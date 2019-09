Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

wussten Sie, was ein Rückhaltegriff ist? Bislang war mir das Wort nicht wirklich ein Begriff. Seit Freitagmittag aber schon, da die Hamburger Polizei seither gut damit beschäftigt ist, den Begriff auf Facebook und Twitter zu erklären. Also: Wenn ein Demonstrant etwa, wie am Freitag geschehen, auf der Lombardsbrücke sitzt und die Polizei beschließt, ihn von dort zu entfernen, dann drückt ein Polizist sein Gesicht mit dem rechten Unterarm von hinten so zur Seite, dass er noch Luft bekommt, viel mehr aber nicht. Währenddessen klappen zwei andere Polizisten die Arme des Demonstranten ein und heben ihn hoch. Das sieht brutal aus, ist aber zulässig, sofern die Beamten den Blockierer vorher auffordern, die Straße zu räumen, und ankündigen, bei Nichtbefolgung Gewalt anzuwenden.

Auch für die Polizisten, die am Freitag im Einsatz waren, gab es sicher angenehmere Momente als den auf der Brücke. Wenn man die Bilder jetzt aber sieht, kann man sich schon fragen, ob der Unterarm im Gesicht wirklich nötig war. Womöglich war er das, vielleicht auch nicht, weder bin ich Polizist, noch saß ich am Freitag mit auf der Straße – aber als ich die Bilder gesehen habe, war ich ziemlich erschrocken. Und ich hatte Fragen. Etwa ob es wirklich nötig ist, am Tag der größten Klimademonstration (und damit auch des größten und bestkommunizierten Verkehrschaos seit dem G20-Gipfel) eine kurz vorher ohnehin gesperrte Straße mit Gewalt zu räumen. Aber auch, ob es wirklich sein musste, die Straße an diesem Tag zu blockieren – obwohl es ja nicht einmal etwas zu gewinnen gab für die Blockierer. Außer natürlich ein paar knallige Bilder, die mit der eigentlichen Demo nichts zu tun haben – und auf denen jetzt beide Seiten nicht so richtig gut aussehen.

Über die konstruktiven Aspekte der Klimademo berichtet meine Kollegin Annika Lasarzik weiter unten. Mir bleibt nur, Ihnen eine angenehme Woche zu wünschen, möglichst ohne Blockaden, Widerstände und Unterarme im Gesicht.

Ihr

Florian Zinnecker

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Aktuelles

Klimastreik: Mehr als doppelt so viele Teilnehmer wie erwartet



© Christian Charisius/​dpa

"Bitte nehmt euch Zeit, entspannt euch, die Klimakrise löst sich eh nicht in den nächsten fünf Minuten!", ruft ein junger Mann auf der Bühne. Es ist 12.30 Uhr am Freitag, eigentlich sollte die Klimastreik-Demo vor einer halben Stunde gestartet sein. Doch stattdessen heißt es: Warten. Am Jungfernstieg ist es so voll, dass es kein Vor und kein Zurück gibt, nur langsam kommt Bewegung in den Protestzug. Die Lage wirkt unübersichtlich, doch die Stimmung ist gelöst.

© Christian Charisius/​AFP/​Getty Images

Viele Familien sind gekommen, Kita-Gruppen, Bauern aus dem Alten Land. Auf einem Pappschild steht: "Die Zukunft ist so aussichtslos wie mein Mathe-Abi." Ein älterer Herr aus Poppenbüttel ist extra mit dem Rad hergefahren. "Bis jetzt hab ich mir die Klimaproteste im Fernsehen angeguckt. Aber jetzt reicht’s, wir dürfen die jungen Leute nicht länger alleinlassen." Doch auch wenn die Älteren heute mitlaufen – Kinder und Jugendliche geben den Ton an. "Wundert euch nicht, wir spielen jetzt mal ein älteres Lied für all die Leute hier, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben …", ruft ein Mädchen von einem Lautsprecherwagen, als die Demo durch die Mönckebergstraße zieht. Dann erklingt "Wind of Change".

© citynewstv/​dpa

Über alledem liegt eine Mischung aus Euphorie und wütendem Trotz: Die Ergebnisse des Klimakabinetts sind in Redebeiträgen und Gesprächen immer wieder Thema, die meisten Demonstranten wirken enttäuscht, doch nicht resigniert. 70.000 Menschen waren in Hamburg auf der Straße, sagt die Polizei – mehr als doppelt so viele wie erwartet. Die Veranstalter wollen sogar 100.000 Teilnehmer gezählt haben. Sicher ist: Die Bilder vom Freitag werden in die Stadtgeschichte eingehen.



