Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

waren Sie gestern Nachmittag auch auf dem Rathausmarkt? Dort nahm – langsam, aber deutlich spürbar – ein Projekt Fahrt auf, das uns alle bald mit ordentlicher Geschwindigkeit in die Zukunft oder doch zumindest auf die Höhe der Zeit transportieren soll (und jetzt genug mit den Verkehrsmetaphern, bitte um Entschuldigung, aber es passt einfach so gut): Die Verkehrsbehörde startet ihre Verkehrsentwicklungsplanung – ein Prozess, von dem ich eigentlich annahm, dass die Behörde ohnehin längst damit befasst ist. Jetzt aber will die Behörde einen Zahn zulegen (Verzeihung) – und stellt sich selbst die Frage: Wie wird sich der Hamburger Verkehr in den nächsten Jahren entwickeln? Und das nicht nur theoretisch und auf Basis von errechneten Modellen, sondern im Austausch mit möglichst vielen Hamburgerinnen und Hamburgern. Es geht um unsere Wünsche und Bedürfnisse. Dazu will die Behörde im ersten Schritt wissen, wie wir uns im Alltag fortbewegen. Unter dem Motto "Denk deine Mobilität" wollen die Behördenmitarbeiter – an Info-Ständen in verschiedenen Vierteln und in einem Online-Fragebogen – wissen, wie oft wir mit dem Bus, mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder beispielsweise dem E-Scooter zur Arbeit fahren und wie wir das – in einer besseren Zukunft – gern täten. Ich bin sehr neugierig auf die Ergebnisse dieser Umfrage, und darauf, ob sich die Fahrradfahrer durchsetzen oder am Ende die Fraktion der Autofahrer nicht doch die Mehrheit bildet. Warum all diese Fragen mit großer Vehemenz diskutiert werden und die dahinterstehenden Konflikte größer denn je scheinen, hat mein Kollege Frank Drieschner analysiert. Ich habe mein eigenes, eher widersprüchliches Mobilitätsverhalten (regelmäßig U-Bahn, zu viel Auto, zu wenig zu Fuß, leider nie Fahrrad, ab und an E-Scooter) auch schon zu Protokoll gegeben – und auch den Umstand, dass ich aus schierer Angst um Leib und Leben lieber nicht mit dem Rad zur Arbeit fahre (ich weiß, man kann mit Statistik dagegen argumentieren, aber das ist meiner Angst egal). Allerdings habe ich dafür gesorgt, dass mich niemand beobachtet, denn es war mir ein wenig peinlich, das alles zuzugeben. Immerhin für diese Einsicht ist der Fragebogen also schon mal gut.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr

Florian Zinnecker

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Aktuelles

© Daniel Bockwoldt/​dpa

Das Spiel war besser als die Show der Chaoten: St. Pauli schlägt HSV mit 2:0

Die größte Überraschung des Stadtderbys zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV ist nicht das Ergebnis von 2:0 für die Gastgeber. Auch nicht, dass es rund um das Millerntorstadion friedlicher zuging als beim vorigen Mal im März. Sondern eher, dass sich die rivalisierenden Fanlager für den Start ihres Feuerwerks auf den Tribünen anscheinend abgesprochen hatten und bis kurz vor dem Start der zweiten Hälfte warteten. Die erste Begegnung der beiden Vereine in diesem Jahr stand wegen der riesigen Rauchwolken kurz vor dem Abbruch. Diesmal war es zwar nicht ganz so gewaltig, aber genauso unnötig wie vor knapp einem halben Jahr. Denn das Spiel auf dem Rasen hatte deutlich mehr zu bieten als die Show der Chaoten. Vor allem der FC St. Pauli wusste mit temporeichem Fußball und viel Leidenschaft zu überzeugen, während der bis dato ungeschlagene HSV seine schwächste Saisonleistung zeigte. Und es hätte die Rothosen noch deutlicher erwischen können, wenn St. Pauli seine zahlreichen Konterchancen in der zweiten Halbzeit genutzt hätte.



Daniel Jovanov

S-Bahnhof Blankenese: Warum dauert der Umbau so lang?

