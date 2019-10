Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

jetzt ist schon wieder was passiert. Mit diesem Satz hat der Schriftsteller Wolf Haas, den Sie sicher kennen, einst (fast) jeden seiner Brenner-Krimis eröffnet. Mit dem Satz könnte aber auch ich Tag für Tag diese Zeilen hier beginnen. Das wäre erstens ein Plagiat, zweitens auf Dauer langweilig (anders als bei Wolf Haas, aber das ist eben der Unterschied: Schriftstellerei ist Kunst, dies hier ganz und gar nicht) – aber es wäre jeden Tag aufs Neue wahr. Gestern Nachmittag etwa krachte eine S-Bahn der Linie S1 zwischen Blankenese und Klein Flottbek gegen einen Ast, den vorher der Herbststurm gefällt hatte. Die Feuerwehr musste die Strecke frei sägen, die 60 Passagiere konnten nach einiger Wartezeit im nächsten Bahnhof unverletzt aussteigen. In der Nacht auf Freitag etwa wurde in Marienthal ein Auto aufgebrochen, der Täter allerdings beobachtet und sogleich festgenommen. Und in der Nacht auf Donnerstag lief auf dem Gorch-Fock-Wall eine Fußgängerin beim wilden Überqueren der Straße sehr unglücklich vor ein Taxi (an dieser Stelle, ganz im Ernst: Beste Wünsche und schnelle Genesung!).

Aber was sagt uns das alles? Über diese Frage haben wir hier im Elbvertiefungs-Büro immer wieder diskutiert. Sagt es uns – und vor allem: Ihnen – nicht letztlich nur: Verdammt gefährlich da draußen, und jeden Tag gefährlicher? Und ist dieser Eindruck nicht irreführend und falsch (denn Hamburg gehört nachweislich ja trotz allem zu den sichersten Städten der Welt? Wir haben darum beschlossen, ein Experiment zu wagen – und über Unfälle, Kleindelikte und anderes Unbill nur noch dann zu berichten, wenn ein Ereignis von über den Tag hinausreichender Relevanz ist (wie etwa die Vorfälle auf der Reeperbahn, von denen meine Kollegin Elke Spanner weiter unten schreibt – das waren allerdings auch keine Kleindelikte). Und wenn nicht, dann nicht.

Wenn Sie sich nun sorgen, künftig von uns nicht mehr zuverlässig informiert zu werden, kann ich Ihnen versichern: Nichts wird sich von heute auf morgen ändern, Sie werden nicht merken, dass etwas fehlt. Wir haben das Experiment nämlich schon begonnen – vor etwa zwei Monaten. Und, ganz ehrlich: Haben Sie den Unterschied bemerkt? (Ich verspreche Ihnen aber: Im Zweifel ist uns Ihre Information wichtiger als unser Versuch).

Schreiben Sie uns doch, was Sie von unserer Idee halten! Ich wünsche Ihnen einen guten Wochenstart – und bitte, passen Sie gut auf sich auf!

© Mücahid Güler/​dpa

Nach Transfer von Douglas Santos: Spielervermittler fühlt sich vom HSV geprellt

Genau drei Monate liegt der Tag nun zurück, an dem der Fußballclub Zenit St. Petersburg dem Hamburger SV eine stattliche Summe überwies: Den Transfer des Hamburger Verteidigers Douglas Santos ließ sich der russische Club zwölf Millionen Euro kosten. Eingefädelt hatte den Deal der Berliner Anwalt Marcus Haase – der nun auf sein Geld wartet: Im Auftrag des HSV habe er den Kontakt zum Management des Vereins aufgenommen und die weiteren Schritte veranlasst, sagt Haase gegenüber ZEIT:Hamburg. Die HSV-Verantwortlichen bestreiten dies: Man habe Haase nicht beauftragt, folglich müsse man ihm nun auch keine Provision zahlen. Auf diese, vereinbart waren 1,2 Millionen Euro, wartet Haase seit Juli. Wie genau der HSV auf die Forderung Haases reagiert und warum Douglas Santos zunächst gar nicht wechseln wollte, lesen Sie hier im Bericht unseres Autors Daniel Jovanov.

SPD und Grüne wollen eine verbesserte S-Bahn-Anbindung von und nach Bergedorf und fordern von der Deutschen Bahn den Einsatz von Langzügen auf dieser Strecke +++ Das Filmfest Hamburg, das am Samstag zu Ende ging, lockte in diesem Jahr mit 144 Filmen rund 45.000 Besucher an, 2000 mehr als im Vorjahr +++ In Hamburg-Kirchwerder fand am Sonntag der größte Erntedank-Umzug Norddeutschlands statt, angeführt von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) +++ Mit einem kleinen Bootskorso hat am Samstag die Bürgerinitiative "Dove Elbe retten" für den unveränderten Fortbestand des Flussarms und gegen eine Öffnung an der Tatenberger Schleuse zur Norderelbe protestiert +++ Weil Kohlenstoffdioxid aus einer Getränkeanlage entwich, hat die Feuerwehr am Samstagabend ein Bowling-Center in Barmbek geräumt

© Christian Charisius/​dpa

Mordversuch an Hells-Angels-Anführer steht kurz vor der Aufklärung

Der Prozess um den versuchten Mord an einem Hamburger Anführer der Gang Hells Angels machte vergangene Woche aus einem unglücklichen Grund Schlagzeilen: Ein Formfehler des Vorsitzenden Richters führt wohl dazu, dass der Strafprozess neu aufgerollt werden muss. Die Urteile gegen den Auftraggeber Arasch R. und seine Komplizin Lisa S. sind demnach offenbar ungültig – Arasch R. soll vom Gefängnis aus den Mord am Hells-Angels-Anführer Dariusch F. angeordnet haben, seine Freundin Lisa S. hatte den Schützen zum Millerntorplatz gefahren, wo dieser mehrmals auf den Clan-Boss feuerte. Nur vom Schützen selbst fehlte jede Spur. Bis jetzt: Die Polizei hat nun den mutmaßlichen Täter in Bulgarien aufgespürt und in Hamburg in Untersuchungshaft verbracht – wo, wird streng geheim gehalten, denn der Schütze gilt wegen seiner Tat im Gefängnis als hoch gefährdet. Was der Fahndungserfolg für den Prozess bedeutet, hat unsere Gerichtsreporterin Elke Spanner hier aufgeschrieben.

Im Prozess gegen den 71-jährigen Bankräuber, der bei einem Überfall einem Angestellten in den Bauch geschossen haben soll, wird das Urteil erwartet +++ In der Universität tritt die Deutsche Gesellschaft für Volkskunde zum Kongress "Welt. Wissen.Gestalten" zusammen +++ Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) empfängt den chinesischen Botschafter Wu Ken und dessen iranischen Kollegen Mahmoud Farazandeh zum Antrittsbesuch

Viele Führungen beginnen am Jungfernstieg, oft hab ich Schulklassen. Dann mach ich das meistens so, dass ich deren Kenntnisstand mal ganz unauffällig abfrage: Na, weiß einer von euch, wie viele Einwohner Hamburg hat? Wenn ich 100.000 oder sieben Millionen höre, weiß ich schon mal, dass ich denen nicht mit Heinrich Heine kommen muss und seinen Versen über den Jungfernstieg."

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben.

© Juergen Vollmer/​Popperfoto/​Getty Images

Interview: "Da musst du ordentlich abgehen, zack, zack!"

Seit er sie 1960 als Kunststudent im Kaiserkeller kennengelernt hatte, war der Hamburger Bassist und Grafiker Klaus Voormann einer der besten Freunde der Beatles. Die Zeit mit Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison und John Lennon war eines der schönsten, aber keineswegs das einzig interessante Kapitel im Leben des heute 81-Jährigen. Im Gespräch mit Marc Widmann blickt Voormann in der aktuellen ZEIT:Hamburg-Ausgabe auf sein Leben zurück. Schnell wurde im Gespräch deutlich: Voormann ist niemand, der sich in den Vordergrund drängt. Das erklärt wohl auch, warum sich so viele Stars mit raumgreifendem Ego bis heute in seiner Gegenwart wohlfühlen. Erfolgreich war Voormann aber auch selbst. Lesen Sie hier einen Auszug aus dem Interview.

Elbvertiefung: Herr Voormann, erinnern Sie sich noch gut an Ihre Hamburger Wohnung in der Eimsbütteler Straße?

Klaus Voormann: Aber klar doch! Ich habe bei Astrid Kirchherr gewohnt, meiner damaligen Freundin. Die Wohnung von ihr und ihren Eltern war in der Hausnummer 45a. Oben auf dem Boden unterm Dach hatten die so ’ne kleine Bude, wo ich kampieren konnte. Ich habe ja studiert und hatte nicht viel Gepäck oder große Möbelstücke.

Elbvertiefung: Nachdem Sie die Beatles im Kaiserkeller kennengelernt hatten, haben Sie die Gruppe oft mit in die Wohnung gebracht.

Voormann: Ja, richtig. Die Beatles hatten 1960 in Hamburg niemanden, keine Tante, keinen Bruder, keine Betreuung, nichts, die waren auf sich allein gestellt. Und das haben die Clubbesitzer ausgenutzt und sie in irgendwelche Besenkammern gesteckt, wo das Wasser beinah die Wände runterlief und es kein Fenster gab.

Elbvertiefung: Die Wohnung war eine Art Refugium?

Voormann: Das war Durchatmen, mal in die Badewanne, mal die Haare richtig waschen, mal richtig schön essen. Die Mutter von Astrid hat im Vier Jahreszeiten gekocht, eine sehr gute Köchin, die sehr wählerisch war, was sie kauft und was sie kocht, das hat Astrid übernommen. Das fanden die natürlich toll. Da wurde richtig der Tisch gedeckt mit einem Kerzenleuchter und so, da waren die happy. Dadurch hat sich eine Freundschaft entwickelt, ist ja logisch.

