während am späten Montagabend der FC St. Pauli gerade damit fertig war, das Derby gegen den HSV zu gewinnen, begann auf den Straßen um das Millerntorstadion das zweite große Match des Abends. Nein, ich meine keine Fan-Krawalle, die gab es kaum – die Polizei hat mit einigem Aufwand (1463 Polizistinnen und Polizisten, davon 306 von auswärts!) und einer gut ausgeklügelten Strategie dafür gesorgt, dass sich HSV-Anhänger und St. Pauli-Fans nicht unnötig in die Quere kommen. Das Match, das ich meine, war viel größer, und die Spielregeln waren nicht so ganz durchschaubar – es spielten alle gegen alle: Fußgänger gegen Radfahrer gegen Autofahrer gegen ein paar ehrlich zu bedauernde Polizisten aus dem Einsatzabschnitt Verkehr, die damit beauftragt waren, aus dem geregelten Chaos kein Fiasko werden zu lassen. Zum Beispiel an der Ludwig-Erhard-Straße, die kurz nach Ende des Spiels halbseitig in Richtung Reeperbahn gesperrt wurde. Aus guten Gründen, aber leider nicht weiträumig, man bemerkte die Sperrung erst, als man schon mitten im Stau stand und sich mühsam, angeleitet von einem winkenden Polizisten von drei auf eine Spur zusammenfädeln und durch den Gegenverkehr den Rückzug antreten musste. Solche Szenen sind sehr lustig, wenn man sie, mit Stummfilmmusik unterlegt, im Zeitraffer im Fernsehen sieht. Wenn man mittendrin steht, eher nicht, ich weiß das, weil ich – Sie ahnen es längst – blöd genug war, mitten in diesen Stau hineinzufahren. Aber, ach, es gibt Schlimmeres.

Etwa auf der teils gesperrten Kreuzung unterhalb des Fernsehturms, auf der drei Polizisten vor allem versuchten, nicht überfahren zu werden, weil Autos, Räder, E-Scooter und Busse von allen Seiten kamen. Die Signale der Polizisten waren eindeutig, aber leider war die Ampel noch eingeschaltet, und die sendete ganz andere Signale, und so fuhr bald jeder einfach los, wenn er glaubte, in dem Moment fahren zu dürfen. Es habe keine Unfälle oder Verletzte gegeben, sagte am nächsten Tag ein Sprecher der Polizei; gegen 0.30 Uhr, zwei Stunden nach dem Abpfiff, wurden die letzten Sperrungen aufgehoben, alles ist gut gegangen. Was für ein Krimi. Als ich zu Hause ankam, dachte ich: Es wird wirklich Zeit für die Verkehrswende. Wobei der Verkehr an sich ja kein Problem ist – wenn nur all die Leute nicht wären.

© Christian Charisius/​dpa

Grüne übernehmen "Fridays for Future"-Forderung ins Wahlprogramm

Als vor zwölf Jahren die US-Immobilienkrise die Weltwirtschaft erfasste, war das schlecht für die Hamburger Unternehmen, aber gut für das Klima. In Hamburg ging damals binnen eines einzigen Jahres der Ausstoß des Treibhausgases CO2 um zweieinhalb Prozent zurück. Warum wir das hier erzählen? Weil die Grünen soeben den Entwurf ihres Wahlprogramms für die Bürgerschaftswahl im Februar nächsten Jahres veröffentlich haben. Sie wollen, so steht es da, "Hamburg bis 2035 zur klimaneutralen Stadt machen". Hundert Prozent weniger CO2 binnen fünfzehn Jahren – das ist ganz auf Linie der Protestbewegung "Fridays for Future". Schnell mal nachrechnen: Was hätten fünfzehn Jahre Wirtschaftskrise in Folge gebracht? Antwort: gerade mal ein Drittel weniger Treibhausgas. Wie die Grünen ihr Ziel erreichen wollen, bleibt noch etwas vage, man werde "manches noch entwickeln müssen", heißt es im Programmentwurf. Einen klimapolitischen Überbietungswettbewerb, so viel lässt sich jetzt schon sagen, würden sie aber wahrscheinlich gewinnen.

