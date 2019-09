Sigrid Neudecker © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

vor wenigen Tagen haben wir Ihnen von dem Video erzählt, mit dem die Macher des Miniatur Wunderlands vor Enkeltrickbetrügern warnen. Eine Variante dieses Tricks brachte nun erneut eine Hamburgerin um ihr Erspartes. Vor zwei Tagen wurde eine 91 Jahre alte Frau in Eimsbüttel von einem Mann ausgeraubt, dessen Komplize sich zuvor am Telefon als Polizist ausgegeben und die Frau überredet hatte, all ihre Wertsachen aus ihrem Bankschließfach zu holen.



Es bedarf schon besonderer Perfidie und Überwindungskraft, sich solche Tricks auszudenken und durchzuführen. Sie, unsere lieben Leserinnen und Leser, sind zu kritisch, um solchen Überrumpelungstaktiken zum Opfer zu fallen. Aber falls Sie Angehörige, Freunde oder Nachbarn im entsprechenden Alter haben, erzählen Sie ihnen doch bitte einmal von diesen Betrügern. Vielleicht verhindert das ein weiteres Unglück – das ja sogar noch schlimmer enden könnte.

Mit dieser Ausgabe unseres Newsletters möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Wir werden uns wiederlesen, vielleicht nicht so regelmäßig wie bisher, aber dafür vielleicht ausführlicher.



Passen Sie auf sich auf, ich trinke jetzt einen Wacholderschnaps auf Ihr Wohl.

Ihre Sigrid Neudecker

Aktuelles

© dpa

Grüne und CDU wollen Durchgangsverkehr in Eimsbüttel reduzieren

Gestern haben Grüne und CDU in Eimsbüttel ihren Koalitionsvertrag unterschrieben. Darin heißt es unter anderem, man wolle "Bewohnerinnen und Bewohner an untergeordneten Bezirksstraßen grundsätzlich vom (Kraftrad-, Pkw- und Lkw-)Durchgangsverkehr befreien". In Wohngebieten des Kerngebiets, vor allem im Grindelviertel, Generalsviertel sowie entlang der Quartiere des Eppendorfer Wegs, der Gustav-Falke-Straße und der Osterstraße, soll flächendeckend Anwohnerparken eingeführt werden. Zudem solle "zum Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmenden sowie aus Gründen des Lärm- und Emissionsschutzes (...) Tempo 30 als Grundprinzip auf bezirklichen Straßen" gelten. Die Osterstraße, gerade erst aufwendig umgebaut, soll möglicherweise erneut umgestaltet werden, sodass "dem Kraftfahrzeugverkehr deutlich gemacht wird, dass er zur Steigerung der Verkehrssicherheit hinter den Radfahrenden zu bleiben hat". Der gesamte Koalitionsvertrag kann hier eingesehen werden.



Tschentscher gegen Neubauer: Streit um die richtige Klimapolitik

In einer unversöhnlichen Podiumsdiskussion hat Klima-Aktivistin Luisa Neubauer Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) Unentschiedenheit beim Klimaschutz vorgeworfen. Ein bisschen Klimapolitik, ein bisschen Industriepolitik, ein bisschen Sozialpolitik – das reiche nicht, sagte Neubauer gestern bei der Veranstaltung im Rahmen der Hamburger Klimawoche. Zuvor hatte Tschentscher das Klimapaket der Bundesregierung ebenso gelobt wie Hamburgs Mobilitäts- und Umweltpolitik. Auch in dieser Debatte zeigte sich die Kluft zwischen etablierter Politik und jungen Klimaschützern. Tschentscher warf Neubauer vor, zu wenig über konkrete Maßnahmen zu sprechen; Neubauer konterte, indem sie die langfristige Abschaffung des motorisierten Individualverkehrs anregte. Ohne die nötige Radikalität drohe der ökologische Kollaps, sagte Neubauer, die als deutsches Gesicht von "Fridays for Future" gilt. "Die Klimapolitik muss den Rahmen setzen, in dem wir uns dann industrie- und sozialpolitisch austoben können", sagte Neubauer. Tschentscher: "Mir ist das alles zu allgemein." Auf die Bitte des Moderators nach Ende der Debatte, doch ein gemeinsames Foto mit Tschentscher zu machen, reagierte Neubauer nicht.



