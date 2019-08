Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich selbst war viel zu kurz dort, um mir ein inhaltliches Urteil erlauben zu können. Aber als ich Ende vergangener Woche zwischen zwei Terminen durch die nördlichere der beiden Deichtorhallen spazierte, in der gerade das Internationale Bauforum stattfand, fühlte ich mich wie damals an der Universität: umgeben von geschäftiger Atmosphäre und ziemlich klugen und sehr redegewandten Menschen, einige davon Koryphäen auf Forschungsgebieten, von deren Existenz ich bis dahin nicht einmal wusste. Rund 150 Stadtplanerinnen und -planer aus mehr als 50 Architekturbüros aus dem In- und Ausland dachten dort mehrere Tage lang über die Frage nach, wie sich die großen Verkehrsadern ins Umland, die überdimensioniert und zur Stoßzeit doch zu schmal zu sein scheinen, verändern könnten – um weniger verschwenderisch mit dem Platz umzugehen. Manche Entwürfe blieben nah am Boden der Tatsachen, andere entwickelten mehr visionäre Kraft (das, habe ich gelernt, sagen Städtebauer, wenn sie sich von Zeit- und Kostenrahmen komplett verabschiedet haben), einige Architekten haben bei der Präsentation sogar gesungen. Klar, es wäre leicht, die ganze Veranstaltung als elitäre Spinnerei abzutun. Ich fände das aber voreilig – und schade. Denn es gibt ja wirklich genug Beispiele für erfolgreiche Hamburger Projekte, die lange nichts als Spinnerei (Pardon, ich meine natürlich: sich manifestierende visionäre Kraft) waren. Und wenn man eines von Hamburg lernen kann, dann: dass Spinnerei und grundsolide Planung manchmal gar nicht so eindeutig unterscheidbar sind.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Florian Zinnecker

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Aktuelles

© Axel Heimken/​dpa

Weniger CO2: Zwei Stadtteile heizen künftig mit Industrie-Abwärme

Weit mehr Hamburger Firmen und Privathaushalte als bisher können künftig ihre Büros und Wohnungen mit der Abwärme aus Industriebetrieben heizen. Wie die Umweltbehörde mitteilte, errichten die Stadtwerke Hannover, die als Energiedienstleister Enercity firmieren, in Hamburg eine eigene Energiezentrale. Die Umweltbehörde und die EU fördern das Projekt mit 2,9 Millionen Euro. Über eine Fernleitung versorgt das Unternehmen bereits jetzt die östliche HafenCity mit Abwärme aus der Kupferhütte Aurubis – rund 160 Millionen Kilowattstunden Industriewärme jährlich, genug für 16.000 Haushalte. Nun beginnt der Bau einer zweiten Leitung in den Stadtteil Rothenburgsort. Nach Angaben der Umweltbehörde können damit jährlich mehr als 10.000 Tonnen CO2-Emissionen vermieden werden.

© Polizei Hamburg/​dpa

Hamburger Fahndern gelingt Schlag gegen Drogenschmuggler

Mit einer gewieften Methode haben Polizei und Zoll eine Bande von Kokain-Dealern gefasst. Bereits im April entdeckten die Fahnder im Hamburger Hafen 700 Kilo Kokain in einem Container mit Bananenkartons aus Südamerika, hielten den Fund aber zunächst geheim, gaben den Container zurück in den Wirtschaftskreislauf und beobachteten ihn. Auf diese Weise ermittelten sie offenbar neun Verdächtige und brachten sieben davon bereits in Untersuchungshaft, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Bande war demnach gut organisiert, drei Verdächtige arbeiteten im Logistikbereich des Hafens. Erst Anfang August hatte der Zoll Rekordfunde vermeldet: zunächst viereinhalb Tonnen, dann noch einmal eineinhalb Tonnen Kokain. In ganz Norddeutschland haben die Fahnder in diesem Jahr über sieben Tonnen sichergestellt – und die aktuellen 700 Kilo sind darin noch nicht enthalten. Hamburg ist in den vergangenen Jahren zu einer Hauptstadt des Kokains aufgestiegen.

Die Hintergründe des Millionengeschäfts haben die ZEIT:Hamburg-Autoren Nike Heinen und Sebastian Kempkens recherchiert, Digitalabonnentinnen und -abonnenten können den Text hier kostenlos nachlesen.

