die folgende Nachricht wird Ihnen mit großer Sicherheit ein wohliges Gefühl der Zufriedenheit verschaffen. Los geht’s: Wie aus einer Studie im Auftrag des Hotel- und Gaststättenverbands hervorgeht, haben die Hamburgerinnen und Hamburger im vergangenen Jahr rund 39 Millionen Überstunden gemacht. 39 Millionen – diese Zahl ist so hoch, dass man sofort misstrauisch nachzurechnen beginnt, ob das überhaupt sein kann, bei rund 1,8 Millionen Einwohnern, aber – ja, alles geht mit rechten Dingen zu. Jede Hamburgerin und jeder Hamburger müsste, damit diese irre Zahl zustande kommen kann, rein rechnerisch 21,6 Stunden mehr gearbeitet haben als vereinbart – wirklich jeder, also auch Sie, selbst wenn Sie noch in der Schule oder längst im Vorruhestand sind.

Na? Fühlt es sich nicht wunderbar an, das zu lesen – nach einem großen Haufen getaner Arbeit und jetzt lebenslangem Recht auf frühen Feierabend? (Und: Hatten Sie nicht insgeheim längst so etwas vermutet: Alles viel zu viel?) 39 Millionen Stunden sind im Übrigen mehr als 232.000 Wochen oder fast 4500 Jahre. Vor 39 Millionen Stunden war die Akropolis in Athen noch nicht gebaut, Rom noch nicht gegründet und auch Hamburg noch nicht erschaffen, es ist also nicht übertrieben zu sagen, das Überstunden-Pensum der Hamburger aus 2018 reicht, um – mit allen Höhen und Tiefen – eine ganze Zivilisation zu gründen, und dies natürlich zusätzlich zur normalen Arbeitszeit. Spüren Sie’s nicht auch? Ich finde, mit einem besseren Gefühl kann man einen Arbeitstag gar nicht beginnen.

Unternehmer fordern besseren Mobilfunk-Ausbau – notfalls auf Rechnung der Stadt

In einem Strategiepapier setzt sich die Hamburger Handelskammer dafür ein, das Hamburger Mobilfunknetz komplett auf den Standard 5G aufzurüsten. Weiße Flecken auf der Landkarte dürfe es dabei nicht geben, sagte der Vizepräses der Handelskammer Kai Elmendorf laut einem Bericht des NDR. Wenn sich die Industrie nicht in der Lage sehe, 100 Prozent abzudecken, soll nach Ansicht der Kammer die Stadt diese Flecken über ein Förderprogramm schließen. Generell sehen die Unternehmensvertreter bei der Digitalisierung in Hamburg noch Lücken. So habe die Hamburger Verwaltung intern schon große Fortschritte erzielt. Der Kontakt zum Bürger sei aber noch viel zu häufig analog. Einen Personalausweis könne man zwar online bestellen. Um ihn abzuholen, müsse man aber noch persönlich auf dem Amt erscheinen.

Wie regimetreue Chinesen eine Pro-Hongkong-Demonstration in Hamburg störten – und was danach passierte

Seit zweieinhalb Monaten demonstrieren Hunderttausende in Hongkong für mehr Demokratie. Jetzt hat der Konflikt auch Hamburg erreicht. Am 17. August störten regimetreue Chinesen eine Solidaritätskundgebung auf dem Rathausmarkt. Über Stunden standen sich beide Gruppen gegenüber, sie schimpften und schrien, die Polizei musste mehrmals dazwischengehen. Für die jungen Hongkonger war diese Begegnung erst der Anfang: Bilder von der Demonstration verbreiteten sich rasend schnell via WeChat, einen chinesischen Messenger-Dienst. Die jungen Leute werden angefeindet, bedroht – und wünschen sich Unterstützung von ihren Landsleuten. Annika Lasarzik hat aufgeschrieben, wie die Proteste in Hongkong auf Hamburg ausstrahlen. Bei ihrer Recherche stieß sie auf eine Mauer des Schweigens – und auf Hamburger Exil-Chinesen, die nun Sanktionen der Regierung fürchten. Ihr Text ist auf ZEIT ONLINE erschienen, Digitalabonnenten können ihn kostenlos hier lesen.

Kommentar zu Bakery Jatta: Warum das Verhalten der Fußballclubs peinlich und gefährlich ist

Der HSV steht an der Tabellenspitze der zweiten Bundesliga. Am Sonntag hat er beim Karlsruher SC das dritte Spiel hintereinander gewonnen. Nach der Niederlage legte der Verein aus Karlsruhe Einspruch ein, weil es Ungewissheit wegen der Identität des HSV-Stürmers Bakery Jatta gibt. Das Gleiche taten zuvor schon der VfL Bochum und der 1. FC Nürnberg. Christian Spiller, Ressortleiter Sport bei ZEIT ONLINE, findet das Verhalten der Vereine peinlich. Und gefährlich. Warum, erklärt er in diesem Kommentar.

