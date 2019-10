Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

für einen kurzen Moment war ich nicht sicher, welches Jahr wir haben. Hätte jemand behauptet, wir wären über Nacht wieder in den 90ern gelandet – ich hätte nicht gezweifelt, und damit spiele ich nicht auf den Literaturnobelpreis für Peter Handke an, sondern auf eine Veranstaltung im Elysée-Hotel, ganz in der Nähe des Dammtor-Bahnhofs. Hier treffen sich seit gestern Vertreter großer und kleiner Airlines zu einem Luftverkehrskongress, um über die Potenziale von – ja, tatsächlich – Billigflügen zu sprechen. Künftig könnte es auch Billiglangstreckenflüge geben, ob und in welchem Rahmen das sinnvoll ist, wollen die Airline-Vertreter in Hamburg besprechen.

Ist das nicht interessant? Und das nach all den Monaten, in denen eine immer größer werdende Gruppe sich für die Belange der Umwelt sensibilisiert und – man möchte sagen: endlich – auf das hört, was Wissenschaftler mit durchaus wachsender Vehemenz und Verzweiflung seit Jahrzehnten feststellen und fordern. Man hätte glatt vergessen können, dass es die Billigflieger ja trotzdem noch gibt. Denn es wäre naiv zu glauben, dass – nur weil jetzt viele Leute bemerken, dass Fliegen nicht gut fürs Klima ist – eine ganze Branche kleinlaut verschwindet.

Es gehe den Airlines auch gar nicht nennenswert schlechter, sagt Aage Dünhaupt von der Fluglinie TUIfly, der heute beim Gipfel im Elysée-Hotel sprechen wird; das Interview, das mein Kollege Félice Gritti mit ihm geführt hat, lesen Sie weiter unten. Man muss aber auch nur an einem herkömmlichen Samstagabend eine Runde über den Kiez drehen, um zu sehen, wie heftig die Billigflugbranche floriert – weil die Gäste aus Großbritannien, die hier häufig feiern, ja sicher nicht mit dem Zug gekommen sind. Und wenn sie nicht mehr kämen, käme – auch das gehört zur Wahrheit – auch eine schöne Summe Geld nicht hier an, und Geld wiederum braucht es nicht zu knapp, um beispielsweise Landstromanlagen zu bauen. Es ist kompliziert, auch deshalb, weil einfache Lösungen bekanntlich meistens keine sind. Der TUI-Sprecher geht immerhin schon mal mit gutem Beispiel voran – und kommt zum Luftfahrtgipfel mit dem Zug.

Verspätete Busse und Bahnen: Rot-Grün will Erstattungen vereinfachen

Bei erheblich verspäteten Bussen und Bahnen sollen HVV-Kunden künftig unkomplizierter eine Entschädigung erhalten. Einen entsprechenden Antrag wollen die rot-grünen Regierungsfraktionen in die Bürgerschaft einbringen. Das bisherige Verfahren ist umständlich: Die Entschädigung wird nur in bar ausgezahlt, gegen Vorlage der Fahrkarte in einer Servicestelle. Ab 20 Minuten Verspätung bekommt man dort 50 Prozent seines Fahrpreises zurück, wobei die Gesamtverspätung am Fahrtziel maßgeblich ist – es gibt also auch Geld, wenn die U-Bahn nur drei Minuten zu spät kommt, dadurch aber der Bus verpasst wird und der nächste erst in 20 Minuten kommt. Künftig sollen Fahrgäste die Entschädigungen online oder per HVV-App beantragen können. Das Geld soll der HVV dann nicht mehr bar auszahlen, sondern dem jeweiligen Kundenkonto gutschreiben oder auf ein Bankkonto überweisen. Die Bürgerschaft berät den Antrag in ihrer Sitzung in zwei Wochen.

In Wentorf bei Hamburg ist eine 83 Jahre alte Frau mit ihrem Auto in die Auslage eines Blumengeschäfts gefahren, verletzt wurde niemand +++ Sternekoch Cornelius Speinle will im November das Gourmetrestaurant Lakeside im Luxushotel The Fontenay verlassen; das Restaurant verliert damit seinen "Michelin"-Stern +++ Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will den Bau von Landstromanlagen mit einem Förderprogramm über 140 Millionen Euro ab 2020 bezuschussen

