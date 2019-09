Annika Lasarzik © Melina Mörsdorf

eine Tasse Kaffee? Kein Problem. Ein Mittagessen für, sagen wir, 25 Euro? Schwierig, ganz schwierig. Und Karten für ein Fußballspiel oder ein Konzert? Auf keinen Fall.

Nein, wir haben heute keine ultimativen Geschenktipps für Sie parat, und die Beispiele oben sind natürlich auch nicht rein zufällig ausgewählt. Es geht vielmehr um eine heikle Frage, eine, die im Zweifel die Grenze zur Korruption markiert: Welche Art von Geschenken und Einladungen dürfen Beamte annehmen – und welche nicht? Die Frage ist deshalb so wichtig, weil sich die sogenannte Freikarten-Affäre rund um ein Rolling-Stones-Konzert vor zwei Jahren zu einem der größten politischen Skandale der vergangenen Jahre ausgeweitet hat. Im November beginnt der erste Prozess gegen eine SPD-Staatsrätin, doch ermittelt wird in mehreren Fällen – wegen Bestechung, Bestechlichkeit, Vorteilsnahme. Sie sehen, es sind sehr hässliche Wörter, die da im Raum stehen. Wörter, die Zweifel säen können an der Beschaffenheit unserer Demokratie. Da erscheint es nur richtig, dass Hamburg nun seine "Compliance-Regeln" überarbeitet, jenes Regelwerk, das Korruption vorbeugen soll. Nur: Neue Regeln allein reichen nicht, sagt Wolfgang Schaupensteiner. Der frühere Staatsanwalt gilt als einer der hartnäckigsten Korruptionsbekämpfer des Landes. Im Interview erklärt er ganz konkret, was erlaubt ist und was nicht – und wie verbreitet Korruption in Deutschland heute ist. Das Gespräch finden Sie weiter unten.

Aktuelles

© Jonas Walzberg/​dpa

Cruise Days von Klimaprotesten begleitet

250.000 Menschen haben am Wochenende die "Cruise Days" besucht – doch am Rande des Kreuzfahrtfestivals entstanden auch solche Bilder: Ein in Schwarz gekleideter Trauerzug mit etwa 100 Menschen lief am Sonnabend über die Hafenpromenade, begleitet von Trommeln, Streichern und Bläsern. Dahinter ein weißer Sarg und mehrere Banner mit der Aufschrift: "Klimanotstand jetzt!" und "EU warnt vor Aussterben der Menschheit". Eine rote Flüssigkeit rann die hellen Stufen der Promenade hinab – sie sah aus wie Blut. "Blood of our Children" hieß diese Aktion, initiiert wurde sie von Klimaaktivisten der Gruppe Extinction Rebellion, die auf die Umweltverschmutzung durch Kreuzfahrtschiffe aufmerksam machen wollten. Bereits am Freitag war es zu Protesten gekommen: Die Aktivistengruppe hatte rund eine Stunde lang eine Kreuzung der Willy-Brandt-Straße blockiert, der Nabu Hamburg und Anhänger der Linken demonstrierten derweil an den Landungsbrücken. Sie warfen den Reedereien vor, den Umweltschutz zu vernachlässigen, Gewerkschaften kritisierten zudem die Arbeitsbedingungen auf den Schiffen.



So sieht Hamburgs Plan für die Wärmewende aus

Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) hat ein Konzept vorgelegt, wie Hamburg bis 2030 aus der Kohle aussteigen will. Der Plan: Das 60 Jahre alte Kohlekraftwerk Wedel soll 2025 und das Kraftwerk Tiefstack im Osten Hamburgs spätestens 2030 abgeschaltet werden. Beide werden durch einen südlich der Elbe gelegenen "Energiepark Hafen" mit einem Gaskraftwerk ersetzt. Zudem soll klimaneutrale Wärme in das Netz eingespeist werden, diese soll vor allem aus Industrie und Müllverwertung gewonnen werden. Die Kosten: 750 Millionen Euro inklusive Bau des neuen Gaskraftwerks nebst Speicher und Leitung, mit der die Wärme unter der Elbe hindurch in den Westen der Stadt geleitet wird. Das neue Kraftwerk solle aber nur bei Bedarf zugeschaltet werden, betonte Kerstan. Denn der unterirdische "Aquiferwärmespeicher" soll überschüssige Wärme aus dem Sommer über Monate hinweg speichern. Warum diese neue Technik nicht weniger als eine Revolution in der Energieversorgung ist, hat Frank Drieschner in der ZEIT:Hamburg erklärt, als die Pläne dafür publik wurden. Digitalabonnentinnen und -abonnenten können seinen Text hier nachlesen.

