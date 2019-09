Sigrid Neudecker © Maria Feck

wie gestern bekannt wurde, hat am Sonntagabend ein Mann am Hauptbahnhof versucht, 103 Energydrink-Dosen zu stehlen. Ein Ladendetektiv hat ihn dabei beobachtet und die Polizei gerufen.

Stehlen ist kriminell, böse und verboten. Darüber sind wir uns vermutlich einig. Weshalb wir zu den wirklich interessanten Fragen dieses Falles kommen können: Einhundertdrei Dosen! Wie groß muss der Rucksack gewesen sein, in die der Mann laut Polizei die Dosen geräumt hat? Wie lange braucht man dafür? Wie schnell könnte man mit einem solchen Gewicht auf dem Rücken eigentlich fliehen? Und überhaupt: Wieso ausgerechnet 103 Dosen?

Seit wir das ZEIT Café als Nachbarn haben, wissen wir, wie Koffeinsüchtige aussehen. (Ich möchte hier keine Namen nennen, aber Sie lesen Sie jede Woche in der ZEIT.) Doch selbst die brauchen nicht so viel Kaffee, nicht einmal die frisch gebackenen Eltern. Meine Kollegin Annabel Trautwein hat deshalb eine andere Vermutung bezüglich des Tatmotivs: "Der hatte wohl eine harte Woche. Und eine noch härtere vor sich."

Bezirksamt Mitte setzt Spekulationen ein Ende: Jatta ist Jatta

Entwarnung für Bakery Jatta und seine Fans: Das Bezirksamt Mitte hat den Spekulationen um die Identität des HSV-Stürmers (im Bild oben umarmt von seinem Trainer Dieter Hecking) ein Ende gesetzt. Bürokratisch im Wortlaut, aber klar in der Sache, lässt Bezirksamtschef Falko Droßmann mitteilen: "Aus den dem Bezirksamt vorliegenden Unterlagen gehen keine belastbaren Anhaltspunkte hervor, die ausländerrechtliche Maßnahmen begründen würden. Die aufgekommenen Zweifel an der Richtigkeit der Angaben haben sich im Rahmen der Anhörung nicht bestätigt." Bakery Jatta ist Bakery Jatta. Für den Staat ist die Sache erledigt. Was das für die Tabelle bedeutet, ist jedoch noch offen. Die Entscheidung des DFB steht noch aus. Hannover 96, nach eigenem Bekunden verdienter Verlierer des Sonntagsspiels, hat immerhin schon angekündigt, das Ergebnis nicht anfechten zu wollen – und erkennt damit auch den umjubelten 3:0-Treffer von Bakery Jatta voll an. Was die Solidarität mit dem geflüchteten Spieler im HSV selbst bewirkt hat, analysiert Kilian Trotier auf ZEIT ONLINE.

Neue Pfandbecher für den Kiez

Ab sofort kann man auf der Reeperbahn mit Hans Albers, Olivia Jones und Domenica einen heben gehen. Die Kiezgrößen zieren die neuen 0,4-Liter-Mehrwegbecher aus Polypropylen, die nun für ein halbes Jahr in vorerst sechs Gastronomiebetrieben für den Außenbereich getestet werden. Die Becher sollen auch zu einer "höheren Akzeptanz und damit auch Wirksamkeit des bewährten Glasflaschenverbots beitragen", sagte Innensenator Andy Grote (SPD) gestern bei der Präsentation. Die Becher bekommt man für einen Euro Pfand.



Rund 500 ehrenamtlich engagierte Eltern waren auf Einladung von Schulsenator Ties Rabe (SPD) zu einem Senatsempfang im Rathaus zu Gast +++ Der HSV verleiht seine Spieler Manuel Wintzheimer und Berkay Özcan an den VfL Bochum und Istanbul Basaksehir FK, dafür wechselt der Werder-Stürmer Martin Harnik leihweise nach Hamburg +++ Das Strafjustizgebäude am Sievekingplatz ist wegen Brandgeruchs evakuiert wurden, ersten Einschätzungen der Feuerwehr zufolge hatte jemand Papier verbrannt und die Reste per Toilettenspülung entsorgt

Innensenator Andy Grote (SPD) spricht bei einer Diskussionsveranstaltung des N Klub im Hotel Jufa in der HafenCity über Nachhaltigkeit +++ Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Herren bereitet sich im Millerntor-Stadion auf das EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande vor