Annika Lasarzik



Hamburger CDU hält Metropolregion im Rathaus für unterschätzt

Vor Beginn der Regionalkonferenz der Metropolregion Hamburg am Montag hat die CDU dem rot-grünen Senat vorgeworfen, die Chancen der die Stadtgrenzen überschreitenden Zusammenarbeit zu verspielen. "Die Lösung für viele Herausforderungen Hamburgs liegen in der Metropolregion", sagte Fraktionschef André Trepoll. Nicht umsonst würden Experten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) eine deutliche Ausweitung der Zusammenarbeit empfehlen. Eine OECD-Studie zur Metropolregion soll heute bei der Konferenz in Seevetal vorgestellt werden. "Umso befremdlicher ist es, dass der rot-grüne Senat lediglich einen Staatsrat zur Konferenz entsendet, während für Niedersachsen selbstverständlich der Ministerpräsident teilnimmt", sagte Trepoll. 5,3 Millionen Menschen lebten und arbeiteten in der Region Hamburg. Die Problematik der begrenzten Fläche Hamburgs könne nur gemeinsam mit den Umlandgemeinden und Nachbarländern gelöst werden. Trepoll sprach sich unter anderem für einen gemeinsamen Flächennutzungsplan für Wohnungsbau und Gewerbe aus sowie eine eng abgestimmte und gemeinsame Entwicklung der Infrastruktur, etwa den Ausbau des Schienenverkehrs und des P+R-Angebots.

In einem Satz

Der Hamburger SV hat sich von seinem Derby-Schock gegen den FC St. Pauli erholt und am Sonntag mit 4:0 gegen den FC Erzgebirge Aue gewonnen +++ Der Altonaer Bundestagsabgeordnete Marcus Weinberg ist beim CDU-Landesparteitag mit 86 Prozent der Stimmen auf Platz eins der Landesliste gewählt worden +++ Das Reeperbahn Festival ist mit einem Gästerekord zu Ende gegangen, in diesem Jahr kamen rund 50.000 Besucher

Was heute auf der Agenda steht

EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher eröffnen um 9 Uhr in der Katharinenkirche die Internationale Sitzung des Europäischen Jugendparlaments, an der bis Ende der Woche gut 300 Jugendliche aus 40 Ländern teilnehmen +++ Die Gewerkschaft ver.di ruft zu Warnstreiks in Postbank-Filialen sowie zu einem Streikmarsch vom Stephansplatz zum Gewerkschaftshaus auf +++ Umweltsenator Jens Kerstan präsentiert auf der Sportanlage in Billstedt eine neuartige Regenspeicheranlage +++ Zum 30. Jahrestag der Städtepartnerschaft Osaka-Hamburg trägt sich der Bürgermeister von Osaka, Ichiro Matsui, ins Goldene Buch der Stadt ein

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Grundschullehrerin

Wenn wir mit den Kindern U-Bahn fahren, machen viele Leute bereits am Bahnsteig einen Riesenbogen um uns, um bloß nicht in denselben Wagen einsteigen zu müssen. Diejenigen, die dann doch bei den Kindern sitzen, weil sie zum Beispiel schon vorher eingestiegen waren, wirken meistens aber überhaupt nicht genervt. Die Gespräche der Kinder bringen sie zum Lächeln – und manche unterhalten sich sogar mit ihnen.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Interview: "Letztlich sind alle Rollen austauschbar"

© Marlin

Zwei Millionen Menschen pro Jahr besuchen in Hamburg eine Musicalvorstellung. Kein einziger von ihnen hat dabei je einen Transgender-Menschen auf der Bühne gesehen. Jedenfalls keinen, der offen damit umginge, dass er oder sie sich mit dem angeborenen Geschlecht nicht identifizieren kann. Denn wer sich outet, riskiert, keine Engagements mehr zu bekommen. Das Hamburger Transparence Theatre will diesem Umstand Aufmerksamkeit verschaffen – und richtet dazu heute Abend eine außergewöhnliche Musicalrevue aus: "Broadway Backwards" – mit Stars wie Angelika Milster und Alexander Klaws. Das Besondere: Die Männerrollen werden von Frauen gesungen, und Männer singen die Frauenrollen. Eine lustige Idee. Aber ist sie wirklich so neu? Und: Wem ist damit geholfen? Ein Interview mit dem Regisseur Kolja Schallenberg.

Elbvertiefung: Herr Schallenberg, wofür steht das Transparence Theatre?

Kolja Schallenberg: Wir sind eine Truppe, die im Kern aus drei Menschen besteht. Wir haben uns 2016 zusammengetan, weil wir in der Theaterwelt einen großen blinden Fleck sahen.

Elbvertiefung: Welcher wäre das?