Elbvertiefung: Ohne die Freundschaft zu Ihnen und Ihrer Clique von Kunststudenten hätten die Beatles vermutlich irgendwann einen Koller bekommen.

Voormann: Die haben die ganze Nacht gearbeitet. Das waren keine Auftritte im heutigen Sinne, die waren die Tanzband. Da musst du ordentlich abgehen, zack, zack! Das war sehr anstrengend. Und wenn sie ein bisschen runtergekommen waren, fingen sie irgendwann an zu schlafen. Dann sind sie vielleicht um zwei oder drei Uhr nachmittags aufgestanden und rausgegangen, da haben sie rumgehangen. Ich habe mal ein Bild gemalt, Hamburg Doorways, da lungern sie einfach so rum, der eine raucht eine Zigi, der andere guckt so blöde auf die Straße – die wussten nichts mit sich anzufangen. Das hat sich in dem Moment geändert, als sie uns kennengelernt haben.

Die Fragen stellte Marc Widmann

Was Voormann mit den Beatles unternahm, wie er beinahe der fünfte Mann der Band geworden wäre und welche Hamburger Band seine Tochter heute am liebsten hört, lesen Sie in der Langfassung des Gesprächs, das Sie als Digitalabonnent hier kostenlos lesen können.

© Daniel Bockwoldt/​dpa

Hamburg Towers: Erstes Heimspiel in der Bundesliga

Die Stimmung war großartig beim ersten Heimspiel der Hamburg Towers in der Basketball-Bundesliga, das Ergebnis leider wieder ernüchternd: Nach der verheerenden Niederlage beim FC Bayern setzte es am Freitagabend ein 83:104 gegen Weißenfels. Jetzt stecken die Towers als Vorletzter mitten im Abstiegskampf. Coach Mike Taylor sagt zu Recht, es gebe noch viel zu tun. Vor allem mit ihren Distanzwürfen trafen die Wilhelmsburger fast nie, die Weißenfelser dagegen fast nach Belieben. Vermutlich ist das Nervensache. So wie der tragische Moment, als im zweiten Viertel ausgerechnet Riesentalent Justus Hollatz mit zwei misslungenen Freiwürfen die Chance zum Ausgleich vergab. Das Gute: Treffsicherheit kann man üben, Nerven können sich im Lauf einer Saison beruhigen. Und die Fans sind längst erstklassig.

Marc Widmann

Punkrock, Fleisch und Blümchen Was ist das Geheimnis dieser Pommes? Die Bedienung lächelt nur, als sie die Frage hört, und sagt: »Die sind gut, ne?« In der Tat. Herrlich kross und heiß sind sie die perfekte Ergänzung zu dem »Smokey Cheese Burger« vom Mittagsmenü, der mit irischem Cheddar, Tomate, Schmelzzwiebeln, saurer Gurke, Römersalat, hausgemachter Barbecuesoße und Chipotle-Mayo ausgestattet ist und ebenfalls vorzüglich schmeckt. Man ist zu Gast im Grilly Idol, einem seit 2016 existenten Burger-Laden, der abends zur Bar wird – das mit allerlei Flaschen bestückte Regal hinter dem Tresen deutet darauf hin. Geschliffener Betonboden, Holzvertäfelungen, Urban-Art an der Wand bilden mit Kerzen auf den Tischen und frischen Blümchen eine ganz eigene, zugleich gemütliche und coole Atmosphäre, in die auch die am Tag des Besuchs eher funkige Musik gut passte. Mittags stehen sechs Burger (mit Fleisch von »glücklichen, freilaufenden Rindern«) im Menü zur Auswahl (inklusive einer Fritz-Limo für 12 Euro, ohne Getränk für 10 Euro). Und sollte der bekennende Vegetarier Billy Idol einmal reingeschlendert kommen, würde auch er fündig werden: Alle Burger gibt es auch in veggie und vegan mit Blackbean- oder Soja-Pattie. St. Pauli, Grilly Idol – Burgermanufaktur & Bar , Clemens-Schultz-Straße 40 , Mittagstisch Mo–Fr, 12-15 Uhr Elisabeth Knoblauch

Morgens in der S-Bahn Richtung Bergedorf. An jeder Haltestelle die Durchsage: »Bitte treten Sie von den Türen zurück, damit wir weiterfahren können.« Manchmal sogar mehrmals. Bei der fünften Station die Durchsage von dem Fahrer: »Ich werde noch bis 14 Uhr bezahlt. Solange können wir noch das ›Tür auf, Tür zu‹-Spiel weiterspielen.« Gehört von Susanne Hasselmann

Nach dem Regen ... aufgenommen am Schwanenwik © Moritz Behrendt

