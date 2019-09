Sigrid Neudecker © Maria Feck

gestern präsentierte der Weltklimarat seine neueste Prognose zum Anstieg des Meeresspiegels bis zum Jahr 2100. Die schlechte Nachricht: Er steigt immer schneller. Wenn wir weiterhin so viele Treibhausgase produzieren, könnte er in 80 Jahren um rund einen Meter höher liegen als 1901. Das ist nicht nur für die Nordsee-Halligen dramatisch. Auch für das Wattenmeer wäre eine Begrenzung der Erderwärmung auf zwei Grad "lebensnotwendig", wie die IPCC-Leitautorin Zita Sebesvari von der Universität der Vereinten Nationen in Bonn sagte. Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) macht sich bereits Sorgen um Hamburgs Deiche und Flutschutzbollwerke: "Was bisher als Jahrhundert-Sturmflut galt, wird uns bald viel häufiger ereilen."

Der Report des Klimarates wurde gestern im Rahmen der Klimawoche auch auf den Rathausmarkt übertragen. Kurz darauf diskutierte wenige Meter entfernt die Bürgerschaft in der Aktuellen Stunde auf Antrag der Linken das Klimapaket der Bundesregierung. Und siehe da: Hamburg mache doch ohnehin schon so viel gegen den Klimawandel, fand die SPD-Umweltexpertin Monika Schaal, etwa den Kohleausstieg bei der Fernwärme bis 2030 oder den Ausbau der U-Bahn. Man solle doch bitte eine ehrliche Debatte führen, statt drastische Maßnahmen zu fordern, sekundierte Stephan Gamm von der CDU, der meinte: "Eine solche, von Panik getriebene Politik wird die CDU niemals unterstützen." Fast möchte man sich manche Politiker vorstellen, wie sie vor einem brennenden Haus stehen und auf die Information, dass darin noch ein paar Benzinkanister liegen, mit den Worten reagieren: "Ja und? Steht doch noch!"

Wenn Sie mehr über die Prognosen des Weltklimarates wissen wollen, empfehle ich Ihnen den Text meines Kollegen Stefan Schmitt aus dem Ressort Wissen, den Sie hier finden. Wenn Sie mehr über Hamburg erfahren wollen, empfehle ich Ihnen die neue ZEIT:Hamburg, die heute am Kiosk liegt. Dazu weiter unten mehr.

Aktuelles

© Bruun & Möllers GmbH & CO. KG

Ballindamm wird hübsch gemacht

Weniger Verkehr, mehr Boulevard: Am 7. Oktober startet der Umbau des Ballindamms. Die Bauarbeiten werden etwa ein Jahr dauern, aber keine Vollsperrung erfordern, sagte Falko Droßmann (SPD), Bezirksamtsleiter von Hamburg-Mitte, gestern bei der Vorstellung der Pläne. Der Verkehr wird weiterhin in beide Richtungen fließen, allerdings nur noch auf zwei Spuren statt auf vier wie derzeit. Auch nach Ende der Bauarbeiten werden Autos weniger Platz haben: Wasserseitig wird es nur noch eine Spur geben, häuserseitig anderthalb. Dafür werden die Radwege auf eine Breite von 2,25 Meter bis 2,75 Meter ausgebaut; sie verlaufen künftig auf der Fahrbahn und sollen dem hohen Radverkehrsaufkommen gerecht werden. Auch der Fußweg am Wasser verbreitert sich von derzeit etwa zwei Metern auf rund sechs Meter – wodurch ebenso Parkplätze wegfallen wie auf der Mittelinsel. Auch Bäume werden gefällt, fast genauso viele aber neu gepflanzt. Die Bauarbeiten sollen rund acht Millionen Euro kosten, mehr als die Hälfte davon trägt der Bund. Auch der neu gegründete BID Ballindamm, bestehend aus Grundeigentümern und Gewerbetreibenden, beteiligt sich mit gut einer Million Euro.