Baustelle auf der Lombardsbrücke beginnt



Genau genommen sind die Arbeiten an der Lombardsbrücke zwischen Binnen- und Außenalster schon seit Jahren im Gange und waren zuletzt nur unterbrochen. Am Montag geht die Brückensanierung in ihre letzte Phase: Für die einjährige Baustelle wird der rechte Fahrstreifen in Richtung Wallringtunnel gesperrt und auf die Gegenfahrbahn verlegt, teilte die Verkehrsbehörde mit. Somit bleiben in beide Richtungen zwei Spuren erhalten. Neben der Krugkoppelbrücke ist damit nun auch noch eine zweite wichtige Alsterüberquerung nur eingeschränkt befahrbar. Bereits 2015 erneuerte die Stadt Teile der Lombardsbrücke und verbreiterte den Rad- und Fußweg auf der Binnenalsterseite. Bis Herbst 2020 folgt nun der Rest: Die Natursteinfassaden, die Balustraden, das Mauerwerk der Schiffsdurchfahrten und die Laternenmasten sollen denkmalgerecht restauriert werden, auf der Außenalsterseite werden zudem die derzeit fehlenden Laternen- und Fahnenmasten wiederhergestellt. Am Ende will die Stadt "ein anspruchsvolles Lichtkonzept" umsetzen. Über die Umstände einer solchen Baumaßnahme und die Schwierigkeiten in der Koordination haben wir in der aktuellen Ausgabe der ZEIT:Hamburg berichtet, unser Interview mit den Verantwortlichen können Sie als Digitalabonnent hier nachlesen.

Heute um 10 Uhr tauft die Weltumseglerin Laura Dekker an der Überseebrücke das Kreuzfahrtschiff Hanseatic Inspiration +++ Um 11 Uhr sprechen die CDU-Politiker Marcus Weinberg und Franziska Hoppermann über das Thema Zusammenhalt +++ Die Elbphilharmonie bekommt um 18 Uhr einen digitalen Info-Tisch, einen Fotoautomaten und ein digitales Gästebuch +++ Am Samstag trifft sich die Arbeitsgemeinschaft der fahrenden Feuerschiffe im Museumshafen Övelgönne +++ Der einstige HSV-Spielmacher Rafael van der Vaart gibt am Sonntag sein Abschiedsspiel

Dorothea Buck, die letzte Überlebende der NS-Psychiatrie, ist tot

Eine "Kämpferin" nennt sie der Hamburger Psychologe Thomas Bock, eine "unermüdliche Aktivistin" die Filmemacherin Alexandra Pohlmeier. Am Mittwoch starb Dorothea Buck, Künstlerin und Kämpferin für eine menschlichere Psychiatrie, im 103. Lebensjahr in einem Hamburger Pflegeheim. Nach einer Psychose als schizophren diagnostiziert, wurde sie 1936 gemäß dem "Erbgesundheitsgesetz" zwangssterilisiert. Die OP-Narbe erklärte man ihr danach als Blinddarmnarbe. Der Eichmann-Prozess brachte ihre Erinnerungen an die NS-Psychiatrie wieder zurück und führte dazu, dass sie ihre künstlerische Karriere beendete, um nur noch gegen die "Sprachlosigkeit" in der Psychiatrie zu kämpfen. Noch mit 100 diktierte sie Briefe an Politiker und empfing jeden Tag Besucher. "Wir haben etwas bewegt, es hat sich was geändert, aber es muss noch viel mehr passieren", sagte sie selbst am Schluss. Einen ausführlichen Nachruf auf die letzte Überlebende der NS-Psychiatrie, die ihr langjähriger Wegbegleiter Thomas Bock bei ihrem letzten Treffen vor zwei Wochen als "uralt, aber schelmisch, müde, aber sehr freundlich, in ihrer inneren Welt und trotzdem zugewandt" erlebte, lesen Sie auf ZEIT ONLINE.





Alltagsreporter: Die Stadtführerin

Man darf nicht voraussetzen, dass alle Leute sich für Hamburg interessieren. Schon gar nicht Schulklassen, die muss man immer erst mal zum Zuhören bekommen. Beispiel Speicherstadt. Da stehen wir dann, und ich sage: "Seit vier Jahren Weltkulturerbe" – interessiert die erst mal gar nicht. Wenn ich aber von den "Pfefferkörnern" spreche, der Kinderdetektivserie aus der Speicherstadt – damit bekomme ich sie. Und dann, wenn ich ihre Aufmerksamkeit erst mal habe, kann ich später auch noch was zum Zollanschluss erzählen.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Derya Yıldırım: "Ich will nicht das Ghettomädchen sein, das es geschafft hat"

