkehrsbehörde haben nun mehrere Maßnahmen angekündigt, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Unter anderem werden rund 200 Kilometer Gleise erneuert und die Strecken nach Harburg und Bergedorf eingezäunt, jeweils vom Hauptbahnhof aus. Die Zäune sollen Menschen von den Schienen abhalten und so Streckensperrungen vermeiden. Zudem wird künftig eine "schnelle Eingreiftruppe" eingesetzt, die Störungen kurzfristig beseitigen soll. Warum die Maßnahmen sinnvoll, aber überfällig sind, erklärt der Bahn-Experte Karl-Peter Naumann im Interview. Naumann war 16 Jahre lang Bundesvorsitzender des Fahrgastverbands ProBahn, heute ist er dessen Ehrenvorsitzender. Er lebt in Hamburg und fährt regelmäßig mit der S-Bahn, meistens der S1.

EV: Herr Naumann, was halten Sie von den angekündigten Maßnahmen – wird jetzt alles besser?

Karl-Peter Naumann: Der Plan ist gut, bloß sollte er nicht nur die nächsten zwei oder drei Jahre umfassen, sondern am besten die nächsten 30. Wartungen und Investitionen müssen verstetigt werden, das ist das Entscheidende. Sonst kommen wir schnell wieder an den Punkt, an dem wir jetzt sind.

EV: Aber die Maßnahmen setzen an den richtigen Punkten an?

Naumann: Auf jeden Fall, das geht in die richtige Richtung. Die Hamburger S-Bahn steht vor zwei großen Problemen. Eins davon sind die Züge: Die älteren wurden nicht immer auf den neuesten Stand gebracht und sind deswegen störungsanfällig, die neuen enthalten sehr viel Technik, meistens aufgrund von Sicherheitsvorschriften aus Brüssel oder Berlin – und sind deswegen auch störungsanfällig. Das zweite große Problem ist die Infrastruktur.

EV: Das will die Bahn ja jetzt angehen: Die Konzerntochter DB Netz investiert bis 2022 knapp 27 Millionen Euro in das Hamburger Schienennetz. Auch regelmäßigere Wartungen und eine "schnelle Eingreiftruppe" wurden angekündigt. Reicht das?

Naumann: Schwer zu sagen, aber erst mal ist jede Investition in die Infrastruktur gut. In der Vergangenheit wurde viel zu wenig getan. Mit der modernen Technik wurde Personal eingespart, das Netz wurde auf Verschleiß gefahren, zu selten erneuert, zu selten gewartet. Dann häufen sich natürlich Störungen und Verspätungen. Das kann man allerdings nicht allein der DB Netz vorwerfen. Wie viel Geld in die Infrastruktur fließt, entscheidet auch die Bundesregierung. Der Sparkurs war von der Politik gewollt.

Worin Karl-Peter Naumann die Probleme an den Strecken nach Bergedorf und Harburg sieht und wie lange es dauert, bis die Fahrgäste Verbesserungen spüren, lesen Sie in der Langfassung des Interviews auf ZEIT ONLINE.



© Fred Dott/​Kunstverein Hamburg

Lese-Empfehlung: Schlüpfrige Schau im Kunstverein

Die Sängerin Peaches lebt zwar schon seit Jahren in Berlin, in Ankündigungen und Kritiken bekommt sie trotzdem regelmäßig noch einen Herkunftsnachweis beigefügt: die "kanadische" Sängerin. Auf Einladung des Internationalen Sommerfestivals auf Kampnagel kuratierte Peaches für den Hamburger Kunstverein eine Ausstellung, die vorige Woche eröffnet wurde und noch bis zum 20. Oktober zu sehen ist – "Whose Jizz Is This?" lautet ihr Titel, Jizz ist ein Slang-Begriff für Sperma, und spätestens jetzt dürfte klar sein, dass Peaches kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn sie in der Ausstellung über die Nutzbarmachung von Körpern sinniert. Unsere Kollegin Friederike Quander hat über die Ausstellung einen lesenswerten Text geschrieben, der im Feuilleton der aktuellen Ausgabe der ZEIT erschienen ist und den Sie mit einem Digitalabonnement hier lesen können. Am Ende des Textes wird ein Besucher zitiert, der sagt, ihm sei das alles zu primitiv (die Ausstellung, nicht der Text) – bitte urteilen Sie selbst.

