am Montagabend wurde in Dresden ein herrenloser Wasserwerfer der Hamburger Polizei aufgefunden. Das Fahrzeug mit dem Schriftzug "HH 6" war dort von seinem österreichischen Chauffeur abgestellt worden, der auf dem Weg in die Spezialwerkstatt eine Übernachtungspause einlegen musste. Und der der Meinung war, dass ein Wasserwerfer ja auch nichts anderes sei als ein etwas besonderer Lkw.

Bevor sich jetzt wieder alle über uns Österreicher lustig machen: Der Mann hatte recht! Das gab auch ein Sprecher der Dresdner Polizei zu. Man wäre nur gern über die Durchfahrt des etwas besonderen Lkw informiert worden. Und: Der Fahrer hätte das Fahrzeug vielleicht nicht einfach mitten auf dem Gehweg abstellen sollen. Zugegeben: Das tut man auch in Österreich nicht. Obwohl ich diesbezüglich um Milde für meinen Landsmann bitten würde. Oder haben Sie schon einmal einen Wasserwerfer rückwärts eingeparkt?

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihre Sigrid Neudecker

Aktuelles

Umweltverbände und -behörde sorgen sich um den Stint

In der Elbe gibt es immer weniger Stinte. Das zeigt ein von der Stiftung Lebensraum Elbe in Auftrag gegebenes Gutachten. Elbfischer klagen bereits seit Längerem über rückläufige Fangzahlen. "Der Rückgang der Stintpopulation ist für uns Grund zur Beunruhigung. Deswegen bemühen wir uns um Aufklärung und Ursachenforschung", sagte Umweltstaatsrat Michael Pollmann (Grüne) gestern. Aus dem Rückgang des Stintvorkommens sei allerdings keine generelle Bestandsgefährdung abzuleiten, erklärte die Umweltbehörde. Gemeinsam mit der für Fischerei zuständigen Wirtschaftsbehörde soll nun ein Untersuchungsprogramm in Auftrag gegeben werden, das eine Bestandserfassung und mögliche Ursachen für den Rückgang liefern soll. Aus Sicht des Aktionsbündnisses Lebendige Tideelbe werde die erneute Elbvertiefung das Problem aber noch weiter verstärken. Das Bündnis aus BUND, Nabu und WWF fordert kurzfristig umsetzbare Maßnahmen zum Schutz des Stints und eine grundlegende Überprüfung der Bewirtschaftung der Tideelbe.

Hamburg bekommt 44 neue Schulen

Bis 2030 werde die Schülerzahl von derzeit etwa 175.000 auf rund 215.000 steigen, erklärte Schulsenator Ties Rabe (SPD) gestern bei der Vorstellung des Schulentwicklungsplans. "Es ist eine gewaltige Aufgabe, die Schulen auf diesen Anstieg gut vorzubereiten", sagte Rabe. Deshalb sollen 44 Schulen gebaut werden: 21 Grundschulen, 13 Stadtteilschulen, sieben Gymnasien und drei weiterführende Schulen. 123 vorhandene Schulen sollen zudem erweitert werden. Die geplanten Maßnahmen würden laut Rabe bis zu fünf Milliarden Euro kosten. Anfang Mai war ein erster Entwurf des Schulentwicklungsplans vorgestellt worden, seitdem gingen laut Schulbehörde rund 250 Stellungnahmen ein, unter anderem von Schulen, Eltern- und Schülerräten. Zahlreiche Anregungen seien übernommen worden, so waren ursprünglich nur 39 neue Schulen geplant. Um die steigenden Schülerzahlen zu bewältigen, dränge die Stadt bei der Uni auf eine Erhöhung der Lehramtsstudienplätze, sagte Rabe. Immerhin würden auch rund 4000 neue Lehrkräfte benötigt.