Vor dem Stadtderby steigt die Anspannung

Heute Abend treffen der HSV und der FC St. Pauli im Stadtderby aufeinander. Schien es zuletzt in beiden Fanlagern noch ruhig, so wäre es am Wochenende beinahe doch zu Zusammenstößen gekommen: Etwa 300 HSV-Anhänger bewegten sich am Samstagabend in einem "Fanmarsch" über die Reeperbahn, zündeten Böller und riefen Parolen gegen den FC St. Pauli, berichtet der NDR. Woraufhin sich 250 St.-Pauli-Fans versammelten und ebenfalls Parolen skandierten. Die Polizei musste mehrfach einschreiten, schreibt auch das "Hamburger Abendblatt". Auf den Trainerbänken ist die Stimmung offenbar entspannter. "Vor einem Derby brauche ich niemanden wachzurütteln. Um 20.30 Uhr sollte bei allen der Wecker geklingelt haben", sagte HSV-Coach Dieter Hecking kurz vor dem Abschlusstraining, während Kollege Jos Luhukay seinem Team eine "gesunde Anspannung" attestierte und sich auf ein "reizvolles Spiel gegen die beste Mannschaft der Liga" freute. Der HSV steht mit 13 Punkten aktuell auf Platz zwei der Ligatabelle, der FC St. Pauli mit fünf Punkten auf Platz 14. Mit welchen Problemen die Vereine auch abseits des Spiels zu kämpfen haben, hat Daniel Jovanov hier aufgeschrieben.

In einem Satz

Der Bürgerschaftsabgeordnete Farid Müller (Grüne) bewirbt sich um den Kreisvorsitz seiner Partei im Bezirk Mitte, nach den Bezirkswahlen hatte sich der Kreisverband dort in zwei Fraktionen aufgespalten (mehr zu den Hintergründen hier) +++ 86.000 Menschen haben am Wochenende die 16. Nacht der Kirchen besucht, 3000 mehr als 2018 +++ Die AfD Hamburg darf das Bürgerhaus Wilhelmsburg weiter nicht für Parteiveranstaltungen nutzen; das Oberverwaltungsgericht hat eine Beschwerde der Partei gegen eine entsprechende Entscheidung des Verwaltungsgerichts zurückgewiesen +++ Bjarne Mädel wurde für seine Rolle als "Tatortreiniger" in der gleichnamigen NDR-Serie mit dem Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet +++ Auf der A7 ist die Sperrung zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und Schnelsen seit 5 Uhr morgens aufgehoben

Was heute auf der Agenda steht

Im Rathaus beginnt das Politik-Planspiel "Jugend im Parlament" +++ Der Architekturentwurf für den zukünftigen Vattenfall-Hauptsitz in der HafenCity wird präsentiert +++ Kultursenator Carsten Brosda (SPD) lädt zum Senatsempfang anlässlich des 70. Geburtstags der "Hamburger Morgenpost"

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Verkäufer auf dem Fischmarkt

Das mögliche Verbot von Plastiktüten ist für uns Marktverkäufer ein ganz schwieriges Thema. Wir können nun mal am besten frische Ware verkaufen, und die ist in meinem Fischwagen meist feucht und muss feucht gehalten werden. Solche Produkte kann ich nur in Kunststoff verpacken. Krabbensalat zum Beispiel werde ich nicht in irgendeinen Karton füllen, dann läuft der aus und den Kunden in die Tasche. Vielleicht wird es irgendwann offiziell erlaubt sein, dass unsere Kundschaft Gefäße von zu Hause mitbringt und wir unsere Artikel hineinfüllen. Bisher dürfen wir das aber eigentlich nicht. Ein Verbot von Plastik halte ich derzeit deshalb für unrealistisch. Große Supermarktketten können da sicherlich irgendwie mit umgehen – aber wer denkt an uns Marktverkäufer?