Wegen einer undichten Chlorgasflasche hat die Feuerwehr die 440 Badegäste eines Schwimmbads in Finkenwerder vorsorglich in Sicherheit gebracht +++ Nach der Überschwemmung der Fruchtallee bleibt eine der drei Spuren stadteinwärts voraussichtlich noch bis zum 12. September gesperrt, teilte Hamburg Wasser mit +++ Hamburgs aktuelle Steuermehreinnahmen will Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) für schlechte Zeiten und den S-Bahn-Ausbau sparen sowie in den Schuldenabbau stecken

Das neueste Teilstück der Veloroute 5 im Pergolenviertel wird am Vormittag eröffnet, ein ehemaliger Schwimmtrainer muss sich vor Gericht wegen 31-fachem sexuellem Missbrauch von zwei Schülerinnen verantworten, und die Stiftung Plant for the Planet präsentiert gemeinsam mit Ewald Lienen, dem ehemaligen Trainer des FC St. Pauli, eine Klimaschutz-App, mit der Nutzer per Klick angeblich Bäume pflanzen können

Alltagsreporter: Die Berufsschullehrerin

Seit drei, vier Jahren sitzen viele Flüchtlinge in meinen Klassen. Das ist eine Herausforderung. Einige haben kaum Erfahrung mit Schule, wir hatten sogar schon Analphabeten hier. Aber es gibt auch immer wieder Erfolgsgeschichten, so wie die des jungen Mannes aus Afghanistan. Ich würde sagen, sein Chef hat ihn total ausgenommen. Er musste ständig arbeiten, hatte die ganze Zeit abends und am Wochenende Schicht. Die Klassenkameraden haben ihn ein paar Mal gefragt: "Warum tust du dir das an? Schmeiß doch hin!" Aber er war einfach froh, eine Stelle gefunden zu haben. Er hat die Ausbildung durchgezogen und mit Auszeichnung bestanden. Da habe ich mich sehr gefreut für ihn.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Kunsthalle feiert am Wochenende groß Geburtstag

Dem Gefühl nach ist es noch gar nicht lange her, dass in der Hamburger Kunsthalle zuletzt gefeiert wurde: 2016 war das, zur Neueröffnung des Hauses nach der großen Sanierung. Seither ist viel passiert, auch hinter den Kulissen – und jetzt gibt es schon den nächsten Feier-Anlass: Vor genau 150 Jahren ist Hamburgs gewichtigstes Kunstmuseum gegründet worden. Das feiert die Kunsthalle an diesem Wochenende mit einem umfänglichen Festprogramm, etwa einer Lesung mit dem Literaturhaus-Chef Rainer Moritz, einer Podiumsdiskussion u. a. mit Rowohlt-Verlagsleiter und ZEIT-Herausgeber Florian Illies sowie zahlreichen Konzerten, Führungen und Kinderprogramm. Der Eintritt in die Kunsthalle ist am Sonnabend und am Sonntag frei.



"Jüngere Menschen bemerken den Irrtum schneller"

In der Waitzstraße in Groß-Flottbek kommt es regelmäßig zu aufsehenerregenden Unfällen – zuletzt vergangene Woche: Autos schießen aus Parklücken auf den Bürgersteig, reißen Auslagen um, krachen in Schaufenster oder brechen sogar durch bis in die Boutiquen oder Friseursalons: Mehr als 20 solcher Unfälle gab es dort in den vergangenen Jahren, fast immer saßen Senioren am Steuer, älter als 75 Jahre. Siegfried Brockmann, Unfallforscher der Deutschen Versicherungswirtschaft, hat die Unfallserie untersucht.

Elbvertiefung: Herr Brockmann, was ist los in der Waitzstraße?

Siegfried Brockmann: Es gibt da zwei Probleme. Erstens: In der Waitzstraße wird trotz Tempo 20 relativ schnell gefahren. Und zweitens: Die Straße ist voller Schrägparkplätze. Da kann man mit recht hoher Geschwindigkeit reinfahren und genauso schnell auch raus. Und genau das versuchen die Senioren, um rechtzeitig in eine Lücke zwischen den Autos zu gelangen, die eben mit hohem Tempo vorbeifahren. Die Senioren wollen schnell raus aus dem Parkplatz.

Elbvertiefung: Aber doch nicht über den Bürgersteig.

Brockmann: Es heißt immer, sie würden Gas und Bremse bei ihren Automatikwagen verwechseln. Aber das glaube ich nicht. Die meisten Senioren haben 40, 50 Jahre Fahrerfahrung, da ist eine Verwechslung fast unmöglich. Meine Theorie ist: Die befinden sich im Irrtum über die eingelegte Stufe. Das ist bei vielen Autos ja leider auch nicht intuitiv: Wenn man den Hebel nach hinten zieht, landet man im Vorwärtsgang, wenn man ihn nach vorne drückt, im Rückwärtsgang. Kennt jeder Automatikfahrer.

