wenn es einfach wäre, wäre es ja einfach. Mit diesem Satz endet ein Text, den ich Ihnen heute sehr empfehlen möchte. Verfasst hat ihn meine Kollegin Wenke Husmann. Sie hat, vor einigen Monaten schon, den Regisseur Christian Schwochow am Filmset auf Nordstrand bei Husum besucht, wo er mit Schauspielern wie Tobias Moretti, Ulrich Noethen und Johanna Wokalek drehte. Und wenn ich Ihnen jetzt den Titel des Films nenne, werden Sie sofort wissen, warum ich Ihnen dies alles erzähle: Es handelt sich um "Deutschstunde", die Verfilmung des Romans von Siegfried Lenz, eines der großen Hamburger Klassiker, erschienen bei Hoffmann und Campe im Harvestehuder Weg. Sie erinnern sich sicher: Die Geschichte mit dem Maler, der von den Nazis ein Berufsverbot verhängt bekommt und ungerührt weitermalt. Wobei der Nazi, der für die Verbotsvollstreckung zuständig ist, sein alter Schulfreund ist, der nur seine Pflicht zu tun vorgibt.

Der Film, der diese Geschichte jetzt wieder in unsere Gegenwart holt (und dies ist, wie Wenke Husmann schreibt, offenbar beeindruckend gut gelungen), läuft ab Donnerstag im Kino. Den Text der Kollegin mag ich vor allem, weil er immer wieder durchschimmern lässt, wie viel die Geschichte von damals mit uns heute zu tun hat und wie kompliziert es sein kann, das Richtige zu tun. Ich habe ihn gelesen, nachdem ich gestern Mittag an einer Kundgebung am Rödingsmarkt vorbeikam, bei der ziemlich üble Parolen verbreitet (und zum Glück von den Teilnehmern einer stattlichen Gegendemo niedergebrüllt) worden sind. Dann, schlecht gelaunt zurück in der Redaktion, las ich einen Bericht über den Parteitag der Hamburger AfD. Und da dachte ich: Lesen Sie, wenn Sie mögen, mal lieber den Text über die "Deutschstunde".

Ich wünsche Ihnen einen schönen – und möglichst einfachen – Start in die Woche!

Aktuelles

Parteitags-Wochenende: Katharina Fegebank sagt Peter Tschentscher den Kampf an

Knapp fünf Monate bleiben noch bis zur Bürgerschaftswahl; für die rot-grüne Koalition im Rathaus dürften es kontroverse Wochen werden: Katharina Fegebank, Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin, hat auf dem Landesparteitag der Grünen am Wochenende angekündigt, als Bürgermeisterkandidatin gegen Amtsinhaber Peter Tschentscher (SPD) anzutreten. Bislang war Fegebank vom Parteivorstand zwar als Spitzenkandidatin, aber nicht explizit als Bürgermeisterkandidatin nominiert. Sie habe lange darüber nachgedacht, "ob wir diesen Anspruch wirklich offen formulieren sollten", sagte Fegebank. "Aber wie wollen wir die Hamburgerinnen und Hamburger davon überzeugen, dass sie noch mutiger werden sollen, wenn wir uns selbst nichts zutrauen?" Die Hamburger FDP traf sich am Samstag ebenfalls zum Landesparteitag und wählte ihre Fraktionsvorsitzende in der Bürgerschaft, Anna von Treuenfels-Frowein, zur Spitzenkandidatin. Auch die Hamburger CDU meldete sich am Sonntag zu Wort: Auf einer Konferenz der Unionsverbände in Köln kündigte der Hamburger Spitzenkandidat Marcus Weinberg an, seine Partei für Großstadtbewohner attraktiver machen zu wollen. Die AfD wählte bei ihrem Landesparteitag Dirk Nockemann auf Platz eins der Landesliste, nachdem sich die Partei den Zugang zu ihrem Tagungsort, dem Bürgersaal Wandsbek, gerichtlich erstritten hatte.