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

"Es wird viel über Korruption geredet, aber zu wenig dagegen getan"

Das Rolling-Stones-Konzert im Stadtpark, zahlreiche Konzerte in der Alsterdorfer Sporthalle, VIP-Bewirtungen für ranghohe Politiker beim FC St. Pauli: Immer wieder nehmen Amtsträger in Hamburg Freikarten an – mit unterschiedlichen Konsequenzen. Der ehemalige Staatsanwalt und Korruptionsexperte Wolfgang Schaupensteiner hat erklärt, was erlaubt ist und was nicht – und warum die Gesetzeslage erstaunlich schwammig ist.

Elbvertiefung: Herr Schaupensteiner, mal angenommen, ich bin in der freien Wirtschaft etwa als Einkäufer tätig und ein Kunde hat mich für heute Abend zum Essen eingeladen – darf ich die Einladung annehmen oder nicht?

Wolfgang Schaupensteiner: Ja – es sei denn, Sie werden für mehrere Hundert Euro in ein Sternerestaurant eingeladen und der Kunde erwartet als Gegenleistung eine unlautere Bevorzugung gegenüber Wettbewerbern. In der freien Wirtschaft liegt ansonsten die allgemein praktizierte Wertgrenze für Bewirtungen bei etwa 100 Euro. Es kommt immer auf die Angemessenheit an. Bei allem darüber hinaus laufen Sie Gefahr, gegen Korruptionsgesetze zu verstoßen.

EV: Und wie sähe es aus, wenn ich Beamter wäre?

Schaupensteiner: Da ist das Gesetz deutlich strenger. Amtsträger, zu denen nach dem Strafrecht Beamte, Richter, Minister und alle in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis stehende Personen zählen, dürfen im Grunde gar nichts annehmen – und zwar unabhängig davon, ob sie sich von der Zuwendung in ihren Dienstgeschäften beeinflussen lassen oder nicht. Eine Tasse Kaffee anlässlich einer Dienstbesprechung, das geht, auch kleinere Geschenke oder Bewirtungen, die aus Gründen der Höflichkeit oder Gefälligkeit gewährt werden. Die in der Praxis allgemein anerkannte Wertgrenze liegt bei 10, maximal 20 Euro. Alles, was mehr wert ist, muss genehmigt werden, das gilt also auch schon für Einladungen in Restaurants. Die Leitfrage bei der Genehmigung lautet, ob der angebotene Vorteil, etwa die Bewirtung oder das Geschenk, "sozialadäquat" ist, ob die Zuwendung also nach allgemein anerkannten gesellschaftlichen Maßstäben angemessen ist. Aber Freikarten für mehrere Hundert Euro? Das geht grundsätzlich gar nicht.

EV: Ist die Sache wirklich so klar? Manche Compliance-Experten beklagen eine schwammige Gesetzgebung.

Schaupensteiner: Ich kenne die Diskussion, und es stimmt: Der Gesetzgeber hat damals bewusst nicht genau definiert, bis zu welchem Wert Einladungen oder Geschenke noch akzeptabel sind. Das wäre auch schwierig geworden, da hätte man ja gleich noch eine Inflationsklausel in das Gesetz aufnehmen müssen. Es ist aber auch nicht wesentlich, weil die Rechtsprechung über die Jahre konkretisiert hat, was noch zulässig ist und was nicht. Auf der Grundlage dieser Rechtsprechung können die Verwaltungen für ihre Mitarbeiter interne Regeln aufstellen und tun es ja auch. Das Gesetz ist eindeutig und ziemlich streng. Eine Ausnahme gibt es allerdings.

Welche Ausnahme das ist, wie sich die Korruption gewandelt hat – und was davon zu halten ist, wenn ein Hamburger Bezirksamtsleiter und ein Polizeipräsident Fußballspiele in "dienstlicher Funktion" mit einer Freikarte besuchen, erklärt Wolfgang Schaupensteiner im vollständigen Interview auf ZEIT ONLINE, mit einem Digitalabo kostenlos hier zu lesen.