Félice Gritti

In einem Satz

Die frühere Bürgerschaftsabgeordnete Stefanie von Berg wurde von der Bezirksversammlung Altona gestern zur neuen Bezirksamtschefin ernannt +++ Trotz Verbesserungen bei der Kinderbetreuung hängt Hamburg bei der personellen Ausstattung der Krippen im westdeutschen Vergleich weiter hinterher, das hat das diesjährige Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme der Bertelsmann Stiftung festgestellt +++ Bei einer Heckenbraunelle – einem Vogel –, die in Altona gefunden worden war, wurde laut Friedrich-Loeffler-Institut erstmals das West-Nil-Virus festgestellt

Was heute und am Wochenende auf der Agenda steht

Bürgermeister Peter Tschentscher diskutiert heute mit 330 Schülerinnen und Schülern im Rathaus über das "Zusammenleben in der Stadt" +++ Die Naturschutzökologin und Kapitänin Carola Rackete wird bei der European Researchers’ Night im Rahmen der Hamburger Klimawoche auf dem Rathausmarkt über ihre Erfahrungen 2011 am Nordpol und die Verbindung von Klimawandel und Migration berichten +++ Am UKE wird ein Kooperationsvertrag zwischen Kühne-Stiftung, Universitätsspital Zürich und UKE unterzeichnet, der den Start des deutschlandweit größten Forschungsprogramms zur Erbgutentschlüsselung markiert +++ Am Samstag feiert der Film "Deutschstunde" nach dem Roman von Siegfried Lenz im CinemaxX Deutschlandpremiere +++ Am verkaufsoffenen Sonntag haben in vielen Stadtteilen die Geschäfte geöffnet +++ Das Musical "Pretty Woman" mit Musik von Bryan Adams feiert im Stage Theater Europapremiere +++ FDP und AfD bestimmen am Wochenende ihre Kandidatenlisten für die Bürgerschaftswahlen +++ Die Amsinckstraßenbrücke wird von Freitagabend bis Montagmorgen gesperrt +++ Der Elbtunnel wird von Samstagnacht bis Sonntagmorgen gesperrt

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Verkäufer auf dem Fischmarkt

Ich verkaufe seit Jahrzehnten Fisch und esse ihn immer noch gerne. Alles in unserem Angebot schmeckt mir, von Seezunge über Scholle bis Heilbutt. Ich bin immer an der Quelle, bereite die Ware auch gerne zu Hause zu. Meinetwegen könnte jeden Tag Fisch auf dem Tisch stehen. Nur meine Familie will ab und an mal was anderes essen. Aber wenn wir ins Restaurant gehen, suchen sich selbst meine Kinder gerne ausgerechnet Fisch aus – erst gestern wählte mein Sohn im Lokal eine Forelle. Das ist doch schön!

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

© Tim Bruening

Deichkind bringen neues Album heraus



Heute erscheint das neue Album "Wer sagt denn das?" der Hamburger Band Deichkind. Für die vergangene Ausgabe der ZEIT:Hamburg hat unser Kollege Christoph Twickel die Band getroffen. Er hatte vorab die Auswahl zwischen dem "eher langweiligen Musiker-Interview", dem "politischen Interview" und dem "Alles-außer-Deichkind-Interview". Was es letztendlich geworden ist, können Sie – leider ohne Videos – noch einmal in der ZEIT:Hamburg des Vormonats in Ihrem Archiv nachlesen oder – mit zwei Videos –im Digitalabo gleich hier.

© Nikita/​Imago

"Das kann nichts anderes als Schikane sein!"



Seit über einem Jahr ist die Krugkoppelbrücke an der Außenalster für Autos gesperrt. Die Brücke wird saniert und der Fahrradweg verlegt. Damit nicht genug: Die Bauarbeiten haben schon 13 Monate Verzug. Unmittelbar von der Sperrung betroffen sind die Anwohner im Stadtteil Winterhude. Einer der lautstärksten Beschwerdeführer ist Bernd Kroll. Im Rahmen seiner Recherche über die Bauarbeiten an der Brücke hat Kilian Trotier mit Kroll gesprochen – sowie auch mit der Gegenseite, den Baustellen-Koordinatoren aus der Verkehrsbehörde, gegen die sich Krolls Vorwürfe richten. Das Interview mit ihnen folgt in der kommenden Elbvertiefung, heute soll zunächst Kroll zu Wort kommen. Den dazugehörigen Artikel "Warum dauert das so ewig?" finden Sie in der aktuellen ZEIT:Hamburg oder mit einem Digitalabo gleich hier.

