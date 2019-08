Annika Lasarzik © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie kennen sie sicher, diese Momente, in denen man denkt: Wie, so lang ist das schon her? Wieder ein halbes Jahr rum, und wieder hat man es nicht geschafft, mehr Sport zu treiben, dieses eine schon leicht angestaubte Bild an die Wand zu hängen oder auch nur einmal in der Dove Elbe schwimmen zu gehen… Mir wird dieser Tage besonders bewusst, wie die Zeit rast, weil das Gängeviertel zehnjährigen Geburtstag feiert. Zehn! Jahre! Machten nicht gerade die ersten Meldungen von der Besetzung die Runde? Seither hat sich einiges getan: Die zwölf halb verfallenen Häuser inmitten der Neustadt wurden zu einem selbstverwalteten Biotop, einem "gallischen Dorf im sauberen Büroviertel", wie ich gerade im Deutschlandfunk gehört habe – und ja, das beschreibt den Eindruck vor Ort recht gut. Kürzlich haben der Senat und die Genossenschaft des Viertels einen Erbbaurechtsvertrag über 75 Jahre abgeschlossen, er soll die Sanierung der Häuser und die Zukunft des Viertels als Kulturstätte absichern. Wie das Viertel im Jahr 2094 wohl aussehen mag?



Darüber können auch wir nur spekulieren. Ihnen wünsche ich nun ein schönes, erholsames Wochenende, ob auf einer der Geburtstagspartys im Gängeviertel oder anderswo. Nicht vergessen: Wegen der Cyclassics sind am Sonntag einige Straßen gesperrt, wann und wo genau, sehen Sie auf dieser interaktiven Karte. Ansonsten: Genießen Sie die Sonne, es soll sehr warm werden, bis zu 30 Grad.

Vielleicht komme ich ja doch noch zum Sprung in die Dove Elbe.

Ihre Annika Lasarzik

Aktuelles

Ex-Fraktionschef rechnet mit AfD ab

Der frühere Hamburger AfD-Fraktionschef Jörn Kruse kritisiert seine Nachfolger Alexander Wolf und Dirk Nockemann scharf. In einer E-Mail an beide, die der ZEIT-Redaktion vorliegt, bezeichnet er Wolfs Aussage, wonach die AfD nicht nach rechts gewandert sei, als "hanebüchen". Beide hätten offenbar "den Schuss noch nicht gehört". Kruse schreibt: "Die AfD ist heute in großen Teilen rechts, partiell rechtsradikal und teilweise noch schlimmer, insbesondere im Osten." Er kündigt an, der Partei seine Stimme zu verweigern: "Eine Hamburger AfD, die sich von Rechten und Rechtsradikalen nicht klar, glaubwürdig und öffentlich distanziert, kann ich natürlich nicht wählen. Und so wird es vielen Hamburgern gehen." Wolf sagte diese Woche in einem "Abendblatt"-Interview mit Nockemann: "Die AfD ist nicht nach rechts gewandert. In Hamburg schon mal gar nicht." Im Juli hatte sich Wolf an einem Appell von rund 100 AfD-Funktionären gegen den aggressiven Kurs von Björn Höcke beteiligt. Doch diesem Appell seien keine Taten gefolgt, kritisiert Kruse nun. Man müsse einen "ernsthaften und öffentlichen Konflikt" mit den Rechtsaußen in der Partei wagen. "Wegen der Landtagswahlen im Osten stillzuhalten ist die falsche Methode. Damit macht man sich zu nützlichen Idioten von Rechtsradikalen", schreibt Kruse an seine Nachfolger. Der frühere Wirtschaftsprofessor ist im vergangenen Jahr aus der AfD ausgetreten.

Nockemann und Wolf teilten der ZEIT-Redaktion gestern schriftlich mit, Kruse habe "viele Entwicklungen nur wenig bis gar nicht wahrgenommen". Seine wiederholte öffentliche Kritik an der AfD sage "leider viel über seinen fragwürdigen Stil aus". Sie blieben bei ihrer Meinung. Ein kontroverses Gespräch mit den AfD-Gründern Bernd Lucke, Jörn Kruse und Hans-Olaf Henkel lesen Sie hier, kostenlos für Digitalabonnentinnen und -abonnenten.