Félice Gritti

CDU vermutet Scheinausschreibung der Bezirksamtsleitung Nord

Das Bezirksamt Nord soll, wie auch Altona und Eimsbüttel, eine neue Leitung bekommen. Die Chancen stehen gut, dass der grüne Chef der Bezirksfraktion, Michael Werner-Boelz, den Job bekommt. Jedenfalls passt der entsprechende Antrag von Grünen und SPD, über den der zuständige Hauptausschuss nächste Woche beraten soll, überraschend genau auf seine Person. Gesucht wird jemand, der oder die "relevante politische Erfahrungen insbesondere im Bezirk Hamburg-Nord und Kenntnisse der Hamburger Bezirksverwaltung" hat. Gefordert werden auch "ein hoher Gestaltungswille und politische Erfahrungen/Kenntnisse auf den für den Bezirk wichtigen Themenfeldern", "detaillierte Kenntnisse des Bezirks" und "Erfahrung im vertrauensvollen Umgang mit der Bezirksversammlung". All das ist ungewöhnlich, in Altona gilt bei den Grünen sogar die Regel, dass niemand aus der eigenen Fraktion an die Verwaltungsspitze gehen soll. In Nord dagegen sind Bewerber von außerhalb offenbar unerwünscht. Ungewöhnlich ist auch, dass weder Führungs- noch Verwaltungserfahrung verlangt werden. Die CDU spricht schon von einer "Scheinausschreibung". Sicher ist: Die Position an der Schnitt- und Konfliktstelle zwischen Senat und Bezirken wird in den drei grün geführten Bezirken in Zukunft politisiert: Stefanie von Berg, die das Bezirksamt in Altona leiten soll, ist eine ehemalige grüne Bürgerschaftsabgeordnete, ebenso Katja Husen, die designierte Bezirksamtsleiterin in Eimsbüttel. Die Zeiten des laut- und reibungslosen Durchregierens gehen womöglich zu Ende.

Frank Drieschner

In einem Satz

Tiger Mischka ist gestern vom Tierpark Hagenbeck in das japanische Shirahama geflogen worden, die dortige "Adventure World" hat die Zuchtbuchkoordinatorin des Europäischen Erhaltungsprogramms ausgewählt +++ CDU-Politiker Dennis Gladiator hat das Regierungsprogramm der Grünen als "ernst zu nehmende Gefahr" bezeichnet, und zwar "für das friedliche Zusammenleben und die Garantie, dass alle Menschen überall in Hamburg sicher leben können" +++ Nach dem Tod eines ungeborenen Kindes im Marienkrankenhaus ermittelt die Staatsanwaltschaft zur Todesursache und zur Frage, ob Fremdverschulden vorlag



Was heute auf der Agenda steht

Die Bezirksversammlung Altona entscheidet über ihre neue Bezirksamtsleitung +++ Auf dem Rathausmarkt findet eine Konferenz zum Thema "Mobilität und Klima" statt, bei der unter anderem Bürgermeister Peter Tschentscher und Luisa Neubauer von "Fridays for Future" miteinander diskutieren werden +++ Die Handelskammer präsentiert ihre Forderungen an die Bürgerschaft und den Senat für die Jahre 2020 bis 2025



Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Kita-Erzieherin

Nudeln sind beliebt, das essen praktisch alle. Süßes Mittagessen wie Pfannkuchen oder Grießbrei mögen die Kinder natürlich ebenfalls, aber das gibt es nicht so oft. Die meisten löffeln sogar Gemüsesuppe oder probieren zumindest. Einmal das Brot eintunken, klappt fast immer. Für die Hauswirtschafterin ist Reis am schlimmsten, da gibt es hinterher viel zu fegen. Ich hatte dafür mit den Hotdogs gut zu tun. Brötchen, Würstchen, Ketchup, Gurke und Röstzwiebeln – alles einzeln verteilen: Da kommt man ganz schön ins Rennen! Ich fühlte mich wie eine Bedienung.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Futter für Filmfans

Für ein paar Tage wird Hamburg zur Filmstadt: Heute startet das Filmfest, morgen das "Michel Kinder und Jugend Filmfest". Letzteres zeigt bis zum 5. Oktober neun Jugend- und Kinderfilme, präsentiert von jugendlichen Moderatoren. Für die ganz Kleinen gibt es zudem die "Reihe für Minis", ein Programm von animierten Kurzfilmen. Fast alle Filme laufen im Abaton, wo am letzten Festivaltag auch der Michel-Filmpreis vergeben wird – von einer Jury aus Kindern und Jugendlichen. Deutlich umfangreicher ist das Programm des Filmfestes für Erwachsene: Rund 120 nationale und internationale Spiel- und Dokumentarfilme laufen auf elf Hamburger Leinwänden als Welt-, Europa- oder Deutschlandpremiere. Programm und Tickets fürs Kinderfilmfest finden Sie hier, fürs Filmfest hier.

