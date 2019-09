Sieben Bände mit Matrikelnummern schlummerten jahrzehntelang im Archiv der Universität Hamburg. Inzwischen finden sich die 35.000 handschriftlichen Einträge online – im digitalen Matrikelportal. Die Dokumentation der Studentendaten beginnt im Gründungsjahr 1919 und reicht bis 1935. Man kann per Mausklick in den alten Matrikelbüchern blättern, gezielt nach bestimmten Personen suchen oder einfach mal schauen, wie viele Studenten mit dem eigenen Nachnamen es in den Anfangszeiten der Uni so gab. Welche Erkenntnisse sich dabei gewinnen lassen und warum es gar nicht so einfach ist, die alten Daten zu übertragen, erklärt Ole Fischer. Der promovierte Historiker leitete bis vor Kurzem das Archiv der Universität Hamburg und hat gemeinsam mit seiner Kollegin Sarah Seibicke das Matrikelportal auf den Weg gebracht.

ZEIT ONLINE: Wer hat eigentlich die Matrikelnummer 1?

Ole Fischer: Die Nummer gibt es gleich mehrfach. Die erste Zeit an der neu gegründeten Universität war noch ziemlich chaotisch. Am Anfang hat jede der vier damaligen Fakultäten eigene Nummern vergeben. Außerdem gibt es neben dem Buch für die Großen Matrikel, in das Vollzeitstudenten eingetragen wurden, das der Kleinen Matrikel. Auch ohne Abitur konnte man so für einen bestimmten Zeitraum an die Uni. Für Studierende aus dem Ausland gab es noch mal ein extra Matrikelbuch. All das führt dazu, dass es nicht nur eine Nummer 1 gab.

Ole Fischer brachte als Leiter des Archivs der Universität Hamburg das Digitalisierungsprojekt auf den Weg. © Uni Hamburg

ZEIT ONLINE: Was erfährt man sonst noch durch das Matrikelportal über die ersten Studierenden an der Uni Hamburg?

Ole Fischer: Wie sie hießen, ab wann sie an welcher Fakultät eingeschrieben waren und natürlich die Matrikelnummer. Wir haben insgesamt 35.000 Einträge von 1919 bis 1935 digitalisiert, darunter mehr als 6.000 Einträge von Frauen. Wir wissen auch, dass die Studierenden damals schon ziemlich wechselfreudig waren. Es gib einige Namen doppelt, weil sich Studierende zuerst in der einen und dann in der anderen Fakultät eingeschrieben haben. Gerade sind wir dabei, auch die Immatrikulationsanträge zu digitalisieren. Da erfährt man noch mehr über die einzelnen Lebenswege.

ZEIT ONLINE: Was zum Beispiel?

Fischer: Die Studenten mussten die Berufe des Vaters und ihrer Großväter angeben, und auch, ob sie zuvor schon an einer anderen Universität eingeschrieben waren – daraus lässt sich vieles ablesen. Zunächst erfassen wir nur die Geburtsdaten und die Geburtsorte. Alles andere lässt sich auf den eingescannten Immatrikulationsanträgen selbst recherchieren. Dazu erreichen uns viele Anfragen, zum Beispiel von Autoren, die an einer Biografie schreiben, aber auch von Privatleuten, die etwas über die Vorfahren herausfinden wollen.

ZEIT ONLINE: Wie lief die Einschreibung an der Uni damals ab?

Fischer: Viele Geschwister kamen offenbar zusammen zur Immatrikulation. Sie stehen hintereinander in den Matrikelbüchern. Auch Frauen haben sich offenbar häufig in Gruppen eingeschrieben. In der ersten Zeit musste viel improvisiert werden. Das lässt sich an den Immatrikulationskarten sehen. Bei manchen Studierenden wurden einfach Karten von anderen Stellen weiter genutzt – da strich jemand "Kolonialinstitut" durch und schrieb "Universität Hamburg" drüber. Gerade aus der Anfangszeit gibt es häufig Angaben, die handschriftlich auf der Rückseite vermerkt sind.

Die "Kleinen Matrikel" der Rechtswissenschaftlichen Fakultät aus dem Sommersemester 1919. © Uni Hamburg

ZEIT ONLINE: Wann kehrte Ordnung in die Matrikelbücher ein?

Fischer: Ab dem Wintersemester 1920/21 lief das Verfahren geregelter ab. Die Fakultäten arbeiteten besser zusammen und vergaben nun universitätsweit fortführende Nummern. Das machte es natürlich auch für uns einfacher.

ZEIT ONLINE: Welche Schwierigkeiten gab es sonst noch bei der Umsetzung des Matrikelportals?

Fischer: Die Handschriften! Die Immatrikulationskarten haben die Studierenden selbst ausgefüllt. Zum Teil stehen wir hier zu dritt über eine Karte gebeugt und rätseln, was draufsteht. Gerade die Namen und Orte sind schwer zu entziffern, weil man einfach auch nicht alles kennt. Einmal stand da als Vorname tatsächlich Schwanette. Darauf muss man erst einmal kommen… Überhaupt müssen alle Angaben von Hand abgetippt werden. Das dauert.

ZEIT ONLINE: Ist das auch der Grund, warum die Datenbank aktuell mit dem Jahr 1935 endet?

Fischer: Nein. Das ist so, weil wir nur bis dahin Matrikelbücher haben. Danach haben die Nationalsozialisten das Verfahren in ganz Deutschland vereinheitlicht. Außerdem hat das auch Datenschutzgründe. Das Archivgesetz lässt eine Benutzung zehn Jahre nach dem Tod einer Person zu – oder 90 Jahre nach der Geburt. In der Zeit bis 1935 bekommen wir da keine Probleme.

Das Matrikelportal der Universität Hamburg findet sich hier.