Die Fragen stellte Félice Gritti

Im Scheinwerferlicht: Robin Apostel

© Dennis Mundkowski

Hamburgs Bühnen sind bekannt für Musicals und Sprechtheater, Travestie und Opern. Unsere Serie "Im Scheinwerferlicht" stellt ihre Darstellerinnen und Darsteller in den Mittelpunkt: Wie bereiten sie sich auf ihre Rolle vor, was geschieht kurz vor dem Auftritt hinter den Kulissen? Robin Apostel spielt im Musical "Fame" den Underdog Tyrone Jackson.

Für mich ist die größte Herausforderung, dass Tyrone und ich kaum Gemeinsamkeiten haben. Er hat einen schwierigen familiären Hintergrund, lebt in der Bronx, ist in den falschen Kreisen unterwegs. Das alles ist weit weg von mir – deshalb ist es nicht einfach, authentisch in die Rolle hineinzuschlüpfen. Dafür verbinden Tyrone und mich die Liebe zum Tanz und der Wille, damit erfolgreich zu sein. Wir verfolgen beide einen Traum. Meiner ist durch die Musical-Ausbildung und das Casting für "Fame" wahr geworden, dafür bin ich echt dankbar.

Im Ensemble bin ich der Einzige, der noch kein Profi ist. Ich stecke mitten im dritten Schuljahr. Da hatte ich anfangs schon Selbstzweifel, ob ich das alles schaffen kann; nicht nur die Rolle des Tyrone zu spielen, sondern auch parallel zu Proben und Auftritten den Alltag in der Schule. Zum Glück ist das reine Gewöhnungssache.

Anfangs war es hart, die Kondition aufzubauen, um während des ganzen Stücks gleichzeitig tanzen und singen zu können. Zur Vorbereitung gehe ich oft laufen und singe dabei. Mein Trainer im Fitnessstudio macht auch Übungen mit mir auf dem Laufband, während ich Monologe aufsage. Kurz vor dem Auftritt springe ich dann in zehn Liegestütze, konzentriere mich absolut auf den Atem, dann geht es los.

Und das jeden Abend wieder voll motiviert; oft denken die Leute, dass es eintönig ist, ständig ein und dasselbe Musical aufzuführen. Manche Produktionen laufen ja jahrelang. Ich versuche aber, jede Show so zu spielen, als wäre es die erste. Das funktioniert, wenn ich tagsüber meine Freizeit genieße und "Fame" als Job sehe. Viele Gäste kaufen ihre Tickets immerhin sehr weit im Voraus, freuen sich schon lange auf den Abend. Das motiviert mich.

First Stage Theater, Thedestraße 15, Premiere der Wiederaufnahme am 17.9. (ausverkauft), Preview 16.9., 19.30 Uhr, Vorstellungen bis zum 22.10., ab 29 Euro

Anna Heidelberg-Stein

Was Sie heute erleben können

Mittagstisch

Brötchen mit Schwarzwälder Schinken "Vorbesteller?" Ein kritischer Blick, man schüttelt den Kopf: "Nein, nein. Warum fragen Sie?" – "Damit ich Sie von der Liste streichen kann." Man steht inmitten des Geschäfts Feinkost Läufer, einem Laden am Ende der Langen Reihe, der seit mehr als 50 Jahren existiert und Getränke, Obst und Gemüse, Kaffee, feine Käse- und Wurstspezialitäten und einen täglich wechselnden Mittagstisch (zwischen 4,50 und 6,20 Euro) anbietet. Am Besuchstag steht Reis mit Hähnchen und Möhrengemüse in einer Senfsahnesauce auf der Karte (6,20 Euro). Das Essen kommt in einen Pappkarton; wer sein eigenes Behältnis mitbringt, erhält 20 Cent Rabatt. Es schmeckt, wie man später feststellt, wenig inspirierend und ziemlich verkocht. Der Reis unter einem Haufen Fleisch ist weich, und die Soße schmeckt nach vielem, aber nicht nach Sahne und Senf. Besser ist es, man lässt sich am Tresen für einen Aufpreis von 50 Cent ein leckeres Brötchen belegen. Mit feinem Schwarzwälder Schinken kostet das beispielsweise rund 2,50 Euro. Feinkost Läufer; St. Georg, Lange Reihe 117, Mittagstisch Mo–Fr ab 11.30 Uhr Elisabeth Knoblauch