Marc Widmann

Der Justizbeamte, der nun selbst ins Gefängnis muss



Dieser Fall wirft viele Fragen auf: Der Justizbeamte Dennis M. verdiente gutes Geld, besaß ein Haus, die Hochzeit mit seiner Verlobten stand kurz bevor – doch dann überfall der 37-Jährige ein Juweliergeschäft. Dennis M. gesteht seine Tat, doch zu seinem Motiv will er nichts sagen. Wie kann man die Schwere der Schuld eines Täters bemessen, wenn man seine Beweggründe für die Tat nicht kennt? Die Geschichte des Mannes, der einst Gefangene einschloss und nun selbst hinter Gittern muss, hat Elke Spanner für ZEIT ONLINE aufgeschrieben.

Der Senat bleibt dabei: Keine City-Maut für Hamburg

"Mitten im Feierabendverkehr in die Innenstadt zu fahren muss sehr teuer sein, weil es einen unschätzbaren Wert hat" – dieser Satz aus unserem Interview mit dem US-Stadtplaner Jeff Speck sorgt in Hamburg für Diskussionen. Als Mittel gegen verstopfte Innenstädte empfiehlt Speck die Einführung einer tageszeitabhängigen City-Maut. Eine solche Maut für Hamburg hat der Senat bereits mehrfach abgelehnt. Und an dieser Position hält die Verkehrsbehörde fest. Man wolle niemanden ausschließen, sagte Sprecherin Susanne Meinecke auf Nachfrage, und weiter: "Wir wollen nicht, dass nur noch die in die Stadt kommen, die es sich leisten können. Eine City-Maut ist 2011 geprüft worden, damals kamen alle Pros und Contras auf den Tisch. Wir haben das genau abgewogen und uns dagegen entschieden." Auch für die Grünen ist die City-Maut kein Wahlkampfthema. Es fehlten bundesgesetzliche Regelungen, um aufgrund der Lärm- und Luftbelastung eine City-Maut zu erheben, sagte der Fraktionsvorsitzende Anjes Tjarks. Diese Debatte sei "nicht zielführend". Das ZEIT-Interview mit Jeff Speck, in der er seine Ideen für fußgängerfreundliche Städte vorstellt und seinen Eindruck von Hamburg schildert, können Sie hier nachlesen (für Digitalabonnenten kostenlos).

Ein Jahr nach dem Baustopp: Bahnhofsgegner geben nicht nach

Der Verkehrsclub Deutschland und die Initiative Prellbock Altona haben gestern ihr Fazit zu den Faktenchecks zur Verlegung des Fern- und Regionalbahnhofs Altona gezogen: Der künftige Fernbahnhof Diebsteich sei viel zu klein geplant, sagen die Gegner – an ihrer Klage gegen die Verlegung wollen sie daher festhalten. Warum die Größe des Bahnhofs ein zentraler Streitpunkt in den Verhandlungen zwischen dem Senat und den Gegnern der Verlegung ist, können Sie hier nachlesen.

In einem Satz

Bei einer Großkontrolle im ganzen Stadtgebiet hat die Polizei am Mittwoch mehr als 200 Rotlichtverstöße bei Autofahrern und 20 bei Radfahrern gezählt – kontrolliert wurden rund 400 Fahrzeuge +++ Für eine bessere Integration von Geflüchteten fordert die CDU mehr Betreuer in den Unterkünften; einen entsprechenden Antrag bringt die Fraktion in der kommenden Bürgerschaftssitzung ein +++ Die SPD will nach der Bürgerschaftswahl in den staatlichen Museen der Stadt mindestens einen eintrittsfreien Tag im Monat durchsetzen, berichtet das "Hamburger Abendblatt"



Was heute und am Wochenende auf der Agenda steht

Die SPD Hamburg lädt zu einem außerordentlichen Parteitag in Wilhelmsburg +++ Am Sonnabend endet das Internationale Bauforum in den Deichtorhallen mit einer Abschlusspräsentation +++ Am Sonntag lädt DIE ZEIT zur Matinee mit der Verteidigungsministerin und CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer ins Audimax der Universität Hamburg +++ Am Sonntag spielen Promis und Ärzte bei "Kicken mit Herz" Fußball, um Geld für die Kinderkardiologie des UKE zu sammeln +++ Zu den Cyclassics am Sonntag rechnen die Veranstalter mit 18.000 Teilnehmern und 500.000 Zuschauern



Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Rohrreiniger

Manchmal habe ich das Gefühl, ein willkommener Nebeneffekt meiner Arbeit ist der Unterhaltungsfaktor. Vor Kurzem hatte ich einen Auftrag in einer Wohnanlage, in der überwiegend Senioren leben. Kaum stand ich mit meinem Einsatzfahrzeug auf dem Hof, scharten sie sich um mich, beobachteten jeden Handschlag, stellten Fragen und kommentierten. Die Herren interessierten sich vor allem für die technische Ausrüstung, die Damen sorgten mit Schnittchen und Getränken für mein leibliches Wohl. Klingt nicht grad nach einer emanzipierten Aufteilung, war für mich aber ein echt entspannter Nachmittag.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Hamburger Regisseurin Nora Fingscheidt im Rennen um Auslands-Oscar



Es ist nicht übertrieben zu sagen, der Film sei eine Art Lebensabschnittswerk: Für ihren Film "Systemsprenger" besuchte die Regisseurin Nora Fingscheidt Kinderheime, Sonderschulen, Kinderpsychiatrien, Inobhutnahme-Stellen in Rosenheim, Berlin, Stuttgart, Ostfriesland. Sie blieb mal Tage, mal Wochen in den Einrichtungen, half vor Ort auch mit. Dann unterbrach sie die Arbeit, weil sie merkte, dass sie ihr aufs Gemüt schlug. Im Januar holte "Systemsprenger", der von einem aggressiven Mädchen namens Benni handelt, den Silbernen Bären auf der Berlinale, jetzt geht der Film als offizielle deutsche Einreichung ins Rennen um den Auslands-Oscar. Dabei setzte sich Fingscheidt gegen Kollegen wie Jan-Ole Gerster oder Caroline Link durch. Im Januar entscheidet sich, ob der Film eine Nominierung erhält, ab 19. September läuft er im Kino. Unser Porträt von Nora Fingscheidt aus der März-Ausgabe der ZEIT:Hamburg, geschrieben von Florian Zinnecker, können Sie hier nachlesen, kostenfrei für Digitalabonnenten.



Im Scheinwerferlicht: Christian Richard Bauer

Hamburgs Bühnen sind bekannt für Musicals und Sprechtheater, Travestie und Opern. Unsere Serie "Im Scheinwerferlicht" stellt ihre Darstellerinnen und Darsteller in den Mittelpunkt: Wie bereiten sie sich auf ihre Rolle vor, was geschieht kurz vor dem Auftritt hinter den Kulissen? Christian Richard Bauer spielt in "Ein Mann mit Charakter" den jungen, schwer verliebten Detlef Düvel.

"En Mann mit Charakter" ist ein typisches Volkstheaterstück. Es gibt den geizigen Vater, das naive Mädchen, den jugendlichen Liebhaber. Den spiele ich. Die Herausforderung dabei ist, die glatte Rolle mit Feuer zu füllen, ohne es zu überdrehen. "Glatt" muss nicht per se langweilig sein; schließlich beginnt für mich als Darsteller jede Figur mit einer leeren Bühne. Heraus kommt, was ich daraus mache. Als Detlef Düvel muss ich mit dem Männer- und Frauenbild einer längst vergangenen Zeit spielen. Das fällt mir nicht immer leicht. Im ursprünglichen Stück deckt meine Liebste zum Beispiel in einer Szene den Tisch, während ich im Sessel lümmele und rauche. Das geht gar nicht, wie chauvinistisch! Wir haben manche Situationen deshalb behutsam modernisiert – ich decke den Tisch jetzt gemeinsam mit meiner Partnerin. Vor jeder Vorstellung gehe ich kurz in Kontakt mit der Bühne, die mich im Spiel tragen wird. Ich lege mich auf sie oder fasse sie an. Hinter dem Vorhang mache ich dann typische Schauspielübungen; ich stelle mir zum Beispiel das Feuer im Inneren der Erde vor. Dann lasse ich es in Gedanken wie einen Vulkan in mir aufsteigen. Dadurch bin ich am Beginn des Stücks sofort im Hier und Jetzt.

Ohnsorg-Theater, Heidi-Kabel-Platz 1, Premiere am 25.8., 16 Uhr, VVK ab 18,48 Euro, Vorstellungen bis zum 5.10.2019

