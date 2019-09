Annika Lasarzik © Melina Mörsdorf

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich sage es nicht gern, aber ich laufe oft wie mit Scheuklappen durch die Innenstadt. Weil ich in Gedanken versunken oder in Eile bin, weil ich die alltäglichen Wege so gut kenne, dass ich kaum noch den Blick schweifen lasse. Auch durch die Rathauspassage eile ich meistens einfach so durch, was sehr schade ist, denn sie ist ein ganz besonderer Ort: Seit über 20 Jahren liegt dort, ein wenig versteckt unter der Erde, ein Sozialprojekt, mit dem Hunderte Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt integriert wurden. Es gibt ein Café, eine Buchhandlung, einen Second-Hand-Laden, einen Infostand der Kirchen. Aber kein Tageslicht. Das soll sich jetzt ändern, für 4,4 Millionen Euro wird die Passage modernisiert und bekommt auch Fenster mit Blick auf die kleine Alster. 2,6 Millionen Euro steuert die Stadt bei, 600.000 Euro wurden bereits gespendet. Den Rest wollen die Betreiber ab dem 1. Oktober durch den Verkauf von "Förderaktien" zum Stückpreis ab 100 Euro zusammenbekommen. Als Dividende gibt es kein Geld, wie Diakoniechef Dirk Ahrens gestern verriet. Dafür könnten die Aktionäre zum Beispiel ihren Namen auf den Säulen in der Passage eintragen lassen.

Doch vielleicht ist die Gewissheit, einer sozialen Anlaufstelle in der City zu etwas mehr Licht verholfen zu haben, ja schon genug Motivation. Und ich nehme mir fest vor, schon vor der Wiedereröffnung im Frühjahr 2021 öfter mal die Scheuklappen abzunehmen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihre Annika Lasarzik

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Aktuelles

© Markus Scholz/​dpa

Wem gehört der Hafen? Streit um "Blue Port"-Fotos

Sie haben es sicher schon gesehen, der Hafen leuchtet gerade blau. Der Künstler Michael Batz lässt Brücken, Kräne und Gebäude anlässlich der Cruise Days in blauem Licht erstrahlen, "Blue Port" nennt sich diese temporäre Installation. Ein beliebtes Fotomotiv – doch wer ein Foto davon auf Social Media-Plattformen teilte, musste bis gestern noch Strafe zahlen. Denn für das Kunstwerk gelten die Regeln des Urheberrechts. Einer Hamburgerin, die es wagte, ein Foto des Hafens auf Instagram zu veröffentlichen, schickte die Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst eine Rechnung über 28 Euro, berichtete die "Mopo". Die Aufregung im Netz war groß, die Reaktion der Veranstalter folgte prompt: Hobbyfotografen dürfen ab jetzt doch ein Foto des Hafens online veröffentlichen, sogar ohne Lizenz. Für eine kommerzielle Nutzung ist aber weiterhin die VG Bild-Kunst anzufragen.

Aktivisten beenden Baumbesetzung

Die Besetzung eines Waldstücks in Wilhelmsburg hat gestern ein Ende gefunden. Gegen 13 Uhr kletterten die letzten drei Aktivisten von einer besetzten Eiche am Honartsdeicher Weg. Seit Sonntag hatten die drei auf diesem Baum ausgeharrt ­– sie verließen ihn erst, nachdem die Polizei angekündigt hatte, dass sie andernfalls einige Bäume würde fällen müssen, um ein Teleskopmastfahrzeug einzusetzen. Die Besetzer protestierten gegen die geplante Rodung des rund drei Hektar großen Waldstücks; rund 1100 Wohnungen sollen dort entstehen. Anfangs waren die Aktivisten zu sechst gewesen, drei von ihnen holte die Polizei bereits am Montag vom Baum. Worauf die verbliebenen drei weiter nach oben in die Baumwipfel kletterten. Seit Sonntag war die Polizei rund um die Uhr vor Ort. Die Aktivisten erhielten Wasser, aber keine Nahrung. Nach dem Ende der Besetzung wurden sie in Gewahrsam genommen. Sobald die Identitäten festgestellt seien, würden sie freigelassen, sagte ein Polizeisprecher. Gegen die ersten drei Besetzer wurde bereits ein Strafverfahren eingeleitet wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz; gleiches droht nun auch den letzten dreien, die gestern den Baum verließen. Zudem werde geprüft, ob sie die Kosten des Polizeieinsatzes tragen müssen, so der Sprecher.

