"ich sage Dir, am Jungfernstieg zu wohnen und früh bei schönem Sonnenschein die Alster zu sehen mit den vielen Schwänen darauf, das ist ein himmlischer Anblick. Nie sah ich es, ohne den sehnlichsten Wunsch, du möchtest bei mir sein." Raten Sie mal, wer das geschrieben hat. Helmut Schmidt, so viel kann ich sagen, war es nicht. Theodor Fontane? Auch nicht – allerdings wollte ich auf ihn noch zu sprechen kommen, denn über Fontane hat mein Kollege Ijoma Mangold den Feuilleton-Aufmacher der aktuellen ZEIT geschrieben, die wegen des bevorstehenden Feiertags schon heute erscheint. Peter Tschentscher? Wäre möglich, aber der wohnt nicht am Jungfernstieg. Ich sage es Ihnen: Es war Clara Schumann, die wohl berühmteste Pianistin des vorvergangenen Jahrhunderts, deren Konterfei den Hundertmarkschein zierte, als es noch Hundertmarkscheine gab. Sie ist im selben Jahr geboren wie Theodor Fontane, vor haargenau 200 Jahren – und als sie einmal eine Konzertreise nach Hamburg führte, schrieb sie gleich nach der Ankunft die eingangs zitierten Zeilen an ihren Mann Robert (ein sehr bekannter Komponist, was Sie natürlich wissen), verbunden mit der Versicherung, sie wolle ihm mit dem Brief am liebsten "das ganze Hamburg mit seiner schönen Elbe und Seeschiffchen mitschicken". Warum ich Ihnen das erzähle? Weil, erstens, in diesem Newsletter noch von Clara Schumann die Rede sein wird. Und weil mich, zweitens, der Enthusiasmus sehr begeistert, mit der die Pianistin ihrem Mann von Hamburg vorschwärmt – ein Enthusiasmus, der Leuten, die nicht hier leben, ja noch viel leichter fällt als uns. Weil die noch die Alster mit den Schwänen sehen, wenn sie auf den Jungfernstieg schauen, und nicht die bevorstehende Baumaßnahme am Ballindamm. Und weil sie, wenn sie an die Elbphilharmonie denken, sich nicht fragen, wie viele Menschen dort wohl schon die Treppen heruntergefallen sind (so wie die CDU mit einer Kleinen Anfrage in der Bürgerschaft, es sind übrigens 37). So sehr uns solche Details auch am Herzen liegen – fürs Gemüt ist es manchmal sicher die bessere Alternative, aufs Wasser zu schauen und sich über die Schiffchen zu freuen.

Die heutige Elbvertiefung ist die letzte für diese Woche, wir machen eine kleine Feiertags-Pause – und lesen uns, wenn Sie mögen, am Montag wieder. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, und bitte passen Sie auf der Treppe auf

Ihr Florian Zinnecker­

Aktuelles

Nach monatelangem Ärger: Grüne Splittergruppe im Bezirk Mitte tritt aus der Partei aus

Der Konflikt der Grünen in Hamburg-Mitte ist zu Ende: Die Mitglieder der zweiten Grünen-Fraktion im Bezirksparlament haben ihren Austritt aus der Partei erklärt und wollen heute den Medien ihre Gründe darlegen. Zwei Fraktionen in einem Bezirksrat, die einen – angeblich – islamistisch unterwandert, die anderen – angeblich – fremdenfeindlich und rassistisch. Die ZEIT:Hamburg hatte im Sommer über den Streit berichtet und wurde damit selbst zum Gegenstand der Auseinandersetzung. Wir hatten, wie es sich für Journalisten gehört, mit Vertretern beider Seiten gesprochen – die Juristen der Grünen konstruierten daraus einen Vorwurf gegen ihre missliebigen Parteifreunde, um ihren Ausschluss aus der Partei zu begründen: Der Artikel sei "offenkundig auf Basis von Informationen, die die sechs betreffenden Mitglieder dem Autor gegeben haben", geschrieben worden und habe der Partei erheblich geschadet. Ihrem Ausschluss kommen die sechs Abgeordneten nun zuvor. Eine Bilanz des Konflikts lesen Sie hier auf ZEIT ONLINE.

