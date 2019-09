Sigrid Neudecker © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

gestern konnten wir über 103 gestohlene Getränkedosen witzeln, heute ist aber Schluss mit lustig: Jemand hat dem Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung zwei Unterwasserobservatorien … sagen wir: entwendet. Die lagen am Ausgang der Eckernförder Bucht, hatten ungefähr die Größe eines Schreibtisches und wogen zusammen schlappe 770 Kilogramm. So etwas kann man nicht einfach in seinen Rucksack stopfen, vor allem nicht in 20 Meter Wassertiefe. Und trotzdem sind sie jetzt weg. Taucher fanden vergangene Woche nur noch das abgerissene Landanschlusskabel.

Wer klaut zwei Meeresobservatorien?, werden Sie nun fragen. Obwohl die Kriminalpolizei eingeschaltet wurde, will man bei Geomar jedoch nicht von einem Vorsatz ausgehen. Ein Sturm kann es aber auch nicht gewesen sein. Ein Versehen vielleicht? Aber wer fährt schon mit seinem 20 Meter tief herunterhängenden Anker über die Ostsee? Noch dazu in einem ausgewiesenen Sperrgebiet, in dem man seit den 1970er-Jahren gar nicht ankern darf?



Sollte es jetzt bei Ihnen klingeln, und Sie erinnern sich, dass Sie ja tatsächlich am 21. August gegen acht Uhr morgens mit Ihrer Black Pearl just vor Eckernförde leichte Probleme hatten: Das Geomar-Institut ist für einen Hinweis dankbar, in welche Richtung Sie unterwegs waren. Das würde den Suchradius für den nächsten Tauchgang diese Woche stark eingrenzen.



Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihre Sigrid Neudecker

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Aktuelles

© Amrai Coen

Teerkocher setzt neues CCH in Brand

Ein brennender Teerkocher auf dem Dach des neuen CCH am Bahnhof Dammtor produzierte gestern Abend dunkle Rauchwolken über der Innenstadt und löste einen großen Feuerwehreinsatz aus. Der Brand konnte allerdings rasch unter Kontrolle gebracht werden, Menschen wurden laut Feuerwehr Hamburg nicht verletzt. Wie groß der Schaden am Gebäude war, stand gestern noch nicht fest. Der Rauch war so dicht, dass die Züge aus Sicherheitsgründen für kurze Zeit ohne Halt durchfuhren.

© dpa

Jugendliche machen die Kippen aus – und die E-Zigarette an

Die gute Nachricht vorweg: Jugendliche in Hamburg rauchen weniger. Das geht aus der aktuellen "Schüler*innen- und Lehrkräftebefragung zum Umgang mit Suchtmitteln" (kurz: SCHULBUS-Studie) der Gesundheitsbehörde hervor. Seit 2005 hat sich die Zahl der Zigarettenraucher unter den 14- bis 17-Jährigen nahezu halbiert. Zuletzt erklärte nur noch etwa ein Drittel, schon mal geraucht zu haben. Auch fangen die Jugendlichen immer später an – das lasse hoffen, erklärte Studienleiter Theo Baumgärtner gestern. Denn wer früh anfange, rauche laut Statistik auch länger. Doch der positive Trend wird unterlaufen – von E-Zigaretten, E-Shishas und Verdampfern, deren Gebrauch unter Jugendlichen deutlich steigt. Anders als bei erwachsenen Rauchern wirken die Geräte laut Baumgärtner bei den 14- bis 17-Jährigen eher als Einstiegsdrogen. Die überwiegende Mehrheit zündete sich spätestens ein Jahr nach dem ersten "Dampfen" auch regelmäßig eine Zigarette an. "Was mich wirklich wütend macht, ist die massive Werbung für E-Zigaretten am Hauptbahnhof", kritisierte Baumgärtner. Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) kündigte an, sich im Bundesrat für ein entsprechendes Verbot einzusetzen.

Stadt verspricht kohlefreie Fernwärme ab 2030

Sechs Jahre sind vergangen seit dem Volksentscheid, nun ist es vollbracht. Mit dem 1,8 Milliarden teuren Rückkauf der Fernwärmeleitungen sind nun alle Energienetze wieder in städtischer Hand. Laut Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) sieht sich die Stadt nun in der Lage, wichtige Weichen für die Energiewende zu stellen, denen sonst Eigentumsrechte privater Netzbetreiber im Weg gestanden hätten. Mit der Firma Vattenfall hatte man lange um den Rückkauf gestritten. Nun wolle man sich weiterhin partnerschaftlich für die Energiewende einsetzen. Spätestens 2030 soll die Produktion von Fernwärme in Hamburg ohne Kohlekraftwerke auskommen. Als Erstes soll dazu das Heizkraftwerk Wedel ersetzt werden, versprach Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne): "Das wird der wesentliche Beitrag sein, um die Hamburger Klimaschutzziele zu erreichen." Genaueres wollte er nicht erläutern. Die Opposition verlangt nun Antworten: "Die Ersatzplanung für das Kohleheizkraftwerk Wedel hat bereits vier Jahre Verzug", kritisiert die Linke. Die CDU hält den Rückkauf des Fernwärmenetzes insgesamt für sinnlos.

