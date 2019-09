In der Elbphilharmonie tritt heute Abend eine stattliche Reihe namhafter Künstler auf: Herbert Grönemeyer, Udo Lindenberg, Simply Red, die Pianistin Khatia Buniatishvili, Mark Forster und Lena. Der Anlass: die Verleihung des Deutschen Radiopreises – es ist die zehnte Auflage des Preises, darum fällt die Gala noch ein wenig glanzvoller aus als sonst. Verliehen wird der Preis in zwölf Kategorien, darunter erstmals "Bester Podcast". Allerdings mit einer Einschränkung. Welche das ist, erklärt NDR-Hörfunkdirektor Joachim Knuth, der den Radiopreis vor zehn Jahren mit ins Leben gerufen hat, im Interview.

ZEIT ONLINE: Vor zehn Jahren haben Sie den Deutschen Radiopreis zum ersten Mal verliehen. Woher wussten Sie damals, wie das geht, einen Rundfunkpreis auszuloben?

Joachim Knuth: Wir wussten nicht, wie das geht. Wir hatten erst einmal nur die Idee, und die war zum Glück stärker als die Bedenken, die es gab. Wir wollten einen Preis ausloben, der über die damals gängigen Hörspiel- und Feature-Auszeichnungen hinausgeht und der die Vielfalt des deutschen Alltagsradios prämiert. Und zwar des gesamten deutschen Radios – im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wie im Privatradio.

ZEIT ONLINE: Welche Bedenken gab es?

Knuth: Geht das überhaupt? Können und sollen die Öffentlich-Rechtlichen und die Privaten wirklich zusammenarbeiten? Wie gewährleisten wir die Unabhängigkeit der Jury? Den letzten Punkt halte ich für essenziell. Deshalb arbeiten wir mit der Jury des unabhängigen Grimme-Instituts zusammen. Stellen Sie sich vor, wir würden uns da selbst als Programmdirektorinnen und -direktoren hinsetzen und fragen: So, wer soll's denn diesmal werden?

ZEIT ONLINE: Und die Berührungsängste mit den Privatradios? Wie sind Sie damit umgegangen?

Knuth: Wir haben auf beiden Seiten dafür geworben und gesagt: Schauen wir doch mal, ob das funktioniert. Wichtig war, dass wir früh beschlossen haben, alle unsere wechselseitigen Bedenken und Fragen – was ist die Übertragungstechnik der Zukunft, wer muss sich an welche Regeln halten, wo sind wir wirklich erbitterte Konkurrenz – zurückzustellen. Der Preis dient dem Medium Radio. Er hilft letztlich uns allen.

Joachim Knuth ist seit 2008 Hörfunkdirektor des NDR und ab kommendem Januar Intendant. © NDR /​ Thomas Pritschet

ZEIT ONLINE: In diesem Jahr gibt es den Radiopreis erstmals auch in der Kategorie "Bester Podcast".

Knuth: Was die Zahl der Einreichungen betrifft, waren die Podcasts auch gleich die zweitstärkste Kategorie.

ZEIT ONLINE: Bewerben durfte man sich aber nur mit Formaten, die von einem Radiosender produziert worden sind?

Knuth: Das stimmt. Es ist ja auch der Radiopreis. Allerdings haben wir die Kategorie – anders als die anderen Rubriken – von der linearen Ausstrahlung entkoppelt. Die produzierten Stücke müssen nicht im linearen Programm gelaufen sein. Wenn Sie jetzt fragen, ob diese Einschränkung, die Sie benennen, Bestand hat, wo heute doch auch die ZEIT Podcasts macht …

ZEIT ONLINE: … aber auch beinahe jedes andere Medienhaus, und längst nicht nur die, sondern auch eine Menge private Anbieter, darunter viele sehr gute und erfolgreiche …

Knuth: Wir werden in den nächsten Jahren bewerten müssen, wie wir damit umgehen. In jedem Fall bereichert das Format den Preis. Podcasts haben ja eine andere Narration, eine andere Subjektivität. Letztlich geht es aber auch hier um das, was uns am Herzen liegt: die Grandezza des Hörens.

ZEIT ONLINE: Gibt es Kategorien, die Sie verworfen haben, weil sie nicht wie erhofft funktioniert haben?

Knuth: Wir haben uns vor ein paar Jahren von der Auszeichnung fürs Lebenswerk verabschiedet, das hatte einen eher retrospektiven Verdichtungscharme. Dafür haben wir den "Besten Newcomer" eingeführt, um zu zeigen, dass Radio Zukunft hat.

ZEIT ONLINE: Wie hat sich der Preis über die Jahre entwickelt?

Knuth: Wir wachsen von Jahr zu Jahr, dieses Jahr hatten wir mehr Einreichungen denn je – insgesamt 442. Und mit 154 Sendern haben sich noch einmal mehr als im Vorjahr beworben.

ZEIT ONLINE: Anfänglich fand die Preisverleihung im Schuppen 52 im Hamburger Hafen statt, diesmal sind Sie zum wiederholten Mal in der Elbphilharmonie. Was macht den Unterschied der beiden Örtlichkeiten aus?

