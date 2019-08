Annika Lasarzik © Melina Mörsdorf

Liebe Leserin, lieber Leser,

vor wenigen Wochen habe ich hier über Flugscham geschrieben, ein Wort, das sich seit Monaten durch die klimapolitischen Debatten im Land zieht. Jetzt hat es auch die Hamburger CDU als (Wahl-)Kampfbegriff für sich entdeckt. "Empfindet der Senat Flugscham?", diese Frage warf die – offenbar hektisch ergrünte – CDU-Fraktion gestern in die Runde. Es ging um Inlandsflüge, noch so ein Reizwort. 3058-mal saß das Personal aus der Hamburger Politik und Verwaltung in den vergangenen vier Jahren dienstlich im Flieger. Fast die Hälfte dieser Flüge, 44 Prozent, fand innerhalb Deutschlands statt. Diese Zahlen ergaben eine Kleine Anfrage der Partei, dort ist auch nachzulesen, wer besonders oft Kurzstrecke flog – eine grüne Staatsrätin. "Doppelmoral!", rief daraufhin die CDU.

Gar keine Frage: In Zeiten der Klimakrise ist es wichtig, über unreflektiertes Reisen zu reden. Diese tatsächlich absurd hohen Zahlen können helfen, das ganze Ausmaß des Problems zu begreifen. Und sicher, es wirkt unglaubwürdig, wenn der Staat Menschen vom Fliegen abbringen will, aber nicht bei sich selbst anfängt. Fraglich ist nur, wie genau uns der öffentliche Fingerzeig auf Einzelne jetzt im Ringen um eine klimagerechte Zukunft helfen soll – zumal die CDU aus sicherer Deckung schießt: Wie viele Senatorinnen und Senatoren durfte die Partei seit 2015 ins Rathaus schicken?

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihre Annika Lasarzik

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

Aktuelles

© Ulrich Perrey/​dpa

Innen- und Justizsenator tragen wenig zur Aufklärung im Fall Motassadeq bei

Genau 7194 Euro und 43 Cent enthielt der Umschlag, den der Marokkaner Mounir al-Motassadeq bei seiner Abschiebung von einem Beamten der Bundespolizei entgegengenommen hatte. Der Terrorhelfer Al-Motassadeq, verurteilt wegen Beihilfe zum 246-fachen Mord bei den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA, hatte gerade eine 15-jährige Haftstrafe in Hamburg abgesessen. Das Geld waren die Ersparnisse auf Al-Motassadeqs Häftlingskonto. Welcher Beamte das Geld wann von wem entgegennahm und an wen übergab, ist lückenlos dokumentiert. Warum das Haftgeld von Al-Motassadeq entgegen der Anti-Terror-Verordnung der EU überhaupt ausgezahlt wurde, ist hingegen nach wie vor unbekannt. Der Justizausschuss der Hamburger Bürgerschaft ist derzeit damit beschäftigt, den Fall aufzuklären – mit mäßigem Erfolg: Die mit Spannung erwarteten Auftritte von Justizsenator Till Steffen (Grüne) und Innensenator Andy Grote (SPD) am gestrigen Nachmittag brachten keine neuen Erkenntnisse, beide verwiesen auf die noch laufenden Ermittlungen. Die Anti-Terror-Verordnung schreibt vor, dass die Vermögen von verurteilten Terroristen eingefroren werden, Auszahlungen muss die Bundesbank genehmigen, was in diesem Fall aber nicht geschehen ist. Die Ausschussmitglieder zeigten sich von der Befragung enttäuscht: "Es ist unverschämt, was uns hier präsentiert wird", sagte der Justizexperte der CDU-Fraktion, Richard Seelmaecker.