Elbvertiefung: Herr Kroll, Sie haben im Hamburger Stadtteil Winterhude schon mehrere Bürgerbegehren gegen die Verkehrspolitik der Stadt in die Wege geleitet und ärgern sich über die Baustellen im Viertel. Muss man das in einer Großstadt nicht aushalten?

Bernd Kroll: Natürlich muss die Stadt die Infrastruktur erneuern, gar keine Frage. Dass zum Beispiel die über 90 Jahre alte Krugkoppelbrücke an der Außenalster renoviert wurde, war völlig in Ordnung. Es kann auch passieren, dass sich bei den Maßnahmen etwas verzögert, kein großer Skandal. Aber was mich entsetzt: dass eine Stadt wie Hamburg es nicht schafft, die Arbeiten an der Brücke und die auf den Straßen in ihrer unmittelbaren Umgebung zu koordinieren.

EV: Die Mitarbeiter der Verkehrsbehörde sagen, dass sie Aufträge für die Brücke und für den Straßenbau ausgeschrieben hätten – für die Brücke hätten sich Firmen beworben, für die Straße nicht.

Kroll: Das glaubt doch kein Mensch, dass eine Stadt wie Hamburg niemanden findet. Es gibt Firmen, die kaum für andere Auftraggeber arbeiten. Die rufe ich dann doch an und sage: Jungs, das kann nicht sein, dass ihr kein Angebot abgebt.

EV: Es haben wohl alle gesagt: Unsere Auftragsbücher sind voll.

Kroll: Ich kann das nicht glauben. Aber sei es drum. Noch etwas regt mich auf: dass alle Baumaßnahmen in der Gegend hintereinander geplant werden. Das kann nichts anderes als Schikane sein! Erst die Brücke, dann die Straße, dann kommt Hamburg Wasser ab nächstem Frühjahr in die Straße um die Ecke, die brauchen acht Monate. Und wenn die fertig sind, kommt wieder die Stadt und macht sie schön für Radfahrer. Warum geht das nicht gleichzeitig? So werden die nie fertig!



Was Bernd Kroll der Stadt konkret vorwirft, lesen Sie im kompletten Interview auf ZEIT ONLINE.

Was Sie heute erleben können

Lesevertiefung:

Drei Buchempfehlungen fürs Wochenende … Roman Schonungslos erzählt Stig Sæterbakken, was passiert, wenn ein Familienmitglied Suizid begeht. Nach dem Tod des 18-jährigen Ole-Jakob steht die Mutter Eva unter Schock, Schwester Stine schweigt und Karl, der Vater, fragt sich, ob es seine Schuld ist. Stig Sæterbakken: Durch die Nacht. Aus dem Norwegischen von Karl-Ludwig Wetzig. DuMont, 22 Euro (Der Roman ist posthum auf Deutsch erschienen.) Sachbuch Patrizia Schlosser macht sich mit ihrem Vater, einem Ex-Polizisten, auf die Suche nach den mutmaßlich letzten drei aktiven Mitgliedern der RAF, denen diverse Raubüberfälle zugeschrieben werden. Schlosser recherchiert in der linken Szene, stellt dort viele Fragen. Eine kluge Auseinandersetzung mit der jüngeren deutschen Geschichte. Patrizia Schlosser: Im Untergrund. Der Arsch von Franz Josef Strauß, die RAF, mein Vater und ich. Hoffmann und Campe, 18 Euro Kinderbuch Hollie lebt bei ihrer Großmutter. Ihre Eltern sind Schauspieler und viel unterwegs. Eines Tages lernt sie Fux kennen, die beiden werden Freunde und sind weniger einsam. Trotzdem fehlt beiden etwas Wichtiges zum Glück. Ob sie es finden? Wunderschöne Illustrationen und eine zauberhafte Geschichte! Nini Alaska: Hollie & Fux. Ab 4 Jahren, Tulipan, 15 Euro … ausgewählt von Michael Keune, Sigrid Lemke und Susanne Sießegger, Buchhandlung Th. Christiansen GmbH , Ottensen

Was geht

Türkisches Flimmern: Auf einem der Dächer Adanas steht Yusuf und versorgt Vögel im Taubenschlag. Sein Liebling heißt Maverdi, weil das Tier ein Außenseiter ist, genau wie er. Dass ihn sein Bruder zum Arbeiten aus dem Haus jagt, bringt ihn der Welt nicht näher. Regisseurin Banu Sıvacı entwickelt in ihrem Debütfilm Mitgefühl für den erst zerbrechlichen, dann rebellierenden Einzelgänger. Auf Türkisch mit deutschen Untertiteln: "Güvercin – Die Taube". Zu Gast: Regisseurin Banu Sıvacı. Yilmaz Güney Filmtage,