In einem Satz

Der FC St. Pauli hat das Nordderby gegen Holstein Kiel mit 2:1 gewonnen +++ Der Deutsche Wetterdienst warnt für heute und morgen vor Temperaturen über 30 Grad, Gewittern und Starkregen +++ Die Hamburger Krankenhäuser halten die seit Jahresbeginn bundesweit geltenden Personalvorgaben für pflegeintensive Bereiche nur in der Intensivmedizin und der Kardiologie zu 100 Prozent ein, teilt die Gesundheitsbehörde mit +++ Zwei Monate nach Eingang des Gesetzentwurfs zur Grundsteuerreform liegen der Finanzbehörde keine Prognosen zu den Folgen für Mieter und Hauseigentümer vor, ergab eine Anfrage der CDU +++ Die Sanierung der denkmalgeschützten Pavillons auf dem Hamburger Rathausmarkt beginnt in wenigen Wochen, berichtet NDR 90,3 +++ Die Kampagne #einfachwohnen des Bündnisses gegen Wohnungsnot hat begonnen, bis zur Bürgerschaftswahl soll sie für das Thema sensibilisieren

Was heute auf der Agenda steht

Am Vormittag stellt Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) die Fortschreibung des Haushaltsplans 2019 vor, der Trägerverbund Projekt Innenstadt lädt am Nachmittag zur Diskussionsveranstaltung "Die Zukunft der Innenstadt" ins Haus des Handels und der Dienstleister an den Kurzen Mühren, und ein 22-jähriger Autofahrer steht vor Gericht, der sich ein Rennen mit einem zweiten Fahrzeug geliefert und dabei so stark beschleunigt haben soll, dass ein Streifenwagen sie mit 170 Stundenkilometern nicht einholen konnte

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Taxifahrer

Eine junge Frau stieg in meinen Wagen, sie war aufgebracht, weil sie sich gerade mit ihrem Freund gestritten hatte. "Da geh ich lieber arbeiten", sagte sie. Ich fuhr los in Richtung Innenstadt. Auf einmal wurde der Verkehr immer langsamer. Ich schaute mich um, suchte den Grund für den Stau und fand ihn auf meiner Rückbank: Die junge Frau war eine Prostituierte und zog sich im Auto um.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

"Was der Hafen künftig braucht, ist im Moment noch offen"

Nach Jahrzehnten des Planens und des Wartens könnten die Bauarbeiten an der Hafenquerspange im nächsten Jahr beginnen. Die A26 Ost, wie die 9,7 Kilometer lange Hafenautobahn offiziell heißt, würde die A7 und die A1 verbinden: vom Autobahnkreuz Hamburg-Süderelbe durch Moorburg und Wilhelmsburg bis nach Stillhorn. Heute muss das Projekt eine der letzten Hürden nehmen, den sogenannten Erörterungstermin im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens. Hinter verschlossenen Türen stellt sich die Wirtschafts- und Verkehrsbehörde ihren Gegnern und diskutiert rund 1000 Einwendungen gegen das Projekt. Der Naturschutzbund hat bereits eine Klage gegen die Hafenquerspange angekündigt, falls die Behörde die Einwendungen nicht anerkennt. Darüber haben wir mit Malte Siegert gesprochen, Leiter Natur- und Umweltpolitik beim Nabu Hamburg.

Elbvertiefung: Herr Siegert, was haben Sie gegen die A26 Ost, die sogenannte Hafenspange?

Malte Siegert: Das Projekt war immer an die Erwartung gebunden, dass der Hamburger Hafen weiter wächst – aber danach sieht es nicht aus. Außerdem: Digitalisierung, autonomes Fahren und künstliche Intelligenz werden die Logistik verändern. Was der Hafen künftig braucht, ist derzeit noch offen; und solange das so ist, fordert der Nabu ein Moratorium für die Autobahn.

EV: Die Verkehrsbehörde rechnet bis 2030 mit einer Verkehrszunahme von 20 bis 30 Prozent am Köhlbrand und auf der Freihafenelbbrücke, wenn die A26 Ost nicht gebaut würde.