© Axel Heimken/​dpa

"Ich frage mich seit Längerem, wann der Bahnhof in Blankenese fertig umgebaut ist. Es fehlt nicht mehr viel, aber es tut sich einfach nichts", schrieb uns eine Leserin kürzlich. Es war nicht die einzige Mail, die uns zu dieser Frage erreichte. Also haben wir nachgehakt: Tut sich wirklich nichts in Blankenese? Seit rund vier Jahren ist der S-Bahnhof eine Baustelle, eigentlich sollten die Umbaumaßnahmen nur zwei Jahre dauern. An Gleis 1 gibt es inzwischen einen neuen Aufzug, beide Bahnsteige wurden komplett modernisiert. Auch die Beleuchtung sollte noch erneuert werden. Während der Arbeiten stellte man allerdings fest, dass die gesamte Elektrotechnik und Stromversorgung auf den Bahnsteigen neu gemacht werden muss. Dafür seien weitere Planungen im Gange, weshalb es auf der Baustelle selbst gerade so still sei, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Nachfrage. Im dritten Quartal 2020 soll endlich alles fertig sein – so der Plan. Immerhin, an der Kostenkalkulation von 2015 hat sich bislang nichts geändert: Die Bahn rechnet nach wie vor mit rund vier Millionen Euro. Aber könnten sich all die Verzögerungen und Planungsänderungen nicht doch in den Finanzen niederschlagen? Hier bleibt die Antwort der Bahn vage: Die Endrechnung erfolge "erst nach Abschluss der Bauarbeiten".

Alisa Swoboda

In einem Satz

Die rot-grüne Koalition im Rathaus möchte bis 2021 zehn neue öffentliche Trinkwasserspender im ganzen Stadtgebiet aufstellen, in den folgenden Jahren sollen bis zu 90 weitere folgen +++ Vor der SPD-Regionalkonferenz am Mittwoch auf Kampnagel will der Vorstand der Hamburger Jusos die Empfehlung des Juso-Bundesvorstands, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als SPD-Vorsitzende zu wählen, nicht unterstützen +++ Der frühere Basketball-Nationalspieler Heiko Schaffartzik spielt künftig für die Hamburg Towers +++ Die Spitzen von Grünen und CDU in Hamburg-Eimsbüttel haben sich auf einen Koalitionsvertrag für den Stadtbezirk geeinigt, die Abstimmung der Parteimitglieder darüber finde kommende Woche statt, teilte der CDU-Kreisvorsitzende Rüdiger Kruse mit +++ Die Hamburger Schule an der Burgweide in Wilhelmsburg wird mit dem Jakob Muth-Preis 2019 für vorbildliche Inklusion ausgezeichnet

Was heute auf der Agenda steht

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) besucht am Morgen die Teststrecke für automatisiertes und vernetztes Fahren und begutachtet dort Fahrzeuge, die mit Ampeln kommunizieren +++ Am Mittag beginnen die Internationale Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin, das Treffen aller Hamburger Streitschlichtungsschulen sowie eine Pressekonferenz mit Kultursenator Carsten Brosda (SPD) zum Reeperbahn Festival +++ Am Nachmittag beginnen die Hafenkonferenz mit den hafenpolitischen Sprechern der Fraktionen im Bürgerhaus Wilhelmsburg und der Herzretter-Talk im Rahmen der bundesweiten "Woche der Wiederbelebung" +++ Am Abend präsentiert der Schauspieler Til Schweiger in seinem Restaurant Barefood Deli in der Lilienstraße sein neues Foodkonzept "Henry likes Pizza" +++ In der Nacht wird die A 7 zwischen Volkspark und Dreieck Nordwest für Wartungsarbeiten im Tunnel bis 5 Uhr gesperrt

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Kita-Erzieherin

Kinder haben eine blühende Fantasie. Ein dreijähriger Junge erzählte mir, was er nach der Kita vorhabe: Erst gehe er mit seiner Mama und den Brüdern in die Stadt, Kleider kaufen – lila, rot und blau. Dann würden sie zurück zu Oma fliegen. Bis zu diesem Punkt klang seine Geschichte plausibel. Gestimmt hat aber gar nichts. Die Familie hatte etwas ganz anderes vor an diesem Tag.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Erst Brillen, dann auch Brillenschafe: Fielmann-Gründer wird 80

