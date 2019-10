Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

in der Nacht zu Sonntag fuhren ein 22-Jähriger in einem BMW X5 und ein 19-Jähriger in einem Audi A6 auf der Sievekingsallee stadteinwärts. Sie fuhren nebeneinander, der BMW links, der Audi rechts, mit einem Tempo, über das die Polizei nur weiß: Es war lebensgefährlich. Der BMW überholte den Audi und wollte auf der rechten Spur einscheren, weil links vor ihm ein weiterer Audi fuhr. Er schaffte das aber nicht, krachte erst gegen den Audi hinter ihm, der sich drehte und in elf geparkte Autos schleuderte, dann gegen den Audi vor ihm und schließlich gegen einen Baum. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts auf ein illegales Autorennen, es gab sechs Schwerverletzte, bei Redaktionsschluss schwebten mehrere Beteiligte in Lebensgefahr.

Am Freitag verlor ein 69-Jähriger auf der Stresemannstraße die Kontrolle über seinen Mercedes, schleuderte auf die Mittelinsel des Kaltenkirchener Platzes, krachte erst gegen eine Ampel, dann gegen eine Laterne und schließlich in den Gegenverkehr. Der Fahrer überlebte den Unfall nicht, die Polizei vermutet ein gesundheitliches Problem als Auslöser.

Am Sonntagmittag schließlich kollidierte ein Mercedes beim Abbiegen auf die Stader Straße in Heimfeld mit einem VW, in dem ein Rollstuhlfahrer saß, der sich verletzte. Wie viele weitere Unfälle es dieses Wochenende gab, lässt sich nicht feststellen, reine Blechschäden erfährt die Polizeipressestelle nicht. So unterschiedlich die Ursachen dieser drei Unfälle auch sind: Bei allen ist es reiner Zufall, dass nicht noch mindestens ein Fußgänger zur falschen Zeit am falschen Ort stand.

Gänzlich verhindern lasse sich so etwas nie, sagt man nach solchen Unfällen gern. Stimmt – aber, und diese Frage meine ich vollkommen ernst: Versuchen wir es denn wirklich? Allein in den vergangenen Wochen und Monaten gab es in Hamburg so viele schwere Unfälle, dass ich sagen muss: Ganz offensichtlich ist das, was wir tun, nicht genug. Falls Sie nun argwöhnen, ich gehörte zu den Leuten, die Autos am liebsten verbieten wollen: Nein, will ich nicht. Aber viel wichtiger als das politische Ziel, dass der Verkehr möglichst überall reibungslos fließen möge, fände ich ja ein anderes: dass man, wenn man aus dem Haus geht, unverletzt zum Ziel kommt. Ist doch so, mögen Sie jetzt entgegnen. Ich bin mir da leider nicht so sicher. Und ich gestehe gerne zu, dass mein Motiv sehr egoistisch ist – es gibt ein paar Menschen, die ich gern noch eine gute Weile unverletzt um mich hätte. Bald sind Bürgerschaftswahlen, die Parteien ziehen mit beeindruckenden Ideen-Konvoluten in den Kampf, man sagt ja immer, man müsse die Sorgen der Bürger ernst nehmen. Hier, bitte sehr, das sind meine. Leben wir nun in einem sicheren Land oder nicht?

Sehen Sie’s mir nach, ich bin gerade wirklich wütend.

Aber da muss doch etwas zu machen sein.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche!

Ihr Florian Zinnecker

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

Aktuelles

© Georg Wendt/​dpa

Polizei: Überwachungskameras verbessern Lage auf dem Hansaplatz spürbar

Seit zweieinhalb Monaten überwacht die Hamburger Polizei den Hansaplatz im Stadtteil St. Georg rund um die Uhr mit 16 Kameras. Eine offizielle Bilanz halten die Beamten noch für verfrüht, eine Tendenz lasse sich aber schon erkennen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presseagentur: Mehrere Anwohner hätten von weniger Glasscherben und nächtlichem Geschrei gesprochen. Die Drogenhändler seien verschwunden, und es gebe deutlich weniger Schlägereien, sagte auch der Vorsitzende des Bürgervereins zu St. Georg, Markus Schreiber. "Plötzlich haben wieder Kinder am Brunnen gespielt." Er gehe aber auch davon aus, dass sich ein Teil der Kriminalität in den Steindamm und die Stralsunder Straße verlagert habe.

