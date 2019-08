Annika Lasarzik © Melina Mörsdorf

Liebe Leserin, lieber Leser,

die meisten Orte, an die man denkt, wenn man an Hamburg denkt, sind äußerst postkartentauglich: der Elbstrand, klar. Die Alster mit ihren Segelbooten, die Elbphilharmonie. Aber sind das auch die schönsten Orte in der Stadt? Unmöglich, darauf eine Antwort zu finden, Schönheit ist eine sehr subjektive Angelegenheit. Gerade deswegen würde es mich schon interessieren, ob unter unseren Leserinnen und Lesern auch solche sind, die sich ein Foto vom, sagen wir, Steindamm an die Wand hängen oder gern die Stresemannstraße entlangspazieren – einfach, weil sie es dort so richtig schön finden. Könnte ja sein, auch wenn ich es mir kaum vorstellen kann. Jene großen Ausfallstraßen werden auch "Verkehrsadern" genannt, und dieser Begriff beschreibt recht gut, worum es den Stadtplanern einst ging: den Verkehr zügig durch die Straßen zu pumpen, mit all seinem Lärm und all seinen Abgasen.



Während anderswo über Nachverdichtung in Hinterhöfen gestritten wird, wirken die "Magistralen", wie die Straßen noch betitelt werden, heute wie vergessene Orte. Doch eine wachsende Stadt will sich nicht erlauben, Räume zu vernachlässigen. Beim Internationalen Bauforum in den Deichtorhallen geht es daher gerade um eine Frage: Wie können die Magistralen lebenswerter werden? Spoiler: Die Verkehrsprobleme können und wollen die Expertinnen und Experten bis Freitag nicht lösen, das verrät Hamburgs Stadtbaudirektor im Interview weiter unten im Interview.

Nun weiter mit den Nachrichten. Ich wünsche einen schönen Tag!

Ihre Annika Lasarzik

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Aktuelles

© Christian Charisius/​dpa

Justizausschuss tagt: Warum bekam Motassadeq sein Haftgeld?

Der Justizausschuss befasst sich heute in einer Sondersitzung mit dem Fall des Al-Quaida-Mitglieds Mounir al-Motassadeq. Im Oktober des vergangenen Jahres war Motassadeq, einer der Terrorhelfer vom 11. September 2001, nach fast 15 Jahren Haft aus der JVA Fuhlsbüttel entlassen und nach Marokko abgeschoben worden. Zuvor waren ihm jedoch 7200 Euro von seinem Gefangenenkonto ausgezahlt worden – und das hätte nicht passieren dürfen: Laut einer Verordnung der Europäischen Gemeinschaft von 2002 müssen finanzielle Mittel von Personen mit Verbindungen zu Al-Qaida eingefroren werden. Mit Motassadeq verschwand auch das Geld, ob er es mit nach Marokko nahm, ist unklar. Laut Staatsanwaltschaft dauern die Ermittlungen an. Heute werden nun Justizsenator Till Steffen (Grüne) und Innensenator Andy Grote (SPD) Stellung nehmen. Motassadeq war Mitglied der sogenannten Hamburger Zelle um Mohammed Atta, der 2001 eines der Flugzeuge in das World Trade Center in New York gesteuert hatte.



Hapag-Lloyd-Aktie schießt hoch – und Hamburg verdient gut daran

© Christian Charisius/​dpa

Gute Nachricht für die Hamburger: Die Aktien der größten deutschen Reederei Hapag-Lloyd steigen derzeit an der Börse wie eine Signalrakete. Gestern lag der Kurs zeitweise über 52 Euro. Das schöne daran: Hamburg profitiert davon. Die Stadt ist 2008 und 2012 in zwei Stufen für 1,155 Mrd. Euro bei Hapag-Lloyd eingestiegen, 2012 zahlte sie umgerechnet rund 41 Euro je Aktie. Lange Zeit wurden die Politiker dafür gescholten, vor allem, als der Kurs noch unter 20 Euro dümpelte. Doch nun zeigt sich, dass das Investment goldrichtig war. Zum einen gelang es damit einst, die feindliche Übernahme der Reederei zu verhindern. Und jetzt lockt sogar ein ordentlicher Gewinn für die Stadtkasse – sofern man ihn nicht verpasst. Will die Stadt also ihre Anteile von 13,9 Prozent verkaufen oder zumindest per Stop-Loss-Order absichern? Dafür liegen "derzeit keine Planungen vor", teilt uns Finanzsenator Andreas Dressel mit. "Wir sind das Engagement seinerzeit eingegangen, um insbesondere Hamburgs Standortinteressen zu wahren, das gilt unverändert."

