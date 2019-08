Was Regen betrifft, ist Hamburg Kummer gewohnt. Aber nicht solchen wie im Mai 2018, als eine so genannte urbane Sturzflut mehrere Grundstücke in Bergedorf-Lohbrügge verwüstete. Einige Forscher gehen davon aus, dass solche Starkregenereignisse in Zukunft zunehmen könnten. Der Stadthydrologe Andreas Kuchenbecker hat im Auftrag von Hamburg:Wasser einen Starkregen-Index entwickelt – ein Instrument, das beim Schutz gegen Himmelsfluten helfen könnte.



ZEIT ONLINE: Wenn es regnet, dann braucht man sich doch einfach nur die Pfützen anzusehen, schon ist klar, ob der Regen stark ist. Wozu ein Index?

Andreas Kuchenbecker: Man sieht, dass der Regen stark ist. Aber nicht wie stark – und wie gefährlich. Die Frage ist zum Beispiel, ob die Pfütze, die Sie sehen, gleich ablaufen kann. Oder ob sie sich vielleicht weiter anstaut, weil es den ganzen Tag weiter regnen wird und die Kanalisation an ihre Grenzen kommt. Mit unserem Index teilen wir starken Regen in Gefährdungsstufen ein, das funktioniert in etwa so wie die Windstärkeskala.

ZEIT ONLINE: Und dann?

Kuchenbecker: Dann kann jeder im Internet nachsehen, wo es gerade regnet und wie groß das Risiko ist.

Andreas Kuchenbecker © privat

ZEIT ONLINE: Woher wissen Sie denn, wie stark es gerade irgendwo in Hamburg regnet?

Kuchenbecker: Wir kombinieren die Daten, die unsere stadtweiten Messstellen sammeln mit den Aufzeichnungen des Regenradars, das der Deutsche Wetterdienst betreibt. Das Radar misst durchgehend, wie dicht der Regen fällt. Die Sammeltöpfe funken alle fünf Minuten durch, was davon gerade am Boden ankommt.

ZEIT ONLINE: Und wann gehe ich nach Hause und hole schon mal die Schöpfeimer raus?

Kuchenbecker: Tja … Das hängt davon ab, wie es um Ihr Grundstück bestellt ist. Haben Sie sich um die Rückstauklappen im Abflusssystem gekümmert? Werden die Dachrinnen regelmäßig gereinigt? Ist der Keller gegen eindringendes Wasser geschützt? Sobald das Gebiet auf unserer Karte nicht mehr blau oder grün eingefärbt ist, besteht Grund zur Sorge. Das kommt relativ oft vor: In den letzten zehn Jahren haben wir im Hamburger Stadtgebiet 181 Starkregen gemessen, jeder achte so stark, dass Keller oder Unterführungen volllaufen konnten. Rechnet man sie in den neuen Index um, dann waren acht davon sogar Index 6 und stärker. Da muss man sogar mit einer Katastrophenlage rechnen.

ZEIT ONLINE: Der höchste Wert der Skala ist 12. Wie oft wurde der schon erreicht?

Kuchenbecker: In Hamburg wurde das obere Ende der Skala zum Glück noch nie gemessen. Aber in Münster ist das schon mal passiert: 2014 fielen dort enorme Regenmengen von 292 Litern pro Quadratmeter in sieben Stunden, Index jenseits von 12! Münster wurde weitgehend überflutet, ein Mensch ertrank in seinem Keller. Das war quasi die maximale Wasserladung, die Wolken theoretisch aufnehmen können.

ZEIT ONLINE: Ab heute ist der Index offiziell online. Intern live gemessen haben Sie aber schon seit Mai. Gab es schon irgendwelche Rekorde?

Kuchenbecker: Oh ja, und was für einen. Das war der Tag, als ich mit der Familie in Urlaub fuhr. Die Kinder hinten waren mit dem Smartphone zu Gange, die App mit dem Index. Wir waren schon ziemlich weit weg, da entwickelte sich dieses Gewitter, genau über unserem Haus. Hinten hatten sie richtig Spaß, ich wurde immer unruhiger. "Ich glaube, es wird gelb." "Was?" "Nein, orange." "Ehrlich?" "Halt, jetzt ist es rot!" Der Wert stieg bis auf die ja eigentlich sehr unwahrscheinlichen 10, alles direkt über unserer Wohngegend, und ich sah schon unsere Sachen schwimmen. Aber die Familie hat mich davon abgehalten zurückzufahren. Zum Glück ist nichts passiert.

ZEIT ONLINE: Also haben Sie schon vorgesorgt?