Florian Zinnecker

Senat macht Fortschritte auf dem Weg zum Klimaplan

Mit seinem groß angekündigten Klimaplan ist der Senat nun offenbar einen Schritt weiter. Es gibt – nein, noch keinen Plan, aber eine Idee, wie er aussehen soll: Geplant sind verteilte Zuständigkeiten und Verantwortungen. Die vier Sektoren (1) Gewerbe, Handel, Dienstleistung, (2) Industrie, (3) Verkehr und (4) private Haushalte sollen jeweils genau umrissene Beiträge leisten. Wer bis wann wie viel Treibhausgas einsparen muss, will der Senat noch in diesem Jahr entscheiden. Am Ende soll ein Weg aufgezeichnet sein, der genau beschreibt, wie die Stadt bis 2030 ihren Treibhausgasausstoß gegenüber dem Jahr 1990 um 55 Prozent vermindern kann. Das ist ein anspruchsvolles Ziel. Gegenüber dem, was Hamburg in den vergangenen Jahren geleistet hat, verhält es sich wie eine Everest-Besteigung zu einem Ausflug in die Harburger Berge. Mit dem Konzept haben sich die Grünen durchgesetzt, offenbar haben die SPD-Vertreter in der Landesregierung ihren Widerstand aufgegeben. Und wenn es nicht klappt? Dann sind womöglich die anderen schuld. Vieles kann die Stadt nicht in eigener Verantwortung entscheiden, weil der Bund oder sogar die EU zuständig sind. "Notwendige Anpassungen in nationalem und internationalem Recht werden definiert", teilt der Senat mit, "und Hamburg wird sich für diese Änderungen einsetzen."

Frank Drieschner

In einem Satz

Der mutmaßliche Sexualstraftäter, der am Montag aus der geschlossenen Psychiatrie des UKE ausgebrochen war, ist gestern in Berlin gefasst worden +++ Die Hamburger Sparda-Bank schafft ab November die Kontoauszugsdrucker ab, aus Spargründen und um das Online-Banking zu fördern +++ Die KZ-Gedenkstätte Neuengamme wird vom 1. Januar 2020 an eine Stiftung öffentlichen Rechts und gehört dann nicht mehr zur Behörde für Kultur und Medien +++ Am Hamburger Elbstrand haben Passanten am Montagabend erneut eine junge Robbe entdeckt, das entkräftete Jungtier sei am Montagabend von Einsatzkräften der Feuerwehr ins Tierheim in der Süderstraße gebracht worden

Was heute auf der Agenda steht

Arbeitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) informiert über das Teilhabechancengesetz für Langzeitarbeitslose +++ Die Handelskammer lädt zum 1. Hamburger Handelskongress, Thema: "Wie sieht der Handel von morgen aus?" +++ In der Freien Akademie der Künste diskutieren Fridays-for-Future-Vertreter und Experten über die Frage: "Welchen Preis braucht CO2?" +++ Haspa und Handelskammer vergeben am Abend den Hamburger Handwerkspreis

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Berufschullehrerin

Eine der Herausforderungen des täglichen Schulalltags: das Zuspätkommen. Wiederholungstäter begrüße ich auch mal mit den Worten: "Woran lag es heute?" Einer berichtete Folgendes: Er stehe jeden Morgen zu spät auf und müsse dann schon rennen, um seinen Bus zu bekommen. Meist öffne der nette Busfahrer noch mal die Tür. Nicht aber an diesem Morgen. Der Schüler sei dem Bus einige Meter nachgelaufen und habe mit Schlägen an die Tür auf sich aufmerksam gemacht – als das nicht half, habe er dem Busfahrer den Mittelfinger gezeigt. Dieser habe sofort gestoppt und die Polizei gerufen – mein Schüler kam also wieder einmal zu spät. Auf meine Frage, was er nun daraus gelernt habe, antwortete er: "Ganz schnell den Führerschein machen."

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Fehlt Hamburg eine Straßenbahn?

© Collage: Julia Ossko und Eugen Schulz für DIE ZEIT

Die geplante U-Bahn-Linie 5 kostet sehr viel Geld, grob geschätzt rund acht Milliarden Euro. Wäre es da nicht besser, den Verkehr überirdisch anders zu regeln, zum Beispiel mit einer Stadtbahn? Unser Redakteur Frank Drieschner erklärt in seiner Analyse in der August-Ausgabe der ZEIT:Hamburg, warum die SPD gegen diesen Vorschlag ist, obwohl viele andere Parteien ihn gut finden – und warum das in den vergangenen Jahrzehnten schon einmal umgekehrt war. Den Text können Digitalabonnentinnen und -abonnenten hier lesen.