Frank Drieschner

In einem Satz

Während der Herbstferien wird die U1 zwischen Wandsbek-Gartenstadt und Berne gesperrt, außerdem fährt die Bahn im Oktober ohne Halt durch die Haltestelle Lübecker Straße +++ Im Architektenwettbewerb für das neue Kongresshotel im Quartier bei den Hamburger Elbbrücken haben sich die Hamburger Architekten Gerkan, Marg und Partner durchgesetzt, Baubeginn ist im Herbst 2020 +++ Die Stadt Hamburg hat den Erbbaurechtsvertrag mit dem Flughafen um 60 Jahre verlängert, der Airport hat im Gegenzug Strafzahlungen bei zu viel Fluglärm zugestimmt +++ Das Hamburger Studierendenwerk will bis 2030 etwa 2000 neue Wohnheimplätze schaffen.

Der riskante Kurs der Hamburger CDU

© Christian Charisius/​dpa

Der Streit um den Klimawandel verändert auch das politische Klima: Seit Wochen schauen die Hamburger Medien wie gebannt dem zunehmend kritischen Umgang zu, den die rot-grünen Partner im Rathaus untereinander pflegen. Für den dritten Kandidaten, Marcus Weinberg von der CDU, scheinen sich nur wenige zu interessieren. Dabei vertrauten die Hamburger Wählerinnen und Wähler bei der Bundestagswahl 2017 keiner Partei so sehr wie den Konservativen. Aber die sind gerade dabei, sich zur Klimaschutz- und Verkehrswendepartei zu wandeln. Sind die Konservativen eigentlich noch konservativ? Wen sollen die Klimaskeptiker, die Zuwanderungskritiker, die Gutmenschenverächter und Autofreunde in Zukunft wählen? Dieser Frage geht Politikredakteur Frank Drieschner in seinem Porträt der Hamburger CDU auf den Grund – sein Text ist in der aktuellen ZEIT:Hamburg-Ausgabe erschienen, Digitalabonnenten können ihn hier kostenfrei lesen.

Was heute und in den kommenden Tagen auf der Agenda steht

Heute wird die neue Wilhelmsburger Reichsstraße eröffnet, in Vorbereitung auf die Verlegung wird die alte Trasse zwischen Georgswerder und Wilhelmsburg-Süd von Freitag bis Montag komplett gesperrt +++ Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) begrüßt 214 Nachwuchskräfte der Hamburger Verwaltung +++ Am Freitag stellt Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) ein neues Förderprogramm vor, das Bürger, Unternehmen, Vereine und Genossenschaften bei der Anschaffung von Lastenrädern bezuschusst +++ Am Samstag beginnt die Code Week, bei der Kinder und Jugendliche Programmieren lernen können +++ Am Mittag empfängt der HSV die Spielvereinigung Greuther Fürth im Volksparkstadion +++ Der FC St. Pauli ist am Sonntag beim 1. FC Nürnberg zu Gast

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Verkäufer auf dem Fischmarkt

Manchmal stehe ich 15 Stunden am Stück. Viele Kunden denken, das sei furchtbar für die Beine – aber ich glaube, es ist besser, als den ganzen Tag im Bürostuhl zu sitzen. Für Sport zum Ausgleich bin ich nämlich zu faul. Wichtig ist in meinem Job aber gutes Schuhwerk: sehr hochwertige Sport- oder Wanderschuhe. Darauf hat schon mein Vater ein Auge gehabt, als ich noch ein Kind war. Er arbeitete auch auf dem Markt. "Deine Hose kannste auf dem Flohmarkt kaufen", sagte er. Aber die Schuhe mussten immer tipptopp sein.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Hingucker: Museum am Rothenbaum zeigt Kunstschätze der Welt am Jungfernstieg