Félice Gritti

Erster Prozess in Freikarten-Affäre

© Christophe Gateau/​dpa

In der Freikarten-Affäre rund um das Konzert der Rolling Stones 2017 im Hamburger Stadtpark steht der erste Prozess bevor. Die frühere Gesundheitsstaatsrätin Elke Badde (SPD) soll sich im November vor dem Amtsgericht verantworten, unter anderem wegen Vorteilsnahme. Badde hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft zwei vom regulären Verkauf ausgenommene Tribünenkarten einschließlich vergünstigter Gebühren für 357,50 Euro gekauft. Diese Karten stammten aus einem Kontingent von 300 Kauf- und 100 Freikarten für das Bezirksamt Nord. Der ehemalige Leiter des Bezirksamts, Harald Rösler (SPD), habe diese Karten vom Konzertveranstalter verlangt und sie Freunden des Hauses angeboten. Das Bezirksamt war für die Genehmigung des Konzerts zuständig. Mit dem Skandal kam die Frage auf, wie sich Senatoren und Beamte zu verhalten haben, wenn ihnen Geschenke oder Einladungen angeboten werden – um Klarheit zu schaffen, arbeitet der Senat gerade neue Compliance-Regeln aus. Und sollten Sie bei dem Thema den Überblick verloren haben – hier haben wir die wichtigsten Fragen zur Freikarten-Affäre geklärt.



In einem Satz

In Hamburg hat fast jeder Fünfte (19,4 Prozent) zwischen 25 und 64 Jahren einen Master- oder gleichwertigen Bildungsabschluss, wie eine Auswertung der statistischen Ämter des Bundes und der Länder zeigt – bundesweit liegt die Quote bei 11,7 Prozent +++ Bei einer Razzia gegen mutmaßliche islamistische Terroristen hat die Polizei drei Wohnungen in Eimsbüttel, Harburg und Barmbek untersucht

Was heute auf der Agenda steht

An der HAW und der HafenCity Universität startet heute der vierte Hamburger Schülerkongress zu den Themen Digitalisierung, Energie und Nachhaltigkeit +++ Das Diakonische Werk lädt zum "Abend der Begegnung" in den Besenbinderhof +++ Hamburgs Sturmflutsirenen heulen heute zur Probe; zeitgleich wird eine Testwarnung per Smartphone-App über die Katastrophenwarnsysteme Katwarn und Nina gesendet

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Mitarbeiter der Sperrmüllabfuhr

Unlängst hatten wir einen Fall, wo wir die Wohnung ausräumen sollten, weil Oma ins Heim musste. Dann sitzt sie da, und die Kinder sagen: "Das geht mit weg." Aber man merkt, dass Oma an vielem noch hängt. Als ich ein Fotoalbum fand, sagte die Tochter: "Das kann weg." Man sah der Oma aber an, dass sie das gar nicht weggeben wollte. Das habe ich ihr dann so zugesteckt: "Pack ma weg." Und sie hat’s unter ihre Jacke gesteckt. Das fand ich schon bitter.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