Frank Drieschner

Unfälle mit E-Scootern: Warum niemand die genauen Zahlen kennt

89 Verletzte in 100 Tagen: Diese Zwischenbilanz seit Einführung der E-Scooter klingt alarmierend. Sie ist der Senatsantwort auf eine Anfrage der AfD entnommen. Zu den Verletzungen zählten Gehirnerschütterungen, Platzwunden am Kopf sowie Brüche und Prellungen, heißt es darin. Wirklich aussagekräftig sind diese Zahlen laut Polizei allerdings nicht – denn sie basieren auf Daten einzelner Krankenhäuser, die E-Scooter-Unfälle zählen, so wie die Asklepios-Klinik in St Georg. Viele Krankenhäuser führten ein solches Register nicht. Niemand kann also genau sagen, wie viele Unfälle mit E-Scootern in Hamburg tatsächlich passiert sind. Die Polizei kann die Roller-Unfälle auch nicht korrekt erfassen: In der Verkehrsunfalldatenbank EUSka werden E-Scooter als "übliche KfZ" aufgeführt, eine Kategorie, die übrigens auch für Feuerwehrautos und Krankenwagen gilt. "Da müssen wir nun mal das Häkchen setzen, wenn ein Rollerfahrer an einem Unfall beteiligt war", sagt Polizeisprecher Rene Schönhardt. Ideal sei das nicht. "Aber wir können das System ja nicht alleine ändern, da braucht es eine bundeseinheitliche Regelung." Die sei schon in Arbeit und werde "zeitnah" kommen. Wann genau, sei noch offen.

Annika Lasarzik



Anlässlich 20 Jahren Streitschlichtung in Hamburg sind 250 Schüler für ihr Engagement im Rathaus geehrt worden; insgesamt gibt es 2000 Streitschlichter an 120 Schulen +++ In Groß-Flottbek haben Anwohner gegen den Bau einer Fernwärmetrasse protestiert; diese soll von Waltershof unter der Elbe nach Othmarschen verlaufen und ist wesentlicher Teil des neuen Fernwärmekonzepts der Stadt

Bei der SPD-Regionalkonferenz auf Kampnagel stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten für den Parteivorsitz vor +++ Um 19 Uhr beginnt in der Patriotischen Gesellschaft eine öffentliche Anhörung zum Schulentwicklungsplan +++ Die Grünen präsentieren ihre Ideen für einen "entspannteren Nahverkehr" +++ Das Reeperbahn-Festival beginnt

Alltagsreporter: Die Grundschullehrerin

Ich gehe normalerweise ungeschminkt in die Schule. An einem Tag, an dem später noch ein Elternabend war, hatte ich mich dann aber doch etwas zurechtgemacht. Einem Kind fiel das natürlich sofort auf, es fragte mich, warum ich denn geschminkt sei. Ich: "Damit ich später, wenn eure Eltern kommen, älter aussehe als 15." Darauf das Kind, völlig entsetzt: "Was? Du bist schon älter als 15?!"

Für Sechsjährige ist das offenbar steinalt. Ich bin 26.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Kulturbehörde will Clubs auch für Stadtplaner sichtbar machen

© Britta Pedersen/​zb/​dpa

Pünktlich zum Start des Reeperbahn-Festivals betonte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) auch in diesem Jahr, wie wichtig der Erhalt der Musikclubs für die kreative Szene der Stadt Hamburg ist. Die sind jedoch bedroht wie eh und je. Ihre schlimmsten Feinde: zum einen Neubauprojekte auf den Grundstücken, auf denen sich bislang Clubs befinden, zum anderen lärmgeplagte und klagefreudige Anwohner in Gebäuden, die unmittelbar neben einem Club entstanden sind. Um solche – für die Clubs oft ausweglosen – Konflikte vermeiden zu helfen und die Clubszene dauerhaft zu schützen, hat die Stadt zusammen mit dem Clubkombinat ein digitales Kataster entwickelt, das alle Musikspielstätten verzeichnet. Kultursenator Brosda setzt darauf große Hoffnungen: "Mit dem Club-Kataster ist jetzt transparent, wo es überall Clubs in der Stadt gibt, um künftig schon im Planungsstadium mögliche Zielkonflikte zwischen Bauvorhaben und kultureller Nutzung zu lösen", sagte er am Dienstag bei der Vorstellung. Ob sich die Clubs, die in der Vergangenheit wegen uneinsichtiger Bauherren schließen mussten, auf diese Weise hätten retten lassen, lässt sich zwar nicht mehr feststellen. Die bestehenden Clubs sind jetzt aber, solange es sie gibt, in jedem Fall noch besser zu finden.

