der wunderbare österreichische Krimiautor Wolf Haas begann seine "Brenner"-Romane immer mit dem Satz: "Jetzt ist schon wieder was passiert." Ich wandle ihn hiermit ab zu: "Jetzt ist schon wieder was gestohlen worden." Diesmal ist es Babynahrung, und man soll es nicht glauben, aber es gibt Diebe, die sich darauf spezialisiert haben. Ein Mann aus Hamburg und sein Komplize aus Wolfsburg (dort, wo die Autostadt steht – ich erfinde hier nichts!) wurden gestern mit 14 Dosen hochwertiger Babynahrung im Kofferraum von der Polizei erwischt. Ausgerechnet der Wolfsburger fuhr noch dazu ohne Führerschein. Die Behörden gehen davon aus, dass die beiden Männer für weitere Diebstähle dieser Marke in ganz Norddeutschland verantwortlich sein könnten.



Ich weiß, 14 Dosen Brei im Kofferraum sind nichts gegen 103 Dosen Energydrink im Rucksack (siehe Elbvertiefung vom Dienstag). Aber vielleicht bin ich bei den Preisen einfach nicht mehr auf dem Laufenden und sollte das Dossier "Die Spur des weißen Pulvers" noch einmal lesen. Lassen wir uns überraschen, was morgen gestohlen worden sein wird. Vermutlich Schuheinlagen.

Aktuelles

Steinerner Teppich in der Hafencity



Die Wilhelminen-Brücke in der HafenCity kann man neuerdings auf einem "steinernen Orientteppich" überqueren. Gut einen Monat lang hat der Bildhauer Frank Raendchen gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern mehr als 1,5 Tonnen Marmorgranulat zu einem Muster verlegt und versiegelt. Der 27 Meter lange Teppich liegt direkt vor dem Sitz der Körber-Stiftung am Kehrwieder, die auch die Kosten übernommen hat. Der Teppich soll an die Speicherstadt als Umschlagplatz für orientalische Teppiche erinnern.

Stadt stiftet 450.000 Euro für Klimaschutzprojekte

Wer Hamburg klimafreundlicher machen möchte, bislang jedoch zu wenig Geld dafür hatte, kann sich ab sofort bei der Klimaschutzstiftung um eine Förderung bemühen. 450.000 Euro hat die Umweltbehörde bis Ende 2020 im "#moinzukunft-Klimaschutzfonds" zur Verfügung gestellt, für die sich eingetragene Initiativen, Vereine, NGOs und Träger aus dem Non-Profit-Bereich bewerben können. Ziel der Projekte kann sowohl sein, an konkreten Stellen CO2 einzusparen, als auch über klimafreundliches Verhalten aufzuklären und das zu fördern. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: von der Tauschbörsen-App bis zu Umweltbildungsaktionen für Kinder ist alles möglich. "Wir nehmen wahr, dass es viele Ideen gibt, die eigentlich nur eine kleine Förderung bräuchten, damit sie Wirklichkeit werden", sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) gestern bei der Vorstellung des Fonds. Eine Jury entscheidet darüber, wer unterstützt wird, alle Anträge bis zu 5000 Euro werden über ein vereinfachtes und dadurch beschleunigtes Verfahren abgewickelt. Die maximale Förderhöhe pro Projekt liegt bei 20.000 Euro.

Alisa Swoboda

Schiffskollision vor Blankenese verursachte Millionenschaden

Höher als angenommen ist der Schaden, der Anfang Februar bei der Kollision zwischen der Hafenfähre "Finkenwerder" und dem Megafrachter "Ever Given" entstanden war. Der Frachter hatte die Fähre gegen den Anleger Blankenese gedrückt, die Reparaturen an Fähre und Anleger werden laut "Hamburger Polizei Journal" vermutlich rund eine Million Euro kosten. Bislang war man von einer sechsstelligen Summe ausgegangen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiterhin wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs gegen den Kapitän des Megafrachters und gegen den Lotsen.

In einem Satz

Nach einer Schlägerei in einem Café in der Steinstraße hat die Polizei neun von 13 Beteiligten festgenommen +++ Das Hundefutter "Edeka Hähnchenhälse 100g", "Edeka Schweineohrhälften 2 Stück" sowie "pablo Schweineohrhälften 2 Stück" wurden wegen Verdachts auf Salmonellen vorsorglich aus dem Handel genommen, Käufer bekommen den Preis zurückerstattet

Was heute auf der Agenda steht

Im Kaisersaal findet ein Senatsempfang zum 50-jährigen Bestehen des Pro-Familia-Landesverbandes Hamburg statt +++ Die Feierlichkeiten zu Loki Schmidts 100. Geburtstag enden mit einem Konzert aus der Reihe "Musik & Lyrik" für geladene Gäste +++ Vor dem Fußball-EM-Qualifikationsspiel Deutschland–Niederlande am Freitag bestreiten beide Teams heute ihre Abschlusstrainings

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Berufsschullehrerin

In meinem Unterricht geht es um das Thema Ernährung. Eigentlich sollte man denken, dass sich hier alle mit gesunden Lebensmitteln auskennen und sich dafür interessieren. Aber was meine Schüler für die Pause dabeihaben, darüber kann ich nur staunen. Bei vielen gibt es Chips und Monsterdrinks. Manche essen morgens und mittags Döner. Einen Apfel sehe ich selten – höchstens mal fruchtige Gummitiere.



