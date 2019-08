Annika Lasarzik © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

während ich diesen Newsletter schreibe, schallen Jubelschreie und Applaus durchs offene Fenster ins Büro, unterlegt von Lautsprecherdurchsagen und dem fernen Rauschen des Verkehrs. Gerade eben flog ein Hubschrauber übers Verlagshaus hinweg, ab und an ertönt eine Polizeisirene, und unten vorm Haus stehen ein paar Sanitäter, die gerade Pause machen und sehr ins Gespräch vertieft sind. Kurzum: ganz schön laut hier. Dieses konstante Hintergrundrauschen hat, klar, etwas mit den Cyclassics zu tun, doch es passt gut zum vergangenen Wochenende: Denn da war einiges los in der Stadt. Die SPD begab sich aus der Deckung und warf ein großes Wahlversprechen in die Runde, die CDU kümmerte sich um Personalfragen, und Annegret Kramp-Karrenbauer erklärte der ZEIT, warum sie sich in Zukunft ein Beispiel an der Deutschen Bahn nehmen will. Und sportlich ging es eben auch noch zu, Stichwort Cyclassics.

Doch alles der Reihe nach. Und vorab ein Hinweis: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern mit Starkregen ab Dienstag. Werfen Sie also ruhig einen Blick auf den neuen Starkregenindex von Hamburg Wasser, um sich gegen überflutete Keller zu wappnen. Und lesen Sie am besten gleich noch einmal unser Interview dazu.

Ich verabschiede mich nun und wünsche Ihnen eine schöne, hoffentlich nicht allzu nasse und vor allem entspannte Woche!

Ihre Annika Lasarzik

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Aktuelles

© Axel Heimken/​dpa

Viviani siegt bei den Cyclassics



Der Europameister Ella Viviani hat sich zum dritten Mal in Folge den Sieg bei den Cyclassics geholt, als bester Deutscher belegte André Greipel Rang elf. Zuvor war der Rostocker mit zwei Siegen noch gleichauf mit Viviani gewesen, 2015 war er der letzte deutsche Sieger des Rennens. 500.000 Menschen jubelten den Fahrern entlang der Strecke zu, neben den Profis traten wieder rund 18.000 Jedermänner und -frauen an.



© Daniel Bockwoldt/​dpa

Freie Fahrt für Schulkinder: SPD-Vorschlag stößt auf Vorbehalte

Hamburgs Schülerinnen und Schüler sollen bald kostenlos Bus, U- und S-Bahn fahren – dieser Vorschlag von Bürgermeister Peter Tschentscher beim Landesparteitag der SPD am Freitag sorgte für rege Diskussionen. Worum geht’s? Der Nulltarif soll ab 2020 schrittweise, nach Altersstufen gestaffelt, eingeführt werden. Die Kosten: etwa 50 Millionen Euro, die laut Finanzbehörde aber erst 2025, also zum Ende der Legislaturperiode, fällig würden. Die Opposition zögerte nicht lange mit Kritik: Die Idee sei "nicht zielführend", sagte Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks, 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler würden mit dem Rad fahren. Die SPD fördere daher nicht den Umstieg von Auto auf Bahn und Bus, sondern vom Rad auf öffentliche Verkehrsmittel. Die CDU sprach sich für eine finanzielle Entlastung anderer Gruppen wie Praktikanten, Familien oder Senioren aus und sah in dem Vorstoß ein Wahlkampfmanöver. Auch die Linke kritisierte, dass es Tschentscher nicht um die "dringend notwendige ökologische und soziale Verkehrswende" gehe – sondern um eine "Wende der Umfragewerte".

"Jünger, frischer, mutiger": CDU macht sich wahlkampfbereit

Der Parteivorstand der Hamburger CDU hat seinen Vorschlag für die Landesliste zur Bürgerschaftswahl im Februar vorgelegt und die fünf Kernthemen für den Wahlkampf präsentiert: Stadtentwicklung, Mobilität, Wachstum/Wohlstand, Bildung und Sicherheit/Freiheit. Die Landesliste sei deutlich "jünger und weiblicher", sagten Spitzenkandidat Marcus Weinberg und der Landesvorsitzende Roland Heintze – unter den ersten zehn Kandidatinnen und Kandidaten seien drei unter 36-Jährige und vier Frauen. Darunter Antje Möller, Vorsitzende der Elternkammer, auf Platz zwei hinter Weinberg, die Wandsbeker Bezirksabgeordnete Natalie Hochheim folgt auf Platz vier. Wegen ihres geringen Frauenanteils im Parlament war die CDU zuletzt immer wieder in die Kritik geraten. Ob die Fraktion durch diese Landesliste diverser werden kann, ist aber nicht sicher: Bei der letzten Wahl im Jahr 2015 hatte die CDU die meisten Sitze durch Direktmandate errungen. Inhaltlich setzte die Partei die Rhetorik der vergangenen Wochen fort. Man wolle "mutiger und frischer" werden, sich auf "die Leistungsbereiten" in der Stadt konzentrieren, an der Forderung nach einem 365-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr festhalten.