Deutsches Hafenmuseum: "Das lange Gerede hat endlich ein Ende"

Nach einer knapp vierjährigen Standortsuche konkretisieren sich die Planungen für das Deutsche Hafenmuseum. Wie Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Freitag mitteilte, wurde die städtische Immobiliengesellschaft Sprinkenhof mit der Bauausführung beauftragt. Der Museumsneubau wird auf dem Grasbrook entstehen, am Südufer der Elbe, wenige Hundert Meter westlich der Elbbrücken. Dort soll auch das Museumsschiff "Peking" dauerhaft festmachen. Als zweiter Standort soll das bestehende Hamburger Hafenmuseum erhalten bleiben und so ausgebaut werden, dass ein ganzjähriger Betrieb möglich ist. Das Konzept muss im Detail noch ausgearbeitet werden, sicher aber ist: Das Museum soll die Geschichte der Globalisierung erzählen. "Es ist ein Geschenk, dass wir jetzt diesen Standort haben", freute sich Ursula Richenberger, Projektleiterin des künftigen Museums. "Das lange Gerede hat endlich ein Ende." Wie die beiden Standorte ineinandergreifen sollen, warum das alles so lange gedauert hat und wann die Hamburger erstmals die "Peking" bestaunen können, lesen Sie hier

In einem Satz

Gegen eine offenbar von Rechtsextremen organisierte Kundgebung mit etwa 60 Teilnehmern am Rödingsmarkt sind am Sonntagmittag knapp 800 Menschen auf die Straße gegangen, Zwischenfälle gab es nicht +++ Schulsenator Ties Rabe (SPD) will die Schulleitungen an 28 Hamburger Schulen verstärken +++ Der Bistrowaggon eines abgestellten Zuges hat am frühen Samstagmorgen auf einem Gelände der Deutschen Bahn in Hamburg-Altona gebrannt, verletzt wurde niemand +++ Von heute an bis zum 1. November will die Stadtreinigung Hamburg geschätzt 650 Altfahrräder aus dem öffentlichen Raum entfernen +++ Der FC St. Pauli hat am Sonntag mit 2:0 gegen den SV Sandhausen gewonnen

Was heute auf der Agenda steht

Um 12 Uhr hissen Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit und Senatskoordinatorin Ingrid Körner am Rathaus die Inklusionsfahne und eröffnen damit die Veranstaltungsreihe "Zeit für Inklusion" +++ Die Arbeitsagentur Hamburg gibt die Arbeitsmarktzahlen für September bekannt +++ Am Abend lädt der chinesische Generalkonsul Du Xiaohui zu einem Empfang zum 70. Jubiläum der Volksrepublik China auf der "MS Koi"

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Grundschullehrerin

Einmal ging es in der Klasse ums Heiraten – ein großes Thema. Ein Kind wollte wissen, ob ich irgendwann vorhabe zu heiraten. Ich meinte dann: "Klar, in ein paar Jahren vielleicht." Da baute sich ein anderes Kind vor mir auf und sagte voller Überzeugung: "Also ich würde nicht heiraten, weil dann kriegt man Kinder – und dann wird es richtig anstrengend!"

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Interview: "In vielen Fällen können wir gar nichts dazu, dass es Verzögerungen gibt"

Jeff Marengwa und Christian Merl sind für die Koordination von Baustellen innerhalb der Stadt und auf den Autobahnen zuständig. Etwa für die Baumaßnahmen auf der Krugkoppelbrücke, über deren zögerliches Fortschreiten Kilian Trotier die Titelgeschichte der aktuellen ZEIT:Hamburg-Ausgabe geschrieben hat. Die ewige Baustelle treibt Anwohner zur Weißglut, etwa Bernd Kroll, der in unserer Freitagsausgabe den Verantwortlichen Schikane vorgeworfen hat. Diese Verantwortlichen sind Marengwa und Merl – und die sagen im Interview mit Kilian Trotier und Frank Drieschner: Von Schikane könne keine Rede sein, allerdings gebe es ein Defizit in der Kommunikation mit den Anwohnern. Und sie sagen auch: Beschwerden wie die von Bernd Kroll stünden symptomatisch für eine Entwicklung in der Gesellschaft. Lesen Sie hier einen Auszug aus dem Interview mit den beiden.

Elbvertiefung: Herr Marengwa, Herr Merl, Sie sind für die Koordination von Baustellen in der Stadt und auf den Autobahnen zuständig. Daran gibt es immer wieder heftige Kritik. Nehmen wir das Beispiel Winterhude. Dort verzögert sich eine Baustelle an der Krugkoppelbrücke bis Ende November, und ab nächsten März wird um die Ecke in der Bellevue die Straße für acht Monate aufgerissen. Muss das sein?