Félice Gritti

Grüne läuten Wahlkampf ein

Mit ehrgeizigen Klimaschutzzielen ziehen Hamburgs Grüne in den Bürgerschaftswahlkampf. Gestern stellte die Partei ihr Regierungsprogramm vor, über das ein Parteitag am Samstag entscheiden soll. Zentrale Forderung: Bis 2035 soll Hamburg zur klimaneutralen Stadt werden. Konsequenter Klimaschutz müsse zum "Kompass der Politik werden", sagte Landesvorsitzende Anna Gallina. Die Wohnsituation will die Partei mit einer "gemeinwohlorientierten Bodenpolitik" entspannen, so sollen städtische Grundstücke nur noch in Erbpacht vergeben und der Anteil der Wohnungen in städtischer Hand erhöht werden. Zudem fordern die Grünen neben der Saga eine zweite städtische Wohnungsgesellschaft, die günstigen Wohnraum schafft. Bei der Verkehrspolitik solle das Anwohnerparken und die Parkraumbewirtschaftung erweitert werden. Auch ein paar aufsehenerregende Ideen enthält das Programm: Bei Bezirks- und Bürgerschaftswahlen wollen die Grünen das Wahlalter auf 14 Jahre senken, außerdem wollen sie das Strafrecht modernisieren – und Bagatelldelikte wie Schwarzfahren oder Cannabis-Konsum entkriminalisieren.



In einem Satz

Die Grünen in Hamburg-Nord haben Katharina Fegebank auf Platz 1 im Wahlkreis Fuhlsbüttel-Alsterdorf-Langenhorn gewählt +++ Das Bruttoinlandsprodukt (BIP), der Wert aller erzeugten Güter und Dienstleistungen, hat im ersten Halbjahr 2019 real um 1,6 Prozent zugelegt und liegt damit laut Statistikamt Nord deutlich über dem Bundesdurchschnitt, der 0,4 Prozent real betrug +++ Der 71-jährige Bankräuber, der seit vier Verhandlungstagen sein "letztes Wort" in Anspruch nimmt, hat einen Befangenheitsantrag gegen die Richterin eingebracht, nachdem diese ihn aufgefordert hatte, bald zu einem Ende zu kommen +++ Der 19-jährige Vater, der sein wenige Wochen altes Baby schwer misshandelt hatte, wurde gestern zu einer Jugendstrafe von eineinhalb Jahren auf Bewährung verurteilt

Was heute auf der Agenda steht

SPD, Grüne, CDU und FDP unterschreiben im Anschluss an die Bürgerschaftsdebatte die Verlängerung des Hamburger Schulstrukturfriedens



Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Rohrreiniger

Ich wünschte, ich wäre Spiderman. Der Comic-Held war schon immer mein Idol, bis heute bin ich begeisterter Fan von Peter Parker. Besonders praktisch erscheint mir die Möglichkeit, an glatten Wänden entlangzukrabbeln. Erst heute stand ich wieder vor einem Schacht, in dessen Tiefe ein Rohr ausgetauscht werden musste. Die vorgeschriebenen Steigeisen, die den gefahrlosen Abstieg ermöglichen sollen, begannen erst bei einer Tiefe von gut 60 Zentimetern. Zudem waren die einzelnen Schachtelemente nicht in eine Richtung ausgerichtet, sondern zum Teil um 180 Grad versetzt. Hier müsste ein Spinnenmensch die Reparatur vornehmen, dachte ich. Elegant von einer glatten Wand zur anderen springen, das kann ich leider nicht.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Der Mann, der gegen Handys andirigiert

Manchen ist Alan Gilbert als jener Dirigent bekannt, in dessen Konzert einmal ein Handy nicht aufhören wollte zu klingeln. Das war bei den New Yorker Philharmonikern, mitten in Mahlers "Neunter", direkt vor einer Stelle im vierfachen Piano. Alan Gilbert tat etwas, das man sonst nicht tut. Er unterbrach, aber unter Qualen. Man muss hoffen, dass das Hamburger Publikum seine Telefone besser im Griff hat. Seit Anfang September ist Gilbert Chefdirigent des Elbphilharmonie Orchesters. Und mit dem hat er sich einiges vorgenommen. Wieso Gilbert alles andere als ein gefürchteter Maestro ist, der seine Musikerinnen und Musiker schikaniert, lesen Sie in Florian Zinneckers Porträt "Wagemutig oder wahnsinnig?", das mit einer wunderbaren Anekdote endet, die sehr viel über Gilbert aussagt. Ohne zu viel verraten zu wollen: Es geht um seine Mutter. Den Text finden Sie entweder in der aktuellen ZEIT auf Ihrem Couchtisch oder im Digitalabo jederzeit hier.

