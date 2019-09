Sigrid Neudecker © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

vor einigen Jahren war ich in der Autostadt Wolfsburg. Dort werden die Besucherinnen und Besucher unter anderem an einem verspiegelten Bugatti vorbeigeführt, der wirkt, als wäre er aus Silber. Man geht also in andächtigem Respektabstand um ein Auto herum, als wäre es das biblische Goldene Kalb. Nur eben silbern.

Daran muss ich jedes Mal denken, wenn irgendjemand es wagt, diesem Goldenen Kalb nicht mehr alles unterordnen zu wollen. Gestern startete "Ottensen macht Platz", nach dem Rathausviertel innerhalb weniger Wochen der zweite Bereich, in dem die Straßen wieder für die Hauptakteure jeder Stadt frei gemacht werden sollen: ihre Bewohner. Florian Zinnecker schrieb vor ein paar Tagen, dass einige Anwohner von dem Projekt gar nicht begeistert seien. "Ja und?", antwortete darauf unser Ottenser Leser Jürgen P. "Die stille Mehrheit, die innerlich jubelt und sich freut, dass es endlich mehr Platz auf der Straße gibt und die Autos weitgehend draußen bleiben müssen, die wird konsequent unterschlagen." Wie diese stille Mehrheit den zurückgewonnenen Platz gestern genutzt hat, sehen Sie weiter unten. Und ob die befürchteten Probleme tatsächlich eingetreten sind, überprüfen wir in ein paar Wochen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die Woche!

Ihre Sigrid Neudecker

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Aktuelles

© Bodo Marks/​dpa

Ottensen hat Platz gemacht



Dies hier sind Janis, 32, und Toni, 8. Sie spielen mitten auf der Ottenser Hauptstraße Tischtennis. Seit gestern sind in Ottensen wie angekündigt einige Straßen rund um den Spritzenplatz für einen Großteil des Autoverkehrs gesperrt. (Um welche Straßen es sich handelt, können Sie auf der Webseite "Ottensen macht Platz" sehen.) Lieferverkehr ist nur in der Zeit zwischen 23 und 11 Uhr erlaubt, Taxis dürfen weiterhin fahren. Das mit einem Straßenfest eröffnete Projekt läuft sechs Monate lang, es wird vom Institut für Verkehrsplanung und Logistik der Technischen Universität Hamburg wissenschaftlich begleitet, die Erfahrungen werden danach ausgewertet.

Weniger Gewalttaten an den Schulen

An Hamburgs Schulen sind im vergangenen Schuljahr weniger Gewalttaten verübt worden, und das trotz gestiegener Schülerzahlen. Das hat eine Kleine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Birgit Stöver ergeben. Laut Antwort des Senats erfasste die Beratungsstelle Gewaltprävention 155 Vorfälle, 24 weniger als im Vorjahr. Die Polizei dokumentierte 109 davon als Gewaltkriminalität, die übrigen 46 als andere Straftaten. Von den 130 Geschädigten waren 79 Jungen, 44 Mädchen sowie vier Männer und drei Frauen vom Schulpersonal.

In einem Satz

Am Sonnabend fiel eine junge Frau, die laut Feuerwehr eine "körperliche Beeinträchtigung" hat, am Anleger Jungfernstieg in die Binnenalster, konnte jedoch gerettet und nach kurzer Versorgung in die Obhut ihrer Mutter übergeben werden +++ Nach einer 3:0-Führung trennte sich der FC St. Pauli 3:3 von Dynamo Dresden +++ Der Fußballplatz des FC Viktoria Harburg wurde nach der HSV-Legende Gert "Charly" Dörfel umbenannt, der am 18. September 80 Jahre alt wird +++ Der HSV besiegte am Sonntag Hannover 96 mit 3:0, das dritte Tor schoss Bakery Jatta +++ Zum 150. Geburtstag der Kunsthalle kamen am Gratis-Wochenende rund 30.000 Besucherinnen und Besucher

Was heute auf der Agenda steht

Die Astra Brauerei, die IG St. Pauli sowie die Klimapatenschaft GmbH präsentieren gemeinsam mit Innensenator Andy Grote und Bezirksamtsleiter Falko Droßmann (beide SPD) ein Mehrwegbecher-Pfandsystem für die Reeperbahn +++ Das deutsche Fußball-Nationalteam trifft für das EM-Qualifikationsmatch am Freitag gegen die Niederlande in Hamburg ein

