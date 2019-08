Was war alles zu lesen über die, Achtung Amtsdeutsch, Elektrokleinfahrzeuge mit Lenkstange. Abstellchaos! Rücksichtslosigkeiten! Alsbald Tel Aviver Zustände! Verkehrsverstöße noch und nöcher! Aus allen Löchern krochen die Kulturpessimisten, um den Abendlanduntergang zu beweinen, der mit der Einführung der Roller nun also auch in Hamburg drohte. Lief der ARD-Brennpunkt schon? Als wäre das nicht genug, ruft mir meine Frau nach: "Pass auf, in Berlin schon sechs Schwerverletzte!" Auch in Hamburg gab es den ersten schweren Unfall: Eine Frau soll mit ihrem E-Roller bei Rot über die Ampel gefahren sein, was allerdings auch mit jedem anderen Fortbewegungsmittel gefährlich ist. Ich denke an die Verbraucherschützerwarnung, von den importierten E-Tretrollern erfülle nur jeder sechste die Sicherheitsnorm. Die Anbieter in Hamburg (Circ, Lime, Voi, Tier) erfüllen sie gewiss, gleichwohl steigt man nicht mit stolzgeschwellter Brust auf die Roller, sondern argwöhnisch, zaghaft, einem Clown gleich, der weiß, dass ihm gleich irgendwer den Boden wegzieht.



Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden