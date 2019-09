Sigrid Neudecker © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

lassen Sie uns zum Wochenausklang ein paar Kreise schließen. Diesmal wurde nichts geklaut, sondern – viel besser – zurückgegeben. Ein unbekannter Mann hatte am Mittwoch im ICE aus Hannover eine Herrenhandtasche mit 700 Euro Bargeld, einem Smartphone und einem Tablet gefunden und alles der Bundespolizei am Hamburger Hauptbahnhof übergeben. Er habe es eilig und wolle nur, dass der Eigentümer die Sachen zurückbekomme. Und weg war er. Respekt! Der 90-jährige Eigentümer konnte rasch ermittelt werden. Er lebt in Wolfsburg.

Mit Wolfsburg haben wir die Woche begonnen, damit beenden wir sie auch. Der HSV hat gestern Abend in einem Testspiel gegen den dortigen Erstligisten 1:1 gespielt. Dafür ebenfalls Respekt – von mir, einem FC-St.-Pauli-Fan.

Und mit diesen versöhnlichen Worten wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende!

Ihre Sigrid Neudecker

Aktuelles

Paddler sammelten fast drei Tonnen Müll aus Hamburgs Kanälen



Seit April haben Paddlerinnen und Paddler fast drei Tonnen Müll aus Hamburgs Kanälen gefischt. Dafür durften sie sich kostenlos Paddelboote der dänischen Green-Kayak-Initiative borgen. Bislang wurden die Boote 846-mal ausgeliehen, im Durchschnitt kamen pro Fahrt 3,4 kg Unrat zusammen, wie die Umweltbehörde gestern mitteilte. Um mit den grünen Zwei-Personen-Booten zwei Stunden lang umherpaddeln zu dürfen, müssen die Nutzer lediglich Eindrücke von der Tour unter den Hashtags #greenkayak und #sauberesachefürhamburg auf sozialen Medien teilen und – natürlich – Müll sammeln. Jedes der sechs Boote ist mit zwei Schwimmwesten, einem Eimer, zwei Müllgreifern und einer Gewässerkarte ausgestattet. Mit dabei ist außerdem ein Flyer, der darüber informiert, welche Bereiche gemieden werden sollten, um bestimmte Tier- und Pflanzenarten zu schonen. Die Green Kayaks sind bei einer der sechs Verleihstellen online reservierbar. Wo sie liegen, erfährt man hier.

Alisa Swoboda

Hamburg hofft auf Wasserstoff

Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) will im Hafen die weltweit größte Wasserstoff-Elektrolyse-Anlage mit einer Leistung von 100 Megawatt bauen. "Ich will einen solchen Leuchtturm hier in Hamburg und in Norddeutschland sehen", sagte Westhagemann der Deutschen Presse-Agentur. Die Gespräche mit potenziellen Kunden und Investoren seien bereits weit vorangeschritten, noch in diesem Jahr soll die finale Entscheidung fallen. Der Bau der Anlage werde einen dreistelligen Millionenbetrag kosten und soll durch Fördermittel vom Bund und der EU ermöglicht werden. Hamburg will die notwendige Fläche bereitstellen. Wasserstoff gilt als einer der wesentlichen Energieträger, mit denen in Zukunft Strom – möglichst aus erneuerbaren Energiequellen – gespeichert werden soll.



G20-Tatverdächtige kamen vor allem aus Norddeutschland

Die Tatverdächtigen bei den G20-Protesten vor gut zwei Jahren in Hamburg kamen wohl überwiegend aus Hamburg und Umgebung. Das ergab eine Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der AfD-Bürgerschaftsfraktion. Von den bis Anfang Juli ermittelten 942 Tatverdächtigen stammten laut Senat mindestens 61,5 Prozent aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Die Polizei ermittelte 802 mutmaßliche Täter aus Deutschland und 103 aus dem Ausland. Zu 37 verdächtigen Personen lagen keine Erkenntnisse zum Wohnsitz vor. Die 436 ermittelten Hamburger machen fast die Hälfte (46 Prozent) aller Tatverdächtigen aus. Die zweitgrößte Gruppe kommt mit 76 aus Schleswig-Holstein, die drittgrößte mit 67 aus Niedersachsen. Unter den ausländischen Tatverdächtigen sind Franzosen (19), Schweizer (18) und Niederländer (15) die größten Gruppen. Für aktuellere Zahlen, schränkte der Senat ein, wäre "eine manuelle Durchsicht aller Hand- und Ermittlungsakten" der zuständigen Ermittlungsgruppe Schwarzer Block erforderlich gewesen. Das wären rund 3500 Vorgänge gewesen. Im Zusammenhang mit den Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel wurden bislang mehr als 900 Anklagen erhoben, jedoch keine davon gegen Polizeibeamte.