Hamburg richtet Info-Telefon zu rechten "Feindeslisten" ein

Die Innenbehörde hat eine Hotline eingerichtet, unter der Hamburgerinnen und Hamburger erfahren können, ob sie auf einer der "Feindeslisten" des rechtsterroristischen Netzwerks Nordkreuz aus Mecklenburg-Vorpommern stehen. 364 Datensätze "mit Bezug zu Hamburg" befinden sich auf jenen Listen, darunter 236 in Hamburg gemeldete Personen, wie eine Kleine Anfrage der Linken-Bürgerschaftsfraktion Anfang August ergeben hat. Der Senat hatte zunächst abgelehnt, Betroffene zu informieren – und beschreitet mit dem Hamburger Info-Telefon nun einen Mittelweg: Während einige Bundesländer wie Hessen oder Bayern Betroffene automatisch postalisch informieren, tun andere wie Schleswig-Holstein dies nur im Falle einer akuten Bedrohung, um Rechten nicht in die Hände zu spielen. Die Hotline ist beim LKA Hamburg unter der Nummer 040/42 86 77 055 zu erreichen. Mehr über die Hintergründe zu den Feindeslisten erfahren Sie bei ZEIT ONLINE.

In einem Satz

Der HSV hat den Karlsruher SC gestern mit 4:2 besiegt, damit führt der Verein die Zweitliga-Tabelle wieder an +++ Der Sommerdom ist mit insgesamt 2,5 Millionen Besuchern zu Ende gegangen; am 8. November geht der Rummel weiter +++ Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist am Sonnabend zu einer einwöchigen Reise nach China und Japan aufgebrochen, um die Handelsbeziehungen nach Asien zu stärken +++

Was heute auf der Agenda steht

Der FC St. Pauli erwartet Holstein Kiel am Abend zum Nordderby +++ Die U1-Bahnstrecke zwischen Ohlsdorf und Langenhorn Markt wird nach rund dreimonatiger Sperrung wieder freigegeben +++ Das St. Pauli Theater präsentiert sein Programm für die kommende Spielzeit, die am Abend mit einer großen Gala eingeleitet wird +++ Der Naturschutzbund Hamburg (Nabu) stellt seine Forderungen zum Bau der Hafenquerspange (A26 Ost) vor +++ Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) präsentiert die Ergebnisse zur Machbarkeitsstudie Binnenalster

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Kioskbesitzer

Die schönste Begegnung vom Wochenende war die mit einem jungen Paar, das gerade aus dem Standesamt kam. Die beiden hatten heimlich geheiratet, weil sie keine Lust auf das ganze Gedöns mit Familie und Freunden hatten. Er im Anzug, sie im bunten Sommerkleid. "Wir machen heute nur, worauf wir Lust haben!", sagte die Frau, kaufte zwei Bier und eine bunte Tüte und strahlte übers ganze Gesicht. Wir standen dann noch eine Weile zusammen draußen in der Sonne, weil im Laden gerade nicht viel los war. Ich war quasi der einzige Hochzeitsgast. Danach hatte ich den ganzen Tag gute Laune.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

© Kalimedia

"Die Wirtschaftlichkeit scheint über allem zu stehen"

Mit einem besonderen Hamburg-Stadtplan will der Kartograf Stephan Hormes einen Bogen von der Vergangenheit bis in die Zukunft schlagen. Die historischen Wallanlagen, die es so nicht mehr gibt, sind darin genauso verzeichnet wie der Elbtower in der Hafencity, der noch gebaut werden muss. Der Plan erzählt von Abriss und Neubau – was lässt sich daraus über die Stadt lernen? Unsere Autorin Kathrin Fromm hat mit Stephan Hormes gesprochen.

Elbvertiefung: Wie sind Sie als Lübecker dazu gekommen, einen Stadtplan von Hamburg zu erstellen?

