der Wind weht langsam rauer in Hamburg. Und damit meine ich nicht nur den Übergang zum Herbst, sondern auch die Stimmung in der Noch-Koalition. Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) hat sich recht eindeutig gegen das Klimapaket geäußert, das immerhin von seinem Seniorpartner SPD in der Bundesregierung mitbeschlossen wurde. Bestärkt von 70.000 Menschen, die am Freitag in der Innenstadt für schärferen Klimaschutz demonstriert hatten, kündigte Kerstan gestern gegenüber der Deutschen Presse-Agentur an, seine Unterstützung zu verweigern: "Wir haben eine klare Regel. In dem Moment, in dem ein Koalitionspartner sein Veto einlegt, kann Hamburg nicht zustimmen."

Noch mehr Rückenwind bekommt Kerstan von den Organisatoren der Hamburger Klimawoche, die noch bis Sonntag läuft. (Das Programm finden Sie hier.) Klimaforscher Mojib Latif nannte das Maßnahmenpaket eine "Sterbehilfe für das Klima". Und wenn Ihnen diese Aussage zu abstrakt ist, hat unsere Leserin Julia Weigelt eine recht anschauliche Umrechnungsmethode entwickelt. Sie bestellte sich gestern am Jungfernstieg einen Latte macchiato für 4,70 Euro und kam drauf: "Für zwei davon könnte ich mit Trinkgeld auch bald eine Tonne CO2-Verschmutzungsrechte kaufen." Was den niedrigen Preis besonders absurd illustriere. Den Preis pro Tonne CO2, wohlgemerkt. Den des Kaffees fand sie auch zu hoch.

Aktuelles

Klimawandel: Mehr Wasser und mehr Meerwasser

In der Nacht zu Montag projizierten Greenpeace-Aktivisten die mögliche Höhe des Wasserstands zum Ende des Jahrhunderts auf das Wasserschloss in der Speicherstadt. Mit dieser Aktion wollte die Organisation vor dem Anstieg des Meeresspiegels warnen. In Billstedt indes wappnet man sich bereits gegen die Folgen des Klimawandels. Dort stellten Umweltbehörde, Bezirksamt Mitte sowie Hamburg Wasser ein Projekt vor, das von Herbst 2020 an helfen soll, den Stadtteil vor Überflutungen bei Starkregen zu schützen. Unter dem Hein-Klink-Stadion werden derzeit Speicher- und Versickerungsanlagen eingebaut, die im Falle eines heftigen Platzregens rund 500 Kubikmeter Regenwasser aufnehmen und so das vorhandene Regenwassersiel entlasten würden. Klima-Simulationen des Deutschen Wetterdienstes für Hamburg sowie die Erfahrungen der vergangenen Jahre hätten gezeigt, "dass wir unsere Stadt klug und weitsichtig an die Klima-Veränderungen anpassen müssen", sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) bei der Präsentation. Die Anlage sei bundesweit einmalig.

Morgen wird die Präsentation des IPCC-Sonderberichtes Ozeane, in dem es unter anderem um den Anstieg des Meeresspiegels geht, im Rahmen der Klimawoche um 10.30 Uhr live auf dem Rathausmarkt übertragen.

OECD fordert: Think big statt Klein-Klein

Schon ganz gut, ginge aber noch besser. Das ist, kurz zusammengefasst, das Ergebnis eines Gutachtens, das die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für die Metropolregion Hamburg erstellt hat. Der Bericht, der gestern im Rahmen der Regionalkonferenz vorgestellt wurde, enthält mehr als 50 Empfehlungen, unter anderem für den Aufbau einer Innovationsagentur oder einen regionalen Verbund für die Verkehrs-, Wohnungs- und Raumplanung. Um die wirtschaftliche Entwicklung anzukurbeln, solle die Region laut OECD stärker in Bildung und Fachkräfte investieren, die Forschungs- und Entwicklungsaktivität steigern und Wissenschaft und Wirtschaft stärker verzahnen. Den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur mahnte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) selbst an. Er kam aufgrund eines Staus auf der A7 verspätet zur Konferenz.

In einem Satz

Nach gescheiterten Tarifverhandlungen wurden gestern zahlreiche Postbankfilialen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bestreikt, laut der Gewerkschaft ver.di zogen 300 Mitarbeiter vom U-Bahnhof Stephansplatz zum Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof +++ Gestern wurde in Hamburg die 91. Internationale Sitzung des Europäischen Jugendparlaments eröffnet, an dem 300 Jugendliche aus 40 Ländern bis Sonntag Themen wie Klimawandel, Integration von Flüchtlingen und internationalen Handel diskutieren werden

Was heute auf der Agenda steht

Rolf Zuckowski schenkt dem Planetarium einen Steinway-Konzertflügel +++ Das Hansa Varieté Theater eröffnet am Abend seine 12. Spielzeit

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Mitarbeiter der Sperrmüllabfuhr

Eigentlich sollten die Kunden alles, was wegsoll, so hinlegen, dass es von zwei Mann sicher getragen werden kann. Manche werfen aber alles kreuz und quer auf einen Haufen. Bei einer älteren Person drücken wir da schon ein Auge zu. Aber es gibt auch die arroganten Leute. Denen sagen wir: "Nee, lieber Kunde, du musst dich schon ’n büschen an unsere Richtlinien halten." Und dann bleibt das eben stehen, ganz einfach.



An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Trauer um Schriftsteller Günter Kunert

Er war noch mit Bertolt Brecht befreundet, und sein Verleger nannte ihn einen Dichter in der Tradition Heinrich Heines: Der Tod Günter Kunerts hat große Anteilnahme ausgelöst. "Die deutsche Literatur ist um einen unverwechselbaren Schriftsteller ärmer geworden", schrieb Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Montag in einem Kondolenzbrief an die Witwe. Am Samstagabend war Kunert im Alter von 90 Jahren in Kaisborstel gestorben, etwa 60 Kilometer von Hamburg entfernt. Er schuf ein umfassendes Werk mit Lyrik als Schwerpunkt. Kunert kritisierte das DDR-Regime und gehörte 1976 zu den Erstunterzeichnern der Petition gegen die Ausbürgerung seines Freundes Wolf Biermann. 1979 reiste Kunert nach Westdeutschland aus. Gemeinsam mit anderen Literaturgrößen wie Siegfried Lenz oder Walter Kempowski begründete er die Hamburger Autorenvereinigung. Kunert erlebte in seinem Leben mehr, "als man eigentlich ertragen kann", wie ZEIT-Autor Ulrich Greiner im Frühjahr in einer Rezension schrieb: "die Ermordung seiner Verwandten (die Mutter war Jüdin), die Zerstörung Berlins, die Hoffnung auf ein besseres Deutschland, den Bau der Mauer, den Terror der Stasi". Gestern sind Kunerts letzte Gedichte unter dem Titel "Zu Gast im Labyrinth" erschienen. Die Veröffentlichung war nach Verlagsangaben schon länger auf den 23. September terminiert.

Miniatur-Wunderland warnt vor Telefonbetrügern



Bei Herrn Burgmann (im Bild) klingelt das Telefon. "Es muss jetzt sehr schnell gehen", sagt die Stimme am anderen Ende der Leitung. Der Sohn habe einen Verkehrsunfall gehabt, er brauche dringend eine teure Operation – sonst werde er sterben. "Ich benötige sofort eine Überweisung über 12.000 Euro." Herr Burgmann zögert nicht lange, ist aber glücklicherweise nur eine Figur im neuesten Filmchen des Miniatur Wunderlands. Gemeinsam mit der Polizei Hamburg wollen die Modellbauer aus der Speicherstadt auf diese Weise vor Telefonbetrügern warnen. "Es wissen viel zu wenige Menschen darüber Bescheid", sagt Marketing-Leiter Sebastian Drechsler. Tatsächlich erbeuten Telefonbetrüger jedes Jahr das Vermögen Hunderter nichts ahnender, meist alter Menschen. An dem Video, das Sonntagmorgen veröffentlicht worden war, arbeiteten die Modellbauer und Filmer laut Drechsler viele Hundert Stunden. Der Aufwand hat sich offenbar gelohnt: Nach Angaben des Miniatur Wunderlands hatten es bis gestern Nachmittag allein auf Facebook 700.000 Menschen aufgerufen, auch auf Youtube ist es zu sehen. Schon in der Vergangenheit hatte das Miniatur Wunderland ähnliche Videos produziert, etwa zu den Themen Rettungsgasse oder Grundgesetz.

Félice Gritti

Was Sie heute erleben können

Kaffeepause:

Die Waffel macht das Warten wett Streng genommen ist man schon in Niedersachsen, aber die Landesgrenze zu Hamburg liegt nur 850 Meter entfernt. Hier, inmitten der Harburger Berge, unweit des Wildparks Schwarze Berge, hat Serpil Bernhardt Ende 2017 das Café Einfach Rosa eröffnet. Es ist ein pastellfarbener Raum mit viel Liebe zum Detail – von den mit Blumen geschmückten Hirschgeweihen bis hin zu den Tischen, die ihr Mann aus Gerüstbohlen gefertigt hat. Vor den Türen liegt eine große Terrasse. Wenngleich die Gastgeberin herzlich empfängt, ist der Service am Tag des Besuchs ein wenig unkoordiniert, was an der großen Anzahl der Gäste liegen mag. So muss man recht lange auf die bestellten Tortenstücke (eine überaus eigenwillige und leckere Schokokuss-Frischkäsetorte und ein ziemlich trockener, sehr dichter Rüblikuchen, jeweils 3,60 Euro) und den Kaffee warten. Die Waffel (5,50 Euro) kommt erst an den Tisch, als alles andere schon aufgegessen und ausgetrunken ist. Das lange Warten hat sich indes gelohnt. Sie ist – unter einem Berg aus Sahne, Karamellsoße und Bananen – wunderbar dick und richtig gut. Rosengarten, Café Einfach Rosa , Am Blöcken 4 , Do–So, 9–18 Uhr Elisabeth Knoblauch





Was geht

Plastikklima: Plastik ist aus dem Alltag kaum wegzudenken. Plastikmüll allerdings entwickelt sich zu einem immer größeren Problem. Tristan Jorde, Umweltberater bei der Verbraucherzentrale Hamburg, gibt einen Einblick in die vielfältige Welt der täglichen Kunststoffnutzung und informiert über die Wege, die das Plastik nach Gebrauch nimmt. "Plastik im Alltag– der ganz normale Wahnsinn", Vortrag im Rahmen der Hamburger Klimawoche.

Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, heute, 18–20 Uhr, Eintritt frei

Tablet statt Taschenbuch: Was um alles in der Welt soll aus Kindern und Jugendlichen werden, die statt zum Buch zum Handy greifen? Was kann und muss die Schule tun, was das Elternhaus? Beim Gesprächsabend "Welche Zukunft hat das Lesen?" geht es um die ganz großen Bildungsfragen. Es diskutieren unter anderen Sabine Uehlein von der Stiftung Lesen und der Herausgeber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", Jürgen Kaube.

Literaturhaus, Schwanenwik 38, heute, 19.30 Uhr, 14 Euro



Julia singt selber: Zunächst schrieb sie Lieder für Stars wie Justin Bieber, Ed Sheeran und Selena Gomez. Jetzt aber steht Julia Michaels mit einem Mix aus Dance, Pop und Singer-Songwriter-Musik selbst auf der Bühne; Kritikern zufolge legt sie "so viel Persönlichkeit in ihre Lieder", dass man sich glücklich schätzen könne, "dass sie ihre Songs selbst performt".

Docks, Spielbudenplatz 19, heute, 20 Uhr, VVK 29,45 Euro

Was kommt

Verantwortung und Widerstand: Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Was glauben SIE denn?" stellt der frühere EKD-Ratsvorsitzende und Berliner Bischof Wolfgang Huber sein neues Buch über den Widerstandskämpfer "Dietrich Bonhoeffer. Auf dem Weg zu Freiheit" vor und diskutiert mit ZEIT-Ressortleiterin Evelyn Finger und ARD-"Tagesschau"-Moderator Constantin Schreiber über die Frage: Wann müssen wir wirklich handeln?

Hauptkirche St. Petri, Mi, 19 Uhr, 5 Euro. Gratistickets für Freunde der ZEIT

Hamburger Schnack

Bei der großen Klimademo auf dem Jungfernstieg. Kleiner Junge zu seinem Vater: »Du, wir haben ja gar nichts zu essen dabei, und ich habe Hunger.« Vater: »Du, das fällt mir jetzt auch gerade ein.« Junge: »Na ja, Future ist mehr wert als ein Flammkuchen.« Gehört von Ingbert Jung



Meine Stadt

Das Schild wirft Fragen auf: Ob es wohl Aktien- oder Tabakbörsen zu kaufen gibt? © Sarah Wilke

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