In einem Satz

Mehr als 4000 Menschen haben am Samstag gegen Rechtsextremismus sowie gegen die türkische Offensive in Nordsyrien demonstriert, beide Demonstrationen verliefen friedlich +++ SPD und Grüne in Hamburg wollen mit zwei zusätzlichen Planstellen den Zeugenschutz am Landgericht verbessern +++ Die Polizei hat eine Kindesentziehung aus Hamburg in Richtung Russland verhindert – ein Mann hatte versucht, seine elfjährige Tochter in sein Heimatland zu bringen

"Ich habe hier eine geile Zeit gehabt": Rafael van der Vaart sagt in Hamburg dem Fußball Tschüs

© Axel Heimken/​dpa

Vor rund 30.000 Zuschauern beendete der ehemalige HSV-Spieler Rafael van der Vaart am Sonntag im Volksparkstadion seine Profi-Laufbahn. "Ich habe hier eine geile Zeit gehabt. Deshalb war es richtig, in Hamburg mein letztes Spiel zu absolvieren", sagte der 36-Jährige nach dem Abschiedsspiel strahlend. Als HSV-Spieler hatte er in 199 Spielen 66 Tore für den ehemaligen Erstliga-Verein erzielt. Nun standen Weggefährten seiner Stationen bei Ajax Amsterdam, Real Madrid, Tottenham Hotspur und dem HSV auf dem Platz, darunter Khalid Boulahrouz, Daniel van Buyten, Piotr Trochowski, Ailton, Mark van Bommel und Arjen Robben, aufgeteilt auf die Mannschaften "Rafas HSV Stars" und "Rafas All Stars". Van der Vaart spielte in beiden Mannschaften jeweils eine Halbzeit. Am Ende stand es 7:6 für die "All Stars", die zwei Gegentore van der Vaarts kassierten und eines von seinem 13-jährigen Sohn Damian.

Was heute auf der Agenda steht

Um 12 Uhr stellen der CDU-Spitzenkandidat Marcus Weinberg und der Partei-Landesgruppenchef Roland Heintze ihr Programm zur Bürgerschaftswahl vor +++ Bis 16 Uhr müssen Autofahrer am Autobahnkreuz Hamburg-Ost wegen Markierungsarbeiten mit Behinderungen rechnen +++ Das Hamburger Bündnis für Wohnstifte hält um 15.30 Uhr seine Gründungsversammlung ab +++Von heute an wird der Fahrbahnbelag der Schröderstiftstraße zwischen den Kreuzungen Rentzelstraße und Beim Schlump erneuert, die Arbeiten sollen vor allem in den Randzeiten stattfinden

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Barkeeper in der Schanze

Regelmäßig versuchen Leute, ihre Getränke mit in die Bar zu schmuggeln. Ich finde das dreist. Wir nehmen sie ihnen dann entweder weg, oder wir sagen, dass sie die Getränke selbst wegbringen sollen. Die meisten sehen auch direkt ein, dass so etwas nicht cool ist. Es gibt aber auch immer wieder welche, die sich aufregen und sagen: "Ich kann hier trinken, was ich will, das geht dich überhaupt nichts an!" Ich frage dann: "Würdet ihr auch mit einem Döner ins Restaurant spazieren, um ihn dort zu essen?"

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Nach bald 75 Jahren: Prozess gegen Aufseher im KZ Stutthof beginnt

Vor dem Landgericht Hamburg muss sich in dieser Woche der 93-jährige Bruno D. verantworten. In den letzten Monaten des "Dritten Reiches", vom Sommer 1944 bis zum Frühjahr 1945, war Bruno D. Wachmann im Konzentrationslager Stutthof. Er habe als SS-Schütze dabei geholfen, das Vernichtungslager am Laufen zu halten – so lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Zu seinen Aufgaben gehörte es, die Flucht von Häftlingen, Befreiungsversuche, Revolten oder das Hineinschmuggeln von Lebensmitteln zu verhindern. Seit Kriegsende lebte Bruno D. als unbescholtener Bürger in Hamburg; die Ermittlungen gegen ihn haben im Herbst 2016 begonnen. Von Donnerstag an kommt der Greis vor eine Jugendschwurgerichtskammer, weil er zur Tatzeit erst 17 und 18 Jahre alt war. Da der Angeklagte gesundheitlich angeschlagen ist, soll jeder Verhandlungstag maximal zwei Stunden dauern. Bruno D. hat gegenüber den Ermittlern bereits eingeräumt, zur Wachmannschaft in Stutthof gehört zu haben. Es könnte der letzte Prozess gegen einen NS-Täter überhaupt werden, da die Beschuldigten immer älter werden oder längst tot sind. Für die aktuelle Ausgabe der ZEIT:Hamburg hat unser Autor Hauke Friederichs den Fall aufgearbeitet, seinen Text können Sie mit einem ZEIT-Digitalabo hier lesen.

© Daniel Bockwoldt/​dpa

Hagenbeck feiert 40. Geburtstag der Elefantenkuh Yashoda

Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren Schlagzeilen um die Elefantenherde in Hagenbecks Tierpark – zumeist dann, wenn ein Jungtier zur Welt kam oder, was leider ebenso häufig geschah, eines der Tiere starb. Die Elefantenkuh Yashoda stand zuletzt im Fokus der Öffentlichkeit, als der Hamburger Elefantenpfleger Karl Kock sie im Jahr 1990 aus dem Zoo in Mysore, Indien, in den hiesigen Tierpark holte. Yashoda wurde 1979 in Indien wild geboren und wenige Tage nach der Geburt verlassen aufgefunden und in den Zoo von Mysore verbracht – das ist alles, was sich zweifelsfrei über ihre Herkunft in Erfahrung bringen lässt. Drei Jahre vor ihrem Umzug nach Hamburg hatten die Hagenbecks bereits den Bullen Hussein aus Mysore geholt – er ist der Vater von dreien der fünf Nachkommen, die Yashoda zur Welt brachte, starb aber bereits 2012 nach Angaben des Zoos an Herzversagen. Man kann und darf den Umstand, dass Elefanten überhaupt in Zoos leben, durchaus kritisch sehen, am heutigen Tag steht bei Hagenbecks jedenfalls alles im Zeichen des Geburtstags: Der Tierpark lädt für 9 Uhr zum Elefantenfrühstück ein. Die ZEIT:Hamburg-Redaktion sendet herzlichste Glückwünsche.

Was Sie heute erleben können

Mittagstisch

Spannungsbogen zwischen Schanze und St. Pauli "Und könnt‘ ich doch ein Fisch in einer Raki-Flasche sein", steht an der Wand auf Türkisch angeschrieben, es ist ein Zitat des türkischen Dichters Orhan Veli. Um Raki geht es hier im Mr. Kebab ebenso wie um leckeres Essen, der Laden liegt zwischen Schanze und St. Pauli, das Angebot umfasst sowohl Mittagstisch wie Bar und sowohl Dönerbox mit Pommes (6 Euro) wie großartige Zucchinipuffer (7,50 Euro). Auch der kleine Dönerteller (7,50 Euro) mit Kebab, köstlichem Reis, knackigem Salat und erfrischender Soße überzeugt. Hier gefällt nicht nur das Essen, sondern die Leichtigkeit, mit der das Nebeneinander so selbstverständlich zelebriert wird – sinnbildlich dafür steht der St.-Pauli-Fan-Schal, der über dem Lautsprecher hängt, aus dem swingender Jazz klingt. Hier sitzt man an Holztischen, es ist gemütlich, und die Menschen, die hier arbeiten, sind aufmerksam und freundlich; dem Bettler, der reinkommt und Hunger hat, wird Essen gereicht. Ein Miteinander, das man nicht oft in diesem Sinne und auf so feine Art zu sehen bekommt. Mr. Kebab; St. Pauli, Beim Grünen Jäger 1 , Mittagstisch Mo–Fr, 12–15 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Lesen vom Abschied: Trauern Männer anders? Wie begegnen sie dem Abschied? "Männer in Todesnähe – zehn Gespräche am Lebensende" stellt sich dem Thema als dokumentarisches Sachbuch. Psychologin Angela Reschke und Biologe Martin Kreuels begleiten darin Betroffene auf ihrem selbstbestimmten letzten Weg. Lesung im Hospiz.

Hamburger Hospiz, Helenenstraße 12, heute, 18–20 Uhr, Eintritt frei

Was bleibt

Wissen erben: Das Erbe besonders kluger Menschen besteht vor allem aus Wissen. Im 100. Jubiläumsjahr der Hamburger Universität bietet die Ausstellung "Wissen in Kisten" einen Streifzug durch Gelehrtennachlässe; die Bibliothek verspricht "Erwartetes und Unerwartetes, Wissenschafts- und Zeitgeschichte, Persönliches und Institutionelles".

Universitätsbibliothek, Ausstellungsraum, Von-Melle-Park 3, Ausstellung bis zum 5.1.2020, Mo–Fr, 9–24 Uhr, Sa/So, 10–24 Uhr, Eintritt frei

Was kommt

Uni-Krimi: Die Lesungen der letzten Tage des Harbour Front Literatur Festivals sind fast ausgebucht; für Jussi Adler-Olsens "Ein neuer Fall für Carl Mørck und Sonderdezernat Q" aber gibt es noch Karten. Der Thriller ist topaktuell, dreht er sich doch um Geflüchtete, Mord und Rache.

Audimax der Universität, Von-Melle-Park 4, morgen, 20 Uhr, 16 Euro

Fliehend schwimmen: Manch Deutscher müsste heutige "Bootsflüchtlinge" aus eigener Erfahrung gut verstehen. Immerhin gab es einst eine innerdeutsche Flucht übers Meer, bei der Menschen über die Ostsee aus der DDR zu entkommen suchten. Podiumsdiskussion mit Zeitzeugen und Dokumentarfilm zum 30. Jubiläum des Mauerfalls: "Volles Risiko: Die Flucht aus der DDR über die Ostsee".

Maritimes Museum, Koreastraße 1, Do, 18.30 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung unter a.moritz@imm-hamburg.de

Hamburger Schnack

Nach einem schweren Bandscheibenvorfall und langer Reha-Phase fragt Sohn Jakob, 4 Jahre alt: "Und, Mama? Wirbelt deine Wirbelsäule jetzt wieder im Körper herum?" Gehört von Annette Halstrick

Meine Stadt

Morgenstimmung am Anleger Teufelsbrück. © Sarah Wilke

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Er stand auf dem Turm – Bruno D. war SS-Wachmann im KZ Stutthof. Mit 93 Jahren muss er sich jetzt dafür verantworten. Vor einem Jugendgericht.