Schallenberg: Sängerinnen und Sänger, Tänzerinnen und Tänzer, Schauspielerinnen und Schauspieler, die transgender sind, sich also nicht mit dem Geschlecht identifizieren, in das sie bei ihrer Geburt eingeordnet wurden, werden vollkommen ausgeschlossen. Wer sich als Transgender outet, muss damit rechnen, keine Engagements mehr zu bekommen – weil es fast gar keine Unterstützung von künstlerischen Leitern, Intendanten und Choreografen gibt. Darauf wollen wir aufmerksam machen. Wir haben diesen Sommer in Lüneburg unsere erste große Produktion "Transparência" aufgeführt, die ausschließlich mit Transgender-Schauspielerinnen und Schauspielern besetzt war.

Elbvertiefung: Heute Abend führen Sie im Schmidt Theater die Musicalgala "Broadway Backwards" auf, mit ein paar Stars der Branche – wobei Männer die Frauenrollen singen und Frauen die Männerrollen.

Schallenberg: Die klassischen Rollenbilder sind in unserer Wahrnehmung so tief verankert, dass ich die Idee sehr reizvoll finde, hier einmal auszubrechen. Das Projekt "Broadway Backwards" gibt es in New York schon seit 15 Jahren, ich versuche das seit mehreren Jahren nach Europa zu bringen. Das ist ein Herzensprojekt.

Elbvertiefung: Was passiert mit den Geschichten, wenn die Katze Grizabella aus "Cats" und Mary Poppins auf einmal Männer sind und Graf Krolock aus "Tanz der Vampire" eine Frau?

Schallenberg: Wenn man es überspitzt formuliert, sind in jedem Musical alle Rollen austauschbar. Ob Mary Poppins eine Frau oder ein Mann ist, spielt keine Rolle. Bei der Produktion "Company", die vor kurzer Zeit in London lief, wurde kurz vor der Premiere die – ursprünglich männliche – Hauptfigur in eine Frau umgeschrieben, und auch zwei andere Charaktere wurden geswitcht: Die Geschichte bekam keine neue Wendung, sie wurde aber interessanter und moderner.

Elbvertiefung:Viele andere Stoffe brauchen aber doch die klassische Rollenverteilung: starke Frau – schwacher Mann. Oder umgekehrt.

Schallenberg: Natürlich versuchen wir in ein paar Momenten auch zu provozieren. Was passiert, wenn eine Frau den Song "Maria" aus "Westside Story" singt? Oder wenn das Duett der Kaiserin Elisabeth mit ihrem Vater von zwei Männern gesungen wird?

Welche Schwierigkeit Kolja Schallenberg bei der Probenarbeit bewältigen musste und welche überraschende Meinung er über klassische Rollenbilder auf der Bühne hat, lesen Sie in der ausführlichen Fassung des Interviews auf ZEIT ONLINE.

Die Fragen stellte Florian Zinnecker

Die Musicalrevue "Broadway Backwards" im Schmidt Theater beginnt heute um 19.30 Uhr, Karten (19,80 bis 40 Euro) an der Abendkasse und unter www.tivoli.de

© Philipp Reiss für DIE ZEIT

"Man müsste den Leuten hier beibringen, wie man vernünftig trinkt"

In der Daniela Bar am Schulterblatt kostet ein Bier 2,80 Euro, im Kiosk 2000 in Ottensen einen Euro. Aber der Preisunterschied allein ist noch nicht die Erklärung, warum immer mehr Menschen "cornern" – also beim Kiosk an der Ecke herumstehen, anstatt in die Kneipe zu gehen. Früher galt als asozial, wer vor dem Kiosk trank, inzwischen ist Trinken in der Öffentlichkeit nicht nur salonfähig, sondern hip. Ungefähr die Hälfte der Menschen, die im Sommer auf der Schanze herumlaufen, konsumiert keine Getränke mehr in Bars. Bis spät in die Nacht wird vor Kiosken getrunken, gefeiert, gegrölt. Das hat Folgen – für die Gastronomen, für die Anwohner und auch für die Kioskbesitzer, die inzwischen mitunter sogar Drinks mixen, ohne dafür eine Gastronomielizenz zu benötigen. Unsere Autoren Christoph Twickel und Moritz Herrmann haben Gastronomen, Kioskbesitzer, Aktivisten und Politiker an einen Tisch gebracht und sie gefragt: Wo genau liegt die Ursache der zahlreichen Probleme – und wie könnte man sie lösen? Das Streitgespräch aus der September-Ausgabe der ZEIT:Hamburg können Sie hier nachlesen.