Interview: "Ich wäre gern religiöser"

© Maja Hitij/​dpa

In Hamburgs Hauptkirche St. Petri findet am morgigen Donnerstag der Auftakt einer neuen Veranstaltungsreihe statt. Ihr Titel: "Was glauben SIE denn?" Gastgeber sind Evelyn Finger, Leiterin des ZEIT-Ressorts Glauben & Zweifeln, Hamburgs Hauptpastor Jens-Martin Kruse und Constantin Schreiber, Nachrichtenjournalist, Moderator der "Tagesschau" und Autor einer Reihe von Sachbüchern über den Islam und Muslime in Deutschland. Im Fokus der Veranstaltung stehen aktuelle Glaubensthemen. Die Gäste der Premiere am Donnerstag sind der Hamburger Weihbischof Hans-Jochen Jaschke und der Filmregisseur Christoph Röhl, dessen Film "Verteidiger des Glaubens" über den deutschen Papst am Donnerstag im Kino anläuft. Vor dem Auftakt sprachen wir mit Gastgeber Constantin Schreiber über sein Verhältnis zur Religion und die Relevanz der Frage nach dem Glauben.

Elbvertiefung: Die Einstiegsfrage liegt eigentlich auf der Hand – was glauben Sie denn, Herr Schreiber? Allerdings erschien uns das Thema dann doch zu intim, um direkt damit einzusteigen. Haben Sie eine Idee, woher diese Schwellenangst kommt?

Constantin Schreiber: Gibt es diese Schwellenangst tatsächlich generell? Ich bin mir da nicht so sicher. Viele Menschen in meinem Umfeld sind sehr religiös, teils christlich, teils muslimisch, und niemand hat ein Problem damit, über seinen Glauben zu sprechen. Aber es stimmt natürlich, es ist auch nicht das Erste, was man die Leute auf der Straße fragt.

Elbvertiefung: Gut, dann fragen wir Sie doch: Was glauben Sie denn? Sind Sie ein religiöser Mensch?

Schreiber: Ich bin nicht areligiös. Ich war auf einer katholischen Schule, viele Menschen, die ich dort kennengelernt habe, gehen jeden Sonntag in die Kirche und beten täglich, viele meiner muslimischen Freunde sind von einer so tiefen Spiritualität geprägt, dass sie "Mashallah" sagen, wenn sie den Autoschlüssel im Zündschloss drehen …

Elbvertiefung: … und das machen Sie nicht?

Schreiber: Das mache ich nicht, nein. Aber ich habe eine große Sehnsucht – ich wäre gern religiöser. Weil ich glaube, dass der Glaube eine große Stärkung sein kann.

Elbvertiefung: Woher kommt Ihr berufliches Interesse am Thema Religion?

Schreiber: Meine Faszination entstand insbesondere durch meine Aufenthalte im Nahen Osten, ich war als Jugendlicher bei einer syrischen Familie in Damaskus und habe erlebt, wie stark der Glaube die Menschen dort durch den Alltag trägt. Ich habe Orte besucht, die in der Bibel eine Rolle spielten, das kann sehr prägend sein, wenn man vieles in historischem Kontext sieht.

Elbvertiefung: Sehen Sie es als Widerspruch, sich als Nachrichtenjournalist mit einem so persönlichen und stark subjektiven Thema wie Glaube zu befassen?

Schreiber: Nein – man kann ja in verschiedene Rollen schlüpfen. Ich glaube, dass ich das gut trennen kann. Und meine Bücher zu dem Thema sind ja auch keine Streitschriften, sondern eher eine Fortsetzung meiner journalistischen Arbeit.

Elbvertiefung: Sie sind Gastgeber der Reihe "Was glauben Sie denn" – warum ist aus Ihrer Sicht gerade jetzt ein guter Zeitpunkt, um über dieses Thema zu diskutieren?

