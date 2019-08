Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

es kommt gar nicht so selten vor, dass sich eine Robbe in die Elbe verirrt. Einmal im Jahr sicher, vielleicht auch häufiger, sagen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Robbenaufzuchtstation in Friedrichskoog. Sie tat das wohl aus dem gleichen Grund, aus dem Menschen samstags mit dem Auto in die Innenstadt fahren: Es ist nicht notwendig oder klug, aber möglich. Einmal falsch abgebogen (ich meine jetzt wieder die Robbe), schon ist es passiert, es gibt ein paar Hindernisse, aber wo gibt es die nicht. Die gut 100 Kilometer bis nach Hamburg und die Route durch den Hafen bis nach Wilhelmsburg schaffen trotzdem nur wenige. Wie lange das Tier unterwegs war, das am Samstagmorgen an der Badestelle am Finkenrieder Hauptdeich an Land robbte, lässt sich nicht sagen. Während nicht weit entfernt am Wochenende der Weltstar Billie Eilish beim Dockville-Festival auftrat, schwamm die Robbe zwischen den Containerfrachtern und den Baggerbooten der Elbvertiefung hindurch und ging dann entkräftet (man findet im Hamburger Hafen offenbar ziemlich wenig Fisch) in Wilhelmsburg-Süd an Land. Eine Spaziergängerin, die sie dort fand, alarmierte die Wasserschutzpolizei. Seit gestern wird Robbie (auf diesen unvermeidlichen Namen wurde das verirrte Tier bei der Bergung getauft) nun schon in Friedrichskoog aufgepäppelt. Ob die Geschichte für Robbie ein Happy End hat, ist zwar noch offen; dennoch können Sie und ich viel von Robbie lernen.

Erstens: Wenn Sie gerade nicht wissen, wo Sie sind: Schwimmen Sie weiter, aber essen Sie genug Fisch. Zweitens: Lassen Sie sich nicht unterkriegen, auch wenn über Ihnen gerade ein Containerfrachter wendet. Und wenn Sie – drittens – aus dem Umland nach Hamburg wollen, nutzen Sie vielleicht doch lieber öffentliche Verkehrsmittel. Sonst landen Sie am Ende noch in der Robbenaufzuchtstation.

Ich wünsche Ihnen einen guten Wochenstart, morgen früh begrüßt Sie an dieser Stelle die Kollegin Annika Lasarzik.

© Axel Heimken/​dpa

Hamburger Grüne wollen autofreie Innenstadt

Bereits Anfang 2020, wenn die Bauarbeiten an der U3 beginnen, will die Grünen-Bürgerschaftsfraktion die Mönckebergstraße zur Fußgängerzone machen. Busse und Taxis sollen in die Steinstraße ausweichen, die für den übrigen Verkehr gesperrt würde. Diese Idee stammt aus einem neuen "Innenstadtkonzept", das die City "weitestgehend autofrei" machen würde. Mit mehr Fußgängerzonen und Grünflächen solle die Innenstadt ein "Ort der Begegnung" mit hoher Aufenthaltsqualität und steigenden Besucherzahlen werden, sagte die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank am Freitag bei der Vorstellung der Pläne. Die Grünen wollen mit dem Konzept in den Bürgerschaftswahlkampf ziehen, abgestimmt mit dem Koalitionspartner SPD ist es nicht. Am Jungfernstieg sollen nach den Vorstellungen der Grünen künftig nur noch Busse und Taxis fahren, der südliche Ballindamm soll zur Fußgängerzone werden, ebenso die Verbindungsstraßen zwischen Bergstraße und Rathausmarkt. Auch der Burchardplatz, der Kattrepel und der Deichtorplatz vor dem Chilehaus sollen autofrei werden. Die Grünen erhoffen sich von den Plänen ein Zusammenwachsen von Innenstadt und HafenCity.