"Feuchttücher machen eine Riesensauerei"

© Lukas Wahl

Frühmorgens in der Wendemuthstraße in Wandsbek, nur wenige Schritte von der Wandse entfernt. Hier stinkt es gerade so richtig fies – denn Hamburg Wasser reinigt ein Kanalrohr. Besser gesagt: ein Siel – so heißen die Rohre in Hamburg. Vom Reinigungsfahrzeug wurde ein Schlauch in das Siel eingeführt, am Ende des Schlauchs hängt eine Art Düse, die Wasser mit Hochdruck gegen die Siel-Wände spritzt. Seit die Mitarbeiter von Hamburg Wasser mit der Reinigung begonnen haben, hat sich der Respektsabstand der Umstehenden sukzessive vergrößert. Einer von ihnen ist Martin Schuster, Leiter der Abteilung Netzmanagement bei Hamburg Wasser. Das Interview mit ihm findet dann in einem nahe liegenden Café statt – der besseren Luft wegen.

Elbvertiefung: Puh, stinkt das immer so, wenn Sie ein Siel reinigen?

Martin Schuster: Ja. Die Intensität des Geruchs kann zwar unterschiedlich stark ausfallen, aber bei solchen Arbeiten stinkt es grundsätzlich. Eine wesentliche Ursache dafür sind Fette im Kanal. Bei den Abbauprozessen dieser Fette entstehen Aromastoffe, die so intensiv sind, dass wir sie als sehr unangenehm wahrnehmen. Die Bakterien zersetzen das Fett schon im Kanal. Wenn da ein Klumpen so schön vor sich hinstoffwechselt, sammeln sich dort diese Gase, und die sind richtig ekelerregend.

EV: Der Gestank kommt also gar nicht so sehr von den Fäkalien im Abwasser?

Schuster: Die sind auch nicht so lecker, aber in dieser Konzentration nicht ganz so schlimm.

EV: Sie hatten vorhin einen eigenen Namen dafür, wie ging der noch? Eau de Toilette?

Schuster: Ha, Kalauer! Nein, ich nenne das meistens Siel-Parfüm.

EV: Die Hamburger Unterwelt scheint jedenfalls sehr aktiv zu sein.

Schuster: Für die Bakterien ist alles Nahrung. Vor allem Fett ist so energiereich, das ist für die das reinste Schlaraffenland. Außerdem ist das Abwasser warm vom Duschen, Wäschewaschen, Baden, Geschirrspülen. Das ist natürlich ideal, und deshalb vermehren sie sich wie verrückt. Das ist auch der Grund, warum Ratten sich dort wohlfühlen: Sie haben es warm – und etwas zu essen.

EV: Wie pfleglich gehen die Hamburger denn mit ihren Sielen um?

Schuster: Ein großes Problem sind Speisereste, die über die Kanalisation entsorgt werden, weil sie Ratten anlocken. Es gibt manchmal Schäden in einem Rohr, und wenn Ratten so ein Loch finden, graben die dort eine Höhle, nisten sich ein und vergrößern den Schaden.

EV: Wie bemerken Sie einen solchen Schaden?

Schuster: Durch Kamerabefahrungen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ein Siel zusammenbricht. Haben Sie davon schon gehört?

Wie Martin Schuster und seine Kollegen Siel-Einstürze verhindern und was für kuriose Dinge sie schon im Abwasser gefunden haben, lesen Sie in der Langfassung des Interviews auf ZEIT ONLINE