3001 Kino, Schanzenstraße 75, heute, 18 Uhr, 9 Euro

Was kommt

Fahrradstadt Hamburg: Viele Hamburgerinnen und Hamburger wünschen sich, dass die Stadt deutlich fahrradfreundlicher wird. Das hat unsere Aktion "Hamburg besser machen" ergeben. Körber-Stiftung und ZEIT:Hamburg laden deshalb im Rahmen der Klimawoche zum Gespräch: "Demokratie braucht Beteiligung: Fahrradstadt Hamburg – wie kann es wirklich klappen?" Moderiert von ZEIT-Redakteur Mark Spörrle, diskutieren unter anderen

Samina Mir vom ADFC und Philine Gaffron von der TU Hamburg.

Hauptzelt auf dem Rathausmarkt, Sa, 12.30–13.30 Uhr, eine Anmeldung ist hier möglich.



Virtueller Schweiß: Auf der Stelle Rad gefahren wird bei der ersten Hamburger Virtual-Cycling-Meisterschaft, mit Windschatten-Effekten und Bergfahrten. Das anfeuernde Publikum ist aber echt.

Crossfit, Waterloohain 7, Sa, ab 16 Uhr, Eintritt frei, eigenes Rennrad muss mitgebracht werden. Wer mitmachen möchte, muss sich bis heute unter alexander-boeker@radsport-hh.de anmelden.

Lesend reisen: Deutschland, November 1938. Otto Silbermanns Verwandte und Freunde sind verhaftet oder verschwunden. Er selbst versucht, auf Reisen unsichtbar zu bleiben. Inmitten des Ausnahmezustands beobachtet Otto die Gleichgültigkeit der Masse und die eigene Angst. Lesung mit Autor Ulrich Alexander Boschwitz, Herausgeber Peter Graf und Schauspieler Wolf Frass: "Der Reisende".

Ledigenheim, Rehhoffstraße 1–3, So, 18 Uhr, Spenden erbeten

Was bleibt



Hinterm Mais der Horrorclown: Halloween ist zwar noch ein paar Tage hin, aber der "Mais schockt!" schon jetzt; bei Gruselnächten im Maisfeld-Labyrinth springen schreckliche Profis des Scream-Teams aus der Dunkelheit hervor.

Maislabyrinth, Allee, zwischen den Hausnummern 27 und 29, 22941 Jersbek, heute und morgen, 19–24 Uhr, 12 Euro

Nackte Kunst: Astrid Susanna Schulz bespielt den männlichen Körper mit Humor, während Daniel Kulle nackte Haut per Videokamera erforscht und psychoplanetarische Bilder erzeugt. Die Werke der beiden Künstler sind Teil der Gruppenausstellung "Nackt Akt Fakt"; dem Titel entsprechend wandeln bei der Vernissage nackte Menschen durch die Galerie.

Bunkerhill Galerie, 5. Stock, Feldstraße 66, Vernissage heute, 18 Uhr, Ausstellung ab So, 10.10., Mi–So, 17–20 Uhr, Eintritt frei

Heidi, Heidi: Eine Berg-und-Tal-Geschichte – frei nach Johanna Spyri – mit Tannenrauschen und Alpenglühn, Alm-Öhis und Großmüttern, falschen Tanten und bösen Gouvernanten, aufgeführt von Kirschkern Compes & Co. Für Kinder ab 5 und erwachsene Alpen-Fans.

Fundus Theater, Hasselbrookstraße 25, Premiere heute, 18 Uhr, weitere Aufführungen am Sa und So, jeweils 16 Uhr, Tickets ab 11,50 Euro

Hamburger Schnack

Unterhaltung mit einer Kollegin über Beziehungen und Ähnliches. Ich: »Ich merke das schon, dass viele Männer Ende 20 vergeben oder sogar verheiratet sind oder Kinder haben. Wobei, mit Anfang 30 lassen sich ja die ersten schon wieder scheiden.« Kollegin: »Ja, mit Mitte/Ende 30 kommen die Gebrauchten wieder auf den Markt.« Gehört von Wiebke Neelsen

Meine Stadt



Höchst wirksame Taubenabwehr am Intercity Hotel © Uwe Renners