Fall Jatta: Clubs ziehen Einspruch gegen HSV-Spiele zurück

Der Fall Bakery Jatta scheint für den Fußballprofi und den Hamburger SV nun endgültig ausgestanden zu sein. Der 1. FC Nürnberg, der Karlsruher SC und der VfL Bochum zogen gestern ihre Einsprüche gegen die Wertung ihrer Zweitliga-Spiele gegen den HSV zurück. Wenig später gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekannt, dass das DFB-Sportgericht die Einspruchsverfahren abgeschlossen hat. Was das für den HSV bedeutet, können Sie hier noch einmal nachlesen.

In einem Satz

Die CDU fordert Mehrweggeschirr statt Wegwerfbehältern in Hamburger Gefängnissen und prangert mangelndes Umweltbewusstsein des Justizsenators an, der Senat dagegen hält Mehrweggeschirr für ein Sicherheitsrisiko +++ In Hamburg gibt es laut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft mit 948 Stück die meisten Ladesäulen für Elektro-Autos +++ In der Hansestadt sind im vergangenen Jahr 21.126 Kinder zur Welt gekommen, sieben weniger als im Jahr davor, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit

Was heute auf der Agenda steht

Von heute an ist eine Landebahn des Flughafens für zwei Wochen gesperrt, dies wird zu erhöhtem Flugverkehr über den Stadtteilen Niendorf und Langenhorn führen +++ Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) präsentiert vor der Europäischen Kommission in Brüssel Hamburgs Bewerbung für den Wettbewerb "European Capital of Innovation Award"

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Rohrreiniger

Vor einigen Tagen war ich bei einem Eigenheimbesitzer, dem ich nicht mehr helfen konnte. Seine Schmutzwasserleitung war komplett dicht, nur der Rost hielt sie noch zusammen. Jede Erschütterung konnte dazu führen, dass die ganze Suppe in den Keller lief. Mehrfach versuchte ich dem Kunden zu erklären, dass Teile der Leitung dringend erneuert werden müssten. Das wollte er nicht akzeptieren, ich fuhr unverrichteter Dinge wieder ab. Am nächsten Morgen rief der Mann mich stolz wie Oskar an: Er habe die Leitung frei bekommen – mit Hilfe eines Hochdruckreinigers. In Goldgräberstimmung ergänzte er: "Sie glauben nicht, was ich da alles rausgeholt habe: mehrere Hände voll rostiges Metall!"

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

© Melina Mörsdorf für ZEIT ONLINE

Dulsberg, Hochburg der Alleinerziehenden

Heute wird in Dulsberg der Grundstein für das erste SOS-Kinderdorf mitten in Hamburg gelegt. Ab 2021 sollen hier Kinderdorffamilien ein neues Zuhause finden. Doch der Stadtteil tut schon jetzt viel für Menschen mit Kindern. Als Silke Schubert vor einigen Jahren hierherzog, war das vor allem wegen der günstige Mieten, der hübschen Architektur und weil sie mit dem Rad zur Arbeit fahren konnte. Erst als sie sich vom Vater ihres Kindes trennte, wurde ihr eine weitere Besonderheit des Stadtteils bewusst: Dulsberg ist mit 43,1 Prozent der Bewohner die Hochburg der Alleinerziehenden. Der Hamburger Durchschnitt liegt bei 25,3 Prozent. Nicht weniger als 35 Familieneinrichtungen helfen hier allen weiter, die Hilfe brauchen. Wie genau, können Sie in unserer Reportage "Wie im Dorf" gleich hier auf ZEIT ONLINE lesen.

© Clara Jünemann

Wie gefährlich sind die Blaualgen auf Hamburgs Gewässern?

Bilder wie dieses vom Leinpfadkanal erreichen uns derzeit häufiger. Mehrere Leserinnen und Leser haben in Hamburgs Gewässern ein verstärktes Blaualgenwachstum beobachtet, etwa auch im Barmbeker Stichkanal. Ist das normal? Wir haben bei der Umweltbehörde nachgefragt, und die gibt Entwarnung. Die Werte liegen demnach bei ungefähr 25 Mikrogramm Blaualgen pro Liter. Gefährlich sei das noch nicht, versichert die Behörde. Zum Vergleich: Badeverbote würden erst ab 75 Mikrogramm pro Liter ausgesprochen. Trotzdem hat Schwanenvater Olaf Nieß 90 der 120 Alsterschwäne vorübergehend ins Winterquartier gebracht. Hitze, Trockenheit und die damit verbundene Algenbildung seien zum Problem für die Tiere geworden, sagte Daniel Gritz vom Bezirksamt Nord gestern. Das für die kommenden Tage angekündigte kühle und regnerische Wetter hätte immerhin für die Schwäne etwas Gutes: Sie könnten dann wieder auf die Alster zurückkehren.

