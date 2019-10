Annika Lasarzik © Melina Mörsdorf

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich habe eine Weile darüber nachgedacht, mit welchen Worten ich Sie heute begrüße. Denn das Thema, um das es nun gehen soll, ist kein leichtes. Keines, das sich mal eben zwischen Franzbrötchen und Milchkaffee verdauen ließe, keines, bei dem sich hier und da ein ironischer Schlenker anbieten würde. Aber vielleicht liegt gerade darin der Fehler. Dass ich etwas über den Tod schreiben möchte und, kaum steht die Idee, denke: "Uff, nee, das zieht nur runter. In einem Newsletter, so früh am Morgen! Das passt nicht."

Dabei verdrängen wir den Gedanken an die eigene Vergänglichkeit ohnehin ständig, das ist zumindest mein Eindruck. "Heute lieber nicht ans Ende denken – ist ja noch so lange hin": Wer so denkt, unterliegt einer mindestens fragwürdigen Logik, die sich allerdings auch sehr gut beim Thema Altersvorsorge anwenden lässt, wie eine Umfrage in meinem Freundeskreis ergeben hat. Nun findet noch bis Sonntag die Hamburger Hospizwoche statt. Über 80 Veranstaltungen stehen auf dem Programm, die Hospize geben Einblicke in die Arbeit, Angehörige tauschen sich aus zu Fragen wie: "Was passiert mit Mama im Heim?" Und in einer Ausstellung erzählen Menschen, die dem Tod gegenüberstehen oder ihm nur knapp entronnen sind, wie es sich anfühlt, wenn das Lebensende naht. Darüber habe ich mit dem Initiator Andreas Heinecke gesprochen, das Interview finden Sie weiter unten. Heinecke, der sich drei Jahre lang intensiv mit den Themen Tod und Sterben befasst hat, strahlt übrigens eine große Lebensfreude aus. Mich hat das Gespräch jedenfalls nicht runtergezogen, eher motiviert. Vielleicht geht es Ihnen bei der Lektüre ja ähnlich.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihre Annika Lasarzik

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Aktuelles

© Andreas Arnold/​dpa

Stanišićs "Herkunft" ist bester Roman des Jahres

Saša Stanišić hat für seinen Roman "Herkunft" den Deutschen Buchpreis 2019 erhalten. Der Preis gilt als wichtigste Auszeichnung für deutschsprachige Romane. "Saša Stanišić ist ein so guter Erzähler, dass er sogar dem Erzählen misstraut. Unter jedem Satz dieses Romans wartet die unverfügbare Herkunft, die gleichzeitig der Antrieb des Erzählens ist. Verfügbar wird sie nur als Fragment, als Fiktion und als Spiel mit den Möglichkeiten der Geschichte", begründete die Jury ihre Entscheidung. Stanišić, der in Bosnien geboren wurde, 1992 nach Deutschland flüchtete und heute in Hamburg lebt, zeichnet in dem Roman seine eigene Familiengeschichte nach. Er erzählt von seinen Erinnerungen an die Flucht vor dem Bürgerkrieg und vom Ankommen in Deutschland.

Mehr Rechte für den Verfassungsschutz

© Regina Wank/​dpa

Der rot-grüne Senat will die Befugnisse des Hamburger Verfassungsschutzes ausweiten. Wie aus einem aktuellen Gesetzentwurf hervorgeht, darf die Behörde Informationen künftig auch an private und öffentliche Stellen weitergeben und Minderjährige ab einem Alter von zwölf Jahren beobachten – beides jedoch nur in Ausnahmefällen. Zudem soll jeder angehende Polizist vom Verfassungsschutz überprüft werden. "Wir erhöhen damit die Handlungsfähigkeit des Verfassungsschutzes, insbesondere im Bereich der Extremismusabwehr", sagte Innensenator Andy Grote (SPD). Die Gesetzesnovelle betrifft auch den Umgang mit Familien von IS-Rückkehrern: Künftig soll der Verfassungsschutz das Jugendamt informieren dürfen, falls sich Kinder unter extremistischem Einfluss befinden und das Kindeswohl gefährdet scheint. Auch die Unterwanderung von Sportvereinen durch Islamisten oder Rechtsextreme soll erschwert werden. Wenn ein Jugendtrainer seine Schützlinge zu indoktrinieren versucht, darf der Verfassungsschutz den Verein in Zukunft darüber informieren. Die Überprüfung angehender Polizisten ist laut Innenbehörde eine Reaktion auf Fälle wie den "Nordkreuz"-Komplex, die gezeigt hätten, dass "auch die Polizei nicht immun gegen extremistische Bestrebungen" sei. Die Bürgerschaft soll noch in diesem Jahr über den Gesetzentwurf beraten.