© Fielmann

Heute wird Günther Fielmann 80 Jahre alt. Sein Brillenkonzern mit Sitz in der Weidestraße in Barmbek-Süd beschäftigt inzwischen mehr als 19.000 Mitarbeiter – und die dürften ganz froh sein, dass ihr Chef nach der Schule nicht wie gewünscht Fotograf wurde, sondern seinem strengen Vater gehorchte und eine Optikerlehre machte. Was Fielmann dabei sah, gefiel ihm nicht: Herren in weißen Kitteln, die teure Billen an Gutverdiener verkauften – und Ärmere mit hässlichen Kassenbrillen nach Hause schickten. 1972 gründete Fielmann seinen ersten Brillenladen in Cuxhaven. Er kaufte direkt in den Fabriken ein und revolutionierte die Branche mit modischen Brillen zum Nulltarif, und mit unmissverständlicher Fernsehwerbung. Von seinen Managern verlangte er ähnlich viel Einsatz wie von sich selbst, was für manche zu unangenehmen Erlebnissen führte. Inzwischen hat er die Übergabe des Unternehmens an seinen Sohn Marc (30) fast abgeschlossen. Günther Fielmann feiert heute im kleinen Kreis auf einem seiner Biohöfe in Lütjensee, wo auch seine Kärntner Brillenschafe leben, eine gefährdete Art, für deren Überleben er sich einsetzt.

Marc Widmann

Wütende Kuriere, wandernde Rebellen – und Selfies mit Rocko Schamoni

"Zur Sache, Hamburg!" Der Titel macht es deutlich: Hier werden keine Themen ausgespart, hier wird schnell und kontrovers diskutiert. Nach fünf Jahren endet unsere große Debattenreihe, am Mittwoch laden die ZEIT:Hamburg und die ZEIT-Stiftung zum finalen Diskussionsabend ins Bucerius Kunst Forum. Und wir blicken zurück: auf fünf besondere Momente aus fünf Jahren Debatten zu dem, was die Stadt bewegt. Die Mitarbeiter der ZEIT-Stiftung erinnern sich.

1. "Im April 2018 fragten wir: ›Wie viel Kreativität ermöglicht die Stadt?‹. Mit dabei war Rocko Schamoni, Autor, Musiker und Mitbegründer des Golden Pudel Club. Im Anschluss an die Podiumsdiskussion geben wir unseren Gästen immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen, einzelne kommen dann auch mal aufs Podium. An diesem Abend wollten besonders viele Leute nach vorn – nicht, um eine Frage zu stellen, sondern für ein Selfie mit Schamoni. War natürlich kein Problem."

2. "Wir hatten etliche Lokalpolitikerinnen und -politiker auf dem Podium, besonders in Erinnerung geblieben ist mir aber der Auftritt von Carsten Brosda im Sommer 2017. Er sprach über die Perspektiven der Kulturmetropole Hamburg und seine Pläne als Kultursenator – ganz entspannt und mit einem großen Optimismus, das Publikum war schwer angetan."

3. "Dabei ging es gerade bei politischen Diskussionen oft sehr emotional zu. Besonders ernst waren die Debatten zur Olympiabewerbung – die meisten Gäste waren gegen die Ausrichtung der Spiele – und jene unter dem Titel ›Straßenkampf: Lassen sich Fahrrad- und Autoverkehr versöhnen?‹. Da stritt ein Fahrradkurier aus dem Publikum mit dem Chef eines Hamburger Taxiunternehmens auf dem Podium über die Frage, wer das größere Recht auf die Straße habe, nach dem Motto: ›Die Kuriere sind viel zu schnell, die fahren einfach überall lang!‹ – ›Gucken Sie doch mal, wie die Taxifahrer unterwegs sind!‹ Beide waren sehr erbost, unser Moderator musste erst einmal wieder Ruhe reinbringen."

4. "Kurz nach der Bundestagswahl im September 2017 diskutierten wir mit Wolf und Pamela Biermann über die Wahlergebnisse. Ein sehr amüsanter Abend: Für Herrn Biermann, der als DDR-Widerständler berühmt wurde, hätten wir gar keine Stehtische aufstellen müssen. Er spazierte frei durch den Raum und erzählte seine Geschichte, während seine Frau Pamela ihn immer wieder unterbrach und korrigierte. Die beiden hatten eine solch eingespielte Dynamik, für unsere Moderatoren war dies sicher eine Herausforderung. Aber witzig anzusehen war es schon."

5. "Es war uns immer wichtig, das Publikum in die Diskussion einzubeziehen. Mit roten und grünen Kärtchen ließen wir die Gäste ihre Position zu einem Thema ausdrücken oder schon mal unbequeme Fragen beantworten, wie: Wer von Ihnen fährt ein Auto? Wer fährt ein großes Auto? Ein SUV? Und wer fliegt mehrmals pro Jahr mit dem Flugzeug? Es war wirklich interessant, wie die Farbe dann bei ein und derselben Frage von rot auf grün wechselte – und sich die Leute nach und nach dann doch trauten, ganz offen zu sein."

