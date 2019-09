Annika Lasarzik © Melina Mörsdorf

Liebe Leserin, lieber Leser,

"Die wichtigste Attraktion in jeder Stadt sind die Menschen."

Über diesen Satz muss ich gerade oft nachdenken. Gesagt hat ihn der dänische Stadtplaner Jan Gehl neulich bei uns im Interview. Es ging um die Frage, wie eine lebenswerte Innenstadt aussehen könnte. Seine Idee: "Wir brauchen Orte, an denen Menschen zusammenkommen können." Als ich das las, kam mir der Gedanke, dass ich den Menschenmassen in der City oft lieber entfliehen würde, doch als ich den Satz sacken ließ, fragte ich mich: "Warum eigentlich?" Die Antwort steckt im Wort "Masse". Ich denke an sehr viele Menschen, die sich irgendwo durchschieben, die alle irgendwo hinwollen, aber nirgends bleiben. Weil ein einladender Platz fehlt, wo sie einfach nur sein können, ohne gleich etwas kaufen zu müssen.

Bei der Nacht der Kirchen am Wochenende wird die Willy-Brandt-Straße besetzt, auch dort geht es um das "soziale Zusammenkommen in der Stadt", wie Sie unten lesen werden. Überhaupt verändert sich die Innenstadt gerade an vielen Stellen – wo was geplant ist oder bereits entsteht, hat Hanna Grabbe in einem sehr lesenswerten Überblick für die ZEIT:Hamburg aufgeschrieben. Und der zeigt: Die Idee, die Stadt als gemeinschaftlichen Ort zu sehen und zu behandeln, sickert auch in die hiesige Planung ein. Klar, manches davon, wie das autofreie Rathausquartier, ist ein Experiment. Ein Experiment ist immer ein Wagnis. Na und? Es gibt viel zu gewinnen.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!

Ihre Annika Lasarzik

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Aktuelles

Pyro-Strafe für den HSV

Schon wieder muss der HSV dafür zahlen, dass Fans Pyrotechnik abgebrannt haben. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte den Verein zu einer Geldstrafe von 13.800 Euro. Damit ahndete das Gericht die Vorfälle während des DFB-Pokalspiels beim Chemnitzer SV vor etwa einem Monat. Auf den Tribünen wurden damals insgesamt 22 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt, nach dem Spiel brannte ein weiteres Bengalisches Feuer. In der vergangenen Saison hatte der HSV insgesamt 289.350 Euro an Strafe zahlen müssen, mehr als jeder andere Verein in der Ersten und Zweiten Fußball-Bundesliga. Am Montag steht nun das Stadtderby an, am Millerntor geht es gegen den FC St. Pauli. Ob die Bengalos ausbleiben? HSV-Legende Uwe Seeler wünscht es sich: "Ich hoffe, dass ich diesmal eineinhalb Stunden Fußball sehen kann und durch diesen Pyroscheiß nicht zwischendurch alles vernebelt oder sogar dunkel ist", sagte der 82-Jährige der "Hamburger Morgenpost".

Félice Gritti

Verkehrsbehörde will Radfahrer zählen

Mithilfe von 40 neuen Messstationen will die Hamburger Verkehrsbehörde mehr über den Radverkehr in der Stadt erfahren. Vor allem entlang der Velorouten werden Fahrradfahrer künftig mit Wärmebildkameras erfasst und gezählt. Auf diese Weise könnten die Messstationen besonders genaue Zahlen liefern, sagte ein Sprecher der Verkehrsbehörde. So wolle die Behörde eine verlässliche Datenbasis schaffen, um den Radverkehr zu verbessern. Es ist Hamburgs erklärtes Ziel, bis 2025 einen Radverkehrsanteil von 25 Prozent zu erreichen. Bislang ließ sich dieser Anteil aber kaum messen, außer mit stichprobenartigen Verkehrszählungen von Hand. Die bislang einzige Messstation in Hamburg steht an der Außenalster und gilt als ungenau. Die neuen Stationen kosten insgesamt knapp 1,4 Millionen Euro, wovon das Bundesverkehrsministerium die Hälfte übernimmt. Im Laufe des kommenden Jahres sollen alle 40 Stationen aufgebaut sein.