Jeff Marengwa: Die Baustellen in der Stadt sind oftmals Jahre im Voraus geplant. Wenn eine Baustelle wie an der Krugkoppelbrücke länger dauert, müssen wir uns fragen: Greifen wir ein, und verschieben wir die Arbeiten auf der benachbarten Baustelle? In diesem Fall wollten wir während der Arbeiten an der Krugkoppelbrücke die im Osten direkt angrenzende Kreuzung freihalten, darum wurde die zweite Baustelle nicht vorgezogen. Und die Bellevue, in der die zweite Baustelle demnächst kommt, ist eine Nebenstraße. Deshalb halten wir die kurze Abfolge für vertretbar.

Elbvertiefung: In Winterhude gibt es gerade zahlreiche Baustellen auf sehr engem Raum. Können Sie die Autofahrer verstehen, die sich fragen: Was koordinieren die da eigentlich?

Marengwa: Das sieht dort schlecht aus, weil sich die Arbeiten an Krugkoppelbrücke und an der Hudtwalckerstraße verzögert haben. Aber die Erwartungshaltung, mit der wir konfrontiert werden, ist völlig überzogen. Eine gute Baustellenkoordination bedeutet nicht, dass es keine Störungen im Verkehr gibt. Wenn Straßen oder Leitungen marode sind, muss gebaut werden. Die Beschwerden kommen ja auch, wenn das Internet zu lahm ist oder es einen Wasserrohrbruch gibt. Unser Ziel ist es deshalb nicht, so wenige Baustellen wie möglich zu haben, sondern zu erreichen, dass es für alle Verkehrsteilnehmer eine optionale Ausweichroute gibt. Das kann dann aber eine längere Fahrtzeit bedeuten.

Christian Merl: Zum Thema Erwartungshaltung eine kleine Geschichte: Kürzlich bekam ich eine E-Mail von einem Geschäftsführer. Der beschwerte sich bitter, dass wir einen Lärmschutztunnel für die A 7 bauen. Von wegen Lärmschutz, schrieb er – wenn ich mit meinem Cabrio durch den Tunnel fahre, ist es so laut, dass ich mich mit meiner Begleiterin nicht mehr unterhalten kann.

Elbvertiefung: Wie haben Sie reagiert?

Merl: Wir haben ihm erklärt, wo Raststätten und Parkplätze an der A 7 sind, auf denen er sein Verdeck schließen kann.

Marengwa: Es gibt eine Veränderung in der Gesellschaft: weg vom Wir, hin zum Ich. Das kriegen wir jeden Tag mit.

Merl: In vielen Fällen können wir gar nichts dazu, dass es Verzögerungen gibt. Auf der A 7 sind an der Anschlussstelle Stellingen drei Probleme gleichzeitig aufgetreten. Erstens: Eine Leitung, die niemand kannte; da musst du losziehen und den Verantwortlichen finden. Zweitens: Die Stahlindustrie in Deutschland ist dermaßen ausgebucht, dass sie Träger für die Lärmschutzwände nicht rechtzeitig liefern konnte. Drittens: In den Siebzigern wurde in die Übergangskonstruktion zwischen Straße und Brücke eine Art Dichtmasse reingeschmiert, die nicht abgeht. Wir haben mittlerweile drei unterschiedliche Verfahren probiert, um das rauszubekommen. Wir wissen nicht, was das ist, wir wissen nicht mal, ob es giftig ist. Das führt dazu, dass wir vier Wochen im Verzug sind.

Marengwa: Hinzu kommt, dass wir erst seit Anfang des Jahres das politische Mandat haben, wirklich alle Maßnahmen zu koordinieren, auch die der Bezirke. In vielen Fällen sehen wir das Resultat unserer Arbeit noch gar nicht.

Die Fragen stellten Frank Drieschner und Kilian Trotier

Welche zukünftigen Baustellen Marengwa und Merl heute planen und warum die Privatisierung von Wasser-, Gas-, Strom- und Internet-Versorgern ihre Arbeit zusätzlich erschwert, lesen Sie hier in der vollständigen Fassung des Interviews (kostenfrei für Digitalabonnenten).

Neues Musical: Wie gut ist "Pretty Woman" ohne Julia Roberts und Richard Gere?