© Dennis Williamson

Was ist das für eine Gestalt, die hier mit großen Augen in die Welt schaut? Darüber können auch die Ethnologen des Museums am Rothenbaum, die dieses Plakat aufgehängt haben, nur rätseln. Die Künstlerin oder der Künstler hat weder Titel des Werks noch den eigenen Namen hinterlassen. Fest steht aber: Das Gefäß in Form eines tierähnlichen Wesens wurde dereinst von einem Hamburger Kaufmann ausgebuddelt, in Peru, höchstwahrscheinlich illegal. Darauf weist das Museum auf der Rückseite des Plakats hin, das mit vielen anderen die öffentliche Ausstellung "Re-Interpreted" am Jungfernstieg bildet. Kritisch zu hinterfragen, wie Kunstschätze aus fernen Ländern überhaupt hierherkamen, gehört seit der Neuausrichtung des ehemaligen Völkerkundemuseums zum Konzept. Was geblieben ist, ist das Spiel mit der Neugier, die die Objekte aus fernen Kulturen wecken. Das funktioniert auch am Jungfernstieg: Die 16 großformatigen Motive der Ausstellung wirken so stark, dass sie es mühelos mit digitalen Werbetafeln, Schaufenstern und Alsterblick aufnehmen können. Die Ausstellung ist frei zugänglich, kostenlos, nach Einbruch der Dämmerung beleuchtet und noch bis zum 24. Oktober zu sehen.

Annabel Trautwein

Interview: "Wir müssen von Slums lernen"

© Annabel Trautwein

Hamburg wächst, und mit der Stadt wachsen die Herausforderungen der Zukunft. Wie kommen alle sicher durch den Straßenverkehr? Finden wir noch bezahlbare Wohnungen? Und was, wenn der Meeresspiegel steigt und die Deiche nicht hoch genug sind? Wie alle Städte muss sich Hamburg auf Veränderungen einstellen. Helfen sollen dabei digitale Technologien: An der HafenCity Universität (HCU) treffen heute Experten aus Fachwelt, Wirtschaft und Politik mit interessierten Bürgern zusammen, um beim City Science Summit innovative Lösungen für zukünftige Probleme zu diskutieren und zu erproben. Welche Chancen im Umgang mit Big Data und intelligenten Steuerungssystemen liegen und wovor sich die Stadt dabei in Acht nehmen muss, erklärt Professorin Gesa Ziemer von der HCU im Interview.

Elbvertiefung: Das Thema Ihrer Konferenz lautet "Cities without", also "Städte ohne". Was ist damit gemeint?

Gesa Ziemer: Der Titel geht zurück auf die These des Architekten Norman Foster, der sich als Architekt viel mit Slums beschäftigt hat, also mit Quartieren, in denen es kaum Infrastruktur gibt. Da stellen sich die Fragen, die uns beschäftigen, in extremer Form. Wenn es kein funktionierendes Verkehrssystem gibt, was macht man dann, wenn jemand einen Herzinfarkt hat? Norman Foster berichtet von Städten, in denen Drohnen eingesetzt werden, um Medikamente zu den Leuten zu bringen. Über die Drohne kann man per Skype mit dem Arzt kommunizieren, der dann eine Ferndiagnose stellt. Die Grundthese von Fosters Eröffnungsrede ist: Wir müssen uns Slums angucken, um deren Ideen auf unsere Städte zu übertragen – weil wir im Kern ganz ähnliche Probleme haben, wenn auch nicht so drastisch ausgeprägt.

Elbvertiefung: Das klingt fast so, als würde man den Niedergang der Städte erwarten und sich auf das Ergebnis vorbereiten.

Ziemer: So negativ würde ich es nicht ausdrücken, aber es ist immer gut, sich die Entwicklung in Megastädten wie Mumbai, Tokio oder Shanghai anzugucken, wo mehr als zehn Millionen Menschen leben. Wir sind in Europa natürlich weit von diesen Größenordnungen entfernt, in Hamburg sowieso. Wenn wir die Autos aus der Innenstadt schaffen wollen, dann eher aus CO2-Gründen. Aber trotzdem können wir von Megastädten lernen. Nicht nur bei Mobilität, auch beim Thema Bildung: Wie können Kinder unterrichtet werden, wenn es keine Schulen gibt? Welche digitalen Tools kann man für den Fernunterricht entwickeln? Das sind Innovationen, die andernorts aus der Not heraus entstehen. Aber es ist interessant zu schauen, was wir auch bei uns einführen können oder sollten, auch wenn bei uns fast jedes Kind zur Schule geht.