Was Sie heute erleben können

Mittagstisch:

Zweifelhafter Ruf Dem chinesischen Restaurant Man Wah am Spielbudenplatz wird gern das Label »Kult« angehängt. Warum? Weil hier Musiker, DJs und Schauspieler absteigen, die gerade auf der Reeperbahn gastieren. Und wegen der riesigen Auswahl an Dim Sum, zu der auch Hühnerfüße gehören. Viele Chinesen sollen hier essen, was manchem als Beweis für Qualität und Authentizität gilt. Als man mittags vorbeischaut, ist von Kult nichts zu spüren. Vielmehr präsentiert sich das Man Wah als Allerwelts-Chinese, mit dem Unterschied, dass es auf Deko wie goldene Drachen verzichtet. Auf der Mittagskarte stehen 18 Gerichte zwischen 5,80 und 7,80 Euro, die größtenteils aus Fleisch in unterschiedlichen Soßen plus Reis bestehen. Dim Sum gehören nicht dazu, können aber auch geordert werden. Das bestellte Essen hinterlässt keinen guten Eindruck: Die Bratnudeln mit Huhn und Ei sind schwach gewürzt und sehr ölig. Auch die frittierten Teigtaschen von der Dim-Sum-Karte begeistern nicht, enttäuschenderweise werden sie zudem mit profaner industriell gefertigter süß-scharfer Soße gereicht. Fazit: Der gute Ruf war am Testtag nicht gerechtfertigt. St. Pauli, Man Wah , Spielbudenplatz 18 , Mittagstisch Mo–Fr, 12–16 Uhr Thomas Worthmann

Verlosung

Klima, Markt und Werte: Über das richtige Zusammenspiel von Markt und Staat soll beim 11. ZEIT Wirtschaftsforum gestritten werden – generationenübergreifend und mit Vertretern aus Unternehmen, Politik und Zivilgesellschaft. Am Freitag wird der Michel ab 9 Uhr zum Diskussionsforum für Akteurinnen und Akteure wie Luisa Neubauer, Jürgen Heraeus oder Peter Tschentscher. In Kooperation mit den "Freunden der ZEIT" verlosen wir 10x2 Karten im Wert von je 950 Euro. Wichtig: Für die Teilnahme an der Verlosung klicken Sie bitte hier und folgen den Anweisungen am Bildschirm. Einsendungen per Mail werden nicht berücksichtigt. Der Einsendeschluss ist Donnerstag, 12 Uhr. Viel Glück!

Was geht

Roadmovie-Ironie: Eigentlich wollte Dario wegen Stephanie aus Ecuador nach Deutschland auswandern, aber vom ersten Tag an mischen die Behörden sich in die Beziehung ein. 15 Jahre lang schlägt sich das Paar mit Papieren, Stempeln, Genehmigungen und Einschränkungen herum. Und dann das: Der Hamburger Bürgermeister lädt Dario ein, Deutscher zu werden. Eine Liebeserklärung? "Im Land meiner Kinder", zart-ironisches Roadmovie mit Gast und Filmgespräch.

3001 Kino, Schanzenstraße 75, heute, 19 Uhr, Eintritt 9 Euro

Grüner Frieden: Was haben Schlauchboote mit Krieg und Frieden zu tun? Im Vortrag "Greenpeace – Engagement für eine lebenswerte Umwelt" skizziert Elke Schekahn Entstehungsgeschichte, Arbeitsweise und -schwerpunkte der Umweltorganisation.

Greenpeace Hamburg, Eingang über die Elbarkaden, Hongkongstraße 10, heute, 19.30 Uhr



Bierbuch: Laue Sommerluft, bissige Satire; die Biergarten-Lesung von Sven J. Olsson und Karsten Lieberam-Schmidt beschert Gästen einen "Schwarzen Abend". Die Veranstalter versprechen böse und schwarzhumorige Texte, auf Wunsch getränkt in Braukunst.

Belami, Holtenklinker Straße 26, heute, 20.30 Uhr, Eintritt frei

Hamburger Schnack

Auf einer Hochzeit im Hamburger Umland. Damentoilette. Zwei Frauen, die sich offensichtlich vorher nicht kannten, kommen über die Funktionsweise der WC-Kabinenverriegelung ins Gespräch. Als das gelöst ist, sagt die eine zur anderen: »Und bist du Braut oder Bräutigam?« Die andere, nach kurzem Zögern: »Ich habe diesen Satz noch nie gesagt, aber: Ich bin Bräutigam.« Gehört von Wiebke Neelsen

Meine Stadt

Gezeichnet im Hafenmuseum, wo sich schöne und interessante Stücke Hamburger Geschichte einfangen lassen © Thorsten Kleier

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Die Analyse zum Fernwärme-Volksentscheid (Archiv)

Was der Streit um Bakery Jatta für den HSV bedeutet (Archiv)

Dulsberg, Hochburg der Alleinerziehenden