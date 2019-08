Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

im Großen und Ganzen scheinen Sie recht zufrieden mit unserer Stadt zu sein – jedenfalls spiegelt das der Großteil Ihrer Antworten auf meine Frage wider, wie Hamburg aussehen würde, wenn Sie es nach Ihren Vorstellungen neu bauen könnten. Wie schön – vielen herzlichen Dank für Ihre Zuschriften! Es gibt allerdings zwei Ausnahmen. Hamburg wäre ohne die, ich zitiere, "elenden Autoschlangen" und dafür mit mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger noch schöner, sagen Sie. Jemand schlug vor, die Bäume am Straßenrand um einen Meter zu versetzen, um Platz für Fahrradwege zu gewinnen, eine andere Leserin wünscht sich Blühstreifen, Gründächer und -fassaden – und abermals: viel mehr Platz. Da wirkt es fast wie abgesprochen, dass von Sonntag an der Kern von Ottensen für ein halbes Jahr zur autofreien Zone erklärt wird – um genau das auszuprobieren (fast, die Bäume und die Dächer bleiben natürlich, wo sie sind). Ich bin sehr neugierig, wie sich das Projekt entwickelt. Es ist ja längst kein Geheimnis mehr, dass einige Anwohner gar nicht begeistert sind. Wir werden die Lage in Ottensen im Auge behalten, voller Spannung, welche Schwierigkeiten noch auftauchen, mit denen heute keiner rechnet (es gilt die alte Stadtplaner-Regel: Irgendwas ist immer).

Und dann gibt es einen zweiten Wunsch, den Sie mit großer Mehrheit im Hinblick auf eine noch schönere Stadt geäußert haben: keine schlechten Witze zum Thema Überstunden mehr ("Wer so über Überstunden schreibt wie Sie, hat noch keine gemacht", schrieb eine erboste Leserin, es wäre mir lieber, sie hätte recht). Ich glaube aber, die Machbarkeitsstudie zu diesem Wunsch können wir uns sparen. Schneller als die Verkehrswende sind wir mit der Umsetzung allemal.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!

Ihr Florian Zinnecker

Aktuelles

© Sebastian Gollnow/​dpa

Bald können Hamburgs Schüler anonym ihre Lehrer bewerten

Am 25. September startet ein einjähriges Pilotprojekt, wie Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Donnerstag ankündigte. Hamburgs Schüler sollen künftig den Unterricht ihrer Lehrer bewerten können – online und anonym. 39 Schulen haben sich schon angemeldet, maximal 50 können teilnehmen. "Das ist ausdrücklich keine Personalbewertung", sagte Rabe. Vorgesetzte hätten keinen Zugriff auf die Rückmeldungen, die in einem geschützten Online-Portal eingehen. Das Feedback solle den Unterricht verbessern, mehr nicht. "Schülerinnen und Schüler gehören zu den wichtigsten Ratgebern von Lehrkräften", findet Rabe. Die Lehrer können einen vorgefertigten Fragebogen der Schulbehörde nutzen, die Schüler vergeben Punkte. Ausformulierte Bewertungen sind nur möglich bei Fragen, die ein Lehrer sich selbst ausgedacht hat. Am Ende, so die Hoffnung, soll ein Gespräch zwischen Lehrern und Schülern entstehen, das den Unterricht besser macht. Sollte sich das Projekt bewähren, können künftig wohl alle Schulen das Online-Portal nutzen. Die Teilnahme aber werde freiwillig bleiben, betonte Rabe – sowohl für die Schulen als auch für einzelne Lehrer.

