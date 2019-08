Vielleicht, vielleicht, vielleicht.

Vielleicht hat er es getan, weil er Spaß am Risiko hat.

Vielleicht, weil ihm sein Leben als Justizbeamter zu langweilig war.

Vielleicht, weil er sich einfach gnadenlos überschätzt.

"Wir können nur spekulieren", sagt die vorsitzende Richterin.

Das Urteil, aus dem diese Aussagen stammen, bringt einen ehemaligen Justizbeamten der Stadt Hamburg für viereinhalb Jahre hinter Gitter. Einen Mann, der im Gefängnis Billwerder Gefangene eingeschlossen hat und nun selbst lange in einer Zelle sitzen wird. Der Angeklagte ist ein 37-jähriger Mann. Er hatte ein gutes Gehalt, ein eigenes Haus, stand kurz vor der Hochzeit mit seiner Verlobten und hat trotz all dem einen bewaffneten Raubüberfall begangen. Warum? "Die Tat mutet partiell irre an," so die Richterin.

Das äußere Tatgeschehen hat Dennis M. eingeräumt: Am Nachmittag des 28. Februar ist er zunächst in das Juweliergeschäft in der Eppendorfer Landstraße gegangen, um sich dort gebrauchte Markenuhren zeigen zu lassen. Er wollte seine Verlobte heiraten, die Uhr sollte ein Geschenk für sie sein, sagte er. Er ließ sich ausführlich beraten. Am Schluss hinterließ er Namen und Telefonnummer, falls das gewünschte Exemplar irgendwann reinkommen sollte – einen falschen Namen, wie sich später herausstellen wird. Dann verließ er das Geschäft. Wenige Minuten später aber kehrte er zurück. Er zog ein Pfefferspray aus der Jacke, sprühte es den beiden Verkäuferinnen ins Gesicht, griff sich vier Uhren aus der Vitrine und ging. Fast 15.000 Euro sind die geklauten Uhren wert. Zu Geld machte Dennis M. sie nicht. Die Polizei fand sie vier Wochen später bei der Durchsuchung seiner Wohnung.

Das ist die Tat – doch was spielte sich im Kopf von Dennis M. ab? Dazu sagt er nichts. Der 37-Jährige war früher als Berufssoldat in Libyen stationiert, er hat sich für besonders riskante Einsätze ausbilden lassen. Alles an ihm strahlt den Wunsch aus, Männlichkeit und Stärke zu demonstrieren. Unangreifbar zu wirken. Da ist dieser harte Ausdruck im Gesicht, da sind die volltätowierten Arme und Hände. "Hate and kill" steht auf dem Muskelshirt, das er bei seiner Urteilsverkündung trägt. Dass der Angeklagte auch eine weiche Seite besitzt, zeigt sich nur, wenn er zu seiner Verlobten blickt, die an jedem Prozesstag im Zuschauerraum sitzt. Immer wieder dreht Dennis M. sich zu ihr um, sucht ihren Blick. Wenn er ihn kurz auffängt, lächelt er leicht. Die beiden tragen das gleiche Tattoo auf der Hand: die diabolische 99.

Sonst wirkt er, als würde er sich jedes Gefühl verbieten.

Das Problem ist nur, dass Dennis M. sich im Prozess selbst auf einen psychischen Ausnahmezustand berufen hat. Er hat behauptet, er habe in einer Art Blackout gehandelt – spontan, ohne den Raubüberfall bewusst miterlebt zu haben. Er sei wohl psychisch überlastet gewesen, sagte er, anders könne er sich sein Verhalten nicht erklären. Doch worin diese Belastung bestanden haben soll, sagte er nicht. Ob er sich psychiatrisch begutachten lassen würde, fragte die Richterin noch. Da reagierte Dennis M. entsetzt: "Nein!"

Ein Gerichtsurteil ist ein Schuldspruch, es bildet die persönliche Schuld eines Angeklagten ab. Deren Schwere hängt von vielen Faktoren ab: Von der Vorgeschichte des Täters. Von seiner Lebenssituation, der charakterlichen Entwicklung. Vor allem aber von seinem Motiv. Und so stellt sich in diesem Fall eine Frage: Wie kann man die Schuld eines Täters bemessen, wenn man seine Beweggründe für die Tat nicht kennt?

Die Kammer hätte Bekannte und frühere Kollegen des Angeklagten als Zeugen vorladen können, um sich ein Bild von dessen Person und seiner Motivation zu machen. Doch sie belässt es dabei, die Hinweise zusammenzusammeln, die sich aus dem äußeren Tatgeschehen ergeben. Dennis M. habe seine Tat offensichtlich geplant, schlussfolgert die Vorsitzende Richterin. Er hatte Pfefferspray dabei. Sein Handy hatte er zu Hause gelassen – nach Überzeugung des Gerichts, damit es nicht nachträglich geortet werden konnte. Außerdem sei er kaltschnäuzig und überlegt vorgegangen. "Sie sind ein Hochrisikomensch und neigen zu Selbstüberschätzung", so die Richterin. "Vielleicht haben Sie geglaubt, Sie sind so toll, dass Sie mit so einem Überfall einfach durchkommen."

Vielleicht.

Dennis M. geht lieber für Jahre ins Gefängnis, als mit einem Psychiater zu sprechen. Das Gericht geht deshalb von seiner vollen Schuldfähigkeit aus. "Dass die Tat nicht erklärlich ist, ändert daran nichts", so die Vorsitzende. Die Kammer nimmt allerdings einen minder schweren Fall des bewaffneten Raubes an, weil Dennis M. nur geringe Gewalt angewandt habe und die Polizei die Beute bei ihm fand. Er sei der einzige, der einen Schaden aus dem Überfall habe.

Nach der Urteilsverkündung dreht sich Dennis M. wortlos zur Tür, die zurück ins Untersuchungsgefängnis führt. Ein letzter Blick noch zu seiner Verlobten – dann ist es mit dem Leben, das er vor dem 28. Februar führte, vorbei.