Félice Gritti

In einem Satz

Nach dem schweren Unfall bei einem illegalen Autorennen in Horn schweben zwei der sechs Verletzten weiterhin in Lebensgefahr, wie die Polizei gestern mitteilte +++ Der FC St. Pauli hat seinen Spieler Cenk Şahin mit sofortiger Wirkung vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt, nachdem er am vergangenen Freitag auf Instagram die Syrien-Offensive der Türkei begrüßt hatte +++ Tierschützer von "Soko Tierschutz" und "Cruelty Free International" erheben schwere Misshandlungsvorwürfe gegen ein Tierversuchslabor in Neu Wulmstorf, in dem ein Aktivist mehrere Monate verdeckt gearbeitet haben soll +++ Wegen technischer Umstellungsarbeiten bleiben alle Hamburger Kundenzentren am kommenden Montag geschlossen

Vorerst doch keine Baustelle auf der Lombardsbrücke

Eigentlich hätten die Arbeiten gestern beginnen sollen, nun verzögert sich die Sanierung der Lombardsbrücke um mehrere Wochen: Für die einjährige Baustelle hätte am Samstag eine Spur in Richtung Wallringtunnel gesperrt werden sollen, doch dann sagte die damit beauftragte Verkehrsabsicherungsfirma am Freitagnachmittag kurzfristig ab. Begründung: fehlende Kapazitäten. Die Verkehrsbehörde rechnet nun mit einem Baustart innerhalb der nächsten drei Wochen. Das Ganze sei ein wenig so, als würde man einen Klempner nach Hause bestellen und dieser sage kurz vorher ab, erklärte ein Sprecher. Sollten durch die Verzögerung Kosten entstehen, müsse der Verkehrsabsicherer diese tragen, das sei vertraglich festgelegt. Die Stadt will die Lombardsbrücke bis Herbst 2020 denkmalgerecht restaurieren. Geplant ist eine Erneuerung der Natursteinfassaden, der Balustraden, der Schiffsdurchfahrten und der Laternen- und Fahnenmasten. Der Verkehr soll während der Bauarbeiten weiter in beide Richtungen fließen können – auch wenn die eine Spur doch noch gesperrt wird.

Félice Gritti

Was heute auf der Agenda steht

Um 11 Uhr wird im Alsterpavillon Alex ein neuer Alster-Ehren-Schleusenwärter gekürt; seit 1981 vergibt ein Komitee den Preis an Persönlichkeiten, die "das Ansehen der Freien und Hansestadt Hamburg in aller Welt gemehrt haben" +++ Die Initiative ArbeiterKind.de, die den Anteil von Nicht-Akademikerkindern an den Hochschulen erhöhen will, eröffnet um 12.30 ihr erstes Hamburger Regionalbüro an der HAW

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Grundschullehrerin

Neulich waren wir in der Bücherhalle. Die Kinder waren ganz ehrfürchtig, weil ich ihnen vorher die Regeln erklärt hatte: ganz leise sein, nur flüstern, nicht essen und so weiter. Weil es so ein ruhiger, großer Raum war, waren alle ein wenig eingeschüchtert und haben sich richtig angestrengt. Dann aber kamen ein paar der Kinder ganz entsetzt zu mir gelaufen – weil sie gesehen hatten, wie ein Mann etwas aß. "Aber du hast doch gesagt, man darf hier nicht essen!" Sie waren wie kleine Regelwächter.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Wie die CDU in den Wahlkampf grätscht

© Markus Scholz/​dpa

Der Mann hat Stil: Die Reeperbahn mit all ihrem Glitter, und Marcus Weinberg, CDU-Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl, sitzt in einem Siebzigerjahre-Möbelstück in jenem Orange, das die CDU zu wählen pflegt, wenn sie sich als moderne Großstadtpartei präsentieren möchte. Als Weinberg gestern das Wahlprogramm in einem Coworking-Space auf St. Pauli vorstellt, läuft hinter ihm auf zwei Bildschirmen ein Video, das ihn als Mittelfeldspieler des FC Bundestag zeigt, wie er einem Gegenspieler den Ball weggrätscht und noch im Liegen weiterspielt. Mehr kann man aus der Rolle des Underdogs in diesem Wahlkampf kaum machen. In der Sache verspricht Weinberg erhebliche Ausgaben, um den ÖPNV kostengünstig zu machen, ein 365-Euro-Ticket für Schüler, Studenten und Rentner sofort und für alle Übrigen im Lauf der nächsten Legislatur. Für die bessere Hälfte der Stadt gibt es auch ein Wahlversprechen, die CDU will die Grunderwerbsteuer senken. Das Geld für diese Pläne soll teilweise vom Bund kommen, Stichwort Klimapolitik, und sich teilweise in den Schattenhaushalten des Landes verbergen. Das muss man nicht überzeugend finden, aber zurück bleibt vor allem das Bild von Weinberg bei gleich zwei gekonnten Einsätzen: als Fußballer und als Wahlkämpfer. Eine Analyse der CDU-Strategie – und der damit verbundenen Risiken – aus der aktuellen ZEIT:Hamburg lesen Sie als Digitalabonnent kostenfrei hier.

ein Kommentar von Frank Drieschner

CleverShuttle zieht sich aus Hamburg zurück

© Christian Charisius/​dpa

Car-Sharing, Ride-Sharing, Bike-Sharing, dazu noch Taxis, der HVV und die umstrittenen E-Scooter – auf Hamburgs Straßen wimmelt es von Mobilitätsanbietern. Nun hat der Wettbewerb ein erstes Opfer gefordert: Gestern Morgen um sieben Uhr hat der Fahrdienst CleverShuttle sein Geschäft in Hamburg eingestellt. In der Stadt herrsche ein aggressiver Preiskampf, sagte ein Sprecher gegenüber der Elbvertiefung. Für die rund 220 betroffenen Mitarbeiter sollen nun neue Jobs gefunden werden, unter anderem bei der Deutschen Bahn, die zu 80 Prozent an CleverShuttle beteiligt ist. Auch in Stuttgart und Frankfurt stellte das Unternehmen sein Angebot ein, dort sind weitere 100 Jobs in Gefahr. In fünf weiteren Städten, darunter Berlin und München, bleibt das Unternehmen aktiv, zudem will es nach Nordrhein-Westfalen expandieren. Der Fahrdienst verfolgt das gleiche Geschäftsmodell wie Moia: Beim sogenannten Ride-Sharing werden mehrere Fahrgäste mit ähnlichem Ziel auf der Strecke eingesammelt und teilen sich die Fahrt. Die CleverShuttle-Flotte besteht aus Elektro- und Wasserstoffautos. Woher die ganzen neuen Verkehrsmittel plötzlich kommen und warum sie bislang keine Verkehrsprobleme lösen, hat Frank Drieschner bereits für die Septemberausgabe der ZEIT:Hamburg aufgeschrieben. Sie finden seinen Text hier.

Félice Gritti

"Kurz vor dem Tod kommt der große Lebenshunger"

© Jan-Philipp Strobel/​dpa

Wenn wir an den Tod denken, sind es die ganz großen Fragen, die uns bewegen: Wie fühlt es sich an zu sterben? Und was kommt danach? In der Ausstellung "Dialog mit dem Ende" im Leuchtfeuer Lotsenhaus in Altona können in diesen Tagen zwar nicht alle Mysterien gelüftet werden. Dafür kommen die Besucher mit Todkranken ins Gespräch, die in ihrer letzten Lebensphase eine besondere Aufgabe bekommen: Sie teilen ihre Erfahrungen – und holen den Tod aus der Tabuzone.

Elbvertiefung: Eine Ausstellung über Sterben und Tod – das klingt erst einmal recht düster. Was erwartet die Besucher im Lotsenhaus?

Andreas Heinecke: Ach, wir sind hier nicht bei "Körperwelten". Sie werden bei uns keine konservierten Körper und keine Todessymbole finden, der Tod wird nicht als etwas Gruseliges inszeniert. Wir möchten ein Gesprächsforum schaffen: Sehr alte oder unheilbar kranke Menschen und solche, die eine Nahtoderfahrung hinter sich haben, erzählen, wie es sich anfühlt, am Ende des Lebens zu stehen.

EV: Wie sieht dieses "Gesprächsforum" konkret aus?

Heinecke: Gemeinsam mit der Filmemacherin Sylvie Hohlbaum und dem Fotografen Steffen Baraniak habe ich todkranke Menschen besucht und ihnen Fragen gestellt: Was bedeutet Glück für sie? Wie möchten sie sterben, wofür sind sie dankbar? Es war gar nicht schwer, Sterbende zum Mitmachen zu bewegen, nach einem ersten Aufruf haben sich sofort 35 Leute gemeldet, darunter einige Hochbetagte, aber auch eine 25-Jährige, die an Krebs leidet. Die Besucher werden um Videoinstallationen und Fotos herumgeführt, und zwar von Menschen, die selbst auch bald sterben. Während der Führung können sie ihnen weitere Fragen stellen.

EV: Was können wir von den Sterbenden lernen?

Heinecke: Meistens sind es Wahrheiten, die wir insgeheim schon kennen, aber verdrängen. Dass Glück sich nicht in materiellen Errungenschaften bemessen lässt, zum Beispiel. Es sind die Beziehungen zu Freunden, die Geborgenheit in der Familie, die glücklich machen. Und jene, die ein besonders erfülltes Leben hatten, waren oft diejenigen, die anderen Menschen geholfen haben, etwa durch ein ehrenamtliches Engagement. Was mich immer wieder beeindruckt hat: wie viel innere Stärke ein Mensch kurz vor dem Tod aufbringen kann.

EV: Was bereuen sie?

Heinecke: Das Gefühl, Zeit vergeudet zu haben. Mit Menschen, die sie eigentlich nicht mögen, oder mit Aufgaben, die sie nicht erfüllen. Viele ärgern sich über ihren fehlenden Mut, einer Passion zu folgen, sich selbst zu verwirklichen. Zu wenige Risiken im Leben eingegangen zu sein.

EV: Und welche letzten Wünsche oder Pläne gibt es?

Heinecke: Kurz vor dem Tod kommt der große Lebenshunger. Da ist der Wunsch, noch einmal zu reisen, die Welt zu sehen. Sich selbst ein kleines, vermeintlich banales Abenteuer zu erlauben, zum Beispiel einen Paragliding-Flug. Sehr viele äußerten den Wunsch, sich mit Menschen zu versöhnen, mit denen sie sich einst zerstritten hatten. Und ausnahmslos alle wünschen sich ein würdevolles, selbstständiges Ende. Was zeigt, dass sich hinter der Angst vor dem Tod meist nur die Angst vor dem Sterben verbirgt.

EV: Drei Jahre haben Sie an der Ausstellung gearbeitet. Wie kommt man dazu, sich so lange mit dem Tod zu beschäftigen?

Heinecke: Ich bin zweimal an Krebs erkrankt und musste mich schon oft der Aussicht stellen, nicht mehr lange zu leben. Die Angst vor dem Tod habe ich vor langer Zeit verloren, dafür hat sich meine Einstellung zum Leben radikal verändert: Ich habe mir vorgenommen, jeden Moment auszukosten, Dinge zu tun, die mich erfüllen, anderen zu helfen – und diese Einsichten weiterzugeben. So entstand die Idee zur Ausstellung. Wenn ich jemandem nur einen Rat mitgeben könnte, dann diesen: Reden Sie mit Menschen, die nur noch wenig Zeit haben. Durch so eine direkte Begegnung wird einem so richtig bewusst, was wichtig ist – und was man im Leben ändern möchte.

Die interaktive Ausstellung "Dialog mit dem Ende" ist noch bis Sonntag, den 20. Oktober, im Hamburg Leuchtfeuer Lotsenhaus, Museumstraße 31, zu sehen. Der Eintritt ist frei, weitere Infos hier.