Die Musikerin Derya Yıldırım spielt mit ihrer Band Grup Şimşek am Samstagabend beim Jazzhouse Festival im Knust. Yıldırım ist aktuell eine der gefragtesten Musikerinnen aus Hamburg – die 25-Jährige, geboren auf der Veddel, brachte im Mai ihr erstes Album auf den Markt, stand schon mehrere Male auf der Bühne der Elbphilharmonie und freut sich über eine wachsende Zahl an Fans, darunter nicht wenige, die zuvor nur selten Musik mit türkischen Texten, begleitet von der traditionellen Langhalslaute, gehört haben. In den Medien wird Yıldırım immer dann besonders gern gefragt, wenn es um Themen geht, die mit ihrem Migrationshintergrund zu tun haben – ein Wort, das sie aus ganzem Herzen hasst. Und sie wehrt sich dagegen, auf die eine Geschichte reduziert zu werden, als die ihre Biografie immer wieder erzählt wird. "Ich will nicht das Ghettomädchen sein, das es geschafft hat", sagt sie. Wie sie mit der Schublade umgeht, in die sie immer wieder gesteckt wird, und was ihre Musik, über die sie viel lieber reden möchte, vor allem auszeichnet, beschreibt unser Autor Jan Paersch in seinem Porträt auf ZEIT ONLINE, das Sie als Digitalabonnent hier kostenlos lesen können.

"Die Entscheidung liegt beim Kunden"



"Fridays for Future", Klimapaket, Flugscham – und was macht die Luftfahrtbranche? Diskutiert seit gestern in Hamburg, wie man noch mehr Menschen ins Flugzeug bekommt. Genauer: wie sich Langstreckenflüge günstiger anbieten lassen. Bevor der Kongress "Low Cost Long Haul" ("Niedrige Kosten, lange Strecken") heute zu Ende geht, wollten wir eigentlich die Veranstalter fragen, was genau sie sich dabei denken. Eine E-Mail nach Australien – dort hat der Veranstalter seinen Sitz – blieb leider unbeantwortet. Dafür haben wir Aage Dünhaupt ans Telefon bekommen, Pressesprecher von TUIfly in Deutschland und Teilnehmer des Kongresses.

Elbvertiefung: Herr Dünhaupt, Ihr Arbeitgeber sitzt in Hannover. Sie kommen nicht per Flugzeug nach Hamburg, oder?

Dünhaupt: Nein, ich nehme die Bahn. Allerdings aus Düsseldorf, weil ich noch einen anderen Termin habe.

Elbvertiefung: Können Sie es noch empfehlen, innerhalb Deutschlands zu fliegen?

Dünhaupt: Auf jeden Fall, nur muss man sich das eben genau angucken: Es gibt immer noch Strecken in Deutschland, wo das Flugzeug einfach die schnellste Option ist ­– auf anderen Strecken kann man genauso gut die Bahn nehmen. Innereuropäisch oder auf noch längeren Strecken ist natürlich das Flugzeug klar im Vorteil.

Elbvertiefung: Sie sprechen auf einem Kongress, der sich damit beschäftigt, wie die Branche künftig nicht mehr nur Kurzstreckenflüge günstig anbieten kann, sondern jetzt auch noch Langstreckenflüge. Haben Sie keine Angst vor Protesten?

Dünhaupt: Auf so einem Kongress kommen ja ganz verschiedene Unternehmen zusammen. Es gibt da natürlich Fluggesellschaften, die qua ihres Geschäftsmodells Langstreckenflüge zu äußerst günstigen Konditionen anbieten wollen. Und dann gibt es andere Unternehmen wie TUI, wo der Flug nur ein Baustein der gesamten Reise ist. Wir verfolgen kein Low-Cost-Langstreckenmodell und versuchen, das gesamte Urlaubserlebnis so nachhaltig wie möglich zu gestalten.

Elbvertiefung: Inwieweit macht sich die Luftfahrtbranche mitschuldig an der Klimakrise, wenn sie die Kosten für Langstreckenflüge senkt und dadurch noch mehr Leute zum Fliegen bewegt?

Dünhaupt: Die Fluggesellschaften folgen ja meist der Nachfrage ­– und weltweit gibt es halt eine steigende Nachfrage im Flugverkehr. Ich denke, es ist die Verantwortung eines jeden Einzelnen, zu entscheiden, wie er seinen Urlaub antreten will: mit dem Flugzeug, mit der Bahn, mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder auf ganz andere Weise. Wenn die Menschen anders planen, wird der Markt entsprechend reagieren. Die Entscheidung liegt beim Kunden.

Elbvertiefung: Damit machen Sie es sich doch ein bisschen einfach, oder?

Dünhaupt: Natürlich können und müssen wir auch als Airline und Reiseveranstalter etwas tun – und das tun wir auch schon: Wir reduzieren Plastik, wir entwickeln Destinationen, gründen dort soziale Projekte. Wir wollen auch unseren Gästen das Gefühl geben, dass wir ein ehrliches Produkt anbieten.

Elbvertiefung: Wie hat sich die Klima-Diskussion der vergangenen Monate auf Ihre Bilanzen ausgewirkt?