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Bahnmitarbeiter vom Service-Center

Die weiteste Fahrt, die ich je verkauft habe, war nach Wladiwostok: Von Hamburg ging es nach Berlin und von dort mit dem Direktzug nach Moskau. Das dauert schon mehr als einen Tag. Dann ging es weiter mit der transsibirischen Eisenbahn. Noch mal sechs Tage bis ans Ziel. Das ist wohl nicht mehr zu toppen!

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

© Driving Europe

Europa-Film feiert Premiere



Wer mit 65 Menschen über die Europäische Union spricht, über ihre Hoffnungen, Ängste und Ideen, hört viele verschiedene Meinungen. Genau das haben Ina Bierfreund, Felix Hartge und Tim Noetzel aus Hamburg gemacht. Neun Monate sind sie dafür mit ihrem Van durch die 28 Mitgliedsstaaten gereist (ein Interview dazu gibt es auf ZEIT ONLINE,). Jetzt sind sie zurück und haben aus den Interviews den Film "Driving Europe" zusammengestellt. Eine Frage darin lautet zum Beispiel: Wie wäre eine perfekte Europäische Union? "Ich wünsche mir vor allem, dass es keine Kriege gibt", antwortet Georgi, ein älterer Mann mit Rauschebart, aus Bulgarien. Hendrik, ein junger Typ aus Belgien, sagt dagegen: "In meinem idealen Europa gäbe es eine viel direktere Zusammenarbeit zwischen der Bevölkerung und der politischen Führung." Die Befragten sprechen über Reisefreiheit, den Eurovision Song Contest und deutsches Brot, aber auch über die Flüchtlingskrise und den Einsatz von Glyphosat in der Landwirtschaft. Dazwischen sind immer wieder traumhafte Landschaftsaufnahmen zu sehen, die Lust machen, selbst in den Van zu steigen. Der Film soll jedoch nicht nur eine Reise zeigen, sondern vor allem die verschiedenen Meinungen dokumentieren: "Wir wollen den einzelnen Menschen eine Stimme geben", stellen die Filmemacher gleich am Anfang klar.

Der Film "Driving Europe" feiert heute Abend um 20 Uhr Premiere in den Zeise-Kinos. Am 31. Oktober, 11 Uhr, sind die Filmemacher dort noch mal zu Gast.

© Anatol Kotte

Kammerspiele bringen tödliche Okapis und verhängnisvolle Affären

"Mein bester Freund ist gestorben, weil er sich an eine nicht richtig geschlossene Regionalzugtür gelehnt hat. Immer, wenn meine Großmutter von einem Okapi träumt, stirbt hinterher jemand. Mein Vater findet, dass man nur in der Ferne wirklich wird, deshalb ist er auf Reisen. Meine Mutter hat einen Blumenladen und ein Verhältnis mit einem Eiscafébesitzer, der Alberto heißt. Der Optiker liebt meine Großmutter und sagt es ihr nicht." So schildert die 22-jährige Luise in Mariana Lekys Buch "Was man von hier aus sehen kann" einem Neuankömmling ihre Lebenssituation in einem kleinen Dorf. Gilla Cremer und ihr Theater Unikate bringen den Roman am Donnerstag als Uraufführung auf die Bühne der Hamburger Kammerspiele und eröffnen damit die neue Saison. Zu den weiteren Premieren der mittlerweile 17. Spielzeit zählen eine Bühnenversion des Films "Eine verhängnisvolle Affäre", unter anderem mit Alexandra Kamp, sowie "Ich bin nicht Rappaport" nach Herb Gardner, unter anderem mit Pierre Sanoussi-Bliss.