Eine der populärsten Liebesgeschichten der 1990er-Jahre ist jetzt als Musical im Theater an der Elbe im Hamburger Hafen zu sehen. "Pretty Woman" ist eine moderne Aschenputtel-Version über einen erfolgreichen Geschäftsmann, der sich in eine lebenshungrige Prostituierte verliebt. Im Kino brach diese Geschichte, verfilmt mit Julia Roberts und Richard Gere in den Hauptrollen, seinerzeit alle Rekorde. Jetzt setzt der Musicalkonzern Stage Entertainment darauf, von diesem Erfolg zu profitieren – am Broadway hatte sich der Stoff immerhin auch schon bewährt. "Wer ›Pretty Woman‹ erwartet, bekommt auch ›Pretty Woman‹", hatte Produzent Moritz Scherberich im Vorfeld versprochen. So ganz stimmt das aber nicht. Denn während der Film von Julia Roberts und Richard Gere lebte, spielen die Titelrollen in Hamburg Patricia Meeden und Mark Seibert. Verzichten müssen die "Pretty Woman"-Fans auch auf den Original-Soundtrack mit den Hits von Roy Orbison und dem Song "It Must Have Been Love" von Roxette. Dafür hat der Rockstar Bryan Adams 21 Songs komponiert, eine Mischung aus rockigen Nummern und romantischen Balladen. Für die Premiere wurden die englischen Songs ins Deutsche übersetzt. Wie gut das beim Publikum ankommt, wird sich zeigen. Der Jubel nach der Premiere war – erwartungsgemäß – groß.

Was Sie heute erleben können

Mittagstisch

Fisch im Brötchen Gast, auf ein Brötchen mit Stremellachs deutend: "Bitte einmal mit Hering." – Wirt: "Das ist kein Hering, das ist Lachs." Gast: "Meine ich ja. Also bitte so eine Lachs-Wecke." Wirt: "Das ist keine Wecke, das ist ein Brötchen." Diese hübsche Szene trug sich zu an der Theke des Fischbrötchenstands Brücke 10, gelegen am westlichen Ende der Landungsbrücken. Das nennt man dann wohl Hamburger Kodderschnuut. Der Gast nahm’s mit Humor. Der Tester wählte ebenfalls die "Wecke" mit Stremellachs (7,50 Euro), die rundum prächtig war: ein herrlich knuspriges Brötchen mit einem vorzüglich schmeckenden riesigen Stück gepfeffertem Räucherlachs darin, pur, ohne Remoulade oder Beilagen. So gehört sich das. Das Vergnügen, ein gutes Fischbrötchen auf den Landungsbrücken zu sich zu nehmen, können einem weder die zahlreichen Touristen – und die damit verbundenen Preisaufschläge auf die Brötchen – noch die gelegentlichen Dieselwolken der an- und ablegenden Hafenrundfahrtsboote nehmen. Das muss einfach ab und zu mal sein. Punkt. Brücke 10; St. Pauli, Landungsbrücken, täglich ab 10 Uhr Thomas Worthmann

Verlosung: "Die fremde Tochter"

Nach dem Tod ihrer Mutter zieht die 15-jährige Alma bei ihrem Vater ein. Der lebt inzwischen mit einem Mann zusammen – eine Situation, an die sich die Tochter nicht gewöhnen will. Immer wieder provoziert sie Streit, der auf Dauer die Beziehung der beiden Männer belastet. Der Spielfilm "Eine fremde Tochter" ist nominiert für den Hamburger Produzentenpreis für Deutsche Fernsehproduktionen, der zum Abschluss des Hamburger Filmfests verliehen wird. Wir verlosen zehnmal ein Ticket für die Vorführung am Mittwoch, 2. Oktober, um 18.30 Uhr im Cinemaxx Dammtor. Bitte senden Sie uns bis heute Abend, 18 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff "Eine fremde Tochter" an hamburg@zeit.de. Viel Glück!

Was geht

Klimagipfel: Journalistinnen und Journalisten müssten in Sachen Klimawandel selbst aktiv werden. Oder sollten sie Forschern lieber distanziert auf die Finger schauen? Der Verband der Freischreiber lädt ein zum Klimagipfel: "Der Wandel ist da – Wo steht der unabhängige Journalismus, wenn es buchstäblich um die Zukunft der Welt geht?" Podiumsdiskussion, unter anderem mit Forscher Mojib Latif und Vertreterinnen von "Fridays for Future".

Zentrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit, Raum 022/23, Bundesstraße 53, heute, 19 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung unter hamburg-orga@freischreiber.de

Hummer lesen: Hummer wachsen durch die Häutung ihrer Schale; bis zu zehnmal werfen sie im ersten Lebensjahr ihr Kleid ab. Die Freundschaft zwischen Antonio und Vincenzo folgt einem ähnlichen Muster: Sie wachsen in ihr Leben hinein, probieren Rollen aus, erleben "Hummerjahre". Lesung und Gespräch mit Autor Nicola H. Cosentino und Übersetzerin Ruth Mader-Koltay (deutsch und italienisch).

Bücherhalle Altona, Ottenser Hauptstraße 10, heute, 19–21 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung unter events@iic-hamburg.de

Was bleibt

Legende und Loser: Was Juice Leskinen anpackte, war immer extrem. Der 2006 mit Mitte fünfzig verstorbene Sänger und Schriftsteller schuf moderne Klassiker, die noch heute jeder Finne mitsingen und -sprechen kann. Neben der Bühne jedoch galt er als Kette rauchendes Großmaul, das dem Alkohol verfiel. "The Ragged Life Of Juice Leskinen", Originalfassung mit englischen Untertiteln. Vorführung im Rahmen des Filmfests Hamburg, das noch bis Sonnabend läuft.

CinemaxX 3, Dammtordamm 1, "The Ragged …": heute, 16.15 Uhr und Do, 16.45 Uhr, 6 Euro;

Filmfest bis Sa, ganzes Programm online

Was kommt

Monochrome Muse: Der große Grantler Morrissey liefe vor Neid rot an, wenn er dem Sound von "The Monochrome Set" lauschen müsste – so zumindest munkeln Kritiker. Seit 1978 mischt die englische New-Wave-Band Pop, Ska, Folk und Soul, gilt als wichtiger Impulsgeber von The Smiths, Franz Ferdinand und Belle and Sebastian.

Yoko Club, Valentinskamp 47, Sa, Einlass ab 19 Uhr, 15 Euro

Korrektur

Bei der Ankündigung der Gruppenausstellung "Nackt Akt Fakt" ist uns in der Ausgabe von vergangenem Freitag leider ein Fehler unterlaufen. Die Ausstellung läuft bis zum 10.10. und nicht, wie fälschlich angekündigt, ab dem 10.10. Öffnungszeiten: Mi–So 17–20 Uhr. Bunkerhill Galerie, 5. Stock, Feldstraße 66, Eintritt frei. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Hamburger Schnack

Fußballspiel: St. Pauli gegen HSV. Ich stehe mit meinem dreijährigen Sohn an der Ampel am Neuen Kamp. Eine Schar Polizisten kommen im Dauerlauf auf uns zu. Die Visiere heruntergeklappt, alle in voller Montur. Ich: "Guck mal, Polizisten!" Mein Sohn (fassungslos): "Die sind bei Rot rübergegangen!" Gehört von Leslie Konrad

Meine Stadt

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Wenn Moral nur noch eine Option ist: Der Regisseur Christian Schwochow hat den wohl deutschesten Roman über persönliche Verantwortung verfilmt und nah ins Jetzt geholt. Ein Besuch am Set von "Deutschstunde"

Hafenmuseum eröffnet 2025 am Grasbrook – wenn alles gut geht: Nach jahrelanger Standort-Suche soll das prestigeträchtige Museum am Rand der Hamburger HafenCity entstehen. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten

"Baustellen sind nervig": Jeff Marengwa und Christian Merl müssen dafür sorgen, dass der Verkehr trotzdem fließt. Hier erklären die Koordinatoren, warum das nicht immer klappt (kostenfrei für Digitalabonnenten)

Interview: "Das kann nichts anderes als Schikane sein!"

Die Krugkoppelbrücke an der Hamburger Außenalster ist seit einem Jahr für Autos gesperrt. Jetzt gibt es im Viertel weitere Baustellen. Das nervt die Anwohner gewaltig.

Warum dauert das so ewig?

Die Stadt saniert an der Außenalster eine Brücke und verlegt Fahrradwege auf die Straße. Aktueller Stand der Verzögerung: 13 Monate