Verlosung

Das Reeperbahn Festival verbindet vom 18. bis 21. September in seinem Programm ein vielfältiges Line-up neuer, internationaler Talente mit der Themenvielfalt eines progressiven Musik-Marktplatzes. Mit dabei ist das dänische Trio Efterklang mit seinem kammerorchestralen Experimental Pop. Sie werden unterstützt von B.O.X, einem belgischen Ensemble, das für seine progressive Musik auf jahrhundertealten barocken Instrumenten bekannt ist. Wir verlosen 2-mal 2 Tagestickets für das Reeperbahn Festival am Samstag, 21. September, inklusive des Konzerts von Efterklang ab 2.:30 Uhr in der Elbphilharmonie. Senden Sie uns bis morgen um 12 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff "Efterklang" an hamburg@zeit.de. Viel Glück!

Was geht

Lesung mit Prophet: James Baldwin war der erste schwarze Künstler auf einem Cover des "Time Magazine", einer der bedeutendsten amerikanischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Alles, was er zu sagen hatte, war scharfsinnig, präzise, intensiv. Lesung im Rahmen des Harbour Front Literaturfestivals: "James Baldwin-Abend. Verena Lueken und Max Czollek über den ›Prophet der klaren Worte‹".

Thalia, Gaußstraße 190, heute, 19 Uhr, 18 Euro

Gespräch über Depression: Vor zehn Jahren nahm sich Fußball-Nationaltorwart Robert Enke das Leben. Ganz Deutschland fragte erschüttert nach dem Warum. "Hier offenbarte sich die ganze Macht der Krankheit Depression, die auch vermeintlich stabile Menschen plötzlich ins Dunkel zu reißen vermag", heißt es in der Ankündigung des HörSalons "Der schwarze Hund. Volkskrankheit Depression". Es diskutieren Teresa Enke, Michael Köhlmeier und Alexander Solloch.

Bucerius Kunst Forum, Alter Wall 12, heute, 20–22 Uhr, Eintritt frei



Was kommt

Feist im Operettenhaus: Das Reeperbahn Festival sieht sich als Mix aus "politischem Zukunftskongress und generationenübergreifender Zusammenkunft der Musikwelt". Entsprechend selbstbewusst kündigt es rund 425 Bands und 600 Konzerte an, dazu bildende Kunst, Virtual Reality, Filme und Literatur. Am ersten Tag etwa stellt die Schwedin Margareta Andersson "Sound-Masking" vor, das "Lauschangriffe" im öffentlichen Raum verhindern soll. Später läuten Stars wie Feist und Dope Lemon das Festival bei der Doors Open Show musikalisch ein.

Verschiedene Orte, Mi–Sa, Viertageticket ab 105 Euro, Tagesticket ab 39 Euro, alle Tickets online;

Sound Masking: Arcotel Onyx, Reeperbahn 1, Mi, 15 Uhr;

Doors Open Show: Operettenhaus, Spielbudenplatz 1, Mi, Eintritt ab 17 Uhr, Beginn 18 Uhr

Clara am Klavier: Am Anfang ihrer Karriere standen virtuose eigene und fremde Klavierwerke im Vordergrund. Später zog Clara Schumann Kompositionen ihres Mannes Robert vor, außerdem etwa Chopin, Mendelssohn Bartholdy und Schubert. Damit legte sie einen wichtigen Grundstein für das Konzertrepertoire des späten 19. und des 20. Jahrhunderts. Das Gesprächskonzert in der Schmökerstube zelebriert unter dem Titel "Starke Frauen" vor allem Lieder von Clara Schumann, Robert Schumann und Johannes Brahms.

Goßlerhaus, Goßlers Park 1, So, 16 Uhr, Tickets zu 20 Euro unter 040/870 877 44

Hamburger Schnack

Eine junge Frau steigt in den Bus, streckt dem Busfahrer einen Geldschein entgegen und sagt: "Einmal bitte!" Antwort des Busfahrers: "Um die Welt?" Gehört von Petra Techentin

Meine Stadt

Die schönen Seiten des Regens. © Alisa Swoboda

