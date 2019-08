Es dauert nur wenige Minuten, bis die aufgestaute Wut mit ihrer ganzen Wucht sichtbar wird. Es ist der 17. August, ein trüber, wolkenverhangener Samstagnachmittag, als der Konflikt um die Demokratiebewegung in Hongkong Hamburg erreicht. Vor dem Rathaus haben sich ungefähr 100 Menschen versammelt. Sie stehen einander in zwei Gruppen gegenüber, gestikulieren wild, schreien sich an, über Stunden geht das so. Mehrere Male muss die Polizei dazwischengehen und beide Lager voneinander trennen. Was ist geschehen?

Wenige Stunden vorher, gegen 15 Uhr, finden sich etwa 40 Leute auf dem Platz im Herzen der Hamburger Innenstadt zu einer Kundgebung ein, die unter dem Slogan "Save Hong Kong" angemeldet wurde. Sie sind jung, die meisten von ihnen tragen dunkle Kleidung, viele einen Mundschutz im Gesicht. Über ihren Köpfen tanzen selbst bemalte Schilder, auf denen "Free HK" und "No violence" geschrieben steht, auf dem Boden liegt ein großes Banner, "Hong Kong Hamburg Lennon Wall" ist darauf zu lesen. Auch in Hongkong gibt es "Lennon-Mauern". Das sind Mosaikwände mit bunten Protestnotizen, nach dem Vorbild der John-Lennon-Mauer in Prag.



Die Stimmung ist gelöst, viele der hier Versammelten lernen sich gerade erst kennen. Sie alle haben einen besonderen Bezug zu Hongkong, entweder weil sie dort geboren wurden oder weil sie eine Zeit lang in der chinesischen Sonderverwaltungszone gelebt haben. Sie sind heute gekommen, um ihre Solidarität mit den Regierungsgegnern in Hongkong auszudrücken.



Die Demonstranten wollen gerade zum silent protest ansetzen, einen stillen Sitzstreik beginnen – da ändert sich das Bild. Zehn Minuten nach Beginn der Kundgebung kommen etwa 50 weitere Personen auf den Platz. Sie stellen sich in einer Reihe vor den Demonstranten auf, richten ihre Handys in die Höhe, machen Fotos. Die Auslöser der Kameras klicken ohne Unterlass. Dann wird es sehr schnell sehr laut. Beide Gruppen rufen Parolen, die meisten auf Chinesisch oder Englisch:

"Wir wollen Demokratie!"



"Ihr seid ein Teil von China! Sagt einfach, dass ihr zu China gehört!"

"Stoppt die Polizeigewalt!"



"Hört auf, zu lügen!"

Eine junge Frau fragt eine Dazugekommene, warum sie hier sei. Diese antwortet, sie sei zufällig vorbeigekommen, sie sei gerade shoppen gewesen. Tatsächlich trägt sie eine Tüte in einer Hand. Dann entrollen ein paar Männer neben ihr zwei chinesische Nationalflaggen.



Aktivisten der Hamburger Solidaritätsbewegung legen Poster mit Protestparolen auf dem Rathausmarkt aus. © privat

So berichten es mehrere Teilnehmer und Beobachter der Kundgebung, mit denen DIE ZEIT gesprochen hat. Darunter auch eine Gruppe deutscher Juristen, die sich dem Geschehen auf dem Rathausmarkt spontan angeschlossen hat. "Die Gegendemonstranten waren offenbar Festlandchinesen, sie haben die Hongkonger provoziert, beleidigt und vor allem ständig gefilmt und fotografiert. Dies war verbunden mit ständigen Drohungen, Bilder der Demonstranten im Internet zu verbreiten", berichtet einer von ihnen, der seinen Namen nicht in der Presse lesen will. Diese Stimmung habe er als "sehr bedrohlich und besorgniserregend" empfunden.



Etliche Fotos und Videoaufnahmen von jenem Tag vermitteln einen Eindruck davon, wie sich die Stimmung im Folgenden noch weiter aufschaukelte: Drei Stunden lang stehen sich Demonstranten und Gegendemonstranten auf dem Rathausmarkt gegenüber, sie schimpfen und brüllen, zwei Männer plustern sich voreinander auf und werden gerade so von beistehenden Demonstranten beschwichtigt, ein Chinese reißt einer jungen Frau einen Mundschutz vom Gesicht. Als einige der prodemokratischen Demonstranten zu Redebeiträgen ansetzen wollen, stimmt die gegenüberstehende Gruppe kollektiv die chinesische Nationalhymne an – so laut, dass die Reden der anderen trotz Megafon nicht mehr zu verstehen sind.



Die Hamburger Polizei hat den Ablauf des Geschehens minutiös dokumentiert, ihre Schilderung deckt sich mit jenen der Beobachter. Die Polizisten halten sich während der Kundgebung zunächst zurück, sie lassen Demonstranten und Gegendemonstranten diskutieren, greifen nach gut einer Stunde aber doch ein, als die Situation zu eskalieren droht. Zwei Mal müssen die Beamten die Gruppen an diesem Tag auseinanderziehen. Zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommt es nicht, beide Lager gehen am Ende friedlich auseinander. Ähnliche Szenen spielten sich derweil auch in anderen Ländern ab, in Australien, Kanada und in den USA kam es zu heftigen Zusammenstößen zwischen prodemokratischen und pekingtreuen Gruppen, berichtet unter anderem der Guardian. Und in Hamburg deutet nun vieles darauf hin, dass sich die Fronten nach diesem Aufeinandertreffen weiter verhärtet haben.