Félice Gritti

Nach Milliardenverlusten: Nordbank-Nachfolger macht sich mit Stellenabbau fit

Nach der Privatisierung im vergangenen Jahr sieht sich die ehemalige HSH Nordbank gerüstet für die Zukunft. Die Hamburg Commercial Bank (HCOB), wie sie heute heißt, hat nach eigenen Angaben Kosten gesenkt, Margen erhöht und Kapital vermehrt. Nach Steuern lag der Gewinn im ersten Halbjahr 2019 bei fünf Millionen Euro. "Wir haben klare Fortschritte auf dem Weg zu einer erfolgreichen Geschäftsbank gemacht", sagte Vorstandschef Stefan Ermisch am Donnerstag. Die ehemalige Landesbank hatte Hamburg und Schleswig-Holstein einst Milliardenverluste eingebracht, vor allem durch missglückte Spekulationsgeschäfte. Nachdem beide Länder die Bank 2018 an US-Investoren verkauft hatten, stellte sie sich neu auf als Spezialbank für Immobilien, Unternehmen und Schifffahrt. Angesichts der drohenden Rezession sei die Bank vorsichtig bei der Kreditvergabe, sagte Ermisch. Die Neuausrichtung werde sich noch über Jahre erstrecken. Dazu gehört auch der Personalabbau: Die derzeit etwa 1630 Vollzeitstellen sollen bis 2022 auf nur noch 950 schrumpfen.

Félice Gritti

© Daniel Bockwoldt/​dpa

"Hören Sie noch zu, Frau Richterin?"

Die Anklage lautet auf schweren Raub und versuchten Mord: Im Prozess gegen den vermutlich ältesten Bankräuber Hamburgs hat der Angeklagte sein letztes Wort zu einem bemerkenswerten Vortrag genutzt. Stundenlang rechtfertigte der 70-Jährige seine Taten, streckenweise unter Berufung auf kritische Philosophen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm drei Überfälle auf Haspa-Filialen vor; nach seiner Tat in St. Georg war er im Januar gefasst worden. Dass er stets eine Pistole nutzte, stritt er nicht ab: "In eine Bank geht man rein und baut ein Drohpotenzial auf, sonst gibt’s kein Geld." Bei einem der Überfälle hatte er einem Mitarbeiter in den Bauch geschossen. Töten, sagte der Angeklagte, wollte er ihn aber nicht. Und überhaupt: Er habe doch keine Rentnerin überfallen, andere hätten mit Cum-Ex-Aktiengeschäften Milliarden geklaut. Bei seinen Überfällen hatte der Mann rund 25.000 Euro erbeutet. Schon früher, erzählte der mehrfach Vorbestrafte, habe er "wahnsinnig tolle Einbrüche" in Banken gemacht. Hier und da unterbrach er seinen Vortrag: "Hören Sie noch zu, Frau Richterin?" Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von zwölf Jahren und zehn Monaten mit anschließender Sicherungsverwahrung, was den Mann offenbar unbeeindruckt lässt: "Vor Strafe habe ich null Angst."

Félice Gritti

In einem Satz

Der Streit der Stromkonzerne PreussenElektra und Vattenfall um die Reststrommenge des 2011 stillgelegten Atomkraftwerks Krümmel geht weiter; statt der angekündigten Entscheidung verkündete der Vorsitzende Richter die Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung +++ Die Umweltbehörde stellt ein verstärktes Blaualgenwachstum in den Hamburger Gewässern fest; vorerst bestehe aber keine akute Gefahr für Badende +++ Der Verein "Gefangene helfen Jugendlichen" aus Wandsbek wurde für sein Projekt "pädagogisches Boxen" mit dem Annemarie-Dose-Preis des Senats ausgezeichnet +++

Was heute und am Wochenende auf der Agenda steht

Um 8 Uhr eröffnet Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) bei einem Radfahrerfrühstück im Thörls Park die Aktion Stadtradeln, die bis zum 19. September läuft +++ Am Elbcampus findet die Fachtagung Housewarming zu Klimaschutz und Umwelttechnik statt +++ Die Hamburger Kammerspiele stellen das Programm der nächsten Spielzeit vor +++ Das Oberverwaltungsgericht erörtert die Zulässigkeit einer Klage gegen den neuen Fernbahnhof Altona +++ Auf der A7 werden die Autobahnauf- und abfahrten Schnelsen und Schnelsen-Nord für Asphaltierungsarbeiten bis Montagmorgen gesperrt +++

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Rohrreiniger

Nicht alle Kunden haben Verständnis dafür, wie anstrengend unsere Arbeit ist. Bei einem Einsatz im Hochsommer war ich bei fast 40 Grad im Schatten beinahe gar gekocht – so konnte ich nicht arbeiten. Ich verabschiedete mich vom Kunden und versprach, in den Abendstunden wieder da zu sein. Als ich zurückkam, stand der Nachbar in Badehose am Zaun und trällerte herüber: "Ach, Sie sind der Handwerker, der nur im Schatten arbeitet!?" Verblüfft schaute ich ihm hinterher. Mit Schwung warf er sich sein Badetuch über die Schulter und sprang mit einem Bauchklatscher in seinen Pool.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