Siegert: Wir werden in einigen Jahren im Vergleich zu heute doppelt so viele Fahrzeuge auf genauso viel Straße bekommen, weil autonomes Fahren eine höhere Verkehrsdichte erlaubt. Autobahnausbauten braucht es dann nicht mehr. Zudem hat der Hafen selbst noch Potenzial: 3000 Lkw fahren dort jeden Tag von Terminal zu Terminal. Solange man diesen Verkehr nicht aufs Wasser verlegt, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, muss man sich nicht wundern, dass die Straßen verstopft sind.

Elbvertiefung: Aber wenn der Bund das Geld für den Autobahnausbau jetzt gibt – warum sollte Hamburg es nicht nehmen?

Siegert: Weil die meisten Verkehrspolitiker in Berlin sagen, es sei sehr unwahrscheinlich, dass der Bund die A26 Ost zahlt und eine Nachfolgekonstruktion der Köhlbrandbrücke. Wenn Hamburg sich jetzt die A26 Ost bezahlen lässt, dann wird es die rund drei Milliarden Euro für die Köhlbrandquerung wahrscheinlich selbst zahlen müssen. Und wir fürchten, dass am Ende das Geld bei den ÖPNV-Projekten fehlen wird, dass also etwa die U5 oder die S4 dadurch erst viel später finanziert werden – was ein fatales Signal wäre in einer Zeit, in der wir die Mobilitätswende brauchen.

EV: Das klingt, als sehe der Nabu in der A26 Ost in erster Linie ein wirtschaftliches Problem.

Siegert: Nicht nur. Die geplante Autobahn führt durchs Moor und damit auch durch ziemlich viele wertvolle Bereiche mit allen möglichen Vogelarten, Amphibien und Insekten. Außerdem sind Moore CO2-Speicher. Gerade während der aktuellen Debatte um Klima und Biodiversität sollte man sich bei so einem Projekt ganz genau fragen, ob man es wirklich braucht.

EV: Die Belastung durch Lärm und Luftschadstoffe würde sich laut Verkehrsbehörde in den betroffenen Wohngegenden verringern, auch mithilfe eines rund 1,5 Kilometer langen Tunnels. Für Tiere würden genug Ausweichräume geschaffen. Wo ist das Problem?

Siegert: Die meisten dieser Ausweichräume liegen weit weg in Bergedorf, die Tiere werden kaum dorthin gelangen und sich kaum neue Lebensräume erschließen können. Und was den Tunnel betrifft: Den zahlt nicht der Bund, sondern Hamburg, und Hamburg finanziert das mit der Bebauung von rund 16 Hektar Landschaftsschutzgebiet in Wilhelmsburg. Die Menschen in den betroffenen Wohngegenden leiden dann zwar nicht unter dem Lärm von der Autobahn, verlieren dafür aber das Grün vor ihrer Tür.

Die Fragen stellte Félice Gritti

© Carsten Koall/​dpa

Martina Gedeck spielt in "Gefährliche Liebschaften" am St. Pauli Theater

Die Schauspielerin Martina Gedeck kehrt für eine Produktion am St. Pauli Theater nach Hamburg zurück. Im März und April 2020 spielt sie an der Seite von Sven-Eric Bechtolf, Gesine Cukrowski, Meike Droste und weiteren Kollegen in "Gefährliche Liebschaften", Regie führt Jürgen Flimm, einstmals langjähriger Intendant des Thalia Theaters. Dies teilte Thomas Collien, Intendant des St. Pauli Theaters, bei der Spielzeitpressekonferenz zur Saisoneröffnung mit. Auf dem Spielplan stehen auch noch andere namhaft besetzte Produktionen – darunter im Oktober "Caligula" mit Ben Becker in der Hauptrolle, "Der Sohn" mit Herbert Knaup sowie im Januar und Februar "Heilig Abend" von Daniel Kehlmann mit Barbara Auer und Johann von Bülow.

In der August-Ausgabe der ZEIT:Hamburg finden Sie ein ausführliches Porträt von Martina Gedeck und ihres Kollegen Ulrich Tukur, die beide derzeit in der Komödie "Und wer nimmt den Hund?" im Kino zu sehen sind – Digitalabonnentinnen und -abonnenten können den Text kostenlos hier lesen.