von Anna Heidelberg-Stein

Was Sie heute erleben können

Lesevertiefung

Drei Buchempfehlungen fürs Wochenende … Roman Pennsylvania, Anfang des 19. Jahrhunderts: Witwer John C. Bellmann lässt seine zehnjährige Tochter in der Obhut seiner Schwester zurück und reitet Richtung Westen, besessen von der Idee, Riesentiere zu finden, deren Knochen in der Zeitung abgebildet waren. Ein grandios geschriebener Western. Carys Davies: West. Aus dem Englischen von Eva Bonné. Luchterhand. 20 Euro Kinderbuch Sams Bruder und Zimmergenosse ist exakt so eine unerwünschte Person, wie von Donald Trump beschrieben. Vielleicht ist eine Mauer, die der Präsident unbedingt bauen will, auch für Sams Kinderzimmer die Lösung? Sam schreibt Trump und bittet um Rat. Sophie Siers (Text) und Anne Villeneuve (Illustrationen): Hallo Donald Trump. Aus dem Englischen von Steffi Kress. Esslinger Verlag. 13 Euro, für Kinder ab 5 Jahren. Fotoband Der echte Fußball mit viel Herz und Schweiß, aber wenig Geld wird in der Kreisliga gespielt. Besser als mit diesem Fotoband von Christian Werner kann man die Atmosphäre nicht auf dem Platz erleben. "Schiedsrichter, was für eine Sportart pfeifst du eigentlich gerade?" Christian Werner: An jedem verdammten Sonntag. Deutschlands Kreisliga-Helden. Edel Books. 19,95 Euro …ausgewählt von Frauke Eikmeier; Bücherkoje , Mitte





Was geht

Milliarden in Altona: Die Berliner Band Milliarden hat ihr aktuelles Album nach ihrem Wohnort, der deutschen Hauptstadt, benannt. Auf "Berlin" präsentieren Sänger Ben Hartmann und Pianist Johannes Aue Indie-Rock, der vor allem eine raue Liebeserklärung an die Stadt an der Spree geworden ist.

Zirkuszelt, Nobistor 42, heute, 20 Uhr, VVK ab 27,10 Euro

Rock Colombiano:Doctor Krapula gilt als eine der einflussreichsten Rockbands Lateinamerikas. Die kolumbianischen Musiker verbinden Ska, Reggae und Punk mit politischen Texten, vor allem zum Thema Umweltschutz. Das führte sie zu mehr als 500 Konzerten in 15 Ländern und brachte ihnen den Preis des Nationalkongresses von Kolumbien ein. ¡Bienvenidos en Hamburgo!

Nochtspeicher, Bernhard-Nocht-Straße 69a, 21 Uhr, VVK 15 Euro

Was bleibt

Festivalsommer: Was geht in der kulturellen Szene Hamburgs? Welche Bands starten aktuell durch? Das Festival "Sommer im Park" bietet einen Überblick. Heute Abend etwa schmettert "Vladi Wostok" Ruski Surf auf die barocke Bühne, gefolgt von "5th Avenue" mit Hardrock. Schon am Nachmittag bietet die Galerie Falckenberg Workshops und Führungen rund um das Thema Videokunst an.

Stadtpark Harburg, Freilichtbühne, Konzerte heute ab 17.15 Uhr, Sa/So ab 13 Uhr, ganzes Programm online, Eintritt frei

Was kommt

Cycle The Classic: Radfahren kann jeder. Darum bieten die Cyclassics kurze und lange Distanzen. Sie ziehen als größtes Eintagesrennen Deutschlands rund 16.000 Breitensportler und Profi-Teams an. Deren Freud ist (wie immer) des Autofahrers Leid: Alle Sperrungen finden Sie hier.

EuroEyes Cyclassics, Fr, 12–20 Uhr und Sa, 10– 20 Uhr Rahmenprogramm Rathausmarkt/Jungfernstieg; So, ab 7.25 Uhr Start entlang der Außenalster, ab 8.40 Uhr Zieleinfahrt Mönckebergstraße

Jookbox Open-Air: Ein Songster ist so was wie ein Vorgänger des Bluesman, mit einem Unterschied: Er spielt nicht nur Blues, sondern alles, was er will. Das ist Michael van Merwyk wichtig, wenn er mit The Jookbox Zoo auf die Bühne geht. Sonntag spielt das Akustik-Trio im Loki-Schmidt-Garten zum "Konzert vor dem Café Palme".

Loki-Schmidt-Garten, Eingang Ohnhorststraße, Platz vor dem Café Palme, So, 15 Uhr, Spenden erbeten

Hamburger Schnack



Heute Morgen bei Bäcker Nielsen in Keitum. Beklagt sich die Kundin: "Nächsten Dienstag reisen wir ab. Und immer, wenn wir abreisen, soll das Wetter besser werden". Bäcker Nielsen: "Da sollten Sie mal über sich selbst nachdenken. " Gehört von Bernt Gach

Meine Stadt

Die Harburger Altstadt in der Lämmertwiete zur blauen Stunde © Susanne Aatz