"Der Radiopreis hilft uns allen"



In der Elbphilharmonie tritt heute Abend eine stattliche Reihe namhafter Künstler auf: Herbert Grönemeyer, Udo Lindenberg, Simply Red, die Pianistin Khatia Buniatishvili, Mark Forster und Lena. Der Anlass: die Verleihung des Deutschen Radiopreises. Zum 10. Geburtstag fällt die Gala noch ein wenig glanzvoller aus. Verliehen wird der Preis in zwölf Kategorien, darunter erstmals "Bester Podcast" – wofür sich allerdings nur Produktionen von Radiosendern bewerben durften. NDR-Hörfunkdirektor Joachim Knuth hat den Preis mit ins Leben gerufen.

Elbvertiefung: Herr Knuth, vor zehn Jahren haben Sie den Deutschen Radiopreis zum ersten Mal verliehen. Woher wussten Sie damals, wie das geht: einen Rundfunkpreis auszuloben?

Joachim Knuth: Wir wussten nicht, wie das geht. Wir hatten erst mal nur die Idee, und die war zum Glück einen Tick stärker als die Bedenken, die es gab: Wir wollten einen Preis ausloben, der über die damals gängigen Hörspiel- und Feature-Auszeichnungen hinausgeht und der die Vielfalt des deutschen Alltagsradios prämiert. Und zwar des gesamten deutschen Radios – im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wie im Privatradio.

EV: Welche Bedenken gab es?

Knuth: Geht das überhaupt? Können und sollen die Öffentlich-Rechtlichen und die Privaten wirklich zusammenarbeiten? Wie kriegen wir die Unabhängigkeit der Jury hin? Diesen Punkt halte ich wirklich für essenziell. Deshalb arbeiten wir mit der Jury des Grimme-Preises zusammen. Stellen Sie sich vor, wir würden uns da selbst als Programmdirektorinnen und -direktoren hinsetzen und sagen: So, wer soll’s denn diesmal werden?

EV: Und die Berührungsängste mit den Privatradios? Wie sind Sie damit umgegangen?

Knuth: Ich habe auf beiden Seiten dafür geworben und gesagt: Schauen wir doch mal, ob das funktioniert. Wichtig war auch, dass wir früh beschlossen haben, all unsere wechselseitigen Ängste, Uneinigkeiten und Bedenken – was ist die Übertragungstechnik der Zukunft, wer muss sich an welche Regeln halten, wo sind wir wirklich erbitterte Konkurrenz – zurückzustellen. Der Preis dient dem Medium Radio, er hilft also letztlich uns allen.

Warum der Deutsche Radiopreis keine Spotify- und Audible-Podcasts auszeichnet und weshalb Joachim Knuth die privaten Anbieter dennoch nicht als Bedrohung sieht, lesen Sie im kompletten Interview auf ZEIT ONLINE.

Die Fragen stellte Florian Zinnecker

Was Sie heute erleben können

Mittagstisch:

Gutes Essen aus aller Frauen Länder Rund dreieinhalb Jahre nach dem Brand des Golden Pudel Clubs hat Anfang August im ersten Stock des Gebäudes das Barboncino Zwölphi geöffnet, eine Bar für Kulturveranstaltungen und Workshops. Seit wenigen Wochen bietet das Flüchtlingsprojekt Chickpeace hier einen Mittagstisch an. Chickpeace ist aus einem Kochkurs für geflüchtete Frauen entstanden, die hauptsächlich Catering anbieten und nun von Dienstag bis Freitag stationär arbeiten. Das Angebot wechselt wöchentlich den Stil, von Arabisch über Eritreisch und Somalisch bis hin zu Persisch. Am Besuchstag gab es levantinische Küche. Der Gast hatte die Wahl zwischen einer Suppe (5 Euro) und einem Mix aus vier vegetarischen Speisen (Auberginencreme, Grillgemüse, Fattoush, Zucchini mit Basilikum) sowie einer oder zwei Falafeln (kleine Portion 5 Euro, große 7,50). Man schmeckte mit jedem Bissen, dass hier mit viel Liebe und großem handwerklichen Können gekocht wurde. Noch ist dieser Ort ein Geheimtipp. Verdient hätte er regen Zulauf. St. Pauli, Barboncino Zwölphi/Chickpeace , St. Pauli Fischmarkt 27 , Di–Fr, 11.30–15.30 Uhr Thomas Worthmann