Was Sie heute erleben können

Kaffeepause

Außergewöhnlichesin Eimsbüttel Helles Holz, moderne japanische Musik, Surfbretter – die neu eröffnete Surf Shop Roastery in Eimsbüttel nimmt auf den ersten Blick ein. Neben dem hausgerösteten Kaffee, für den man gekommen ist, bietet sie auch Matcha-Getränke an. Der Mann hinterm Tresen weiß viel zu erzählen über die verschiedenen Arten des Matcha-Tees, die hier angeboten werden – zum Beispiel als Latte oder als Shot in zwei Varianten (3 Euro). Und man lauscht seinen Erzählungen so interessiert, dass man statt des Kaffees einen Matcha-Latte bestellt. Das ist ein japanischer Grüntee, der aus getrocknetem Teepulver hergestellt wird, im Becher quietschgrün aussieht und mit Hafermilch serviert wird (4,50 Euro). Unbekannte Geschmackstiefen eröffnet das Getränk, diese werden noch ergänzt durch einen guten klassischen Cheesecake (4 Euro) mit frischen Pfirsichen. Das Café hat seinen Namen von einem Surfladen auf Fehmarn, wo die Inhaber einst begannen, Kaffee zu rösten. Und keine Frage, es bringt den Geschmack der großen Welt nach Eimsbüttel. Schön, dass man schon bald wiederkommen muss, um auch den Kaffee zu probieren. Eimsbüttel, Surf Shop Roastery , Lappenbergsallee 43 , täglich ab 10 Uhr geöffnet Elisabeth Knoblauch

Was geht

Planen, zeichnen, siegen: Mitte April startete der städtebauliche Wettbewerb für das Gelände zwischen Unna- und Quickbornstraße, jetzt liegen die finalen Entwürfe der Planungsteams vor. Bevor die Jury ihren Sieger wählt, können Interessierte Feedback abgeben. "Kurz vor der Jurysitzung – Öffentliche Vorstellung der Wettbewerbsbeiträge".

Stadtmacherei-Laden, Osterstraße 45, heute, 16–20 Uhr

Lesen, las, gelesen: Das Lesen scheint bedroht, die Zahl der aktiven Leserinnen und Leser geht zurück. Verlernen wir die Kulturtechnik? Welche Bedeutung hat sie für unser Weltverständnis? Darüber diskutieren unter anderem die Kinder- und Jugendbuchautorin Kirsten Boie und der Journalist und Kulturwissenschaftler Lothar Müller. Start des dreiteiligen Gesprächszyklus: "Welche Zukunft hat das Lesen?".

Literaturhaus, Schwanenwik 38, heute, 19.30 Uhr, 14 Euro

Leben, sterben, flimmern: Frau Stern ist neunzig Jahre alt. Sie hat viele Männer geliebt und überlebt. Als Mädchen entkam sie den Nazis, später führte sie ein Restaurant. Trotz ihres Alters hat sie eine lange Raucherinnenvergangenheit. Aber jetzt ist es Zeit zu gehen. Denn "Frau Stern" findet: Liebe ist eine Entscheidung – und der Tod auch. Premiere des Films von Regisseur Anatol Schuster, der heute persönlich im Abaton zu Gast ist.

Abaton, Allende-Platz 3, heute, 20.15 Uhr, 9 Euro

Hamburger Schnack

Zwei Männer stehen an einer belebten Kreuzung in Fuhlsbüttel. Ein Moia fährt vorbei. »Schon wieder so ’n Ding.« – »Was meinst du?« – »Na, das Auto da. Seit Wochen fahren hier diese Leichenwagen rum. Keine Ahnung, was das soll.« Gehört von Nora Augustin

Meine Stadt

Solch einen wunderschönen, farbenprächtigen Sonnenuntergang gibt es hinter den Elbbrücken zu sehen © Kevin Kroll

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Der große Rausch: Wohl noch nie waren so viele Menschen in Hamburg süchtig nach Kokain. Wie der Handel funktioniert, wie die Polizei ihn bekämpft und wen er reich macht

Gute Zeiten, schlechte Zeiten: Martina Gedeck und Ulrich Tukur haben ihren neuen Kinofilm in Hamburg gedreht – wo beide schon viel erlebt haben