HSV und St. Pauli: Verkehrte Fußballwelt

Vor dem Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV am Montag liegt eine Frage nahe: Bleibt es am Rande des Spielfeldes friedlich? Beim letzten Derby im März musste das Spiel fünfmal wegen brennender Pyrotechnik unterbrochen werden. Die Rivalität zwischen den Fangruppen nahm zuweilen makabre Züge an, vor dem Zweitliga-Derby im September knüpften HSV-Fans an mehreren Brücken braun-weiße St.-Pauli-Puppen auf. Und diesmal? Ist alles ganz anders. Keine Provokationen aufseiten der beiden Fanlager, meldet die Polizei. Es sei "derbe ruhig", sagt auch St. Paulis Fanbeauftragter Sven Brux. Und die Vereine selbst? Haben offenbar ihre Rollen getauscht. Während der FC St. Pauli intern einige unangenehme Fragen aufzuarbeiten hat, wirkt der chaoserprobte HSV ausgeruht und erfährt viel Respekt – auch wegen Bakery Jatta. Um diesen Bogen zu verstehen, lesen Sie am besten die Analyse unseres Fußballexperten Daniel Jovanov auf ZEIT ONLINE. "Es wäre nicht verwunderlich, wenn am Montag die Fans der Braun-Weißen sogar einem Spieler mit Raute auf der Brust applaudieren würden", schreibt Jovanov darin. Das ist doch mal ein friedvoller Ausblick.



Wie eine Frau in Altona ihre Nachbarn zermürbt

Es ist der Albtraum für jeden Mieter und Wohnungsbesitzer: eine Nachbarin, die herumschreit, tobt, andere beschimpft. In Altona ging das drei Jahre lang so. Es gab mittlerweile sogar ein Gerichtsverfahren, aber die Wohnung der Frau ist noch immer nicht geräumt und die Geschichte noch lange nicht vorbei. Eine Situation, die nicht auszuhalten ist – für beide Seiten. Unsere Autorin Steffi Hentschke hat mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Hauses gesprochen und sich auch zweimal mit der Ruhestörerin getroffen, die an einer psychischen Erkrankung leidet. Den Text unserer Autorin, erschienen in der Septemberausgabe der ZEIT:Hamburg, können Sie mit einem Digital-Abo gleich hier lesen.

Was Sie heute erleben können

Mittagstisch

Kleiner Sushi-Stern in Niendorf »Namasté« steht über dem Eingang geschrieben – eine kleine Einstimmung auf das, was den Gast erwartet, wenn er die 21 Stufen zum Restaurant hinaufgestiegen ist. Seit einem guten Jahr hat das Ponzu – sushi and asian cuisine an der Südspitze des Tibargs in Niendorf geöffnet und bietet asiatische Küche im weitesten Sinne an, von Currys über Ente süß-sauer und asiatische Bowls bis hin zu Sushi. Mittags stehen rund zehn Gerichte zwischen 6,90 und 9,90 Euro im Angebot. Es gebe, schrieb Leser Sven W. uns vor einiger Zeit enthusiastisch, einen »kleinen neuen Stern … am Sushi-Himmel« von Hamburg. Was möglicherweise mit dem Sushi-Meister in Verbindung steht, der hier sein Handwerk verrichtet und früher bei Henssler und im East gearbeitet hat. Die Ponzu Box II (9,90 Euro) bringt eine Auswahl von Sushi auf den Tisch, darunter Crunchy Roll, Kappa Maki und Nigra Lachs. Es schmeckt ausgesprochen gut, frech wirken die Gurkenraspeln, die seitlich aus den Sushi lugen. Angenehm ist nicht nur, dass die Apfelschorle nur 2,50 Euro kostet, sondern auch die Atmosphäre in dem gut besuchten Restaurant. Ponzu– sushi and asian cuisine; Niendorf, Tibarg 16, Mittagstisch Mo–Fr, 12–15 Uhr Elisabeth Knoblauch

Verlosung

Was geht

Flucht mit Flimmern: Sham und Sami fliehen gemeinsam aus Syrien, doch der Weg durch Europa trennt das junge Paar. Sham verletzt sich und verliert ihr Gedächtnis. Während Sami seine Verlobte sucht, entdeckt sie ihre Leidenschaft für die Schauspielerei. Deutsch-arabischer Kurzfilm mit englischen Untertiteln: "Medallion". Im Anschluss an die Vorführung beantworten die syrischen Filmemacher Rami Al-Kassab und Khaled Homsi Publikumsfragen.

leetHub, Bernstorffstraße 118, heute, 19 Uhr, Eintritt frei

Panda-Bühne: "Die Politik ist wie Autofahren in Italien – wer am lautesten hupt, hat Vortritt", heißt es in der Ankündigung des Kabarettabends von Lisa Catena. Unter dem Titel "Der Panda-Code" interpretiert die Italoschweizerin Themen rund um Automobilindustrie, Sprache und YouPorn. Ihr Versprechen: Sie bleibe "ganz unneutral".