Die Fragen stellte Annika Lasarzik

Was Sie heute erleben können

Kaffeepause

Kuchen am Kanal Hamburg ist bekanntlich die Stadt der Fleete und Kanäle. Bei warmem Wetter kann man sich auf vielen von ihnen mit Stand-up-Paddling-Boards, Ruder- oder Tretbooten die Zeit vertreiben, den Blick durch verwunschene Hintergärten schweifen lassen, Vögel beobachten oder sich sportlich fortbewegen. Wer keinen Proviant dabei hat und in Winterhude am Mühlenkampkanal vorbeikommt, der kann auf Höhe des Poelchaukamps beim Café Canale festmachen, am Fenster klingeln und eine Stärkung bestellen: Würstchen und Bier oder Kaffee und Kuchen. Die Speisen und Getränke bekommt man auch in dem im Souterrain gelegenen, freundlich und hell eingerichteten Café. Während Schokoladen- und Zitronenkuchen recht trocken sind, mundet der Blechkuchen – belegt mit Stachelbeeren, Äpfeln, Pflaumen oder Rhabarber – mit feinem Hefeboden und großen, buttrig-knusprigen Streuseln ganz hervorragend (pro Stück um die 3 Euro). Und wenn man Glück hat, ist der Kuchen noch warm. Schade, dass der recht konventionell schmeckende Cappuccino (2,70 Euro) mit Bohnen der Bremer Kaffeerösterei Westhoff da nicht mithalten kann. Café Canale; Winterhude, Poelchaukamp 7, Mo– So, 10–19 Uhr Elisabeth Knoblauch

Verlosung

Ausdrucksstarke Skulpturen aus Holz haben Paulo Neves über Portugal hinaus bekannt gemacht. Der Bildhauer gilt als einer der bekanntesten zeitgenössischen Künstler seines Landes. Nun werden seine Werke erstmals in Deutschland ausgestellt: Der Kunstsammler Peter Oberthür präsentiert Holzskulpturen von Neves in Eppendorf. Zur Vernissage am 16. Oktober und am ersten Tag der Ausstellung wird der Künstler persönlich erscheinen und ein weiteres Werk anfertigen. Wir verlosen 5x zwei Einladungen für Mittwoch, 16. Oktober, ab 18.30 Uhr in der Heise-Villa. Senden Sie uns bis morgen, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff "Paulo Neves" an hamburg@zeit.de. Viel Glück!

Was geht

Vermittlung auf hoher See: Alle reden über Seenotrettung, kaum jemand aber weiß detailliert davon zu berichten. Im Vortrag "Zivile Seenotrettung an den Grenzen Europas" setzt Mattea Weihe der Theorie jede Menge Praxiserfahrung entgegen; als "Cultural Mediator" war sie mit Sea-Watch auf Mission, nahm ersten Kontakt mit Booten in Seenot auf, war Schnittstelle zwischen Geflüchteten und Crew.

Nautischer Verein, Palmaille 29a, heute, 18 Uhr

Punk zeitlos: Punk ist keine Mode, Punk ist das Leben. Zumindest für die ehemaligen Sex Pistols Steve Jones und Paul Cook; mit ihrer Band The Professionals hielten sie zwischen 1979 und 1982 an ihrem Lebensweg fest, trennten sich schließlich aber doch voneinander. Um unwesentliche Jahrzehnte gereift, steht die Band seit einigen Jahren wieder auf der Bühne – ohne Steve Jones, dafür mit Sänger Tom Spencer.

Knust, Neuer Kamp 30, heute, 21 Uhr, 22 Euro

Was bleibt

Queeres Flimmern: Nicht nur die Deutsche Einheit feiert ihr Jubiläum, auch die Lesbisch Schwulen Filmtage gibt es seit 1989. Studierende der Uni Hamburg organisierten damals ein Seminar zum Tabu-Thema "Homosexualität im Film". Mittlerweile zieht das Festival jährlich Tausende Gäste an, die nicht nur queeres Kino schätzen, sondern auch das Rahmenprogramm: Partys, Gespräche und Vorträge. Den Auftakt macht die Eröffnungsgala mit dem Streifen "And Then We Danced" (georgisches Original mit englischen und deutschen Untertiteln).

Verschiedene Orte, Festival vom 15.–20.10., Programm online, Einzelkarte 8,50 Euro, 5er-Karte 33 Euro;

Eröffnung: Kampnagel, Jarrestraße 20, heute, 19.30 Uhr, 15 Euro

Hamburger Schnack

Neulich abends am U1-Bahnhof Lattenkamp: Mein Mann und ich waren aus der Bahn ausgestiegen und gingen am Bahnsteig entlang, ich für meinen Mann offenbar zu dicht am Gleis. Jedenfalls zog er mich auf die andere, der Bahn abgewandte Seite. Stimme des U-Bahn-Fahrers aus dem Off: "Richtig so!" Gehört von Gabriele Reich

Meine Stadt

Aus unserer lose fortgeführten Reihe »Hamburgs unentdeckte Ecken«: Hier der Mittelkanal mit den Haus- oder Büro(?)booten vor der futuristischen S-Bahn-Station Hammerbrook © Kerstin Bittner

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