Félice Gritti

Kultursenator Brosda macht Dockville-Veranstaltern Hoffnung

© Jonas Walzberg/​dpa

Auch nach dem Ende des 13. Dockville in Wilhelmsburg bleibt die Zukunft des Musikfestivals ungewiss. Bis einschließlich 2022 dürfen die Veranstalter am Reiherstieg-Hauptdeich bleiben, so lautet die Vereinbarung mit dem Hafen sowie der Wirtschafts- und Kulturbehörde. Danach soll die Fläche saniert und gewerblich genutzt werden. Konkrete Pläne dafür gibt es laut Kulturbehörde aber noch nicht – und die Suche nach alternativen Festivalplätzen in der Stadt gestalte sich schwierig. Mindestens 20 Hektar seien nötig, keine Wohnbebauung ringsum, mehrere Anfahrtswege. Der Öjendorfer Park und die Elbinsel Kaltehofe seien bereits ins Auge gefasst worden und ausgeschieden, sagt Frank Dieckmann, einer der Dockville-Gründer. Legt die Stadt im März 2020 keine Kündigung vor, verlängert sich die Nutzungsgenehmigung um ein Jahr. Doch diese Aussicht beruhigt die Festivalmacher nicht. Sie fordern einen Zehnjahresvertrag, mindestens. Am Freitag habe Kultursenator Carsten Brosda das Festival besucht und Hoffnungen auf eine längerfristige Lösung gemacht. Bis zum März warten die Veranstalter nun auf konkrete Angebote der Stadt – und wollen bis dahin sanften Druck aufbauen, mit dem Hashtag #Dockville2030 für ihre Zehn-Jahre-Vision werben. "Die Hafenromantik ist untrennbar mit dem Festival verbunden", sagt Dieckmann. "Wenn wir am Reiherstieg nicht länger bleiben dürfen, wäre dies das Ende des Dockville."

Annika Lasarzik

Ein halbes Jahr vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg streben die Grünen im Bezirk Eimsbüttel eine Koalition mit der CDU anstatt wie bisher mit der SPD an; ob sich der bis 2022 gewählte Bezirksamtsleiter Kay Gätgens (SPD) im Amt halten kann, ist offen +++ Fast jedes Hamburger Kind zwischen drei und sechs Jahren besuchte im vergangenen Jahr eine Kita, ergab eine Anfrage der SPD-Bürgerschaftsfraktion +++ Ein Wasserrohrbruch hat am Sonntag zur Überschwemmung der Fruchtallee in Eimsbüttel geführt; die Straße habe 30 bis 45 Zentimeter unter Wasser gestanden, sagte ein Polizeisprecher

Was heute auf der Agenda steht

Der Prozess gegen einen ehemaligen Justizvollzugsbeamten, der einen Juwelier überfallen haben soll, wird fortgesetzt +++ Die Erstklässler der Grundschule Ballerstaedtweg erhalten Bio-Brotboxen von Ties Rabe, Moritz Fürste und Sarah Wiener +++ Der CDU-Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl, Marcus Weinberg, spricht am Abend im Besenbinderhof über die bildungspolitischen Herausforderungen der kommenden Jahre

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Stewardess

Die Lichter an den Tragflächen des Flugzeuges haben schon manchen Gast verwirrt. Einer meinte: "Können Sie mal bitte schauen, das Licht da draußen: Ich beobachte das schon seit zwei Stunden, und als ich grad von der Toilette kam, habe ich es auch an der anderen Seite gesehen." Flüsternd, in verschwörerischem Ton, fuhr er fort: "Eskorte!" Ich konnte nur mühsam das Lachen unterdrücken und sagte: "Klar, wir werden wie üblich von zwei Tragflächen eskortiert."

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

"Das funktioniert in etwa wie die Windstärkeskala"

Was Regen betrifft, ist Hamburg Kummer gewohnt. Aber nicht solchen wie im Mai 2018, als eine sogenannte urbane Sturzflut mehrere Grundstücke in Bergedorf-Lohbrügge verwüstete. Einige Forscher gehen davon aus, dass solche Starkregenereignisse in Zukunft zunehmen könnten. Der Stadthydrologe Andreas Kuchenbecker hat im Auftrag von Hamburg Wasser einen Starkregenindex entwickelt – ein Instrument, das beim Schutz gegen Himmelsfluten helfen könnte.