Was Sie heute erleben können

Lesevertiefung

Drei Buchempfehlungen fürs Wochenende... Roman Das Debüt der amerikanischen Naturforscherin Delia Owens ist nicht nur eine schmerzlich-schöne Liebesgeschichte und ein bewegender Kriminalroman, es ist auch ein Buch über die Schönheit der Sumpflandschaften von North Carolina. Delia Owens: Der Gesang der Flusskrebse. Aus dem Amerikanischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann, hanserblau, 22 Euro Kinderbuch Schnoddrig-anrührend erzählt die elfjährige Enni ihre Geschichte – als Waisenmädchen wird sie von ihren Pflegeeltern in ein abgelegenes Internat abgeschoben. Mit vielen Kraftausdrücken, die allesamt geschwärzt sind, und tollen Zeichnungen von Barbara Korthues. Vanessa Walder: Die Unausstehlichen & ich – Das Leben ist ein Rechenfehler, Loewe Verlag, 12,95 Euro, ab 10 Jahren Sachbuch Was können Vögel in uns auslösen, wenn wir uns auf sie einlassen? Beim Lesen dieser einfühlsamen Schilderungen des kenntnisreichen Ornithologen und Gründers des Berlin-Verlags, Arnulf Conradi, spürt man die Magie und die Ruhe, die von der Vogelbeobachtung ausgehen kann. Arnulf Conradi: Zen und die Kunst der Vogelbeobachtung, Antje-Kunstmann Verlag, 20 Euro … ausgewählt von Heike Heymann-Rienau; Kurt Heymann Buchzentrum ; verschiedene Standorte

Was geht

Altehrwürdiger Wall: Nach Ende der französischen Besatzung 1814 wandelten sich die Hamburger Wallanlagen zu Grünflächen. Während ein Teil später dem Bau der Kunsthalle und des Hauptbahnhofes wich, blieb der westliche Abschnitt zwischen Dammtor und Stintfang erhalten. Führung mit Heino Grunert: "200 Jahre Wallanlagen in Hamburg".

Rentzelstraße/Tiergartenstraße, Treffpunkt gegenüber dem Fernsehturm, heute, 15 Uhr, Spende erbeten

Wolfsgeheul: Sie wollten bei Vollmond schon immer mal mit den Wölfen jodeln? Dann sind Sie richtig beim "Rudelsingen im Markk". Die Musiker Simon Bröker und Felix Fleischmann projizieren Texte ("auuuh"?) an die Leinwand, dann wird’s laut.

Markk, Rothenbaumchaussee 64, heute, 19.30 Uhr, 13 Euro

Gala der Künste: "Ich war ganz neu in Deutschland, und Hajusom war der einzige Ort, wo ich nicht fremd war", erklärt Elmira Ghafoori ihre Liebe zum Hamburger Zentrum für transnationale Künste. Heute feiert das Projekt mit einer Spendengala seinen 20. Geburtstag, lädt ein zu Livemusik, Tanz und einer kreativen Versteigerung.

Nachtasyl, Alstertor 1–5, heute, Programm ab 20 Uhr, Party ab 22 Uhr, Eintritt je nach Geldbeutel

Was bleibt

Friedensfest: Das (nach eigenen Angaben) einzige nicht kommerzielle Straßenfest Hamburgs feiert 2019 unter dem Motto "Frieden und Perspektiven schaffen, Eimsbüttel gegen Ausbeutung von Mensch und Natur!". Beim Methfesselfest tanzen Kids aus der Lenzsiedlung, klingen Country-Blues der "Table 65" und kritische Podiumsdiskussionen über den Platz.

Else-Rauch-Platz, heute ab 17 Uhr, Sa ab 12 Uhr, So ab 11 Uhr

Was kommt

Süßer die Glocken nie klingen: Lauschen Sie doch mal dem Carillon, statt den Himmel immer nur voller Geigen zu wähnen. Das Glockenspiel zählt zu den altehrwürdigen Instrumenten, die bereits im 14. Jahrhundert von Turmwächtern bespielt wurden. Morgen lässt Werner Lamm beim Carillon-Konzert mittels Seilzügen die Glocken von St. Nikolai erklingen.

Mahnmal St. Nikolai, Platz des ehemaligen Kirchschiffs, Willy-Brandt-Straße 60, Sa, 17–18 Uhr, Eintritt frei

Hamburger Schnack

Begegnung mit einer sehr alten Nachbarin in Poppenbüttel, zwischen Alster-Einkaufszentrum und Alstertal. »Ach, was haben wir es hier schön«, meint sie, »das ist wie mit’m Kopp in der Mönckebergstraße und mit’m Arsch im Sachsenwald!« Gehört von Nicola Schoett

Meine Stadt

Sommerliche Spring(brunnen)-Fluten in Planten un Blomen © Bernhard Klosa

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

"Das dauert eher Jahre als Monate" – wie der langjährige ProBahn-Bundesvorsitzende die Wirkung der Hamburger S-Bahn-Offensive einschätzt

Sextoy-Story: Die Besprechung der von der Sängerin Peaches kuratierten Ausstellung "Whose Jizz Is This?" im Hamburger Kunstverein (für Digital-Abonnenten)