Protokoll: Annika Lasarzik

"Was regt Hamburg auf?" Diese Frage ist bei der finalen Diskussionsrunde am Mittwoch Programm. Unsere Gäste bestimmen das Thema, wir fragen: Was beschäftigt Sie gerade – und geht es anderen vielleicht so wie Ihnen? Mit dabei sind unter anderem die Hamburger Krimibuchautorin Simone Buchholz und die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank.

Bucerius Kunst Forum, Alter Wall 12, 18. September, 20 Uhr, um Anmeldung wird gebeten

Was Sie heute erleben können

Kaffeepause

Quietschvergnügte Kuchenfabrik Ein leuchtend pinkes Schild weist den Weg zum neuen Kuchenparadies in der Mozartstraße. Vor vier Wochen hat die Konditorin Ilka von der Ahé mit ihrem Café genascht hier eine Heimat gefunden. Nach Stationen bei der Konditorei Herr Max in der Schanze, dem spajz in Barmbek und einer Kuchenklappe im Buchladen Kibula hat sie sich nun den Traum vom eigenen Laden erfüllt. Das Bunte setzt sich fröhlich im Inneren fort, quietschvergnügte Wände beleben das gemütliche Ambiente der Altbau-Räumlichkeiten. Der Cappuccino für 2,80 Euro wurde erkennbar mit Bohnen aus der Elbgold-Rösterei hergestellt – sehr lecker. Das Kuchensortiment wird ergänzt durch kleine Gebäcke und Kekse. Die Kuchenkomposition aus buttrigem Mürbteig, erfrischenden Früchten und akzentuiert aufgesetzten süßen Streuseln, die hier »Galette« heißt, schmeckt fabulös (2,90 Euro). Der Käsekuchen ist außergewöhnlich (3,80 Euro), und auch der Brownie (1,50 Euro) überzeugt. Schön zu wissen, dass die Inhaberin bei der Wahl ihrer Zutaten auf regionale und nachhaltige Produkte setzt. genascht; Barmbek-Süd, Mozartstraße 15, Di–Do, 10–17 Uhr, Fr 14–18 Uhr, So 13–17 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Absurd kolonial: Das Biologisch-Landwirtschaftliche Institut in Amani (heute Tansania) galt einst als Vorzeigeprojekt deutscher Kolonialwissenschaft. In dem 1902 gegründeten Institut studierten Expertinnen und Experten Tropenkrankheiten, Flora und Fauna – mitten im Regenwald Tansanias. Was erzählen uns diese Geschichten heute? Englischsprachiges Künstlerinnengespräch: "Absurdity@Amani".

MARKK, Rothenbaumchaussee 64, heute, 18 Uhr

Sterben und reden: Im Leben ist nur eines sicher, der Tod. Und doch wissen wir kaum etwas darüber. Reporter Roland Schulz ist überzeugt: Jeder Mensch erlebt das Ende auf eigene, einmalige Art und Weise. Vortrag: "Demografie 3D: So sterben wir".

Körber Forum, Kehrwieder 12, heute, 19 Uhr, Anmeldung online

Spanisches Flimmern: Marcelas Welt fühlt sich nach dem Tod ihrer Schwester fremd an. Nur mit Nacho, einem Freund ihrer Tochter, kann sie reden. Gespräche mit Verwandten aber führt sie plötzlich aus einer anderen Dimension heraus. Cine Club Español: "Familia Sumergida", Film auf Spanisch mit Untertiteln, Einführung von Isabel Navarro (Instituto Cervantes).

3001 Kino, Schanzenstraße 75, heute, 19 Uhr, 8 Euro

Hamburger Schnack

Neulich im Zoologischen Museum. Eine junge Familie kommt um die Ecke, und die Blicke fallen direkt auf die Vitrinen, in denen tierische Schädel liegen. Ruft das kleine Mädchen: "Guck mal, St. Pauli!" Gehört von B. B. Gruber

Meine Stadt

© Lennart Schneider

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Die neue Verkehrsordnung: Elektroroller, Sammeltaxis, Leihräder, autonom fahrende Busse – die Auswahl an Verkehrsmitteln wird in Hamburg immer größer. Der Effekt ist bislang allerdings gering. Lesen Sie hier unsere ausführliche Analyse aus dem Hamburg-Teil der ZEIT, kostenlos für Digitalabonnenten