Schreiber: Auf der einen Seite sehe ich, dass vor allem junge Leute sich immer stärker von der Religion entfremden – diese Durchsäkularisierung stellt letztlich die Kirche als Institution infrage und rückt Religion immer weiter aus dem Blickfeld. Auf der anderen Seite sehe ich viele muslimische Menschen, die ich in der Mehrzahl als sehr religiös erlebe. Für sie ist Religion so wichtig, dass sie während der Arbeitszeit fasten und ihre religiösen Gebote so ernst nehmen, dass wir das kaum verstehen können. Gerade diese Bruchstelle macht das Thema Religion sehr relevant. Ich sehe da übrigens auch ein Defizit im Journalismus. Viele andere Themen werden intensiv beackert, aber mir fällt kaum eine Fernsehsendung ein, in der religiöse Themen tatsächlich aufbereitet und die Bruchstellen betrachtet werden.

Die Veranstaltung in St. Petri beginnt morgen um 19 Uhr, Karten sind zu 5 Euro an der Abendkasse erhältlich.

Die Fragen stellte Florian Zinnecker

Mittagstisch

Oh so healthy Alle Menschen im Amla – Food Pharmacy, Gäste und Mitarbeiter, sprechen Englisch. Warum, wird nicht erklärt, es ist einfach so. Auch die Namen der Zutaten – salad, panini, nutritious cake und wholegrain bread – sowie die der Getränke stehen auf Englisch an einer Tafel, ergänzt mit dem Hinweis, was man damit zu sich nimmt. Bei der Salat- oder Bowl-Mischung ohne Namen zum Beispiel: "All the vitamins and antioxidants you can imagine." In die Schüssel (normal: 9,95 Euro, groß: 12,95 Euro) kommen viele, aber gängige Zutaten: Babyspinat, Honigmelone, Paprika, Cashewnüsse, getrocknete Beeren, Quinoa, Möhren, Edamame, Radieschen und Rotkohl. Anders als bei einer klassischen Bowl kommt alles vermengt an den Tisch, was weniger ästhetisch aussieht. Das Ergebnis schmeckt überraschend fad. Ginger homemade (3,50 Euro), eine Art Limonade ohne Zucker, immerhin hat eine schöne Schärfe. Die beiden Betreiber der hellen, freundlichen Food Pharmacy sind, wie man später erfährt, vor einigen Monaten aus Dänemark nach Hamburg gekommen, um "die Hamburger im Alltag darin zu unterstützen, sich gesund zu ernähren". Fehlt eigentlich nur noch die richtige Würze. Amla – Food Pharmacy; Hoheluft-Ost, Eppendorfer Weg 283, Di–So, 9–17 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Lauschen im Lesesaal: Eine Provinzkneipe irgendwo in Norddeutschland. Herbert sitzt beim dritten Bier, als sein Alfa Romeo in Flammen aufgeht. Nach Jahren im Knast ist ihm irgendjemand auf den Fersen. Wieso? Lesung von Sonja M. Schultz bei "Kiez goes Lesesaal": "Hundesohn".

Lesesaal, Stadthausbrücke 6, heute, 19.30 Uhr, 10 Euro

Leinwand-Grusel: Der Makler Knock schickt seinen Mitarbeiter Thomas nach Transsylvanien, um dort mit dem düsteren Grafen Orlok über eine Immobilie zu verhandeln. In dessen Schloss entpuppt sich der Bewohner als blutdürstiges Schattenwesen. Vorläufer des Horrorfilmgenres von 1921: "Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens" inklusive anschließender Diskussion mit Filmemacher Franz Indra und dem Kriminologen Stefan Preis.

Metropolis, Kleine Theaterstraße 10, heute, 21.15 Uhr, 7,50 Euro

Was bleibt

Farbentief: Zum Start des Reeperbahn-Festivals führt der Hamburger Künstler 1010 – sprich "tenten" – hinab in unbestimmte Tiefen. Mit Farbfächern schafft er illusionäre Räume, die alltägliche, zweckgebundene Wahrnehmung infrage stellen. Interaktive Installation auf dem Heiligengeistfeld.

Festival Village, Heiligengeistfeld, heute–Sa, je 12.30 Uhr

Hamburger Schnack

Abends um halb zehn in der U1. Eine Frau ergattert in der vollen U-Bahn einen Sitzplatz, holt ihr Buch aus der Tasche und fängt an zu lesen. Ein erstaunter Fahrgast: "Wow, es gibt Menschen, die lesen noch." Daraufhin die Frau: "Ja, sogar noch echte Bücher." Gehört von Silke Hoops

Meine Stadt

Die Alsterfontäne oder: Das Rätsel um den verschwundenen Kirchturm © Horst-Dieter Martinkus