Stephan Hormes: Ich kannte Hamburg bisher nur von Besuchen. Wenn man von Lübeck aus Richtung Zentrum fährt, gelangt man häufig auf eine sechsspurige Straße, und ehe man es sich versieht, ist man schon auf dem Weg nach Altona. Das eigentliche Zentrum ist sehr schwer zu finden, dachte ich mir. Als ich einmal einen Auftrag in Hamburg hatte, habe ich die Zeit danach genutzt. Ich bin mit dem Fahrrad rumgefahren und habe mich auf die Suche begeben. Ich habe entdeckt, was für schöne Ecken mit alten Gebäuden es gibt, die wie Altbauinseln etwas versteckter liegen, etwa in der Bellealliancestraße in Eimsbüttel. Da war mein Interesse geweckt!

EV: Wie ging es dann weiter?

Hormes: Ich habe mir Hamburg von oben angeschaut, am Computer, mithilfe der 3-D-Ansicht von Google – Straße für Straße, von Winterhude bis zur Veddel, von Bahrenfeld bis nach Horn. In diesem Gebiet konnte ich etwa 14.000 Altbauten identifizieren. Die lassen sich an der Fassade und am Dach relativ gut erkennen. Die zeitliche Grenze dafür habe ich etwa bei 1925 gezogen. Die meisten Häuser, die danach erbaut wurden, haben durch ihre Gesichtslosigkeit nicht so viel Geschichten zu erzählen, finde ich.

EV: Welche Ecken haben Ihnen besonders gefallen?

Hormes: Die Brüderstraße in der Neustadt ist großartig. Da steht ein komplettes Ensemble, das so um 1870 entstanden ist. Ich dachte, die Zeit wäre stehen geblieben an diesem Ort. Jenseits von Schanze, Ottensen und Eppendorf als den klassischen Altbauvierteln habe ich das Mühlenkampviertel, die Gegend um die Lutterothstraße und das Ensemble Alsterdorfer Straße/Himmelstraße schätzen gelernt. Sogar im Hamburger Osten lassen sich mit einigem Spürsinn historische Bauten finden, teilweise versteckt in Hinterhöfen, wie zum Beispiel in der Umgebung des Bahnhofs Hasselbrook.

EV: Wann hat sich Hamburg denn besonders verändert?

Hormes: Während des großen Brandes 1842 ist viel zerstört worden, und natürlich im Zweiten Weltkrieg. Aber die Stadt selbst hat auch immer wieder ganze Viertel abgerissen, den barocken Wandrahm und den Kehrwieder zum Beispiel, um die Speicherstadt zu bauen. Da hat man Zehntausende Menschen vertrieben und die alten Häuser einfach zerstört. Mich hat überrascht, wie bedenkenlos Hamburg mit seinen steinernen Zeugen umgeht. Die Wirtschaftlichkeit scheint über allem zu stehen. Das kenne ich aus Lübeck anders.

Wie die Arbeit an der Karte genau ablief und ob sie bei all der Historie auch zur Orientierung taugt, lesen Sie in der Langfassung des Interviews auf ZEIT ONLINE.

Die beiden Karten mit dem Titel "Spuren der Zeiten – Von der Hammaburg zum Elbtower" sind im Kalimedia-Verlag erschienen. Mehr Infos und interaktive Touren unter www.storymaps.de/hamburg.

Annegret Kramp-Karrenbauer: Scholz-Kandidatur "wichtiges Signal"

Am Sonntag lud DIE ZEIT Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin, zur Matinee ins Audimax der Universität Hamburg. Welche Erkenntnisse brachte das Gespräch? Unter anderem diese:

Die Kandidatur von Vizekanzler Olaf Scholz für den SPD-Vorsitz wertet "AKK" als "wichtiges Signal", denn Scholz sei bereit, "Verantwortung zu übernehmen". Sie wünscht sich einen "starken Sparringspartner". Starke Sozialdemokraten täten dem gesamten Parteiensystem gut – am liebsten sind sie ihr dann aber doch in der Opposition. Den früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen, der ihr im "Tagesspiegel" ein Gesprächsangebot gemacht hatte, will sie vorerst nicht treffen. Grund: leider keine Zeit. Sie sei gerade viel unterwegs, um die Menschen in Sachsen und Brandenburg zu überzeugen, CDU zu wählen. Dem Spott über verspätete Regierungsflieger will sie in bewährter Bahn-Manier begegnen: Immer extra betonen, wenn man pünktlich ankommt ("Auch heute sind wir pünktlich geflogen!").