An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Wer hat die größte … Modelleisenbahn?

Frank Blins Vater war Boxer, gegen Muhammed Ali hielt er sieben Runden durch. Sein Sohn nimmt es nun auch mit einem Schwergewicht auf: mit dem Miniatur Wunderland. Blin baut gerade in Bispingen eine gewaltige Modelleisenbahn. Damit will er dem Wunderland einen Weltrekord abjagen. Warum die Kontrahenten sich dennoch gut in die Augen schauen können, hat Marc Widmann recherchiert. Lesen Sie seine Reportage mit einem Digital-Abo gleich hier.

"Für Kinderdorf-Eltern gibt es keine Trennung zwischen Privatleben und Beruf"



In Dulsberg wurde gestern der Grundstein für das erste SOS-Kinderdorf Hamburgs gelegt. Drei Kinderdorf-Familien sollen hier 2021 einziehen, bestehend aus jeweils sechs Mädchen und Jungen sowie einer Kinderdorf-Mutter oder einem Kinderdorf-Vater. Was die Gruppen von Pflegefamilien unterscheidet und welche Anforderungen Kinderdorf-Eltern erfüllen müssen, erklärt Torsten Rebbe, Leiter von SOS-Kinderdorf Hamburg.

Elbvertiefung: Die meisten kennen SOS-Kinderdorf als Krisenhelfer in Ländern, in denen viele Kinder ihre Eltern verloren haben. Wieso brauchen wir nun auch eines mitten in Hamburg?



Torsten Rebbe: In erster Linie wollen wir Familien stärken. Deshalb hat unser SOS-Kinderdorf einen öffentlichen Teil, wo Eltern Rat für das Familienleben finden, auch wenn in den Familien nichts Schlimmes passiert ist. Zum anderen kümmern wir uns um Kinder, die nicht mehr in ihrer Familie leben können, weil ihnen dort Gefahr für Leib und Leben droht. Die brauchen ein neues Zuhause. Dafür ist der Wohnteil des SOS-Kinderdorfs gedacht.

EV: Oft kommen Kinder, die in ihrem Elternhaus nicht sicher sind, zu Pflegefamilien. Was machen Sie anders?

Rebbe: Pflegeeltern sind in der Regel Laien, die angebunden sind ans Jugendamt, aber nicht per se eine Ausbildung haben. Unsere Kinderdorf-Mütter und -Väter haben mindestens eine Erzieherausbildung. Und, was ganz wichtig ist: Sie haben eine Institution im direkten Umfeld. Da sind die Mitarbeiter der ambulanten Hilfen, die die Elternarbeit übernehmen können. Da sind Kolleginnen und Kollegen, die Rat geben. Im Kinderdorf leben mehrere Familien unter einem Dach, die unterstützen sich gegenseitig. Dieses Netzwerk und die Professionalisierung unterscheidet die Kinderdorf-Familien von den Pflegefamilien.

EV: Wie sieht der Berufsalltag der SOS-Kinderdorf-Eltern aus?

Rebbe: Für sie gibt es keine Trennung zwischen Privatleben und Beruf. Sie verpflichten sich für etwa 10 bis 15 Jahre, eine Familie mit sechs Jungen und Mädchen großzuziehen. Während dieser Zeit ist das Kinderdorf ihr Lebensmittelpunkt. Sie wohnen mit den Kindern zusammen, helfen bei den Hausaufgaben, fahren sie zum Arzt – wie in einer Familie eben. Nicht selten werden sie auch Mama oder Papa genannt.

Wie Torsten Rebbe und sein Team Familienleben entstehen lassen wollen und wann Kinderdorf-Eltern an ihre Grenzen geraten, lesen Sie im vollständigen Interview von Annabel Trautwein auf ZEIT ONLINE.