In einem Satz

Aufgrund eines Wasserrohrbruchs wird die Elbchaussee zwischen Hohenzollernring und Liebermannstraße auf jeden Fall noch bis Montag gesperrt sein, umgeleitet wird der Verkehr über die Bernadottestraße +++ Nachdem in der U-Bahn-Station Osterstraße Laub oder Müll Feuer gefangen hatte, musste die Linie U2 zwischen Hagenbecks Tierpark und Christuskirche vorübergehend eingestellt werden



Was heute und am Wochenende auf der Agenda steht

Heute wird die Lichtinstallation "Blue Port Hamburg" des Künstlers Michael Batz eingeschaltet +++ Das Schauspielhaus beginnt seine Saison mit der Uraufführung "Serotonin" nach dem Roman von Michel Houellebecq +++ Im Volksparkstadion treffen um 20.45 Uhr die Herrenfußballteams von Deutschland und den Niederlanden in der EM-Qualifikation aufeinander +++ Das Kundenzentrum Hamburg-Mitte öffnet erstmals an einem Samstag +++ Am Sonntag startet der 30. Alsterlauf +++ Der Dirigent Christoph von Dohnányi feiert seinen 90. Geburtstag +++ Das Hamburg Ballett eröffnet seine Spielzeit mit der Wiederaufnahme von "Ein Sommernachtstraum" +++ Von Freitag bis Sonntag findet in Hamburg zum dritten Mal das größte deutsche Rothaarigentreffen statt

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Bahnmitarbeiter vom Service-Center

Manche Begriffe verselbstständigen sich, so ist es zum Beispiel beim Quer-durchs-Land-Ticket passiert. Am Schalter bestellt das kaum einer so. Viele nennen es einfach Deutschland-Ticket, gerade unter Flüchtlingen hat sich diese Bezeichnung durchgesetzt – und alle wissen, was gemeint ist. Bei einer Fahrt nach Frankfurt frage ich dann: "Express oder normal?" Mit "Express" ist der ICE gemeint, mit "normal" das Deutschland-Ticket. Das funktioniert hervorragend!

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben.

Die Elbphilharmonie feiert ihren neuen Dirigenten

Von heute an gilt‘s für Alan Gilbert: Der Amerikaner tritt erstmals als Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters im Großen Saal der Elbphilharmonie ans Pult. An acht Konzertabenden soll hör- und spürbar werden, was Hamburgs Musikszene erwartet. Für das Programm des dreiwöchigen Festivals "Klingt nach Gilbert" in Elbphilharmonie und Laeiszhalle hat der Dirigent seine Lieblingsstücke ausgewählt. Viel Brahms und Beethoven ist dabei, eine fast unbekannte Sinfonie von Leonard Bernstein, auch zeitgenössische Musik, etwa von der südkoreanischen Komponistin Unsuk Chin. Die "Opening Night" ist bereits ausverkauft, wird aber im Radio auf NDR Kultur und im Internet live übertragen. Wer Gilbert in Aktion sehen will, muss sich beeilen. Für einige Konzerte des Festivals gibt es noch Karten, die Talkrunde im Nachtasyl am kommenden Mittwoch ist fast ausverkauft. Über Musik in einer sich schnell verändernden Welt spricht der Dirigent dort unter anderem mit dem Komponisten Magnus Lindberg, Friedrich Geiger von der Uni Hamburg und unserem Kollegen Florian Zinnecker.

Annabel Trautwein

Denkmaltag bietet einmalige Gelegenheiten



Wer der Baukunst der Hamburger Moderne auf den Grund gehen möchte, hat am kommenden Wochenende viel zu tun. Zum Tag des Offenen Denkmals gibt es in nahezu jedem Stadtteil etwas zu besichtigen, mehr als 150 Veranstaltungen stehen auf dem Programm. Wo anfangen? Kristina Sassenscheidt, Geschäftsführerin des Denkmalvereins, hat für uns ein paar besonders sehenswerte Orte ausgewählt.



Ehemalige Kirche St. Maximilian Kolbe (Bild oben)



"Dieses Gebäude hat eine so besondere, moderne und ikonische Architektur, das gibt es in Hamburg kein zweites Mal. Mitten in Wilhelmsburg wirkt die Kirche wie von einem anderen Stern. Trotzdem mussten wir vor einigen Jahren sehr darum kämpfen, dass sie erhalten wird. Nun wird sie auch mithilfe staatlicher Gelder denkmalgerecht saniert und umgebaut. Wie das gelingt, kann man bei einer Baustellenführung sehen. Die Metamorphose, die das Gebäude jetzt durchläuft, finde ich total interessant."

Wilhelmsburg, Krieterstraße 9, Führung Sa, 7.9., 13 Uhr



Ehemalige Schule Berne

"Dieses Schulgebäude hat Fritz Schumacher in seiner architektonisch modernsten Phase entworfen. 2016 wurde hier der Schulbetrieb eingestellt, seitdem hält die Stadt das Gebäude unter Verschluss. Normalerweise kommt man da also gar nicht rein. Nachbarn und interessierte Bürger vom Verein KuBIZ setzen sich jetzt dafür ein, dass das Gebäude wieder genutzt wird und dort Ateliers und soziale Treffpunkte entstehen können. Am Sonntag stellen sie ihr Konzept vor."

