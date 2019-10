Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir fragen uns ja oft, was Sie eigentlich tun, während Sie die "Elbvertiefung" lesen. Wir vermuten: Sie warten auf die S-Bahn. Haben gerade den Rechner im Büro hochgefahren. Oder haben gerade erst den Flugmodus Ihres Telefons ausgeschaltet, den Kopf noch in den Kissen, hoffend, dass diese E-Mail erst einmal die einzige des Morgens bleibt.

Falls Sie sich jemals gefragt haben, was wir tun, während Sie lesen: Wir lesen auch. Natürlich nicht die "Elbvertiefung", die kennen wir schon – wir lesen das, was die Kollegen in anderen Redaktionen zum Tage so eingefallen ist. Das ist immer sehr anstrengend, es ist ja kein entspanntes Lesen, eher ein ständiges inneres Lokalderby: Wer war diesmal besser? Manchmal, eher selten, ärgert man sich, weil die anderen mehr wussten. Manchmal hat man auch ein leises Triumphgefühl, weil es umgekehrt war, aber das würden wir natürlich nie zugeben. Dieses Lesen ist aber auch ein schöner Moment. Weil man immer sieht, dass die Kollegen da draußen ihren Job genauso ernst nehmen wie wir unseren und ihn genauso gern machen wie wir.

Deshalb waren wir gestern sehr betroffen, als mitten in unsere Morgenkonferenz die Nachricht auf unseren Telefonen aufleuchtete, dass der Hamburg-Teil der "Welt" demnächst eingestellt wird. Klar, eigentlich ist das unsere direkte Konkurrenz. Aber allein schon, weil wir die Kollegen ja fast jeden Tag treffen, so viele Pressekonferenzen (manche wichtig, andere eher nicht so) nebeneinander bewältigt, so viele Zitate wortgleich in unsere Blöcke geschrieben und auch ein paar endlose Empfänge und Theaterpremieren zusammen durchgestanden haben, finden wir es sehr schade, dass sie bald verschwinden (zumindest teilweise, denn wie zu hören ist, soll der Hamburg-Teil der Sonntagsausgabe durchaus weiter bestehen – aber jetzt Werbung für die Konkurrenz zu machen wäre dann doch ein bisschen viel).

Und damit zum Tagesgeschäft. Eigentlich hatte ich vor, Ihnen an dieser Stelle zu erzählen, dass Hamburg im September der sonnenlichtärmste Fleck in ganz Deutschland war und Schleswig-Holstein das regenreichste Bundesland. Dafür ist nun kein Platz mehr – aber ich bin sicher, das haben Sie ohnehin selbst gemerkt.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag im Trockenen!

Ihr

Florian Zinnecker

Ich wünsche Ihnen einen sc­hönen Tag!

Ihr Florian Zinnecker

Aktuelles

U3-Sanierung verzögert sich – und wird viel umfassender als gedacht

Die Liste der geplanten Bauarbeiten an der U3 wächst. Die Hamburger Hochbahn will im nächsten Jahr auch die Haltestelle Rathaus barrierefrei ausbauen.

Im Zuge der Streckensanierung sollen dazu Tunnel und Trog zwischen Mönckebergstraße und Rödingsmarkt instandgesetzt werden. Der Grund: Die Eichenpfähle, auf denen die Trasse seit 100 Jahren ruht, zerfallen nach und nach. Nun soll die Konstruktion neu gebaut werden. Ein langwieriges Verfahren, weil dafür das Fleet trockengelegt werden muss. Die Hochbahn ist jedoch zuversichtlich, dass sich das im Rahmen der für 14 Monate geplanten Teilsperrung der Linie schaffen lässt, wie Sprecher Christoph Kreyenbaum versichert. Unklar ist lediglich, wann genau die Bauarbeiten beginnen – und ob sie auch den barrierefreien Ausbau der Haltestelle Mönckebergstraße beinhalten werden, über den wir hier berichtet haben. Darüber entscheidet das Oberverwaltungsgericht, nachdem Anlieger gegen die Errichtung von Fahrstühlen vor ihren Geschäften geklagt hatten. Bleibt alles wie geplant, sollen die Bauarbeiten gebündelt im Januar 2021 beginnen. Gibt das Gericht den Klägern recht, will die Hochbahn die übrigen Bauarbeiten schon im September 2020 beginnen. Der barrierefreie Ausbau der Haltestelle Mönckebergstraße wäre dann auf unbestimmte Zeit verschoben.