Elbvertiefung: Akut zum Umdenken gezwungen werden wir zurzeit durch den Klimawandel. Wie helfen digitale Technologien dabei, diese Krise abzuwenden?

Ziemer: In den City Science Labs arbeiten wir vor allem mit Daten, die wir zum Beispiel an interaktiven Tischen visualisieren. An diesen sogenannten City-Scopes kann man Zukunftsszenarien der Stadt modellieren. Also: Was würde passieren, wenn wir in einer Stadt wie Hamburg viel mehr Fahrradwege hätten und dafür viel weniger Autostraßen? Wie würde sich das auf unseren CO2-Ausstoß auswirken? Das kann man messen. In dem Sinne machen wir auch Politikberatung und arbeiten viel mit der Verwaltung zusammen. Es wird politisch immer wichtiger, Daten so darzustellen, dass möglichst viele Leute sie verstehen. Das bringt uns zu den Fakten zurück, weg von Populismus und Ideologie. So fällt es leichter, über konkrete Lösungen zu reden.

Die Fragen stellte Annabel Trautwein

Was passieren kann, wenn eine Smart City gehackt wird und was Hamburg tun muss, um die Daten seiner Bürger zu schützen, lesen Sie im vollständigen Interview mit Gesa Ziemer hier auf ZEIT ONLINE.

Das heutige Programm des City Science Summit beginnt um 9.30 Uhr im City Science Lab der HCU, Überseeallee 16. Sämtliche Veranstaltungen sind hier aufgeführt. Die Sprache des internationalen Kongresses ist Englisch.

Ragna Schirmer in der Elbphilharmonie: Das kopierte Konzert

© Maike Helbig

Am 27. März 1878 gab die Starpianistin Clara Schumann in Hamburg ein Konzert. Ihre Kollegin Ragna Schirmer gibt dieses Konzert jetzt noch einmal – anlässlich Clara Schumanns Geburtstag, der sich vor wenigen Tagen zum 200. Mal jährte. Geht das so einfach, ein Konzert zu wiederholen? Jein, sagt Ragna Schirmer im Gespräch mit Florian Zinnecker. Zwar spielt sie auf einem Flügel, der Clara Schumanns Instrument von damals haargenau gleicht. Doch die Gepflogenheiten im Konzertsaal haben sich in den 150 Jahren, die seit Clara Schumanns Gastspiel vergangen sind, deutlich gewandelt – insbesondere die Gewohnheiten und das Zeitempfinden des Publikums. Das Gespräch mit Ragna Schirmer lesen Sie hier auf ZEIT ONLINE. Das Konzert findet am kommenden Freitag, 4. Oktober, um 19.30 Uhr im Kleinen Saal der Elbphilharmonie statt. Und falls Sie keine Karten mehr bekommen, trösten Sie sich: Johannes Brahms hat Clara Schumanns Konzert einst auch verpasst.

Was Sie heute erleben können

Mittagstisch

Anatolische Hausmannskost Manche Neueröffnungen ereignen sich so geräuschlos, dass man sich verwundert die Augen reibt. War hier im Hofweg nicht eben noch ein Friseursalon? Offensichtlich will man den leisen Umbau nun wieder wettmachen: Fahnen wehen am Eingang und laden den Gast zur "opening promo" in das Moami ein. Für 7,99 Euro erhält man hier einen Mittagstisch. Das Brummen einer Vielzahl von Kühlschränken mit Getränken liegt in der Luft, der kleine, nüchtern eingerichtete Laden ist blitzsauber, und hinter dem Tresen steht "Mama", wie sie sich selbst nennt: die Besitzerin. "Moami" ist Kurdisch und bedeutet: meine Mama. Mit anatolischer Hausmannskost – mit italienischen und griechischen Einflüssen, wie sie betont – möchte sie ihre Gäste verwöhnen. Am Tag des Besuchs gab es feine, mit Hackfleisch gefüllte Auberginen mit Reis, der recht vordergründig nach Gemüsebrühe schmeckte. Dazu kam eine herrliche Auswahl an nicht weniger als sieben verschiedenen Beilagen: angemachte Salate, frischer Joghurt und gefülltes Weinblatt. Und auch das hausgemachte (Nachtisch-)Gebäck Karabiye hat überzeugt. Moami; Uhlenhorst, Hofweg 59 , Mittagstisch Mo–Sa, 11–14 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Schwarz-Weiß-Eis: Noch ist die Arktis eines der letzten Naturparadiese der Erde. Doch ihr Eis schmilzt rasant – und das nicht nur als Folge des Klimawandels. Im Vortrag zeigt Lothar Hennemann, wie Ölkonzerne und Anrainerstaaten Gas- und Ölvorkommen auszubeuten suchen, industrielle Fangflotten immer tiefer in arktische Gewässer vordringen. "Die Arktis – drohen schwarze Zeiten für ein weißes Paradies?"