Das Theaterschiff, Nikolaifleet, Holzbrücke 2, heute, 19.30 Uhr, ab 21 Euro

Tipps für Kids

Medi: Ob die Brettspiele koreanischer Kinder sich von denen deutscher unterscheiden? Beim Besuch der Ausstellung "Uri Korea!" lernen Kids ab acht Jahren eine spannende neue Spielwelt kennen; "Yut Nori – neuer Tag, neues Spiel – koreanische Brettspiele".

Markk, Rothenbaumchaussee 64, Sa, 15–16 Uhr, Kinder 4 Euro

MiniMediMaxi I: Jedes Kind kennt zumindest eine Märchenfigur, in deren Rolle es schon immer mal schlüpfen wollte. Die Erlebnisausstellung "Märchenwelten – Es ist einmal…" will diesen Traum wahr werden lassen. Auf 3000 Quadratmetern erwarten Familien interaktive und multimediale Landschaften, in denen es um alles geht, was Märchen zu bieten haben: Mut, Liebe und Weisheit, Furcht, Verrat und Gier.

HafenCity, Grandeswerderstraße 5/Baakenhafenbrücke, ab Sa, 10–18 Uhr, Erwachsene 20 Euro, Kinder 15 Euro

MiniMediMaxi II: Gelingt es dem Bucerius Kunst Forum, Kinder, Eltern und Großeltern gleichermaßen zu begeistern? Bei der Familienführung "Kunstspione" sollen Gäste ab sechs Jahren wie Spione Gesichter, Farben und Geschichten in den Ausstellungen suchen. Das Ziel: ein "generationsübergreifendes Kunsterlebnis".

Bucerius Kunst Forum, Alter Wall 12, Sa, 11.30–12.30 Uhr, Kinder 2 Euro

Was kommt

"Was glauben SIE denn?", heißt eine neue Veranstaltungsreihe der ZEIT, bei der wir mit prominenten Gästen über große Glaubensfragen reden. Zum Auftakt spricht der Dokumentarfilmer Christoph Röhl über seinen Film "Verteidiger des Glaubens", in dem er den Aufstieg Joseph Ratzingers zum deutschen Papst nachzeichnet. Der Hamburger Weihbischof Hans-Jochen Jaschke diskutiert auch mit – er studierte unter dem jungen Professor Ratzinger.

Hauptkirche St. Petri, Bei der Sankt Petri Kirche 2, 19. September, 19 Uhr. Abendkasse 5 Euro, Freikarten bei den Freunden der ZEIT oder unter Heike.Kneese@zeit.de und info@sankt-petri.de (Betreff: PetriZEIT Papstfilm)

Hamburger Schnack

Ansage des Zugführers in der S21, Haltestelle Rothenburgsort: "Da ist im Wagen direkt hinter mir jemand gegen den Notrufknopf gekommen. Ich sehe von meinem Platz aus, dass der Wagen voll ist, aber alle zu feige und bequem sind, mir kurz Meldung zu machen, dass kein Notfall vorliegt. So erklärt sich die verspätete Abfahrt, weil ich natürlich nachschauen musste, ob jemand zu Schaden gekommen ist. Leute, es ist doch nicht schlimm, wenn ihr aus Versehen dagegenkommt, aber sagt doch wenigstens Bescheid!" Gehört von Thorsten Schubert

Meine Stadt

Aufgenommen bei einer Fahrradtour durch die Docklands © Christine Beier