Was Sie heute erleben können

Mittagstisch:

Portugiesische Leckereien Ein Lokal mit Kopfsteinpflaster findet man nicht alle Tage. Das Ribatejo ist so eines. Gestartet im Jahr 2002 als portugiesisches Café, hat es sich inzwischen zu einem echten Allrounder entwickelt mit Frühstück, Mittagstisch, Kaffee und Kuchen und Abendessen. Das Kopfsteinpflaster der Räumlichkeiten, die ursprünglich eine Schmiede beheimateten, dann einen Kohlenhändler, hat man klugerweise so gelassen. Zusammen mit dem dunklen Holzmobiliar und dem Kachelofen strömt es eine ganz besondere Gemütlichkeit aus. Mittags werden hier eine Handvoll Fleisch-, Fisch- und vegetarische Gerichte angeboten. Bestellt wird Seelachsfilet mit Ratatouille auf Kartoffelgratin (8,90 Euro) und Auberginen-Kartoffel-Tortilla (7,90). Beides kommt mit einem frischen Salat, ist auf den Punkt gegart und gefällt auf ganzer Linie. Die Bedienung ist aufmerksam, freundlich und schnell. Zum Abschluss genehmigt man sich noch ein Nata – und kommt bestimmt bald auch mal abends vorbei. Ottensen, Ribatejo , Bahrenfelder Straße 56 , Mittagstisch Mo–Fr, 12–15 Uhr Thomas Worthmann

Was geht

Feurige Leinwand: Die schnulzige Soap Opera "Tel Aviv on Fire" vereint Israelis wie Palästinenser vor der Glotze. Salam muss für die Dreharbeiten täglich die Grenze zwischen Israel und dem Westjordanland überqueren. Bei einer Kontrolle gerät das Drehbuch in die Hände von Kommandeur Assi. Um seine Frau zu beeindrucken, zwingt er Salam, das Skript umzuschreiben. Ein Bombenerfolg! Absurde Komödie vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts.

Metropolis, Kleine Theaterstraße 10, heute, 17 Uhr, 7,50 Euro

Melodiemeister: José González gilt als Meister der reduzierten Töne. In seinen Songs braucht der Sänger, Gitarrist und Songschreiber aus Göteborg nicht mehr als Gitarre und Gesang, um eine geradezu hypnotische Wirkung zu erzeugen. Mit Glück erwischen Sie Restkarten an der Abendkasse.

Elbphilharmonie, Platz der Deutschen Einheit 1, heute, 20 Uhr, ab 33 Euro

Was kommt

Hamburg liest: Spätsommerzeit ist (Vor-)Lesezeit – die 6. Lange Nacht der Literatur schlägt Sonnabend ihre Seiten auf. In über 50 Buchhandlungen und an literarischen Orten finden Lesungen, Performances und Diskussionen statt. Planen Sie am besten im Voraus Ihr literarisches Programm! Unter anderem stellt Ebba Drolshagen eine "Gebrauchsanweisung für Norwegen" vor, das diesjährige Gastland der Frankfurter Buchmesse. Es gebe dort mehr als lauschige Plätzchen mit Fjorden, Polarlichtern und bunten Holzhütten – dabei klingen schon diese Worte äußerst reizvoll.

Verschiedene Orte, Sa, ab 12 Uhr, Programm online;

"Gebrauchsanweisung für Norwegen"; Lesesaal, Stadthausbrücke 6, Sa, 19.30 Uhr, 10 Euro

Hamburg spielt: Rund 40 Theater eröffnen am Sonnabend gleichzeitig die neue Spielzeit mit der traditionellen Theaternacht. Nachmittags startet das Kinderprogramm, abends lassen sich ältere Kulturfreunde durch die Stadt treiben. Sowohl die großen als auch die kleinen, die bekannten wie die unbekannten, die staatlichen und die privaten, die subventionierten und die nicht geförderten Bühnen der Hansestadt nehmen teil. Tickets sichern!

Verschiedene Orte, Sa, ab 16 Uhr, Tickets für 15 Euro in teilnehmenden Theatern und online



Hamburger Schnack

S-Bahn Sternschanze, 33 Grad Celsius. All jene, die die Bahn noch erreichen wollen, beginnen zu laufen. Da kommt die Durchsage des S-Bahn-Lokführers: »Bitte laufen Sie nicht! Denken Sie an Ihre Gesundheit. Es ist sehr warm heute.« Gehört von Knut Knoblauch

Meine Stadt

Für einen guten Start in die Woche! © Lennart Schneider

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Die Macher von "Driving Europe" erzählen, wie ihr Film entstanden ist. (Archiv)