Elbvertiefung: Es fährt bloß nicht jeder in Schaufenster.

Brockmann: Jüngere Menschen bemerken den Irrtum schneller, die brauchen zwei Zehntelsekunden und stehen auf der Bremse. Viele Senioren brauchen länger. Und wenn sie unter dem Druck stehen, schnell ausparken zu müssen, deswegen aufs Gas drücken, den Hebel aber versehentlich auf "D" statt auf "R" gelegt haben – dann schießt der Wagen nach vorne, ohne dass sie rechtzeitig reagieren können.

Elbvertiefung: Trügt der Eindruck, oder geht von Senioren im Straßenverkehr tatsächlich eine größere Gefahr aus als von anderen Altersgruppen?

Brockmann: Das Verkehrsministerium sagt Nein und verweist immer gern auf die Unfallstatistik. Das ist aber allenfalls die halbe Wahrheit. Erstens rechnet das Ministerium Menschen ab 65 als Senioren. Menschen zwischen 65 und 75 sind aber vergleichsweise unauffällige Autofahrer, interessant wird es ab 75. Ab 75 ist das Unfallrisiko ähnlich hoch wie bei den 18- bis 21-Jährigen, die gemeinhin als Hochrisikogruppe gelten.

Warum Siegfried Brockmann verpflichtende Fahrtests für Senioren dennoch ablehnt, was er stattdessen fordert – und was er in der Waitzstraße ändern würde, lesen Sie in der ausführlichen Fassung des Interviews auf ZEIT ONLINE.

Die Fragen stellte Félice Gritti

Pizza in Teilen Schon in den 50er- und 60er-Jahren verkauften findige Pizzabäcker in Rom »pizza al taglio« – einzelne Pizzateile statt ganzer Pizzen. Doch der Erfolg kam erst über Amerika, wo Pizzateile seit einigen Jahren trenden. Nun kehren sie von dort aus zurück nach Europa. Für das Burn Slices war es ein Mann aus Pisa, der die Idee in den USA aufschnappte und nach Winterhude mitbrachte. Der Pizzateig ist römisch, anders als der neapolitanische hat er einen kleineren Rand und ist gehaltvoller. So reichen schon ein, zwei Stückchen zum Sattwerden. Die Art der Beläge reicht von klassischer Margherita bis zu luftgetrocknetem Schinken, Ricotta-Spinat, Mascarpone-Champignon oder Gorgonzola-Birne. Im Lunchangebot erhält man ein Stück inklusive kleiner Limonade für 5,50 Euro, zwei Stücke für 8 Euro. Schwarz ist die dominierende Farbe in diesem kleinen Laden in der Gertigstraße, bis hin zur Serviette. An Tischen und Bänken auf dem Trottoir vor der Tür sitzt es sich gut, die Pizza mit Zucchini und Oliven mundet und gelangt mit Chili zu feiner Schärfe. Kurz gesagt: Fantastico! Winterhude, Burn Slices , Gertigstraße 23 , Mittagstisch Mo–Fr 12–15 Uhr Elisabeth Knoblauch

Hey, 60’s: Die Sechziger sind legendär, waren sie doch die Zeit des Vietnamkriegs, der Studentenbewegung und der sexuellen Revolution. Den dazugehörigen Soundtrack liefert die Band "Hey Tonight", sie taucht den Spielbudenplatz in Hits der Rolling Stones, Kinks und Monkees.

Spielbudenplatz, heute, 19 Uhr, Eintritt frei

Funken lesen: August 1939. Flirrende Hitze in Mitteleuropa, Ferienzeit, es könnte so schön sein. Aber etwas Verstörendes liegt in der Luft: Die einen sagen, ein neuer Krieg stehe bevor, die anderen beschwören den Frieden. Journalist und Autor Hauke Friederichs erzählt die Geschichte jenes Sommers, in dem die Welt im Chaos versank. Lesung: "Funkenflug".

Mahnmal St. Nikolai, Willy-Brandt-Str. 60, heute, 19 Uhr, Eintritt frei

Morgendliche Ansage in der S21: »Guten Morgen, sehr geehrte Fahrgäste! Am Hauptbahnhof ist mal wieder Stau, so wie jeden Morgen! Vielleicht sollte sich mal jemand einen neuen Fahrplan überlegen. Falls Sie also Mathestudent sind und noch ein Thema für Ihre Bachelor- oder Masterarbeit suchen, melden Sie sich gerne bei der S-Bahn Hamburg, Hammerbrookstr. 44.« Gehört von Agnes Koch

Morgens um sieben, an der U-Bahn-Haltestelle Uhlandstraße. © Dominik Osterholt