Elbvertiefung: Wenn es regnet, braucht man sich doch einfach nur die Pfützen anzusehen, schon ist klar, ob der Regen stark ist. Welchen Zweck hat Ihr Index?

Andreas Kuchenbecker: Man sieht, dass der Regen stark ist. Aber nicht wie stark – und wie gefährlich. Die Frage ist zum Beispiel, ob die Pfütze, die Sie sehen, gleich ablaufen kann. Oder ob sie sich vielleicht weiter anstaut, weil es den ganzen Tag weiterregnen wird und die Kanalisation an ihre Grenzen kommt. Mit unserem Index teilen wir starken Regen in Gefährdungsstufen ein, das funktioniert in etwa so wie die Windstärkeskala.

EV: Und dann?

Kuchenbecker: Dann kann jeder im Internet nachsehen, wo es gerade regnet und wie groß das Risiko ist.

EV: Woher wissen Sie denn, wie stark es gerade irgendwo in Hamburg regnet?

Kuchenbecker: Wir kombinieren die Daten, die unsere stadtweiten Messstellen sammeln, mit den Aufzeichnungen des Regenradars, das der Deutsche Wetterdienst betreibt. Das Radar misst durchgehend, wie dicht der Regen fällt. Die Sammeltöpfe funken alle fünf Minuten durch, was davon gerade am Boden ankommt.

EV: Seit heute ist der Index offiziell online. Intern live gemessen haben Sie aber schon seit Mai. Irgendwelche Rekorde?

Kuchenbecker: Oh ja, und was für einen. Das war an dem Tag, als ich mit der Familie in Urlaub fuhr. Die Kinder hinten waren mit dem Smartphone zugange, in der App mit dem Index. Wir waren schon ziemlich weit weg, da entwickelte sich dieses Gewitter, genau über unserem Haus. Hinten hatten sie richtig Spaß, ich wurde immer unruhiger. "Ich glaube, es wird gelb." – "Was?" – "Nein, orange." – "Ehrlich?" – "Halt, jetzt ist es rot!" Der Wert stieg bis auf die ja eigentlich sehr unwahrscheinlichen zehn, alles direkt über unserer Wohngegend, und ich sah schon unsere Sachen schwimmen. Aber die Familie hat mich davon abgehalten, zurückzufahren. Zum Glück ist nichts passiert.

Welche Empfehlungen Andreas Kuchenbecker zum Schutz gegen Starkregen hat und welche Folgen die Arbeit an seinem Starkregenindex auf sein eigenes Leben hat, lesen Sie in der ausführlichen Version des Interviews auf ZEIT ONLINE.

Intime Einblicke in die Elbphilharmonie

© Peter Hundert

Wie viele Stunden der Fotograf Peter Hundert in den Foyers, Gängen und Zuschauerrängen der Elbphilharmonie verbracht hat, ist schwer zu sagen: Er selbst hat längst aufgehört zu zählen. Seit der Eröffnung des wohl prominentesten Konzerthauses im deutschsprachigen Raum treibt sich Hundert dort herum – und hat seine besten Fotos in einem Bildband gesammelt, der heute im Koehler Verlag erscheint. Beim ersten Durchblättern mag der Band noch wie ein weiteres Best-of des bisherigen Konzertbetriebs erscheinen, erst nach und nach wird man auf die Feinheiten in den Schwarz-Weiß-Bildern aufmerksam: Wie viel Mühe und diplomatisches Geschick mag es etwa gekostet haben, ein Foto von Dirigent Simon Rattle mit herausgestreckter Zunge durch die endlosen Freigabeschleifen zu schleusen. Wie viel vertrauensbildende Maßnahmen sind nötig, bis ein Star wie Teodor Currentzis vorschlägt, man könne das Porträt für das Buch doch einfach gleich nach dem Konzert machen (und nicht etwa vorher, wenn Haare und Kleidung noch nicht vom Kampf um die Musik erledigt sind). So nah wie Peter Hundert kam den Musikern in Hamburg kaum jemand. Zu den Bildern stellte Peter Hundert ein paar Zitate, die er beim Fotografieren aufgeschnappt hat – man versteht den Sinn nicht immer sofort, aber am Ende fügt sich alles zu einem einzigartigen Gesamtklang, von dem man kaum genug bekommt. Wie das Haus, so das Buch.