Annabel Trautwein

In einem Satz

Hapag-Lloyd Cruises will ab Sommer 2020 komplett auf Schweröl als Kraftstoff für seine Kreuzfahrtschiffe verzichten und auf das deutlich teurere Gasöl umsteigen +++ Die Kreuzung zwischen Max-Brauer-Allee und Holstenstraße in Hamburg-Altona wird zwischen 3. und 7. Oktober gesperrt, weil dort neue Rohre für Stromkabel verlegt werden +++ Innensenator Andy Grote will die Deutsche Fußball-Liga (DFL) künftig an den Kosten für zusätzliche Polizeieinsätze bei Risikospielen beteiligen +++ Der Chefredakteur der Zeitschrift "Geo", Christoph Kucklick, wird zum Jahreswechsel neuer Leiter der Henri-Nannen-Schule +++ Hamburg bewirbt sich um die Hockey-Weltmeisterschaft der Damen im Jahr 2022

Künstliche Intelligenz für den Hafen

© Maurizio Gambarini/​dpa

Was kann künstliche Intelligenz – und was nicht? Das zu erforschen und zu erproben wird Aufgabe des neu gegründeten Artificial Intelligence Center Hamburg, kurz Aric, sein. Gestern gab Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) im Rathaus den Startschuss für den Aufbau des Kompetenzzentrums, in dem Wissenschaftler und Wirtschaftsvertreter voneinander lernen und neue Projekte entwickeln sollen. Profitieren sollen von diesen Innovationen etwa Logistikbetriebe, Luftfahrt oder Gesundheitswesen. Vor allem aber soll das Zentrum für künstliche Intelligenz Hamburg einen Standortvorteil verschaffen: Die vor Ort entwickelten Technologien könnten helfen, den Hafenbetrieb effizienter und damit nachhaltiger zu machen, wie Westhagemann versprach. Eröffnet werden soll das Aric laut Plan im November im sogenannten Dockland am Altonaer Fischereihafen.

Annabel Trautwein

Was heute auf der Agenda steht

Airbus stellt in Finkenwerder ein neues Montageverfahren für Flugzeugrümpfe der A320-Familie vor +++ Im Kleinen Saal der Elbphilharmonie wird die Konferenz "City Science Summit" zur Zukunft digitaler Technologien in den Städten eröffnet, die bis Mittwoch dauert +++ Die Firma Fielmann überreicht der Hamburger Polizei 10.000 Reflektoren für Kindergarten- und Grundschulkinder zur Erhöhung der Sichtbarkeit im Straßenverkehr +++ Die Kassenärztliche Vereinigung eröffnet am Mittag eine neue Notfallpraxis am UKE

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Barkeeper in der Schanze

Wenn ein Gast nett ist, einen schönen Abend hat und sich ganz normal und höflich mit mir unterhält, kann es schon mal passieren, dass ich einen Schnaps ausgebe. Aber manche Leute fordern das direkt ein oder betteln regelrecht, dass ich ihnen doch ein Spezialangebot machen könne, weil sie so nett seien. Wenn mir jemand so kommt, gebe ich sicher keinen aus.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Interview: "Die Studierenden waren damals sehr wechselfreudig"

© picture-alliance/​dpa

Sieben Bände mit Matrikelnummern schlummerten jahrzehntelang im Archiv der Universität Hamburg. Inzwischen finden sich die 35.000 handschriftlichen Einträge online – im digitalen Matrikelportal. Die Dokumentation der Studentendaten beginnt im Gründungsjahr 1919 und reicht bis 1935. Welche Erkenntnisse sich daraus gewinnen lassen und warum es gar nicht so einfach ist, die alten Daten zu übertragen, erklärt Ole Fischer. Der promovierte Historiker leitete bis vor Kurzem das Archiv der Universität Hamburg und hat gemeinsam mit seiner Kollegin Sarah Seibicke das Matrikelportal auf den Weg gebracht.

Elbvertiefung: Wer hat eigentlich die Matrikelnummer 1?