© Florian Bison für DIE ZEIT

"Wie kann es sein, dass eine Baustelle so viel länger existiert als ursprünglich geplant?"

Einen Monat lang hat sich ZEIT:Hamburg-Ressortleiter Kilian Trotier mit der Dauerbaustelle auf der Krugkoppelbrücke beschäftigt. Dort werden seit 13 Monaten Brücke und Straße saniert – zur großen Wut der Anwohner, der Gewerbetreibenden und der Autofahrer. Er ist dabei der Frage nachgegangen, die so gut wie jeden Einwohner Hamburgs einmal pro Woche beschäftigt: Warum dauert das so ewig? Seine Recherchen sind die Titelgeschichte des heute neu erscheinenden Hamburg-Teils der ZEIT.

Elbvertiefung: Hättest du dir zu Beginn deiner Recherchen gedacht, dass das eine so große Geschichte wird?

Trotier: Ich hatte es zumindest gehofft! Dass die Menschen in Hamburg unter den Baustellen leiden, ist ja bekannt. Mein Grundgedanke war, an einer Stelle so richtig in die Tiefe zu gehen. Also alles, was die Menschen aufregt, herauszubekommen und damit zu denen zu gehen, die das zu verantworten haben.



EV: Wer ist nun schuld daran?

Trotier: Es gibt Gründe für all die Verzögerungen, die über diese Baustelle hinausgehen. Alle sprechen in irgendeiner Form von Zwängen. Natürlich die, die dort leben und durch die Baustelle Umsatzeinbußen haben oder Umwege fahren müssen. Aber auch jene, die die Bauarbeiten planen mussten.

EV: Und es gibt Vorschriften, die alles noch mehr verzögern.

Trotier: Das ist ein interessanter Punkt. Seit es die vorgeschriebene Verbreiterung der Fläche zwischen Bauarbeitern und Fahrstreifen gibt, damit Erstere besser geschützt sind, müssen Baustellen viel öfter für den Autoverkehr komplett gesperrt werden.



EV: Wieso ausgerechnet die Krugkoppelbrücke?

Trotier: Die fand ich besonders gut, weil es die Baustelle schon so lange gibt, und wegen der wunderschönen Lage der Brücke kennen die auch viele Hamburgerinnen und Hamburger. Mich hat einfach interessiert, wie es sein kann, dass eine Baustelle so viel länger existiert als ursprünglich geplant.

Welche teilweise absurd anmutenden Vorschriften auf Hamburgs Baustellen herrschen und was die Stadt zu all diesen Verzögerungen sagt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der ZEIT:Hamburg, ab heute am Kiosk oder mit einem Digitalabo kostenlos hier zu finden.

Was Sie heute erleben können

Mittagstisch:

Neuer Japaner in der Schanze Nein, es bestehe keine Verbindung zum Restaurant Izakaya im Hotel Sir Nikolai, heißt es im vor wenigen Monaten eröffneten Kaikoh Izakaya. Im Japanischen steht Izakaya einfach für eine Art Bar, in der es auch Speisen gibt. Getränke gibt es im Kaikoh auch: hausgemachte, auf Milchbasis hergestellte Limonade etwa, die sich Calpis nennt und in Japan laut Karte sehr beliebt ist. "Mango Calpis" ist mit 4,50 Euro nicht günstig, schmeckt aber großartig fruchtig und weich. Auch die von der Mittagstischauswahl (vier Varianten für jeweils 7,90 Euro) bestellte vegetarische Nudelsuppe Miso Ramen mit hauchdünnem Lauch und süßem Mais ist höchst aromatisch und wird wunderbar ergänzt durch zwei hausgemachte Gyoza – gebratene, mit Gemüse gefüllte Teigtaschen. Und da man bei schönem Wetter draußen an einem Biertisch mitten auf dem Schulterblatt an der Ecke Susannenstraße sitzt, bekommt man das Treiben der Schanze ganz kostenlos dazu serviert. Schanzenviertel, Kaikoh Izakaya , Schulterblatt 72 , Mittagstisch Di–Sa, 12–16 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Rechts-Recherche: Fast unbemerkt sei in Deutschland ein neues, rechtes Netz aus Stiftungen, Vereinen, Medien und Kampagnen herangewachsen, sagt Journalist Christian Fuchs. Seit Jahren spüren Paul Middelhoff und er dem Netzwerk nach: den öffentlichen Seiten und denen, die im Dunkeln liegen. Buchvorstellung "Das Netzwerk der Neuen Rechten – wer sie lenkt, wer sie finanziert und wie sie die Gesellschaft verändern".

Lesesaal, Stadthausbrücke 6, heute, 19.30 Uhr, 12 Euro



Ozeanisch lyrisch: Nicht nur ihre Namen klingen wie Gedichte, auch sie selbst sind Lyrikerinnen: Hinemoana Baker aus Neuseeland und Emelihter Kihleng aus Pohnpei in Mikronesien lesen englische Werke. Entstanden sind diese in Auseinandersetzung mit Fotografien und Objekten der Sammlung des Markk. "Nan Wehwe: Lyrik aus Ozeanien".

Markk, Rothenbaumchaussee 64, heute, 18.30 Uhr

Gefährdete Journalisten: Vor ziemlich genau einem Jahr wurde der saudische Exiljournalist Jamal Khashoggi ermordet. Spätestens da wurde der ganzen Welt klar: Es gibt wenige Länder, in denen die Presse es noch schwerer hat als in Saudi-Arabien. Wie schwer genau – darüber sprechen die saudische Filmemacherin Safa Al Ahmed und die "Spiegel"-Journalistin Susanne Koelbl. "Journalismus im Exil: der Fall Saudi-Arabien".

Körber-Forum, Kehrwieder 12, heute, 19 Uhr

Tipps für Kids

Medi I: Zum Herbst gehören bunte Blätter, Pilze und Igel, und all das können Kids ab acht Jahren auf dem Gut Karlshöhe filzen. Außerdem geplant beim "Herbstfilzen": ein Besuch bei der kleinen Schafherde des Hofs und der Ziege Lotta.

Gut Karlshöhe, Seminarraum, Karlshöhe 60 d, Sa, 11–15 Uhr, 27 Euro, Anmeldung online

Medi II: Das Markk zeigt Kindern ab acht Jahren chinesische Götterfiguren, die etwas über Glückssymbole im alten China erzählen. Wer mag, darf auch einen eigenen Glücksbringer mitbringen. Die Veranstaltung "Glück, Reichtum, ein langes Leben – noch etwas?" will Kindern auf Augenhöhe vermitteln, wie sie Dinge des Museums betrachten und erfahren können.

Markk, Rothenbaumchaussee 64, Sa, 15–16 Uhr, 4 Euro

MiniMediMaxi: "Es war noch nie so lecker, Gutes zu tun!", versprechen die Macher der Hamburger Klimawoche. Beim "Kakao Kochen Klimaschutz" verkostet die ganze Familie Biokakao der Marke "Perú Puro". Statt den Wald zu roden, bauen teilnehmende Bauern ihre Bohnen zusammen mit anderen Pflanzen und Urwaldbäumen an. Das Ergebnis: Urkakao gerettet, Klima stabilisiert, Kleinbauern mit Zukunft. Und es schmeckt!

Rindermarkthalle St. Pauli, Neuer Kamp 31, Sa, 11–17 Uhr, Eintritt frei

Hamburger Schnack

In der U1, zwischen Meßberg und Steinstraße, der eine Mittdreißiger zum anderen: "Ich habe sie vor drei Monaten geheiratet. Wir waren schon im Studium mal zusammen. Es war zwischen uns nie ganz richtig aus, wie beim Smartphone." Gehört von Lutz Rehkopf