Das Interview führte Sigrid Neudecker

Was Sie heute erleben können

Mittagstisch

Pizza-Vielfalt Die Idee, in einer Pizzeria nicht nur eine Pizza zu bestellen, sondern mehrere Stücke von unterschiedlichen Varianten, setzt sich immer mehr durch. Und sie ist ja auch bestechend, denn so schmeckt nicht jeder Bissen gleich, und man kann die Vielfalt des Angebots testen. Ein weiterer Vertreter dieser Gastronomie-Gattung hat vor Kurzem auf dem Vorplatz des Altonaer Bahnhofs eröffnet. 380° Pizza Bar heißt er, und er macht seine Sache richtig gut. 1,75 Euro kosten 100 Gramm Pizza, und nach 300–400 Gramm ist man gut gesättigt. Um die zwölf Varianten stehen zur Wahl. Alle drei getesteten Stücke (Walnuss/Ziegenkäse/Honig, Birne/Gorgonzola, Hummus/Gemüse) waren locker knusprig und genau richtig belegt. Es gibt zwar auch eine kleine Karte ohne Pizza (Antipasti, Suppe, Lasagne, Salat, Risottobällchen), aber deswegen kommt man ja nicht her. Empfehlenswert: die vegane Pizza, bei der gar nicht erst versucht wird, mit Käseersatz zu operieren; vielmehr stellt sie, mit Hummus und Gemüse belegt, eine Art Mezze-Pizza dar. Empfehlenswert. 380° Pizza Bar; Altona, Paul-Nevermann-Platz 1, täglich ab 11.30 Thomas Worthmann

Was geht

Bock auf Buchclub: Rosemary hat ihr ganzes Leben in Brixton verbracht. Jetzt ändert sich alles, was ihr vertraut ist: Die Bücherei, in der sie gearbeitet hat, schließt. Aus ihrem Gemüseladen ist eine hippe Bar geworden. Ihr Mann George stirbt. Und das Freibad, in dem sie seit 60 Jahren schwimmt, soll Eigentumswohnungen weichen. Kommt sie damit klar? Buchbesprechung: "Im Freibad" bei "Bock auf Buchklub?!".

Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, heute, 17.30–18.30 Uhr, Eintritt frei

Politische Kunst: Welchen Stellenwert hat das Politische in zeitgenössischen Künsten? Wie bewerten Kreative ihre eigenen Werke? Um die Fragen auf den Punkt zu bringen: "Wie politisch sind die Künste?" Bucerius Art Talk, unter anderem mit Professor Bernhard Maaz, Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, und Künstlerin Johanna Diehl.

Bucerius Kunst Forum, Alter Wall 12, 20–22 Uhr, 10 Euro

Barock und Bier: Was täte "Mr. Händel im Pub"? Die Saufköppe fröhlich stimmen; immerhin waren im 17. und 18. Jahrhundert Musiker Diener vieler Herren. Tagsüber konzertierten sie am Hof, nachts verdienten sie sich ein Bier in der Kneipe. Das nehmen sich die jungen Musiker von "I Zefirelli" zum Vorbild und wirbeln mit Barock- und Folk-Musik um den Tresen.

Kulturcafé Komm du, Buxtehuder Straße 13, heute, 20 Uhr, Spende erbeten

Hamburger Schnack

Auf einer Brücke auf dem Weg zum Dockville. Schöner Blick auf das Hamburger Panorama. Vorbeifahrender Fahrradfahrer: "Ist das da nicht die Alsterphilharmonie?" Wir sollten sie in "Alsti" umbenennen. Gehört von Eva-Maria Jonas

Meine Stadt

Als Antwort auf unser gestriges Editorial schickte uns unser Leser Sven Mainzer ein Arrangement eigener Werke: »Natürlich kann man sich auch andere Hamburg-Bilder an die Wand hängen als Elbphilharmonie, Alster oder Ähnlichem. Von links nach rechts: Baakenhafenbrücke, Stoltenbrücke über die A 1, Elbe bei Großer Elbstraße« © Sven Mainzer

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Der Senat will eine neue U-Bahn-Linie bauen – für viele Milliarden Euro. Die gigantischen Kosten machen eine überirdische Alternative wieder interessant. Eine Analyse von Frank Drieschner (Abo)

Aus den Augen, aus dem Sinn. Vieles von dem, was gedankenlos über die Toilette entsorgt wird, stellt die Kanalisation vor große und kostspielige Probleme. Ein Interview von Sigrid Neudecker