Félice Gritti

Razzia gegen Kinderwagen-Diebe

Vergangene Woche berichteten wir von gestohlener Babynahrung, nun geht es um Kinderwagen. Polizeibeamte haben nach einer Kinderwagen-Diebstahlserie sechs Wohnungen in Hamburg und Pinneberg durchsucht. Sie nahmen einen 32-Jährigen fest, der als Kopf einer Bande 60 Diebstähle organisiert haben soll. Laut Polizei hatte die Gruppe sich auf Luxus-Kinderwagen der Marke Bugaboo spezialisiert – diese kosten jeweils bis zu 1300 Euro. Die Diebe brachen in Treppenhäuser und Hausflure ein und gingen gezielt in den Stadtteilen Rotherbaum, Eppendorf und Eimsbüttel auf die Suche. Bereits im Juli hatte die Polizei Eltern in Kitas davor gewarnt, die Wagen unbeaufsichtigt stehen zu lassen.

In einem Satz

71 Fußgänger sind im ersten Halbjahr auf Radwegen verletzt worden, zehn mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, ergab eine Kleine Anfrage der CDU +++ Der Verein Parkour Creation, der eine Parkour-Halle im Oberhafen betreibt, ist mit dem großen Silbernen Stern des Sports für sein soziales Engagement ausgezeichnet worden +++ In Neugraben hat die Polizei drei Frauen festgenommen, die sich als Wunderheilerinnen ausgaben; sie sprachen andere Frauen an und behaupteten, diese seien verflucht

Was heute und am Wochenende auf der Agenda steht

Eine Diskussionsrunde mit der Zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) eröffnet im Rathaus die "Faire Woche" mit dem Schwerpunkt Geschlechtergerechtigkeit +++ Um 14 Uhr beginnen die Hamburg Cruise Days, zeitgleich protestiert der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) auf den Landungsbrücken gegen die Luftverschmutzung durch Kreuzfahrtschiffe +++ Das Literaturhaus feiert seinen 30. Geburtstag +++ Von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, ist die A7 zwischen Stellingen und Schnelsen-Nord in Richtung Norden gesperrt +++ Sieben Monate nach dem Tod Karl Lagerfelds startet am Sonntag im Ernst Barlach Museum in Wedel eine Ausstellung mit 150 Fotografien



Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Kita-Erzieherin

Bei manchen Kindern erkennt man schon ganz früh ein Talent als Führungskraft. So wie bei einem Fünfjährigen neulich, während der Bauarbeiten in der Sandkiste. Er hat eine Gruppe mit sechs, sieben Kindern angeleitet, die zusammen eine Grube mit eineinhalb Meter Durchmessern ausgehoben haben. Das war eine großartige Teamarbeit! Dann rief der Junge: "Leute, jetzt buddeln wir uns ein!" Alle machten mit. Er strahlt schon jetzt eine natürliche Autorität aus.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

"Es geht um das soziale Zusammenkommen in der Stadt"

Frank Engelbrecht ist Pastor an St. Katharinen und setzt sich seit Jahren für eine lebenswertere Innenstadt ein. Während der Nacht der Kirchen am Samstagabend will er die sechsspurige Willy-Brandt-Straße besetzen – und in eine Tanzfläche verwandeln.

Elbvertiefung: Was genau soll am Samstagabend passieren?

Frank Engelbrecht: Wir werden ab 18 Uhr ein Stadtfest auf der Zollenbrücke feiern, mit Livemusik. Gegen 20.30 Uhr werden wir mit einer angemeldeten Versammlung auf die Willy-Brandt-Straße gehen. Dort wird dann eine Salsa-Truppe mit uns tanzen, wir machen also einen kleinen Salsa-Flashmob. Außerdem gibt es den Ost-West-Move.