Was Sie heute erleben können

Mittagstisch:



Schlangestehen für Promiflair Tim Mälzers Bullerei wurde jüngst zehn Jahre alt. Anlass genug, hier mal wieder vorbeizuschauen. Als Erstes ein gut gemeinter Rat: Besuchen Sie das Lokal mittags niemals an Tagen, an denen viele Menschen in Hamburg zu Gast sind. Denn die wollen alle gern mal bei dem bekannten Fernsehkoch essen. Zwischen Eintreffen im Lokal und Ankunft des Essens am Tisch vergingen an einem gewöhnlichen Mittag sage und schreibe 75 Minuten, davon entfielen rund 40 auf das Schlangestehen. Ist man erst mal platziert, hat man die Wahl zwischen täglich wechselnden Gerichten (wie marinierte Hähnchenbrust, gebratener Seelachs, Roastbeef-Stulle) und den Standards (wie Spaghetti bolognese, Burrata, Burger, Salat). Die Preise sind promigerecht: 9,90 Euro für eine schlichte Ofenkartoffel mit Krautsalat und Rauke, 7,90 Euro für eine eher dünne Hühner-Miso-Suppe, 7,50 Euro für einen grünen Salat und 12,90 Euro für einen unspektakulären Burger. An dem Essen war geschmacklich nichts auszusetzen, aber es rechtfertigt die Preise nicht. Trotzdem: Glückwunsch zum Jubiläum, ein netter Ort ist die Bullerei geblieben. Schanze, Bullerei , Lagerstraße 34b , Mittagstisch Mo–Fr, 12–15 Uhr Thomas Worthmann

Was geht



Horror-Leinwand: Zombies haben die Erde überrannt. Weimar und Jena sind dank eines Schutzzauns die vermutlich letzten Orte menschlicher Zivilisation. Als Vivi und Eva sich außerhalb der Barrikaden wiederfinden, wagen sie gemeinsam den Kampf gegen die Untoten. "Endzeit", fantasievoller deutscher Horror mit englischen Untertiteln.

3001 Kino, Schanzenstraße 75, heute, 21.15 Uhr

Was bleibt



Reiches Afrika: Die meisten verbinden afrikanische Kultur noch immer mit Trommelmusik, Masken und Schmuck. Dabei bietet der riesige Kontinent eine große, bunte, vielfältige Kulturlandschaft. Die Ausstellung "African Contemporary Art Gallery" zeigt moderne zeitgenössische Kunst im internationalen Kontext, unter anderem mit Werken aus Tansania, Ghana, Kenia, Burkina-Faso und Mali.

Kulturetage Altona, Große Bergstraße 160, Ausstellung bis zum 8.9.2019, 10–20 Uhr, Eintritt frei

Was kommt



Sommer, adé: Der Sommer in Altona biegt in die Zielgerade ein; morgen geht Arnd Zeigler "Dahin, wo es wehtut", redet sich in der "wunderbaren Welt des Fußballs" um Kopf und Kragen. Abschließend tanzt im Live-Podcast "Die Relaxte Kluftpuppe", mit deren Hilfe die Band "Donots" vom alltäglichen Wahnsinn im Musikgeschäft berichtet.

Festivalzelt, Nobistor 42; Arnd Zeigler, Di, 19.30 Uhr, ab 27,10 Euro; Donots: Mi, 20 Uhr, ab 25,40 Euro

Krieg auf der Bühne: Mit der Weltpremiere von "Die Katze und der General" eröffnet das Thalia Theater seine Spielzeit. Leicht hat es sich das Haus damit nicht gemacht: Das Werk schlägt die Brücke von den Tschetschenien-Kriegen der 90er Jahre über die Zeit nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion bis ins Leben georgischer Migranten im heutigen Berlin. Schwere Kost rund um Traumata, Rache und den Umgang mit Schuld.

Thalia, Großes Haus, Alstertor 2, Uraufführung Sa, 19 Uhr, Restkarten ab 31 Euro; weitere Aufführungen bis zum 15.1.2020

Hamburger Schnack

Junge Mutter zu dreijähriger Tochter: »Und weil du doch so gern schwimmst, machst du einen Schwimmkurs, und wenn du den bestanden hast, bekommst du das Seepferdchen.« Kurze Pause, dann fängt die Tochter an zu weinen. Die Mutter erstaunt und ratlos: »Aber das ist doch toll, das Seepferdchen!« – »Nein«, schluchzt die Tochter, »ich möchte kein Seepferdchen, ich möchte ein Krokodil …« Gehört von Elisabeth Treve

Meine Stadt



Jetzt hängen die auch noch überall herum … © Sina Wellschmiedt

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Der Stadthydrologe Andreas Kuchenbecker hat einen Starkregen-Index für Hamburg entwickelt. Der soll helfen, sich rechtzeitig zu wappnen. Ein Interview

Von Hammaburg bis Elbtower: Kartograf Stephan Hormes hat einen Stadtplan erstellt, der von Abrissen und Neubauten in Hamburg erzählt. Was hat er über die Stadt gelernt? Ein Interview