Ole Fischer: Die Nummer gibt es gleich mehrfach. Die erste Zeit an der neu gegründeten Universität war noch ziemlich chaotisch. Am Anfang hat jede der vier damaligen Fakultäten eigene Nummern vergeben. Außerdem gibt es neben dem Buch für die Großen Matrikel, in das Vollzeitstudenten eingetragen wurden, das der Kleinen Matrikel. Auch ohne Abitur konnte man so für einen bestimmten Zeitraum an die Uni. Für Studierende aus dem Ausland gab es noch mal ein extra Matrikelbuch. All das führt dazu, dass es nicht nur eine Nummer 1 gab.

Elbvertiefung: Was erfährt man sonst noch durch das Matrikelportal über die ersten Studenten an der Uni Hamburg?

Fischer: Wie sie hießen, ab wann sie an welcher Fakultät eingeschrieben waren und natürlich die Matrikelnummer. Wir haben insgesamt 35.000 Einträge von 1919 bis 1935 digitalisiert, darunter mehr als 6000 Einträge von Frauen. Wir wissen auch, dass die Studierenden damals schon ziemlich wechselfreudig waren. Es gibt einige Namen doppelt, weil sich Studierende zuerst in der einen und dann in der anderen Fakultät eingeschrieben haben.

Elbvertiefung: Wie lief die Einschreibung an der Uni damals ab?

Fischer: Viele Geschwister kamen offenbar zusammen zur Immatrikulation. Sie stehen hintereinander in den Matrikelbüchern. Auch Frauen haben sich offenbar häufig in Gruppen eingeschrieben. In der ersten Zeit musste viel improvisiert werden. Das lässt sich an den Immatrikulationskarten sehen. Bei manchen Studierenden wurden einfach Karten von anderen Stellen weiter genutzt – da strich jemand "Kolonialinstitut" durch und schrieb "Universität Hamburg" drüber. Gerade aus der Anfangszeit gibt es häufig Angaben, die handschriftlich auf der Rückseite vermerkt sind.

Elbvertiefung: Gab es noch andere Schwierigkeiten bei der Digitalisierung?

Fischer: Die Handschriften! Die Immatrikulationskarten haben die Studierenden selbst ausgefüllt. Zum Teil stehen wir hier zu dritt über eine Karte gebeugt und rätseln, was draufsteht. Gerade die Namen und Orte sind schwer zu entziffern, weil man einfach auch nicht alles kennt. Einmal stand da als Vorname tatsächlich Schwanette. Darauf muss man erst einmal kommen ... Überhaupt müssen alle Angaben von Hand abgetippt werden. Das dauert.

Die Fragen stellte Kathrin Fromm

Warum das Matrikelportal nur Einträge bis 1935 beinhaltet, bei welchen Aufgaben das Portal eine besonders große Hilfe ist und was sich mithilfe der Daten so alles über die ersten Studentenjahrgänge herausfinden lässt, erfahren Sie in der ausführlichen Fassung des Gesprächs, das Sie hier auf ZEIT ONLINE lesen können

"Mein Schlüssel zum Werk": Esther Ruelfs, Kuratorin im Museum für Kunst und Gewerbe

© Eva Charlotte Pennink-Boelen, Tennis en zwemmen (Tennis und Schwimmen), 1929\u20131930, aus: Fotoalbum van Eva Pennink met opnames uit de periode 1934\u20131936 (Fotoalbum von Eva Pennink mit Aufnahmen aus den Jahren 1934\u20131936), Silbergelatinepapier, 34,6 x 23,7 cm, Rijksmuseum, Amsterdam, Copyright bei den Erben Eva Charlotte Pennink-Boelen

Welches Werk spricht Kuratoren in ihrer Ausstellung am meisten an? Welches steht stellvertretend für den Fokus der Schau? Ihren "Schlüssel zum Werk" beschreibt Esther Ruelfs, Kuratorin der Ausstellung "Amateurfotografie. Vom Bauhaus zu Instagram"

"Die Amsterdamer Modejournalistin Eva Charlotte Pennink-Boelen war eine herausragende Amateurfotografin. Sie kaufte sich in den 1930er-Jahren eine Leica und ließ sich von dem Avantgardefotografen Erwin Blumenfeld, der ganz in ihrer Nähe ein Lederwarengeschäft betrieb, in die Technik einweihen. Von ihrer Arbeit als Redakteurin beeinflusst, edierte sie ihre eigene Lebensgeschichte, wobei sie die Fotografien ihrer Kinder, Freunde und ihres Alltags oft zu Collagen zusammenmontierte. Das Resultat waren von 1928 bis 1967 achtzehn originelle, manchmal beißend ironische Alben."

Museum für Kunst und Gewerbe, Steintorplatz, 3.10.2019–12.1.2020

Anna Heidelberg-Stein

Was Sie heute erleben können

Kaffeepause

Fantastischer Brownie in Barmbek-Süd Bei einem Spaziergang entdeckten die Wirte Janna und Christian diese Räume, die vorher eine Kneipe beheimatet hatten, und fanden: Hier muss ein Café hinein. Im März dieses Jahres war es dann so weit, das Albatros Café in Barmbek öffnete seine Türen zum ersten Mal. Es hat sich etabliert. Für viele Anwohner ist das kleine Café zu einem festen Anlaufpunkt geworden. Die Atmosphäre ist entspannt-familiär, viele der Gäste sind zu Stammkunden geworden. Bunte Magnetbuchstaben an der Wand erzählen von den Speisen und Getränken, die Kuchen stehen auf der Theke bereit, der Raum mit der großen Fensterfront, Sesseln davor und einer langen grünen Holzbank im Raum und Blümchen auf den Tischen hat einen schönen, sehr eigenen Stil, hausgemacht und bunt und sehr gemütlich. Der gute Kaffee stammt von der Rösterei Onetage. Gebacken wird hier mit Rohrzucker, Dinkelmehl und Bioeiern. Der Apfelkuchen ist gut, fantastisch geradezu der Brownie mit knuspriger Karamelldecke und Walnüssen. Ein bisschen ist es so, als wär das Café immer schon da gewesen. Albatros Café; Barmbek-Süd, Wagnerstraße 5, Di–Sa, 8.30–18, So 10–17 Uhr Elisabeth Knoblauch

Verlosung

Träumer und Suchender – das sind zwei Eigenschaften, die das Allroundtalent Ulrich Tukur beschreiben. Wie sehr diese auf den eng mit Hamburg verbunden Schauspieler zutreffen, wird in dem Dokumentarfilm "Der Schauspieler Ulrich Tukur" behandelt, der beim Filmfest Hamburg gezeigt wird. Die Veranstaltung findet in Anwesenheit des Schauspielers statt. Die Karten für die Verlosung wurden uns von der Deutschen Fernsehlotterie zur Verfügung gestellt, die das Filmfest Hamburg als Hauptpartner mit unterstützt. Die Soziallotterie fördert jedes Jahr Hunderte karitativer Projekte und ermöglicht Menschen zum Filmfest über Vereine wie KulturLeben Hamburg e. V. und Kulturistenhoch2 Zugang zu den Filmen. Wir verlosen 5x 2 Tickets für die Vorführung des Dokumentarfilms über Ulrich Tukur am 4. Oktober ab 21 Uhr im Cinemaxx am Dammtor. Senden Sie uns bis morgen, Mittwoch, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff "Tukur" an hamburg@zeit.de. Viel Glück!

Was geht

Mahnmal: Als Professor Johann Hinrich Claussen begann, über seine Eltern, Groß- und Urgroßeltern zu recherchieren, eröffneten sich ihm "verstörende und beglückende Perspektiven". Sein Fokus lag auf dem christlichen Widerstand gegen den Nationalsozialismus – was geht er heutige Generationen an? "Zwischen Widerstand und Anpassung. Was der Kirchenkampf in der NS-Diktatur mit uns zu tun hat. Eine persönlich-familiengeschichtliche Annäherung."

Mahnmal St. Nikolai, Willy-Brandt-Straße 60, heute, 19 Uhr, Eintritt frei

Was kommt

Tag der Einheit: Zum 29. Mal feiert Deutschland am 3. Oktober den Tag der Deutschen Einheit. Kiel ist dieses Jahr offizielle Gastgeberstadt und damit Austragungsort der Feierlichkeiten: Unter dem Motto "Mut verbindet" präsentieren sich entlang der Kiellinie und des Düsternbrooker Wegs einzelne Bundesländer, zeigen Superkräfte aus Wissenschaft und Kultur bis hin zu regionalen Spezialitäten. Am Ostseekai gestalten Besucher in Planspielen eine eigene Kabinettssitzung, während auf Bühnen ringsum Live-Musik wummert und Talkgäste schnacken. Übrigens: Zeitgleich feiern muslimische Gotteshäuser deutschlandweit den Tag der offenen Moschee, laden dazu ein, auch in diesem Zusammenhang Grenzen im Kopf zu überwinden.