© Jakob Börner für DIE ZEIT

"Die wichtigste Attraktion in jeder Stadt sind die Menschen"

Der dänische Architekt Jan Gehl gilt als der bekannteste Stadtplaner der Welt. Er sorgte maßgeblich dafür, dass sich Kopenhagen innerhalb von rund vier Jahrzehnten von einer auto- zu einer fahrrad- und fußgängerfreundlichen Stadt entwickelte. Gehl betreut Stadtentwicklungsprojekte auf der ganzen Welt. ZEIT-Redakteurin Hanna Grabbe sprach mit ihm für die Titelgeschichte der aktuellen ZEIT:Hamburg-Ausgabe über das Hamburger Überseequartier – und die Frage, was eine gelungene Innenstadt ausmacht. Seine Antwort ist überraschend einfach. Die Elbvertiefung veröffentlicht das Gespräch in Auszügen.

Elbvertiefung: Herr Gehl, Sie haben aus Kopenhagen eine der lebenswertesten Metropolen der Welt gemacht. Sie beraten so unterschiedliche Städte wie New York, Shanghai, São Paulo, Mannheim und auch Hamburg – mit welchen Wünschen kommen die Politiker zu Ihnen?

Jan Gehl: Die große Herausforderung ist überall, dass das Herz der Stadt weiter schlägt. Ich bin der festen Überzeugung, dass jede Stadt einen Ort braucht, an dem man zusammenkommt, an dem die großen Ereignisse stattfinden, an dem man den Weihnachtsbaum aufstellt. Wir brauchen das Stadtzentrum als einen Treffpunkt, auch in dieser digitalen Zeit.

EV: Mitten in Hamburg wird gerade ein großes Shoppingcenter gebaut, umgeben von Restaurants, Wohnungen und Hotels. Könnte es eine solche Funktion übernehmen?

Gehl: Da gibt es einen sehr, sehr wichtigen Unterschied: Ein Shoppingcenter ist privat, und die Innenstadt ist öffentlich. Es gibt Investoren, die clever sind und ein solches Zentrum perfekt managen. Manche heuern sogar Straßenmusiker an, um ein Gefühl von Straßenleben zu erzeugen. Trotzdem ist der einzige Zweck der Profit. In einer echten Innenstadt muss das Ziel sein, dass die Bürger sich wohlfühlen und es ihnen gut geht.

EV: Woran erkennt man eine lebenswerte Stadt oder Innenstadt?

Gehl: In Vietnam habe ich mich einmal mit einer Frau unterhalten, die kurz zuvor in Kopenhagen gewesen war und glaubte, dass wir in Dänemark einen riesigen Babyboom hätten. Natürlich haben wir den nicht. Aber mir wurde klar, dass diese Frau eine Stadt gesehen hatte, in der es möglich ist, Kinder auf die Straße zu schicken. Das löst ein Gefühl aus. Ähnliches gilt für ältere Menschen. Wenn man viele Alte sieht, die in der Stadt spazieren gehen oder auf Bänken sitzen und ihr Leben genießen, befindet man sich in einer lebenswerten Stadt.

EV: Was mögen Menschen an Städten?

Gehl: Andere Menschen. Die wichtigste Attraktion in jeder Stadt sind die Menschen. Stadtplanung muss es möglich machen, dass Menschen zusammenkommen.

EV: Welche Stadt beherzigt das?

Gehl: Wenn man außerhalb der Urlaubszeiten nach Venedig kommt oder abseits der Touristenströme unterwegs ist, kann man beobachten, wie eine Stadt aussieht, die für Menschen gemacht ist.

Die Fragen stellte Hanna Grabbe

Welche Rolle der Internethandel für das Sterben der Innenstädte spielt und was Hamburg von Venedig lernen kann, lesen Sie in der ausführlichen Fassung des Gesprächs mit Jan Gehl in der aktuellen ZEIT:Hamburg-Ausgabe – Digitalabonnenten finden den Text hier kostenlos.