Was Sie heute erleben können

Aufregende Fusion-Küche Wie der Schmetterling, nach dem es benannt ist, brauchte das Tyo Tyo etwas Zeit zur Wandlung: Das ehemalige Sushi-Restaurant White Lounge entpuppte sich nach einem Jahr Pause als Fusion-Küche, die mit südamerikanischen Einflüssen spielt. Unweit von Kampnagel am Osterbekkanal gelegen, schmückt sich das Restaurant mit eleganten Tischen und Stühlen sowie einem auffälligen Wandgemälde in hohen Räumen. Auf den Tischen funkeln Kristallgläser, goldene Stäbchen und Besteck. Abends liegt das Restaurant in seiner vollen Pracht ausgebreitet da und strahlt in die Dunkelheit. Mittags ist die Auswahl an Speisen ein wenig kleiner. Die geeiste Gurkensuppe (5,50 Euro) mit Avocado und Joghurt überrascht mit Schärfe, einer Zitrusnote und aufregender Cremigkeit. Die veganen Sushi »Inside Out« mit Edamame, Karotte, Rotkohl, Avocado und »Housesauce« (8,50 Euro für 8 Stück) bereiten große Freude. Nur an der Musik-Fusion könnte noch ein wenig gearbeitet werden. So erklang am Tag des Besuchs im Saal satte Loungemusik, während aus der Küche Punkrock kam. Winterhude, Tyo Tyo , Barmbeker Straße 2 , Mittagstisch Mo–Fr, 12–15.30 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Kritisch im Museum: Ethnologische Museen gerieten in den vergangenen Jahren in die Kritik, andere Gesellschaften zur Schau zu stellen, ohne deren Angehörige einzubeziehen. Das Horten fremden Kulturgutes und die Diskussion um Restitutionen erhöhen den Druck, Geschichte aufzuarbeiten und Praktiken zu überdenken. Museumsgespräch mit Thomas Laely, Vizedirektor des Völkerkundemuseums Zürich: "Interkontinentale Museumspartnerschaften als Antwort auf Restitutionsdebatten?"

MARKK, Rothenbaumchaussee 64, heute, 18 Uhr, Eintritt frei

Was bleibt



Flimmern mit Fontäne: Die Beatles sind zeitlos, unsterblich. Deshalb gewährt ihnen das Binnenalster-Filmfest dieses Jahr den Auftakt: Mit "A Hard Day’s Night" von 1964 umweht heute Abend britischer Humor, gepaart mit Songs der Pilzköpfe den Jungfernstieg. Bis Sonntag geht es weiter mit Klassikern wie "Saturday Night Fever" (1977) und "The Bodyguard" (1992), außerdem wird Dmitri Schostakowitschs Oper "Die Nase" zur Spielzeiteröffnung der Staatsoper über die Leinwand flimmern.

Binnenalster, Jungfernstieg, heute–So, Beginn je um 20.30 Uhr, Eintritt frei

Tipps für Kids

Mini: Der Kakadu hat Schnupfen, der Hase ist von grünen Pickeln übersät, das Krokodil hat Bauchweh. Da muss sich Doktor Kugelrund etwas einfallen lassen. Also verschreibt er eine Spezialmedizin, das allen Patienten gleichzeitig hilft: ganz viel Quatsch. Bilderbuchkino für Kids ab vier Jahren: "Lachen ist die beste Medizin".

Bücherhalle Barmbek, Poppenhusenstraße 12, Fr, 16–16.30 Uhr, Eintritt frei



Medi: Wölfe im Museum – das kann aufregend werden. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren machen sich auf Spurensuche, basteln Wolfspfoten-Stempel, zeichnen Comics und lernen per Animationsfilm, was ein Wolf nachts treibt. "Die Wölfe sind los! Kindertag im MARKK".

MARKK, Rothenbaumchaussee 64, So, 11–16.30 Uhr, Kinder 3 Euro, Erwachsene Museumseintritt

MiniMediMaxi: Der Oberhafen gilt als Kreativquartier, seine ehemals leeren Lagerhallen beherbergen heute Künstler, Start-ups, Sportprojekte. Beim Tag des Oberhafens öffnen sie ihre Tore und zeigen, wie Stadtraum unkonventionell um- und weitergenutzt werden kann: In Halle 2 etwa feiert der Verein Lukulule ein Jugend-Kulturfestival mit Flowmarkt und Fashion Pop-up, in der Parcour-Halle verlocken Luftkissen zu waghalsigen Sprüngen, und das Spielmobil Falkenflitzer jongliert für Knirpse mit Quatsch und Quark.

Oberhafenquartier, Stockmeyerstraße 41–43, So, 12–20 Uhr, 3 Euro, Kinder frei

Was kommt

Korrektur: Der Film "Driving Europe" wird nicht am 31. Oktober in Anwesenheit der Filmemacher in den Zeise-Kinos gezeigt, sondern am 13. Oktober. Wir bitten den nicht auf Aberglauben beruhenden Zahlendreher zu entschuldigen. Bei der Uhrzeit hat sich keiner eingeschlichen, es bleibt bei 11 Uhr.



Hamburger Schnack

Rosa (4 Jahre) zieht ihren St.-Pauli-Hoodie an und sagt: »Papa, ich weiß, was das mit den Knochen ist.« Sie zeigt auf den Totenkopf. »Das ist das Monster in meinem Kopf.« Gehört von Oliver Panz

Meine Stadt

Zum fulminanten Jubiläumswochenende der Kunsthalle – immer dem Wanderer folgen © Norbert Fliether

