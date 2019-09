Vor vier Jahren hat Katharina Walter (29) die Onlineplattform Findeling gegründet, eine Suchmaschine für kleine, inhabergeführte Läden in Hamburg. Was in Hamburg begann, ist inzwischen zu Deutschlands größter Plattform für lokale Läden herangewachsen – und Walter arbeitet bereits daran, das Netzwerk auf ganz Europa auszuweiten.



ZEIT ONLINE: Frau Walter, wie sind Sie auf die Idee zu Findeling gekommen?

Walter: Ich bin Hamburgerin und hatte immer schon ein Faible für kleine Lädchen, wie sie im Schanzenviertel oder in Altona zu finden sind. Der Auslöser für die Gründung war aber damals, dass ich einen Bilderrahmen kaufen wollte. Ich habe gegoogelt, wo ich in der Nähe einen kaufen könnte – und als Ergebnis wurde mir dann eine große Möbelkette weit weg vom Zentrum vorgeschlagen. Ich dachte: Das kann nicht sein, es muss doch auch einen kleinen Laden in meiner Nähe geben! Und so war es auch.

ZEIT ONLINE: Und dann haben Sie gegründet?

Walter: Genau, ich habe das Erbe meiner Oma genommen und eine Onlineplattform aufgebaut, auf der Kunden kleine Geschäfte in ihrer Nähe finden können. Wir nehmen dort ausschließlich inhabergeführte Läden auf, die meisten Unternehmer haben nur ein Geschäft, einige auch mehr. Kaufen kann man auf der Plattform allerdings nichts, die Leute sollen ja selbst in die Läden gehen. Für die Ladeninhaber ist Findeling quasi ein zweites Schaufenster.

ZEIT Online: Wie viele Läden sind bei Findeling gelistet?

Walter: Etwa 2.000 einzelne Läden, davon kommen etwa 450 aus Hamburg. Dadurch, dass wir gerade nach Österreich und in die Schweiz expandieren, kommen derzeit jeden Monat rund 200 Geschäfte dazu. Wenn wir nächstes Jahr in anderen europäischen Städten starten, rechnen wir mit Wachstumsraten von 500 bis 1.000 Läden pro Monat.

Katharina Walter, Mitgründerin und Geschäftsführerin des Hamburger Start-Ups Findeling © Findeling

ZEIT ONLINE: Wie finden die Kunden einen Laden, der sie interessiert?

Walter: Die meisten Kunden lassen sich von Bildern inspirieren, deswegen kriegen wir auch viele Besucher über Instagram. Man kann aber auch konkret suchen, beispielsweise nach "bio", "vegan", "handgemacht" oder nach Produktgruppen wie "Geschenke" oder "Einrichtung".

ZEIT Online: Und wonach suchen die Kunden am meisten?

Walter: In diesem Jahr ist das meistgesuchte Produkt die Handykette, also diese Handyhülle, die man wie eine Handtasche umhängen kann. Im letzten Jahr waren es Kakteen, davor Turnbeutel. Dieses Wissen geben wir an unsere Kunden weiter, wir wollen unser Händlernetzwerk ja stärken. Wir bieten auch einen Newsletter an und informieren über aktuelle Themen, um die Inhaber von Einkauf bis Verkauf zu unterstützen. Denn die müssten sonst Geld für teure Berater und Marketing ausgeben und das können sich die meisten nicht leisten.

ZEIT Online: Und wie verdienen Sie selbst Geld bei der ganzen Sache?

Walter: Über unsere zweite Plattform: Fairling. Dort bringen wir Hersteller und Händler zusammen, es ist eine Art Parship für Verkäufer und Marken. Die Unternehmen sparen sich so die Zeit und das Geld für einen Messebesuch; für den Service nehmen wir je nach Laufzeit zwischen 150 und 200 Euro pro Monat. Für Findeling nehmen wir hingegen nur eine kleine Servicegebühr von 9 Euro im Monat.



ZEIT ONLINE: Warum brauchen die Ladenbesitzer überhaupt Ihre Unterstützung, um online von Kunden gefunden zu werden?

Walter: Die meisten Läden haben natürlich eine eigene Website. Aber um diese zu finden, müssten Kunden schon genau wissen, welchen Laden und welches Produkt sie haben wollen und online gezielt danach suchen. Wer einfach nur nach Glühbirne oder Batterien sucht, landet bei Amazon und hat dort eine große Auswahl an Modellen und Marken. Das findet man natürlich viel schneller, was man sucht und bestellt es einfach.

ZEIT ONLINE: Das hört sich aber nicht so an, als glaubten Sie, dass kleine Läden da mithalten können.

Walter: Modegeschäfte werden es tatsächlich sehr schwer haben. Die Branche ist mit Zalando und all den anderen Onlineanbietern unglaublich hart umkämpft. Aber bei emotionalen Käufen wie Geschenken wird der Einzelhandel immer stärker sein als das Internet. Im Laden können die Kunden stöbern, sich inspirieren und beraten lassen. Online findet man nur ein Geschenk, wenn man weiß, was man will.

ZEIT ONLINE: Ärgert es Sie, dass Plattformen wie Amazon so mächtig geworden sind?

Walter: Wir sind kein Anti-Amazon. Es ist völlig okay, online zu kaufen, gerade wenn es um praktische Dinge geht. Aber mir ist wichtig, dass die Leute merken, was für passionierte Leute hinter den Tresen in den Läden ihrer Stadt stehen. Und dass sie das wertschätzen, indem sie vielleicht mal ein oder zwei Euro mehr ausgeben und bewusst einkaufen. Wir brauchen die Vielfalt der Läden und des Angebots in der Stadt. Und wir brauchen die Menschen, die so mutig sind, einen Laden aufzumachen. Übrigens sind darunter sehr viele Frauen, die kleine Cafés oder Geschenkeläden eröffnen.