Was Sie heute erleben können

Mittagstisch:

Til Schweiger und die Pizza Böse Zungen werden behaupten, dass es wahrscheinlich nicht so gut läuft mit Til Schweigers Restaurant, weswegen er nun, rund drei Jahre nach der Eröffnung des Barefood Deli, die Offensive "Henry likes Pizza" startet und dort ab sofort auch Pizza anbietet. Danach gefragt, antwortet Til Schweiger ausweichend: "Wir haben das Angebot des Barefood Deli um das Pizzaangebot erweitert. Das Geheimnis der Pizza ist der Boden. Bei vielen Pizzen ist der zu weich, und Tomate und Mozzarella weichen durch." Kurios dann, dass man beim Besuch im Restaurant auf der Pizza keine einzige Tomate findet, auch wenn sie auf der Karte angekündigt ist. Die Pizza Toskana (11,90 Euro) kommt mit fünf hocharomatischen Scheiben Salami, einem Berg Mozzarella und einer fruchtigen Tomatensoße mit Stückchen. Und obwohl der Moretti-Ofen sie rasant bei 450 Grad gebacken hat, ist der recht dicke Teig außen ein wenig angekohlt und innen noch ziemlich weich. Vielleicht ist das wie beim Service im Barefood, der anfangs auch recht chaotisch war und nun schnell und freundlich arbeitet: Es muss sich noch einspielen. Altstadt, Henry likes Pizza im Barefood Deli , Lilienstraße 5–9 , Mittagstisch täglich 11.30–15 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Klangkünstler: Die norwegische Sängerin Sidsel Endresen sieht ihre Stimme als Kanal, der den Gedankenfluss mit dem Außen verbindet. Silben, Vokale und Atemzüge entweichen, formen sich zu Kunst. Damit ist Endresen Teil des "Konzert Solo. Ein Abend | Vier Künstler", bei dem Gattungen nebeneinander aufspielen und doch zu einem gemeinsamen Klangbild finden.

Bucerius Kunst Forum, Alter Wall 12, heute, 20–22 Uhr, 20 Euro

Was bleibt

Steaks auf der Leinwand: Im Dokumentarfilm "The End of Meat" zeigt Filmemacher Marc Pierschel die Vision einer Zukunft ohne Fleisch, versteckte Auswirkungen des blutigen Konsums und Vorteile einer pflanzlichen Ernährung. Vielleicht vergeht Zuschauern dabei die Lust aufs Steak – im Rahmen der Klimawoche wäre das ein Schritt nach vorn.

Abaton, Allendeplatz 3, heute, 17.30–19.30 Uhr, 8,50 Euro;

11. Hamburger Klimawoche, Veranstaltungen bis zum 29.9., Programm online

Was kommt

Piratenschädel: Klaus Störtebeker war der Legende nach ein starker, listiger Kämpfer mit einem Herz für Arme. Sein angeblicher Schädel findet sich im Museum für Hamburgische Geschichte. Ein Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hat ihn jahrelang erforscht und viele unerwartete Erkenntnisse gewonnen, von denen Professor Klaus Püschel in seiner öffentlichen Vorlesung erzählt: "Störtebeker: Legende und Wahrheit".

St. Michaelis, Englische Planke 1, So, 19 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung online

Grün in Aktion: Schon 1989 machten sich Hamburger mit einem neuen Umweltzentrum für die Natur stark. Ihre Bilanz klingt diplomatisch: "30 Jahre Umweltbildung sind nicht genug!" Deshalb lädt das Gut Karlshöhe unter dem Motto "Action im grünen Bereich" zum Geburts- und Aktionstag ein. Neben einem Elektro-Scooter-Praxistest gibt es den Konsum-Workshop "Nach mir der Garten Eden! Müllfrei leben auf der Überholspur" und das Gärtnerseminar "Hoch lebe mein Beet! Nachhaltig gärtnern mit dem Hochbeet".

Gut Karlshöhe, Karlshöhe 60d, So, Workshops je 11–17 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung online

Hamburger Schnack

An einem Freitagabend im fast leeren Bus der Linie 3, der gerade am Gerhart-Hauptmann-Platz die Vordertür geöffnet hat. Draußen niest jemand sehr laut. Der Busfahrer: "Schönheit! Gesund wirst du von alleine." Gehört von Ulla Groth

Meine Stadt

Feierabend am Behördenzentrum Hamburger Straße © Peter Albrecht

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

"Letztlich sind alle Rollen austauschbar" Ein Mann als Mary Poppins, eine Frau als Graf Krolock: Das Hamburger Schmidt Theater zeigt eine besondere Musicalrevue – weil es Transgender auf der Bühne schwer haben.



"Es braucht Manieren" Bis spät in die Nacht wird vor Kiosken getrunken, gefeiert, gegrölt. Das regt Barbesitzer auf, nervt Anwohner und stellt die Politik vor ein Problem.