Greenpeace Hamburg, Hongkongstraße 10, heute, 19.30 Uhr, Eintritt frei

Gewinnspiel mit Gitarre: Beim Lieder-Lotto zieht jedes Los einen Preis; Pop-, Rock-, Folk- oder Swing-Songs. Der Zufall entscheidet, welchen Hit die selbst ernannten "Vollblut-Musiker" Sven und Wolfgang als Nächstes anstimmen. Mitsingen erwünscht.

Café Chrysander, Chrysanderstraße 61, heute, 20 Uhr, Spende erbeten

Was kommt

Persische Klassik: Mit klassisch persischer Musik versprühen sie "unausweichliche Nostalgie", beschreiben Kritiker die Werke des Quartetts Midnight Sun. Ihre Texte entstammen persischer Lyrik, Instrumente wie Tombak und Kamancheh erinnern an Tausendundeine Nacht.

Elbphilharmonie, Studio E, Platz der Deutschen Einheit 1, morgen, 19.30 Uhr, ab 25 Euro

Menschliches Kabarett: Warum werden die, denen wir unsere Kinder anvertrauen, schlechter bezahlt als jene, denen wir unser Geld anvertrauen? Und wieso sind wir täglich Konsumenten, User, Migranten, Deutsche – aber immer seltener Mensch? Christoph Sieber will es wissen; Kabarett: "Mensch bleiben".

Alma Hoppes Lustspielhaus, Ludolfstraße 53, morgen, 20 Uhr, ab 21 Euro

Hamburger Schnack

Am Fischstand im Großmarkt. Im Angebot ist Barsch. Kunde zum Verkäufer: "Ich hätt’ gern zweimal Barsch." – "Jo." Während der Fischverkäufer die beiden Fische einpackt, merkt der Kunde an: "Heißt das eigentlich ›Barsche‹, wenn ich zwei will?" Darauf der Verkäufer: "Jo. Nicht ›Bärsche‹. Schon klar, nä?" Gehört von Ute Hauswerth

Meine Stadt

Prima, Ballerina: Immer auf dem Sprung © Horst-Dieter Martinkus

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Im Zweifel gegen die Angeklagten: Die Grünen wollen im Bezirk Mitte zwei Nachwuchspolitiker rauswerfen, weil sie nicht verfassungstreu sein sollen. Das Vorgehen ist rigoros und weckt böse Erinnerungen.

Warum die Hamburger Grünen ein Ausländerproblem haben – eine Analyse von Frank Drieschner.

Die Hamburger Christdemokraten schwenken wieder nach links. Ein riskantes Manöver (kostenfrei für Abonnenten).

"Wir müssen von Slums lernen" – Wie hilft uns digitale Technik, wenn der Meeresspiegel steigt und es eng wird in der Stadt? Professorin Gesa Ziemer erklärt, welche Ideen der City Science Summit liefert.

"Die Zuhörer sind um 19.30 Uhr noch gar nicht richtig da" – Die Pianistin Clara Schumann gab 1878 in Hamburg ein Konzert. Ihre Kollegin Ragna Schirmer gibt dieses Konzert jetzt noch einmal. Geht das so einfach? Ein Interview.