EV: Ost-West-Move?

Engelbrecht: Auf dem Großneumarkt gibt es schon ab 17.30 Uhr einen Stadtteil-Workshop. Gegen 20 Uhr werden die Leute von dort mit Musik und Tanz die Ludwig-Erhard- und Willy-Brandt-Straße runterkommen. Sie machen eine sogenannte Silent Disco. Wer mitläuft, kann sich einen von 200 Kopfhörern aufsetzen und die Musik der DJs hören. Wer einfach nur die stille Straße genießen will, nimmt den Kopfhörer ab. Und wenn die Leute bei uns angekommen sind, wird die gesamte Straße eine halbe Stunde lang gesperrt.

EV: Eine halbe Stunde nur?

Engelbrecht: Immerhin! Am Samstagabend ist viel los in Hamburg, es sind auch die Cruise Days. Es ist übrigens schwer, die Leute dann wieder von der Straße runterzukriegen, weil sie merken, wie schön das ist, wenn man tanzt, die Kinder rumhopsen – und man merkt: Das ist ja nicht nur eine Kreuzung, sondern ein städtischer Platz am Fleet.

EV: Was hat ein Pastor denn mit einer sechsspurigen Straße zu tun?

Engelbrecht: Solche Straßen segregieren unsere Stadt. Das sind Trennungslinien, die auch Menschen voneinander weghalten. Die Willy-Brandt-Straße trennt sowohl Altstadt wie auch Neustadt. Sie trennt den Michel vom Großneumarkt, sie trennt auch meine eigene Kirche St. Katharinen vom Rathaus und der City.

EV: Bewirken solche Aktionen etwas?

Engelbrecht: Wir organisieren ja gerade die temporäre Fußgängerzone im Rathausquartier. Es ist faszinierend zu sehen, dass durch das Herausnehmen des Verkehrs Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Es gibt Geschäftsinhaber, die sagen: Die Leute sind auf einmal so entspannt, wenn sie reinkommen. Es geht nur vordergründig um den Verkehr, in Wirklichkeit geht es um das soziale Zusammenkommen in der Stadt. Und da habe ich als Pastor eine Aufgabe.

Die Fragen stellte Marc Widmann

Was Sie heute erleben können

Lesevertiefung

Drei Buchempfehlungen fürs Wochenende ... RomanIn 128 Strophen voller Wucht und Grazie erzählt die Hamburger Autorin Karen Köhler in ihrem ersten Roman vom Aufwachsen und Aufbegehren eines jungen Mädchens auf einer entlegenen Insel, wo Männer über Frauen herrschen. Weder gesellschaftlicher Fortschritt noch Aufklärung haben diese archaische Welt erreicht. Und doch sind es die universalen Themen von Freiheit, Gleichheit und Weiblichkeit, die in diesem Gesang erklingen. Karen Köhler: Miroloi;Hanser, 24 Euro Sachbuch Inzwischen sind viele der Mechanismen bekannt, mit denen Rechte die Demokratie attackieren. Faktenreich untermauert der Soziologe Matthias Quent, ein Kenner der Szene, seine eindringliche Warnung, die Neue Rechte nicht zu unterschätzen und zu verharmlosen, und gibt Argumentationshilfen. Matthias Quent: Deutschland rechts außen;Piper Verlag 18 Euro Kinderbuch Oskar erlebt allerlei Abenteuer. Manchmal sind die kleine Schwester Klara oder Theo Tiger dabei: Plätzchen backen, im Herbstlaub spielen, die Rennschuhe anziehen, Seilbahn fahren, keinen Mittagsschlaf mehr halten – in 42 kleinen Alltagsgeschichten zum Vorlesen dürfen wir ihn durchs Jahr begleiten. Für Kinder ab 2 Jahren. Charlotte Inden (Text) und Pe Grigo (Illustrationen): Bei mir zu Hause wohnt ein Tiger; Hanser Verlag 13 Euro … ausgewählt von Beatrix Holtmann; Buchhandlung Seitenweise; Hamm