Florian Zinnecker

Was Sie heute erleben können

Mittagstisch

Frisches Essen, helles Ambiente Wer sein Lokal Kaiserwetter nennt und es in Hamburg eröffnet, muss Sinn für Humor haben. Sonnig bei tiefblauem, wolkenlosem Himmel – diese umgangssprachliche Beschreibung des Wetters hört man selten in der Hansestadt. Warum der Laden diesen Namen trägt, wird man nicht mehr herausfinden könne; im Jahr 2017 wurde er an ein Brüderpaar aus Bremen verkauft, das ihn seitdem betreibt. Neben dem Haupthaus an der Bleichenbrücke gibt es seit vergangenem Oktober eine Niederlassung in der Brandstwiete. Ein frischer, heller Ort mit zarten Grautönen, auf der Karte stehen Salate, Suppe, Aufläufe und Kuchen. An jedem Wochentag gibt es ein Angebot, wie am "Derben Dienstag" einen großen Kaffee zum Preis eines kleinen. Dieser schmeckt milchig und gut, die dazu bestellte vegane Bowl mit Tofu (8,90 Euro) ebenso. Viele frische und eingelegte Zutaten ergänzen sich zu einem leckeren Ganzen. Merkwürdig nur, dass das Essen in einem Pappteller serviert wird. Und der Parboiled Reis will nicht so recht passen und hüpft wegen fehlender Klebrigkeit immer wieder von der Gabel. Kaiserwetter Deli und Catering; Innenstadt, Brandstwiete 4, Mo–Fr 7–16 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Kauderwelsch: Hamburg ist die Heimat vieler Nationalitäten. Ob die Menschen einander verstehen, ist dennoch fraglich, sagt Professorin Ingrid Gogolin. Was wissen wir über die Sprachen der Stadt? Wie entwickeln sich Kinder, die bilingual aufwachsen? Öffentliche Vorlesung: "Verstehen wir uns? Mehrsprachigkeit in Hamburg".

Kultur Palast, Öjendorfer Weg 30a, heute, 19 Uhr

Was bleibt

Vertanzte Stadt: Der Tanz und die Hansestadt vereinen sich im Bild. Fotograf Bernd Willeke hat die Symbiose mit Tänzerinnen und Tänzern vom Studio Gymnastica gewagt, sie in der HafenCity, am Jungfernstieg, auf der Großen Freiheit inszeniert. Letzte Woche der Ausstellung "Urban Dance – Tanz in der Stadt".

Pop-up-Räume, Grindelallee 129, Ausstellung bis zum 26.8., täglich 14–19 Uhr

Was kommt

Chinesisch entspannt: Qigong vereint Atem, Bewegung, Konzentration und Meditation. Die alte chinesische Praxis soll zu einer gesunden körperlichen und geistigen Verfassung führen, gar das Leben verlängern. Wer will das nicht? Neuer Entspannungskurs in Bewegung: "Qigong am Abend".

Gut Karlshöhe, Karlshöhe 60 d, 22.8.–12.12., jeden Do, 18–19.30 Uhr, 104 Euro, Anmeldung online

Aloha, Soulpop: "I Couldn’t Care Less" brachte den großen Erfolg, der Leslie Clio allerdings so sehr stresste, dass sie auf Hawaii abtauchte. Seit 2018 steht die Soulpop-Sängerin aus Hamburg nun wieder auf der Bühne, bringt zum Sommer in Altona ihre neue Scheibe "Purple" mit.

Zirkuszelt, Nobistor 42, Sa, 20 Uhr, VVK 24,90 Euro

Hamburger Schnack

Bei Budnikowsky an der Kasse fragt das junge Mädchen mit dem Selbstbräuner in der Hand die Kassiererin: "Wie kann ich mich denn damit so einschmieren, dass das aussieht, als hätte ich einen Bikini angehabt?" Gehört von Eva-Juliane Sell