Marc Widmann

In einem Satz

Die S4 von Hamburg nach Bad Oldesloe wird deutlich teurer als gedacht: die Gesamtkosten liegen aktuell bei 1,44 Milliarden Euro, 2013 war noch von rund 630 Millionen Euro die Rede gewesen +++ Gegen den mutmaßlichen Sexualstraftäter, der am Sonnabend in Wilhelmsburg festgenommen wurde, ist ein Haftbefehl erlassen worden +++ Nach dem Wasserrohrbruch an der Fruchtallee vom Sonntag bleibt eine Spur stadteinwärts vorerst gesperrt +++ Auszubildende und Schüler müssen noch auf günstigere HVV-Tickets warten, die geplanten Entlastungen kommen laut Wirtschaftsbehörde frühestens zum 1. Januar 2021

Was heute auf der Agenda steht

Die Hamburg Port Authority präsentiert zwei führerlose Fahrzeuge, die zur Tiefen-Vermessung von Hafenbecken und Elbe eingesetzt werden sollen +++ Im Prozess gegen den 70-Jährigen, der gestanden hat, einem Bankangestellten bei einem Überfall in den Bauch geschossen zu haben, werden die Plädoyers verlesen +++ Sternekoch Wahabi Nouri kocht in der UKE-Mensa Menüs für Klinik-Mitarbeiter

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Taxifahrer

"Ich habe eine Gruppe Frauen an den Landungsbrücken eingesammelt. Jede wollte zu sich nach Hause, also fuhr ich kreuz und quer von Haustür zu Haustür. Während der Fahrt sprachen sie laut über Männer, Kinder und Familie. Eine von ihnen schien mir sehr traurig zu sein. Sie war es, die ich als Letzte nach Hause brachte. Bevor sie ging fragte ich, ob ich ihr helfen könne. Da fing sie an zu erzählen. Eine Stunde lang. Ihr Mann arbeitete viel, mit den Schwiegereltern verstand sie sich nicht, und mit den Kindern lief es auch nicht gut. Sie war überfordert, und bei mir konnte sie verschnaufen. Am Ende saßen wir beide mit Tränen in den Augen da. Das war das Beeindruckendste, was mir je mit einem fremden Menschen passiert ist."

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Grüne und CDU könnten bald Eimsbüttel regieren – ein Signal für die ganze Stadt?

© Malte Christians/​dpa

Die Grünen sind im Aufwind, in Hamburg gerade ganz besonders. Bei den Bezirkswahlen im Mai konnten sie ihren großen Koalitionspartner, die SPD, in vier von sieben Bezirken überholen. Seither steht nicht nur die Frage im Raum, wie hoch die Grünen eigentlich noch fliegen können. Sondern auch, mit welchen politischen Partnern sie künftig zusammenarbeiten – und was das für die Machtverhältnisse in der Stadt bedeuten könnte. In Eimsbüttel sieht alles danach aus, als würde der Bezirk bald grün-schwarz regiert. Grüne und CDU erkennen eine Schnittmenge in verkehrspolitischen Fragen, das ist die offizielle Erzählung. Doch in Wirklichkeit dürfte es um eine ganz andere Frage gehen. Kollege Frank Drieschner hat den Konflikt eingeordnet, seine Analyse lesen Sie hier.



"Die Magistralen sind städtebaulich oft Durststrecken"

In den Deichtorhallen treffen sich derzeit Architekten und Stadtplaner aus aller Welt. Der Anlass: das Internationale Bauforum, das sich in diesem Jahr mit einem Thema befasst, das beinahe jede Großstadt kennt: Magistralen, große Ausfallstraßen, die sich oft kilometerweit ins Umland ziehen. An ihren Rändern befinden sich oft die unwirtlichsten und hässlichsten Lagen der ganzen Stadt – und nach Ansicht von Hamburgs Stadtbaudirektor Franz-Josef Höing eine Menge ungenutztes Potenzial.



Elbvertiefung: Warum sind die Magistralen in Hamburg so lange vernachlässigt worden?

Franz-Josef Höing: Es ist nicht so, dass wir die Magistralen jetzt gerade wiederentdeckt hätten. Wir leben in einer wachsenden Stadt – und da stellt sich die Frage: An welchen Orten kann Hamburg wachsen? Wenn man nicht die Stadtgrenzen nach außen verschieben möchte, was wir ja nur punktuell tun, dann landet man wie von allein bei diesen Räumen, die in ihrer bisherigen Funktion oft eher eine dienende Rolle haben, in denen aber ungenutzte Qualitäten stecken. Das ist übrigens nicht nur in Hamburg so, das finden Sie in der ganzen Welt.

EV: Und diese Qualitäten wollen Sie nun herauskitzeln?