Farmsen-Berne, Lienaustraße 32, So, 8.9., 11.30–16 Uhr

Ehemalige Viktoriakaserne

"Die ehemalige preußische Militärkaserne wurde lange Zeit von Polizei und Uni genutzt, seit 2015 gehört sie der Genossenschaft Fux e. G., die das Gebäude saniert und es zu einem Ort für Kultur, Bildung und Produktion umwandelt. Zum Tag des Offenen Denkmals kann man die Baufortschritte besichtigen. Die Führungen, die die Nutzer anbieten, sind sehr gut gemacht – und auch noch entspannt, wenn man mit einer größeren Gruppe unterwegs ist."

Altona-Nord, Zeiseweg 9, stündliche Führungen So, 12–16 Uhr

Aufgezeichnet von Annabel Trautwein

Was Sie heute erleben können

Lesevertiefung

Drei Buchempfehlungen fürs Wochenende … Sachbuch In diesem kleinen, feinen Bildband sind die schönsten und ja, auch die schrägsten modischen Auftritte lhrer Majestät versammelt, von der Jugend bis ins Jahr 2019, farblich sortiert und mit Kommentaren versehen. Ein herrlicher Regenbogen des royalen Stils, der viel Freude macht beim Durchblättern und besondere Momente aus dem Leben Elisabeths ll. herausstellt. Sali Hughes: Die Farben der Queen; Knaur, 12 Euro Roman Maria holt ihre Mutter aus deren kroatischem Heimatdorf zu sich nach München. Während die versucht, den frühen Tod ihres Mannes zu verarbeiten, sehnt sich die siebzehnjährige Tochter Anna nach ihren fremden Wurzeln und macht sich auf, Kroatien und seine Nachbarländer zu erkunden. Ein kluger Roman, der die Vergangenheit mit der Gegenwart verknüpft und es dabei schafft, das Alte mit dem Neuen zu versöhnen. Saskia Luka: Tag für Tag; Kein & Aber, 20 Euro Bilderbuch Nach dem Ausflug wird das versonnene Kind mit den bunten Stiften leider "vergessen" und bleibt allein zurück. Allein? Mehr wird hier nicht verraten, aber natürlich geht es gut aus. Und das Leben auf dem Mond wird bestimmt bunter! Für Mondsüchtige ab 4 Jahren. John Hare: Ausflug zum Mond, Moritz Verlag, 14 Euro ... ausgewählt von Kerstin Westphal und Sina Wunderlich, Buchhandlung am Mühlenkamp , Winterhude

Was geht

Herbst essen: Zumindest kulinarisch steht der Herbst bereits in den Startlöchern. Beim Workshop "Hamburgs Wilde Küche – Wildfrüchte" sammeln und verarbeiten Sie Obst und Gemüse aus Garten und freier Natur, lauschen beim Kochen und Kosten den Tipps der Achtsamkeitstrainerinnen Katharina Henne und Lore Otto.

Gut Karlshöhe, Treffpunkt KinderForscherWerkstatt, Karlshöhe 60 d, heute, 17–22 Uhr, 45 Euro, Anmeldung online

Was kommt



Das All liest: Der kleine Prinz, der alles mit dem Herzen sieht, wird von Jung und Alt verehrt – aber niemand beachtet seine Cousine, die grummelige Prinzessin Petronia. Dabei ist sie viel klüger: "Mit der Lupe sieht man besser!" Von ihrem Leben im Weltall berichtet Comic-Künstlerin Katharina Greve im Rahmen der Langen Nacht der Literatur. Anschließend erzählt Maiken Nielsen in "Space Girls" von Fliegerinnen, die davon träumen, die erste Frau auf dem Mond zu sein. Sie sind besser als ihre männlichen Kollegen – aber wer wird schließlich fliegen?

Hamburger Sternwarte, Café Raum und Zeit, August-Bebel-Straße 196, Sa, 19/21.30 Uhr, Eintritt frei

Blankenese liest: Überlebt man als Nichtschwimmer auf hoher See? Wie klingt das Instrument "Hang"? Und was hat es mit der "mathematisch orientierten Rechtschreibreform" auf sich? Die zehnten Blankeneser Literaturtage laden ein zum Schmökern und Lauschen.

Goßlerhaus, Goßlers Park 1, Sa–So, 14/16 Uhr Führungen durch das Goßlerhaus, 15/17 Uhr Lesungen, Musik und Lyrik



Hamburger Schnack

Auf einer Kreuzung im Bus 25 in Winterhude. Neben mir zwei ältere Damen, die sich unterhalten. Draußen: ein Abschleppwagen mit Edelkarosse oben drauf. Plötzlich ertönt die Diebstahlsicherung des aufgeladenen Fahrzeugs. Der Fahrer guckt genervt; er weiß, er muss dieses nervtötende Hupen nun noch länger ertragen. Eine der älteren Damen: "Hör mal, hier wird schon wieder geheiratet." Gehört von Andreas Gromoll

Meine Stadt

Ein Strauß Buntes © Horst-Dieter Martinkus