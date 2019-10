Ich konnte seinen Atem hören. Sein ganzer Körper stand unter Spannung, seinen Kopf mit dem wild lockigen Haarkranz wiegte er hin und her. Sein Platz war in der Reihe vor mir, drei Sitze weiter rechts, aber gefühlt saß er neben mir. Sein Schmerz, sein Aufgebrachtsein sind mir gut im Gedächtnis geblieben.

Das Hamburger Bildungsbürgertum hatte sich an diesem Abend im Januar 1979 in der Kunsthalle eingefunden, um Hitler – ein Film aus Deutschland von Hans-Jürgen Syberberg in Andacht zu feiern. Erhabenheit waberte durch den Saal. Wir, eine Gruppe Studierender, waren mit unserer Dozentin gekommen. Wir hatten uns im Geschichtsseminar über Monate mit dem Überfall auf Polen beschäftigt – mit nachhaltigen Verstörungen. Unmittelbarer Anlass, dem Spektakel beizuwohnen, war die damalige "Hitlermania", über die wir auch viel im Seminar diskutiert hatten.

In der Diskussion nach dem Film meldete er sich dann. Natürlich kannten wir ihn alle: Arie Goral-Sternheim. Er gehörte zum Straßenbild rund um die Uni, im Grindel, und er tauchte oft auch in Veranstaltungen der sozialen Bewegungen auf, wo er so manches Mal nervte. Geboren am 16. Oktober 1909 als Walter Lovis Sternheim, aufgewachsen in Hamburg, 1933 nach Palästina emigriert, war er 1953 nach Hamburg zurückgekehrt. Mit neuem Namen: Arie, der Löwe; Goral, das Schicksal. Bis zu seinem Tod am 23. April 1996 arbeitete er als Künstler, Schriftsteller, Journalist, war Aktivist für Frieden und Umwelt. Vor allem aber war er unermüdlich für die Auseinandersetzung mit der lokalen NS-Geschichte in der Stadt unterwegs.

Was er an jenem Abend in der Kunsthalle genau sagte – davon erinnere ich nur noch diesen einen Satz: "Ich leide gewissermaßen an einem Hitler-Trauma." Wenig später nannte Goral diese mehrtägigen Filmvorführungen in der Kunsthalle "Hitler-Filmfest-Spiele". Er schrieb Briefe an Zeitungen und Institutionen. In einem Flugblatt, vor der Vorführung in Berlin verteilt, hielt er fest: "Hier feiern teutscher Blut- und Boden-Schwulst in der Maskierung einer angeblichen Entlarvung Urständ."

Goral war damals schon der vielleicht bekannteste Unruhestifter gegen das Vergessen in Hamburg. Er blieb in der Stadt seiner Kindheit und Jugend hängen. Der Stadt, in der sein Vater zerbrach, von der aus Hamburger Täter die Mutter deportierten. Und er deckte einige Skandale auf.