Höing: Andere Städte in anderen Ländern sind da teils schon weiter als wir. Ich will vor allem eine Debatte anzetteln, die über die Grenzen Hamburgs weit hinausgeht. Uns geht es nicht darum, alles auf null zu setzen und abzureißen, ganz und gar nicht. Mein Ziel wäre erst einmal, dass das Bauforum die Komplexität der Aufgabe herausarbeitet. Es geht nicht darum, schöne Zukunftsbilder zu malen, die vielleicht nie Wirklichkeit werden.



EV: Was ist so komplex an der Aufgabe?



Höing: Die Magistralen sind städtebaulich oft Durststrecken, weil sie in weiten Teilen allein vom Verkehr geprägt sind. Wir haben es mit einem Kaleidoskop von zufälligen Gebäuden zu tun, die sich aufreihen, ohne dass es dafür ein erkennbares Prinzip gibt. Sie sind Teil der Stadt, man kann aber schon fragen, ob sie in dieser Form noch zeitgemäß sind.



EV: Sie wollen nicht abreißen, aber trotzdem alles infrage stellen und verändern – wie soll das gehen?



Höing: Mit sehr langem Atem. Das wird nicht von heute auf morgen passieren. Viele Flächen liegen brach, haben eine zu geringe Dichte und keine Aufenthaltsqualität – sie werden nur durchquert, um von A nach B zu kommen. Es wäre schon jetzt genug Platz da, um sie wieder in die Stadt zurückzuholen. Natürlich werden wir uns auch über die Bedeutung dieser Straßen für den Verkehr unterhalten müssen – denn auch künftig werden sie wichtige Verbindungsräume bleiben. Wir müssen aber auch im Auge behalten, dass es beim Thema Mobilität in den nächsten Jahrzehnten Veränderungen geben wird – und dass daraus Möglichkeiten entstehen könnten, mit diesen Flächen anders umzugehen.



EV: Ist es Zufall, dass das Thema genau jetzt auf den Tisch kommt – in einer Zeit, in der neue Formen von Mobilität und autofreie Innenstädte diskutiert werden?

Höing: Wir sind jetzt in einer Phase, in der jeder merkt: Es geht so nicht weiter. Die Städte verändern sich, auch das Mobilitätsverhalten ändert sich. Es ist aber, und das wäre mir wichtig, nicht nur eine reine Verkehrsdebatte. Wir werden auch die Verkehrswende nicht von heute auf morgen lösen, ich fände es aber die falsche Reihenfolge zu sagen: Jetzt lösen wir erst mal die Verkehrsfrage, und dann kümmern wir uns um die Räume. Man muss auch gar nicht so abstrakt darüber reden – an diesen Straßen wohnen in Hamburg über 100.000 Menschen. Da haben wir die Verpflichtung, uns mit ihrer Lage mit der gleichen Sorgfalt zu beschäftigen, wie wir das mit den Zentrallagen und anderen wichtigen Stadtentwicklungsprojekten tun.



Die Fragen stellte Florian Zinnecker

Erstklassiger Kuchen Schon einmal ist man über die Elbbrücken gefahren, hat das Lkw-Meer durchquert – doch, man kann immer wieder sagen, dass der Weg über die Elbe weit ist – und stand vor verschlossener Türe. Montag sei bis auf Weiteres Ruhetag, erfährt man später. Nun aber, ein paar Tage später, ist das Café Vollmundig geöffnet, und das, wofür man gekommen ist, kommt auf den Teller: Käsekuchen. Mit richtigem Titel: Peanut Butter Crunch (3,50 Euro). Die Wilhelmsburgerin Susanne R. hatte geschrieben, in diesem Café gebe es den "wohl besten Cheesecake der ganzen Welt". Und in der Tat: Der Weg hat sich auf jeden Fall gelohnt, es ist ein ganz fantastischer Kuchen, den man da verspeisen darf: cremig und buttrig, knusprig und weich. Auch der Karottenkuchen (3,80 Euro), der mit flambiertem Zucker serviert wird, ist erstklassig. Der überaus nette Mann am Tresen erzählt, dass man 80 Kuchen im Monat backe, alle gänzlich ohne Ei. Der Raum ist gemütlich, Fadenglühbirnen baumeln über verschiedenen Sitzgelegenheiten, softe Popmusik dringt aus den Boxen. Schade eigentlich, dass Wilhelmsburg so weit weg ist. Vollmundig; Wilhelmsburg, Veringstraße 97, Di–Sa, 9–22 Uhr, So 11–22 Uhr Elisabeth Knoblauch

Die Grünen und die CDU bereiten eine Koalition vor und nehmen der SPD ihre Macht. Heute im Bezirk Eimsbüttel – morgen in ganz Hamburg? Ein Kommentar.