Was geht

Provokant anerkannt: Was verbindet die vier weltbekannten Künstler Georg Baselitz, Gerhard Richter, Sigmar Polke und Anselm Kiefer? Ihr Frühwerk, das alle vier in den 1960er-Jahren schufen – jenem Jahrzehnt der Herausforderungen und Umbrüche, der Utopien und Neuorientierungen. Die damaligen Provokateure sind heute etabliert; die nach ihnen benannte Ausstellung bietet einen neuen, umfassenden Blick auf ihre frühen Werke.

Deichtorhallen, Halle für aktuelle Kunst, Deichtorstraße 1, 13.9.19–5.1.20



Kabarett mit Chauffeur: Seit Jahren kutschiert Frowin die Kanzlerin durch die Gegend. Aber an Theresa May und Sebastian Kurz sieht man, wie abrupt so eine Karriere enden kann. Also schickt die Kanzlerin ihren Chauffeur zur Inventur in den Keller. Dabei steht immer die Frage im Raum: Was passiert, wenn die Raute die Biege macht? "Wegen Eröffnung geschlossen!", politisches Kabarett von und mit Michael Frowin.

Theaterschiff, Nikolaifleet, Holzbrücke 2, heute, 19.30 Uhr, ab 27 Euro; weitere Vorstellungen bis zum 23.1.20

Was kommt

Kirchenherz: Wenn morgen rund 130 Gotteshäuser in und um Hamburg ihre Tore öffnen, stellen sie ihr "Herz auf laut". Unter diesem Motto feiern sie die Nacht der Kirchen, laden ein zu Konzerten, Gesprächen, Meditation und Ausstellungen. St. Nicolai in Altengamme etwa lädt zum Musical über König David ein, während Ohnsorg-Schauspielerin Sandra Keck in der Flussschifferkirche plattdeutsche Märchen erzählt: "Kecke Utsichten – Prinzessin in de Wesseljohren".

Verschiedene Orte, Sa, 19–0 Uhr, Programm online, Eintritt frei; Musical "David": St. Nicolai, Kirchenstegel 13, Sa, 18.15 Uhr; "Kecke Utsichten": Flussschifferkirche, Hohe Brücke 2, Sa, 20.30 Uhr

"Was regt Hamburg auf?" Diese Frage steht über dem großen Finale der Reihe "Zur Sache, Hamburg", ausgerichtet von der ZEIT-Stiftung und der ZEIT:Hamburg. Vom Polizeipräsidenten bis zum Intendanten der Elbphilharmonie, vom Hafenarbeiter bis zum Taxifahrer reichte das Spektrum der Gäste in den mehr als 20 Veranstaltungen seit Gründung der ZEIT:Hamburg. Immer wieder aber zeigte sich, dass die wahren Experten im Publikum saßen: "Zur Sache, Hamburg" wird von den Leserinnen und Lesern bestimmt, die Patrik Schwarz, geschäftsführender Redakteur der ZEIT, als Moderator während der Debatten mit Abstimmungskarten und Kurzinterventionen einbezieht. Beim großen Finale bestimmen daher Sie die Themen des Abends. Mit dabei sind unter anderem die Hamburger Krimibuchautorin Simone Buchholz und Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank.

Bucerius Kunst Forum, Alter Wall 12, 18. September, 20 Uhr



Hamburger Schnack

Zwei Damen stehen vor der Abendkasse der Staatsoper und wälzen den Spielplan. "Läuft heute Sommernachtstraum?", fragt die eine. "Nee", sagt die andere, "heute läuft die "Nase". Gehört von Florian Zinnecker

Meine Stadt

Ein Sommerabend an der Alster © Sanna Dammann

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