Tag der Deutschen Einheit, verschiedene Orte in Kiel, 2. und 3.10., Programm online;

Tag der offenen Moschee, verschiedene Orte, 3.10., teilnehmende Hamburger Häuser online

Tag der Gaben: Wenn Blumengirlanden die Erntekönigin in Kirchwerder krönen, steht der vermutlich größte Erntedankumzug Norddeutschlands an. Rund 30 Wagen und 60 Gruppen zeigen sich von ihrer herbstlichen Seite, feiern Gottesdienst und Erntedankfest auf der Wiese beim Sülzbrack.

Kirchwerder, 5.–7.10.; Schlagernacht, Sa, 20 Uhr; Gottesdienst Kirche St. Severini, So, 10.30 Uhr; Umzug ab der Kirche über den Alten Elbdeich, So, ab 13.30 Uhr; Bühnenprogramm im Zelt, So, ab 14.30 Uhr

Ferientipps für Ferienkids

Mini: Im Tal der Windmühlen haben die Bewohner das Wünschen verlernt, denn Maschinen gaukeln ihnen auf Knopfdruck perfekte Momente vor. Nur Anna hat sich das Träumen bewahrt, glaubt daran, dass sie einem Riesen seinen Herzenswunsch erfüllen kann: Er möchte fliegen. Aber wie soll das funktionieren? Bilderbuchkino für Kids ab vier Jahren: "Im Garten der Pusteblumen".

Bücherhalle Wandsbek, Wandsbeker Allee 64, Mi, 16 Uhr, Eintritt frei

Medi: Wie schaffen Fernsehleute es, gemalte Figuren auf dem Bildschirm zu bewegen? In der "Trickfilmwerkstatt" lernen Kids zwischen acht und zwölf Jahren genau das. Mithilfe eines Tablets drehen und präsentieren sie eigene Streifen. Mitbringen: "nur" Kreativität und Fantasie.

Bücherhalle Bergedorf, Alte Holstenstraße 18, Fr, 15–18 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung online

MediMaxi I: Salim verliebt sich in das Blumenmädchen Kamala. Mit einem Lächeln, einem Tanz und einer Blume will er ihr Herz gewinnen – so, wie er es aus Bollywood-Filmen kennt. Aber das echte Leben ist kein Kinofilm. Der Animationsstreifen "Bombay Rose" erzählt deshalb kein Märchen von der Liebe, sondern von deren Hindernissen. Originalfassung auf Hindi mit deutschen Untertiteln.

CinemaxX 2, Dammtordamm 1, Do, 17.45 Uhr, 9,50 Euro

MediMaxi II: Fast überall in Deutschland gibt es Wölfe. Kein Wunder: Sie können in einer Nacht 70 Kilometer weit laufen und Flüsse wie die Elbe durchschwimmen. Wie aber leben die intelligenten Raubtiere im Rudel, welche Spuren hinterlassen sie? Entdeckertour: "Wölfe an der Elbe" für Familien mit Kids ab acht Jahren.

Biosphaerium Elbtalaue, Schlossstraße 10, 21354 Bleckede, So, 15–17.30 Uhr, Erwachsene 8 Euro, Kinder 6 Euro

Hamburger Schnack

Die U 21 steht still vor dem Hauptbahnhof. Ein Paar mittleren Alters ist schon aufgestanden, die Frau sichtlich nervös. Plötzlich sagt er: "Nun mach dich doch nicht verrückt! Wir kommen noch früh genug zu spät!" Gehört von Rolf G. Rutter

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

"Die erste Zeit war noch ziemlich chaotisch": Die Universität Hamburg macht ihre Matrikelbücher aus den Anfangsjahren digital zugänglich. Die 35.000 Einträge erzählen viel über das Studentenleben in den Zwanzigerjahren.