Was geht

Saftig & bio: Schützt der Kauf von Bio-Produkten das Klima? Ja, sagt Unternehmer Jurek Voelkel; eine biodynamische Landwirtschaft verzichte schließlich nicht nur auf Ackergift, sondern binde auch das CO2 im Boden. Vortrag im Rahmen der Hamburger Klimawoche: "Auf einen Saft mit Jurek Voelkel".

Sommerdeck, Spielbudenplatz, heute, 18–19.30 Uhr, Eintritt frei

Orakel-Musik: Man nehme ein chinesisches Orakel-Buch, eine Violine sowie Gesang. Daraus entsteht ein Konzert von Laura Schuler: Die Musikerin experimentiert mit elektronischen Effekten und Live-Sampling, lässt sich von der Natur, den Elementen des I-Ging und vielseitigen musischen Wurzeln inspirieren. Kritikern zufolge entstehen so Sounds, die "sich jeglicher Kategorisierung entziehen".

Honigfabrik, Café Pause, Industriestraße 125–131, heute, 19 Uhr, Spenden erbeten

Niederkaltenkirchenkrimi: "Du, Franz, ich brauch dringend deine Hilfe", flüstert Lotto-Otto dem Eberhofer ins Ohr. Dabei könnte der sich grad so schön feiern lassen, hat man doch beschlossen, einen Kreisverkehr auf den Namen "Franz-Eberhofer-Kreisel" zu taufen. Stattdessen muss er jetzt brutalen Geldeintreibern das Handwerk legen. Autorin Rita Falk und Schauspieler Christian Tramitz entführen in "Der zehnte Fall für Eberhofer" in die Welt von Niederkaltenkirchen; Lesung im Rahmen des Harbour Front Literatur Festivals.

Uebel & Gefährlich, Feldstraße 66, heute, 20 Uhr, 17 Euro

Was bleibt

Schnell happy: Wo und wie findet man das Glück? Dieser Frage geht das Stück "Glücklich in 90 Minuten" noch bis zum 6. November nach. In Zusammenarbeit mit dem Institut für persönliche Bildung behandeln Autor Jan-Christoph Scheibe und Regisseur Georg Münzel die Suche nach dem Glück und dem Sinn des Lebens.

Hamburger Kammerspiele, Hartungstraße 9–11, nächste Vorstellung Mo, 20 Uhr, ab 18 Euro

Korrektur

Störtebekers Schädel: Ein Teil der am Montag angekündigten Vorlesung zu Klaus Störtebeker war nur eine "Legende". Die Wahrheit ist: Sie findet nicht Sonntag, sondern Donnerstag statt – "Störtebeker: Legende und Wahrheit". Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

St. Michaelis, Englische Planke 1, Do, 19 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung online

Hamburger Schnack

An der Haustür kommt mir eine Nachbarin mit dem Kinderwagen entgegen. "Hallo, Lene", begrüße ich die Kleine darin. "Du kannst doch längst laufen, warum lässt du dich dann fahren?" – "Sie wartet darauf, dass es wieder Pfützen gibt", antwortet die Mutter. Gehört von Horst-Dieter Martinkus



Meine Stadt

Alster-Spiegelbild mit Blaualgen © Norbert Fliether

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Alan Gilbert, der neue Chefdirigent des Elbphilharmonie Orchesters, im Porträt. (Abo)

"Der Radiopreis dient dem Medium Radio, er hilft also letztlich uns allen" – NDR-Hörfunkdirektor Joachim Knuth im Interview.