Dünhaupt: Wenn man sich die Verkehrszahlen in Deutschland anschaut, sieht man nach wie vor ein Wachstum im Luftverkehr. Es gibt aber auch andere Märkte wie zum Beispiel Schweden, wo zumindest der inländische Flugverkehr abgenommen hat. Interessant wird sein, ob es dort auch einen Rückgang bei den Langstreckenflügen gibt, gerade jetzt im Winter – eigentlich sind die Skandinavier ja recht reisefreudig, um dem Wetter zu entkommen.

Die Fragen stellte Félice Gritti

Drei Buchempfehlungen fürs Wochenende … Roman Eine junge Frau steht auf dem Dach eines Hauses. Sie wütet und schmeißt mit Gegenständen. Schweigt und hadert mit dem nächsten Schritt. Warum ist sie so verzweifelt? Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz. Schaulustige pöbeln und filmen die Geschehnisse. Einen Tag und eine Nacht lang hält sie die Menschen in Atem und für elf von ihnen verändert sich das Leben. Simone Lappert: Der Sprung. Diogenes Verlag, 22 Euro Sachbuch Die Holocaust-Überlebende Hedi Fried will, dass niemand vergisst, was den Menschen angetan wurde. Präzise, verantwortungsbewusst und voller Hoffnung auf die junge Generation erzählt sie von ihrem Schicksal. Ein kleines kostbares Buch in einer Zeit weltweiter Umbrüche. Hedi Fried: Fragen, die mir zum Holocaust gestellt werden. Dumont Verlag, 18 Euro Jugendbuch Sumo, Walker, Charlie, Johnny J und Jeremy sind die furchtlosen fünf. Sie schrecken vor nichts zurück und halten zusammen wie Pech und Schwefel – ganz besonders, als einer von ihnen in allergrößte Not gerät. Dabei geraten ihre Rettungsideen allerdings völlig außer Kontrolle und stürzen sie in ungeahnte Abenteuer. Anna MacPartlin: Die furchtlosen Fünf. Rowohlt Rotfuchs Verlag, ab 10 Jahre, 16 Euro … ausgewählt von Carola Nikschick; Büchereck , Niendorf-Nord

Was geht

Göteborger Metal: Sie gelten als "Nirvana des Doom", teilten sich die Bühne bereits mit Bands wie Black Label oder Kadavar. Das Dreiergespann Monolord erschafft dabei laut Veranstaltern "eine hypnotische Sound-Wand": Bässe wummern tief im Magen, Gitarrenriffs treiben vor sich her, über allem schwebt Gesang.

Molotow, Nobistor 14, heute, Einlass 18.30 Uhr, 24 Euro

Was bleibt

Bulimie im Bild: Über ein Jahr lang hat Fotografin Mafalda Rakoš elf Männer mit Essstörungen begleitet. Die Fotoausstellung "A Story to Tell – or: Regarding Male* Eating Disorders" zeigt, dass nicht nur Frauen an vermeintlich allgemeingültigen Normen der Gesellschaft leiden.

Kulturetage Altona, Große Bergstraße 160, Ausstellung bis zum 13.10., 10–18 Uhr, Spenden erbeten

Knollenküche: Auf dem Alsterdorfer Markt dreht sich alles um die Knolle: Kartoffelsuppe, Kartoffelpuffer, Kartoffelschalen und Kartoffel-Fondue köcheln auf dem Herd. Per Smoothie-Fahrrad häckseln sich Sportlerinnen und Sportler mit eigener Kraft einen gesunden Drink, während Kids Strohballenburg und Streichelzoo entdecken. Guten Appetit beim traditionellen Erntedankfest mit Kartoffelschmaus!

Alsterdorfer Markt, So, 11–18 Uhr

Comic für Große: Ein wildes Tier beißt eine Frau; wenn Annina Brells zum Zeichenstift greift, zerfließen die Grenzen zwischen den Wesen. Vor ihrer Comiclesung aus "Wolf" führt Karo Kaiser durch die Ausstellung "Von Wölfen und Menschen", anschließend verscheucht ein Umtrunk klamme Gedanken an Werwölfe.

Markk, Rothenbaumchaussee 64, So, 15.30 Uhr, im Museumseintritt enthalten

Im Anflug von München nach Hamburg. Hinter mir ein älteres Ehepaar, braun gebrannt. Er schimpft über das Urlaubswetter. "Diese Hitze, die kann ich einfach nicht mehr ab. Wieso müssen es auch Ende September noch 30 Grad sein, das ist doch nicht normal." Er ventiliert weiter, sie guckt schweigend aus dem Fenster. Wir fliegen jetzt durch eine dicke, graue Wolkendecke. "Wir sind im Anflug auf Hamburg," sagt der Kapitän, "und das Wetter ist leider nicht so schön, leichter Regen, 13 Grad." "Siehst du, Günther, jetzt hast du, was du wolltest," sagt die Frau. "Also das ist jetzt doch auch wieder übertrieben," sagt er. Gehört von Evelyn Holst