Kuchenbecker: Naja, natürlich beeinflusst mein Job da meine Prioritäten. Das ist auch der Hauptgrund, warum wir uns die Mühe mit dem Online-Index machen: Die Menschen sollen dafür sensibilisiert werden, dass sie sich wappnen müssen. Bisher wurden Regenintensitäten ja in Wiederkehrzeiten angegeben – mathematisch korrekt, aber etwas schwer verständlich. Bei Starkregen ging die Skala bei einmal im Jahr los und reichte bis "einmal in mehr als 100 Jahren". Wenn einem nun jemand sagt, dass ein verheerender Starkregen statistisch nur einmal in 100 Jahren oder noch seltener auftritt, dann klingt das für Laien relativ beruhigend, so, als ob man damit zu seinen Lebzeiten nicht rechnen müsste. Das ist aber nicht so.

ZEIT ONLINE: Sie meinen einen "Jahrhundertregen"? Gab es da nicht rund um Hamburg gerade erst ein paar?

Kuchenbecker: Ja, genau. Fünf in zwei Jahren. Der bei uns in Niendorf, einer im Hafengebiet, zwei im Umland und dann 2018 die Sturzflut in Bergedorf-Lohbrügge.

ZEIT ONLINE: Na, gerade ändert sich ja auch was beim Klima. Könnte es nicht daran liegen?

Kuchenbecker: Könnte. In einer langfristigen Rückschau. Aber zunächst mal gibt es eine viel einfachere Erklärung: Die fünf Jahrhundertregen werden zwar geografisch alle in der Hamburger Region angesiedelt, aber genau betrachtet war es nie der derselbe Ort. Die Bereiche in denen Starkregen auftritt, sind oft lokal sehr begrenzt, gerade in Hamburg mit seinen unterschiedlichen Landschaften und Kleinklimabedingungen. Die Abschätzung, dass so ein Regen einmal in hundert Jahren zustande kommt, wird für eine Fläche berechnet, die so klein ist wie der Regenmesser. Auch wenn ein Stadtteil letzte Woche in einem Starkregen der Jahrhundertklasse versank, kann das am nächsten Tag einem anderen Stadtteil noch einmal passieren.

ZEIT ONLINE: Haben Sie denn den Eindruck, dass wir schon mitten im Wandel stecken? Wurden Starkregenereignisse mehr?

Kuchenbecker: Seit hundert Jahren messen und dokumentieren wir den Hamburger Regen. Bisher zeigen unsere Daten keine derartige Zunahme. Allerdings werten wir die Messstationen nur alle zehn Jahre nach klimatischen Veränderungen aus. Nächstes Jahr ist es wieder so weit. Dann wissen wir mehr. Richtig ist, dass Überflutungen stellenweise bereits zugenommen haben. Da geht es um Regenstärken, die die Stadt früher noch ganz gut verdauen konnte. Das ist die Nachverdichtung. Wenn Häuser kommen, verschwinden oft die Sickerflächen.

ZEIT ONLINE: Wie kann man da gegensteuern?

Kuchenbecker: Wir wollen Hamburg zu einer Schwammstadt entwickeln, so dass Regenwasser erst mal gesammelt und später langsam wieder abgegeben wird. Begrünte Dächer, Mulden und Teiche aber auch Notspeicher unter Sportplätzen, in Parks oder als Regenspielplatz helfen dabei. Außerdem kann die Stadtnatur helfen, mit Flächen, in denen Wasser versickert. Wer seinen Garten nicht durchpflastert, sondern viele bewachsene Flächen mit dicken Humusschicht einplant und große Bäume, die den Regenfall verzögern, der mindert auch das Risiko für sich – und uns alle anderen.

ZEIT ONLINE: Also Laub im Herbst nicht wegrechen und entsorgen, sondern als Humusbildner auf die Beete packen?

Kuchenbecker: So lange Sie es auf der Straße ordentlich entfernen, damit die Abflüsse dort nicht verstopfen – ja!

Ab Montag wird der Starkregenindex von Hamburg Wasser live geschaltet unter: www.sri.hamburgwasser.de

Das bedeuten die Zahlen:

SRI 1-2: Das Wasser sollte ohne Beeinträchtigung über die Kanalisation abfließen können.

SRI 3-5: Nicht mehr alles Wasser kann abgeleitet werden. An ungünstig gelegenen Stellen kann sich das Regenwasser an der Oberfläche stauen und Keller oder U-Bahnschächte fluten

Ab SRI 6: Der Regen wird ein Fall für den Katastrophenschutz: Größere Gebiete könnten unter Wasser geraten.