Alltagsreporter: Die Kita-Erzieherin

Wir haben einen Ausflug in den Wildpark gemacht. Vor dem Gehege mit den Uhus meinte ein Vierjähriger: "Papagei!" Er zeigte auf die braun-grauen Vögel, die sich kaum ausmachen ließen auf den ähnlich farbigen Stämmen. Wir erklärten ihm, dass ein Papagei viel buntere Federn hat. Aber er blieb dabei: "Papagei!" Vielleicht fand er auch einfach das Wort schön. Wir mussten auf jeden Fall alle schmunzeln.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

"Die Sorge der Innenstadthändler ist absolut berechtigt"

In der aktuellen Ausgabe der ZEIT-Hamburg schreibt Hanna Grabbe über das südliche Überseequartier, eine Art neuen Stadtteil mit Büros, Hotels, Wohnungen, Restaurants und einem riesigen Einkaufszentrum. (Den Text können Digitalabonnentinnen und -abonnenten auch hier lesen.) Was aber sagt Alexander Otto, Chef von mehr als 100 Shoppingcentern, über die neue Konkurrenz?

Elbvertiefung: Herr Otto, zur Ihrem Unternehmen ECE gehören deutschlandweit über 100 Shoppingcenter, darunter auch mehrere in Hamburg. Nun baut Ihr Konkurrent Unibail-Rodamco-Westfield das größte Shoppingcenter, das die Stadt je gesehen hat, mitten in die HafenCity. Beunruhigt Sie das?

Alexander Otto: Das bereitet uns keine so große Sorge, weil unsere Center tief in den Stadtteilen verankert sind oder sich, so wie die Europa-Passage, in bester Lauflage befinden. Wir fürchten deshalb keine übermäßige Umverteilung von Umsätzen.

EV: Die meisten Innenstadthändler sehen das anders. Auch eine von der Stadt beauftragte Studie prognostiziert für Ihr größtes und modernstes Einkaufszentrum, das Alstertal-Einkaufszentrum, eine Umverteilung von knapp zehn Prozent im Bereich Mode und Schuhe.

Otto: Die Umverteilung ist sehr lageabhängig. Bei unseren Einkaufszentren setzen wir deshalb auf Orte, die sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden sind und einen zentralen Anlaufpunkt in ihrem Einzugsgebiet darstellen. Die Sorge der Innenstadthändler ist aber absolut berechtigt. Wer sich nicht gerade in den Haupteinkaufsstraßen befindet, muss mit Umsatzverlusten rechnen. Für die Randlagen wird das sicherlich eine zusätzliche Herausforderung. Um die Innenstadt insgesamt ist mir zwar nicht bange, allerdings wird das Thema Shopping dort in Zukunft wahrscheinlich eine etwas geringere Bedeutung für die weitere Entwicklung haben als zum Beispiel Büros, Wohnungen oder Gastronomie.

EV: Glauben Sie, dass das neue Shoppingcenter ein Erfolg wird?

Otto: Es steht mir nicht zu, das beurteilen. Bei ECE haben wir die Entscheidung getroffen, in Deutschland keine neuen Einkaufszentren zu entwickeln, wir wollen lieber unsere bestehenden Center weiter verbessern und sicherstellen, dass es dort den optimalen Kundenservice gibt. Wir werden lediglich kommendes Jahr noch ein Center in Singen, an der Schweizer Grenze, eröffnen. An diesen Standort glauben wir, weil dort ein Shoppingcenter fehlt und sehr viele Schweizer nach Deutschland zum Einkaufen fahren. Fast alle Center an der Schweizer Grenze funktionieren außerordentlich gut. Abgesehen davon ist die Zeit für große Neuentwicklungen in Deutschland vorbei.

Das vollständige Interview von Hanna Grabbe mit Alexander Otto lesen Sie auf unserer ZEIT-Hamburg-Homepage.

Hamburgs Politik rüstet sich für den Wahlkampf

Was fürs Klima tun wollen gerade alle Politiker – gut, vielleicht nicht die der AfD, aber das ist eine andere Geschichte. Während in Sachsen und Brandenburg erste Lehren aus den Landtagswahlen gezogen werden, rüsten sich die Parteien in Hamburg für den Machtkampf. SPD und Grüne konkurrieren bei den nächsten Bürgerschaftswahlen im Februar 2020 um die Rolle als Vorreiter des Klimaschutzes. Zurzeit müssen sie sich noch zusammenraufen und einen gemeinsamen Plan entwickeln, wie Hamburgs Umweltpolitik der Zukunft aussehen soll. Frank Drieschner hat sich die Ideen angesehen und kommt zu dem Schluss: Sowohl die Debatte als auch eine mögliche Umsetzung werden nicht ohne Härten abgehen. Lesen Sie seine Analyse in der aktuellen Ausgabe der ZEIT:Hamburg oder mit einem Digital-Abo gleich hier.

