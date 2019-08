Verspätete Züge, überfüllte Bahnsteige, wütende Fahrgäste: Im Hamburger S-Bahn-Netz bricht regelmäßig Chaos aus. Die Bahn und die Hamburger Verkehrsbehörde haben nun mehrere Maßnahmen angekündigt, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Unter anderem werden rund 200 Kilometer Gleise erneuert und die Strecken nach Harburg und Bergedorf eingezäunt, jeweils vom Hauptbahnhof aus. Die Zäune sollen Menschen von den Schienen fernhalten und so Streckensperrungen vermeiden helfen. Zudem wird künftig eine "schnelle Eingreiftruppe" eingesetzt, die Störungen kurzfristig beseitigen soll. Warum die Maßnahmen sinnvoll, aber überfällig sind, erklärt der Bahn-Experte Karl-Peter Naumann im Interview. Naumann war 16 Jahre lang Bundesvorsitzender des Fahrgastverbands ProBahn, heute ist er dessen Ehrenvorsitzender. Er lebt in Hamburg und fährt regelmäßig mit der S-Bahn, meist mit der S1.

ZEIT ONLINE: Herr Naumann, was halten Sie von den angekündigten Maßnahmen – wird jetzt alles besser?



Karl-Peter Naumann: Der Plan ist gut, bloß sollte er nicht nur die nächsten zwei oder drei Jahre umfassen, sondern die nächsten 30. Die Wartungen und Investitionen müssen verstetigt werden, das ist das Entscheidende. Sonst kommen wir schnell wieder an den Punkt, an dem wir jetzt sind.



ZEIT ONLINE: Aber die Maßnahmen setzen an den richtigen Ecken an?



Naumann: Auf jeden Fall, das geht in die richtige Richtung. Die Hamburger S-Bahn steht vor zwei großen Problemen. Eins davon sind die Züge: Die älteren wurden nicht immer auf den neuesten Stand gebracht und sind deswegen störungsanfällig, die neuen enthalten sehr viel Technik, meistens aufgrund von Sicherheitsvorschriften aus Brüssel oder Berlin – und sind deswegen auch störungsanfällig. Das zweite große Problem ist die Infrastruktur.



ZEIT ONLINE: Das will die Bahn ja jetzt angehen: Die Konzerntochter DB Netz investiert bis 2022 knapp 27 Millionen Euro in das Hamburger Schienennetz. Auch regelmäßigere Wartungen und eine "schnelle Eingreiftruppe" wurden angekündigt. Reicht das?



Naumann: Schwer zu sagen, erstmal ist jede Investition in die Infrastruktur gut. In der Vergangenheit wurde viel zu wenig getan. Mit der modernen Technik wurde Personal eingespart, das Netz wurde auf Verschleiß gefahren, zu selten erneuert, zu selten gewartet. Dann häufen sich natürlich Störungen und Verspätungen. Das kann man allerdings nicht allein der DB Netz vorwerfen. Wie viel Geld in die Infrastruktur fließt, entscheidet auch die Bundesregierung. Der Sparkurs war von der Politik gewollt.



ZEIT ONLINE: Ein Schwerpunkt der verkündeten Maßnahmen liegt auf der Strecke vom Hauptbahnhof nach Bergedorf und Harburg. Die Gleise sollen künftig eingezäunt werden.



Naumann: Das ist eine gute Maßnahme, löst aber noch nicht alle Probleme. Auf diesen Strecken gibt es eine Vielzahl von Schwierigkeiten. Zwischen Aumühle und Reinbek etwa ist die Strecke nur eingleisig. Da übertragen sich Verspätungen des einen Zugs auf den Gegenzug, dann kann der Zug in Aumühle nicht losfahren in Richtung Stadt. Das ist erstmal nur eine kleine Verspätung, die bis Berliner Tor nicht weiter stört – spätestens aber am Hauptbahnhof, wo die Züge eng getaktet sind, wird sie zum Problem.



ZEIT ONLINE: Und auf der Harburger Strecke?



Naumann: Da ist es genauso kompliziert: Zwischen Stade und Neugraben teilen sich die S-Bahnen die Gleise mit dem Güterverkehr. Wenn der nicht pünktlich ist, fahren die S-Bahnen stadteinwärts schon mit Verspätung, bevor sie überhaupt Harburg erreichen. Außerdem ist die Strecke ziemlich überlastet, die Züge sind oft überfüllt, und volle Züge sind verspätungsanfälliger als leere, weil das Ein- und Aussteigen länger dauert.



ZEIT ONLINE: Gäbe es noch eine weitere Maßnahme, die Ihnen fehlt?

Naumann: Wie gesagt, entscheidend ist die Verstetigung all dieser Maßnahmen. Zudem müsste es an den großen Bahnhöfen mehr Personal geben. Falls da jemand Randale macht oder ins Gleis fällt, sollte jemand da sein, der schnell eingreifen kann. Trotzdem: Es ist gut, dass jetzt überhaupt mal etwas getan wird. Lieber den zweitbesten Plan konsequent durchführen als ewig über den besten streiten und nicht vorankommen.



ZEIT ONLINE: Bahn und Verkehrsbehörde haben den Plan als "Sofortmaßnahme" vorgestellt. Wie lange wird es Ihrer Einschätzung nach nun dauern, bis die Fahrgäste Verbesserungen spüren?



Naumann: Die neuen Züge könnten schon in ein paar Monaten zuverlässiger sein, die warten gerade auf ein Software-Update. Aber wenn es darum geht, das Schienennetz zu erneuern und etwa neue Weichen einzubauen – das wird eher Jahre als Monate dauern.