Werner-Rennen: Schon wieder strömen die Massen nach Hartenholm

Das "größte Rennen seit Ben Hur" hatten sie angekündigt und waren dann überrascht, dass sie recht behalten hatten: Am letzten August-Wochenende 1988 trafen sich der Comic-Zeichner Rötger Feldmann, genannt Brösel, und sein Freund und Förderer Holger Henze, Betreiber der einzigen Galerie für zeitgenössische Kunst in Schleswig-Holstein, zu einem ungewöhnlichen Duell: Sie wollten herausfinden, ob Brösels selbst gebautes Motorrad schneller beschleunigt als Henzes Porsche. Das Rennen fand auf dem Flugplatz Hartenholm statt, und weil den Organisatoren beim Vorverkauf die Kontrolle entglitten war, kamen statt der avisierten 30.000 rund 250.000 Besucher – das Dorf wurde überlaufen von einer Masse an Männern auf Motorrädern, die nicht mehr nüchtern waren; der Stau zog sich bis in den Elbtunnel. Vergangenes Jahr trafen sich Brösel und Holger Henze zur Revanche – beim ersten Rennen 1988 war Brösel zu betrunken gewesen, um zu gewinnen, diesmal hängte er den Porsche ab. Und diesmal blieb auch das Chaos aus. An diesem Wochenende findet das Werner-Rennen in Hartenholm ein weiteres Mal statt – diesmal ohne Duell, dafür mit einem stattlichen Musik-Programm und kleineren Motorrad-Events. Zur Neuauflage im vergangenen Jahr recherchierte Florian Zinnecker die Hintergründe des Rennens, seine Folgen für die Festival-Landschaft im Norden und für die Laune der Anwohner – seinen Text aus dem Archiv können Sie hier nachlesen.

© Armin Smailovic

Im Scheinwerferlicht: Lisa Hagmeister

Hamburgs Bühnen sind bekannt für Musicals und Sprechtheater, Travestie und Opern. Unsere Serie "Im Scheinwerferlicht" stellt ihre Darstellerinnen und Darsteller in den Mittelpunkt: Wie bereiten sie sich auf ihre Rolle vor, was geschieht kurz vor dem Auftritt hinter den Kulissen? Lisa Hagmeister verkörpert in "Die Katze und der General" zwei Rollen: die der 17-jährigen Nura und die von Sesili, der "Katze".

Egal, ob ich für einen "Tatort" eine Mutter spiele, die gerade ihr Baby verloren hat, oder für ein Bühnenstück eine vergewaltigte Frau im Krieg – ich muss mich in jede Rolle hineinwerfen, sie vollkommen ernst nehmen. Das ist bei einem Werk wie "Die Katze und der General" mit viel Vorbereitung verbunden: Es geht um die Tschetschenien-Kriege der 90er-Jahre, den Zusammenbruch der Sowjetunion.

Über die verschiedenen historischen Konflikte habe ich einiges gelesen, mich vor allem mit Reportagen von Anna Politkowskaja beschäftigt. Ein Fokus des Stücks ist: Was macht es mit dem Menschen, in Räumen zu leben, in denen es kein Rechtssystem gibt? Man selbst spielt als Individuum überhaupt keine Rolle, das Leben besteht aus Willkür.

Nura will 1995 raus aus ihrem stickigen Dorf, zeigt jugendliche Widerborstigkeit und Energie. Die "Katze" lebt im Jahr 2016 in Berlin, sie ist als Kind mit Mutter und Schwester aus Georgien nach Deutschland gekommen. Dieser Weg hat sie orientierungslos hinterlassen – sie weiß nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen soll.

Beide Frauen möchten als Schauspielerin arbeiten. Das zeugt von der Sehnsucht, jemand anderes sein zu können; dieser Wunsch verbindet uns.

Thalia, Alstertor, Premiere am 31.8., 19 Uhr, wenige Restkarten ab 31 Euro

Was Sie heute und am Wochenende erleben können

Lesevertiefung

Drei Buchempfehlungen fürs Wochenende … Kinderbuch In diesem wunderschön illustrierten Buch werden die Funktionsweise der Leuchttürme beschrieben und Geschichtliches von den Anfängen in der Antike bis hin zu den heute automatisierten Türmen erklärt. Roman Beljajew: Leuchttürme: Wegweiser der Meere. Aus dem Russischen von Thomas Weiler. Für Kinder von 8 bis 10 Jahren, Gerstenberg Verlag, 15 Euro Graphic Novel In einer von englischen und niederländischen Schiffen beherrschten Nordsee sucht der Franzose Jean Bart mit seinem nur aus neun Schiffen bestehenden Geschwader einen gigantischen Konvoi, um ihn von den Niederländern zurückzuerobern und Frankreich vor einer der größten Hungersnöte des 17. Jahrhunderts zu retten. Der sechste Band der Reihe »Die großen Seeschlachten«. Jean Yves Delitte: Band 6, Texel 1694, aus dem Französischen von Ute Collenbusch, Finix Comics, 15,80 Euro Krimi Bereits zum vierten Mal ermittelt der japanische Inspektor Takeda. Verschiedene Kulturen und Ermittlungsansätze treffen aufeinander, der HSV spielt ebenso eine Rolle wie die Yakuza – und ein Kurztrip nach Japan ist in den spannenden 415 Seiten auch noch enthalten. Henrik Siebold: Inspektor Takeda und das doppelte Spiel, Aufbau Taschenbuch, 10,99 Euro … ausgewählt von Maike Fuchs, HAFENFUCHS – die Buchhandlung in der HafenCity

Was geht

Kaspar Kurt: Wussten Sie, dass sich hinter Pseudonymen wie Kaspar Hauser, Peter Panter und Theobald Tiger ein bedeutender deutscher Schriftsteller verbarg – nämlich Kurt Tucholsky? Er zählte zu den wichtigsten Publizisten der Weimarer Republik, engagierte sich als Journalist, Satiriker und Lyriker. Die Bücherhallen nehmen Tucholsky-Fans ab 60 Jahren mit: "Ein gedanklicher Literaturspaziergang – mit Kurt Tucholsky"

Bücherhalle Barmbek, Poppenhusenstraße 12, heute, 15.30–16.30 Uhr, Eintritt frei

Was bleibt

Kleb dir eine: Der Buchladen "Strips & Stories" liebt Graphic Novels. Deshalb haben seine Chefs "30 der besten Illustratorinnen und Illustratoren der Welt" dazu eingeladen, Sticker zu gestalten. Die Ausstellung "It’s sticky" zeigt die klebrigen Ergebnisse. Wer pünktlich kommt, erhält Aufkleber aller Künstlerinnen und Künstler gratis.

Raum für Illustration, Lange Straße 50, Eröffnungsparty des neuen Galerie-, Studio- und Workshopspace / Vernissage: heute, ab 20 Uhr; Ausstellung: Sa/So, 13–20 Uhr

Was kommt

Veddel-Feier: Wenn eine Elbinsel feiert, dann feucht-fröhlich. Das Veddel-Fest startet morgen mit einer bunten Parade, hüpft anschließend zur Popmusik der Weltkapelle, zu den Balkan-Sounds der Galaxy Band und dem Hip-Hop von Rocco Romero. Parallel gibt es unter anderem Tanzworkshops, internationale Köstlichkeiten und Basketball-Action mit den Hamburg Towers.

Veddel, Anfahrt bis zur S-Bahn-Haltestelle Veddel/Ballinstadt, Brückenstraße 105, Sa ab 14.30 Uhr, So ab 14 Uhr

Old Gold: Irgendwann kommt dieser Zeitpunkt, an dem das "Ü" vor der Party unabdingbar ist, will man nicht mit Teenies auf der Tanzfläche hüpfen. Umso freundlicher klingt der Titel der Ü30 Hip-Hop-Party im Grünspan: "Old But Gold". Am Turntable stehen zwei, die Bescheid wissen, gehören Denyo aka DJ Rap A Lot von den Beginners und DJ Dynamite doch selbst zum "güldenen Eisen".

Grünspan, Große Freiheit 58, Sa, 23 Uhr, Restkarten an der Abendkasse

Hamburger Schnack

In der Deichstraße ging eine Familie hinter mir, offenbar Touristen. Die Mutter sagt zum Sohn: »Schau mal, das Gebäude da mit den Spitzen, das ist die Elbphilharmonie.« Der Sohn: »Was kann man da kaufen?« Mutter denkt nach: »Musik.« Gehört von Kerstin Flemming

Meine Stadt

Ein Schlagmann mit Nachhaltigkeit © Wolfgang Ruth