Knuth: Der Schuppen hat einen unglaublichen Charme und schafft ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Für unser Jubiläum gehen wir aber noch mal in die Elbphilharmonie. Dort können wir ein Drittel mehr Gäste unterbringen, der Saal schafft eine besondere Konzentration. Ich finde es schön, dass beides im Hafen liegt und diese Weite zur Welt ausstrahlt – das ist eine Analogie zum Radio, die ich sehr mag. Nächstes Jahr gehen wir wieder in den Schuppen.

ZEIT ONLINE: Viele Podcasts sind gerade auch deshalb erfolgreich, weil sie abseitige Themen zulassen, experimentelle Formate, Interviews mit Abschweifungen, sehr lange Erzählstrecken, teils über mehrere Stunden. Alles Dinge, die im normalen Radio nicht ohne Weiteres möglich sind. Denken Sie angesichts dieser Entwicklung manchmal: Das könnte unser eigener Erfolg sein, wenn wir nur offener gewesen wären?

Knuth: Wir profitieren selbst von dieser Entwicklung. Podcast und Radio – das gehört zusammen. Wir produzieren zahlreiche eigene Podcastformate, die oft anders erzählt sind und eine andere Dramaturgie haben als das, was im linearen Programm läuft. Wir platzieren sie so, dass sie vor einer linearen Ausstrahlung schon verfügbar sind. Jeder Podcast kann sich aus meiner Sicht auch im linearen Programm widerspiegeln – manchmal vielleicht nicht in voller Länge, sondern als Stundenformat oder als mehrteilige Reihe.

ZEIT ONLINE: Sie sagen also, der Erfolg von Podcasts wäre im konventionellen Radio selbst nicht machbar gewesen?

Knuth: Podcasts sind ein Angebot für Menschen, die sich ihr Hörerlebnis individuell zusammenstellen. Die Entwicklung ist gar nicht so anders als beim Fernsehen – auch da werden über Mediatheken und Streamingportale ganz neue und anders temperierte Erzählformen möglich. Und ich glaube, Podcasts sind eine Ergänzung, die uns viel mehr nutzt als schadet, weil sie die Lust aufs Hören weckt.

ZEIT ONLINE: Das mag sein, aber selbst wenn der Markt mit dem Angebot mitwächst, haben Ihre Hörer deshalb nicht mehr Zeit – und wer einen Spotify- oder Audible-Podcast hört, hört in der Zeit kein NDR-Format. Macht Ihnen das nicht den Markt kaputt?

Knuth: Das glaube ich nicht. Ich kann Ihnen heute nicht sagen, wie der Markt in fünf Jahren aussieht. Lineares Radio hat den Medienwandel bis heute vergleichsweise gut überstanden. Es gibt Abwanderungstendenzen bei den Unter-30-Jährigen, aber auch hier hören noch knapp zwei von drei lineares Radio. Es stimmt natürlich: Wir müssen dabei sein – mit unseren Erzähltechniken und Produktionsformen, darin sind wir ja Experten. Ich habe nichts dagegen, wenn in einem Podcast jemand "Äh" sagt. Aber ich glaube, am Ende setzt sich Professionalität durch.

ZEIT ONLINE: Nicht wenige Radiostimmen, teils auch sehr prominente, sind schon zu privaten Podcastproduzenten abgewandert. Wie bedrohlich ist die Entwicklung für Sie, wenn Ihnen Ihre besten Köpfe flöten gehen?

Knuth: Eine Bedrohung ist es nicht, das muss man nüchtern sehen. Natürlich haben private Anbieter ganz andere Möglichkeiten, punktuell sehr viel Geld in bestimmte Formate zu investieren. Wir als öffentlich-rechtlicher Sender können das nicht, unser Auftrag ist ein anderer.

ZEIT ONLINE: Wenn Sie keine Angst vor der Konkurrenz haben, könnten Sie die Kategorie "Bester Podcast" beim Radiopreis aber eigentlich für alle Bewerber öffnen – oder?

Knuth: Ja, denkbar. Die neue Kategorie ist für uns eine Annäherung an eine neue Kulturtechnik. Wie gesagt: Wir haben das Format schon vom linearen Programm entkoppelt. Hätten wir sie ganz geöffnet, hätten wir den Radiopreis vom Radio entkoppelt. Und das erschien uns ein zu großer Schritt.

ZEIT ONLINE: Wie viel Radio hören Sie als Hörfunkdirektor selbst?

Knuth: Am Wochenende höre ich zum Vergnügen, wochentags mit großer Professionalität – ziemlich querbeet, unsere eigenen NDR-Programme und die Konkurrenz.

ZEIT ONLINE: Und welche Rolle spielen für Sie Spotify, Audible und vergleichbare Angebote?

Knuth: Ich nutze das sehr selektiv, vor allem zur Zusammenstellung von Musik beim Sport. Manchmal habe ich einen Johann-Sebastian-Bach-Tag. Es ist ziemlich easy, sich auf diese Weise zwei Stunden lang mit Bach zu beschäftigen. Manchmal brauche ich eher Morricone. Und manchmal Hardrock.

ZEIT ONLINE: Die Podcastformate kennen Sie gar nicht?

Knuth: Ich weiß, was da geschieht. Aber ich höre sie nicht durchgängig.