Kaffeepause:

Köstliches in Harvestehude Der Milchschaum kommt mit einem Schwanenmuster. Ein cremiger, leckerer Schaumdeckel liegt über dem Getränk, schon der erste Schluck erfreut den Gaumen mit feinen bitteren Aromen und einer Schokonote. Großartiger Kaffee (als Cappuccino 2,90 Euro) wird hier in der Nord Coast Coffee Roastery in Harvestehude serviert. Geröstet wird er in dem ersten Café der Inhaber Paula Mendes und Jörn Gorzolla am Nikolaifleet. Die Atmosphäre in dem lindgrünen Raum unweit des Isebekkanals ist zurückgenommen-schick, von der Decke hängen Regale, auf denen Pflanzkübel stehen, vor der Tür kann man sich in der Sonne niederlassen. Die Karte bietet morgens Frühstücksbowls; des Nachmittags gibt es eine Auswahl von sieben verschiedenen Waffeln (3,90 bis 7,50 Euro), eine Sorte davon vegan. Köstlich auch dieses Gebäck: außen knusprig, innen weich und von feinem Geschmack! Ein Hauch von Puderzucker liegt darüber, und frische Früchte wie Blaubeeren, Brombeeren, Erdbeeren und Bananen erfreuen nicht nur das Auge. Ergänzt werden sie durch Ahornsirup und Limetten-Mascarponecreme. Ein guter Ort, um sich den Nachmittag zu versüßen. Harvestehude, Nord Coast Coffee Roastery , Isestraße 74 , Mo–Fr, 9–18 Uhr; Sa und So 10–18 Uhr; Mittwoch geschlossen Elisabeth Knoblauch

Tausendsassa im Buch: "Fontanes Sprache verführt", sagen Regina Dieterle und Gabriele Radecke. Sie nehmen den 200. Geburtstag des großen Schriftstellers zum Anlass, sein Werk und sein Leben aufs Neue zu beleuchten. Dieterle legt dazu eine Fontane-Biografie vor, Radecke liefert die digitale Edition der Fontaneschen Notizbücher. "Ein Theodor-Fontane-Abend: Der Tausendsassa".

Literaturhaus, Schwanenwik 38, heute, 19.30 Uhr, 12 Euro



Flimmern und schweigen: 1952, DDR. Für die in der Sowjetunion unschuldig verurteilte Antonia Berger beginnt ein neues Leben. Doch dafür zahlt sie einen hohen Preis: Über ihre Vergangenheit muss sie schweigen. Historiendrama im Open Air Schanzenkino: "Und der Zukunft zugewandt".

Schanzenpark, Sternschanze 1, heute, 20.45 Uhr, 9 Euro

Mord im Porträt: Zu sehen sind Kinder und Jugendliche. Ihre "Verbrechen": Sie gehörten zu Sinti und Roma, waren Juden oder Menschen mit Behinderungen. Der österreichische Künstler Manfred Bockelmann hat ihre Porträts gezeichnet, um einzelne Schicksale in den Fokus zu rücken. Ausstellung: "Zeich(n)en gegen das Vergessen" zur Erinnerung an die Deportation und Ermordung der Sinti und Roma.

Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, Ausstellung bis zum 20.9., Eintritt frei

Bruderzwist: Niklas Frank hat die Verbrechen seines Vaters penibel dokumentiert. Er hatte viel zu tun: Hans Frank war unter Hitler Generalgouverneur im besetzten Polen, wurde in Nürnberg zum Tode verurteilt und gehängt. Der andere Sohn aber hält an seiner Liebe zum Vater fest. "Bruder Norman!", das dritte Buch aus Niklas Franks Familientrilogie, kommt nun als Theaterstück auf die Bühne.

Polittbüro, Steindamm 45, Aufführungen bis zum 1.10., Eintritt 20 Euro

Ich sitze bei strahlendem Sonnenschein im Außenbereich eines Lokals an den Landungsbrücken mit Blick auf die Elbphilharmonie. Neben mir sitzt eine vierköpfige Touristengruppe, die sich über die Elphi unterhält. Eine Touristin: »Sagt mal, ist da eigentlich wirklich was drin, oder ist das nur Fassade?« Gehört von Katrin Timmer

