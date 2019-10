Félice Gritti © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

ein Mann von 93 Jahren wurde gestern im Rollstuhl vor ein Hamburger Gericht geschoben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen vor. Bruno D. stand Wache im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig, von August 1944 bis April 1945. Irgendwann während dieser Zeit feierte er seinen 18. Geburtstag.

Es mag Menschen geben, die das nur schwer verstehen können: dass jetzt, mehr als 74 Jahre später, ein Greis vor Gericht gestellt wird, der damals ein Junge war. Sicher: Die Strafverfolgung kommt zu spät, viel zu spät. Aber ist sie deswegen falsch?

Mein Kollege Hauke Friederichs hat den Prozessbeginn für uns beobachtet, seinen Text finden Sie hier. Er hat mir erzählt, dass die Zuschauerbänke voll besetzt gewesen seien, dass aber trotzdem Ruhe und Respekt geherrscht hätten. In seinem Text berichtet er von einem alten Mann, der ein "Rädchen der Mordmaschinerie" gewesen sein soll. Aber auch von einer Richterin, die Rücksicht nimmt auf die Gebrechlichkeit eines alten Mannes. Und von Journalisten, die aus Israel, Polen und den USA angereist sind.

Überall dort nämlich leben noch heute Menschen, die die Hölle überlebten, die Bruno D. bewachte. Rund 30 von ihnen haben sich der Nebenklage angeschlossen, sie alle sind noch älter als Bruno D. Und vermutlich warten sie alle seit 74 Jahren darauf, dass zumindest der Versuch unternommen wird, ihnen so etwas wie Gerechtigkeit zu verschaffen.

Hauke Friederichs sagte mir, es gelte als nahezu ausgeschlossen, dass Bruno D. ins Gefängnis gesperrt wird. Aber ihn nicht einmal vor Gericht zu stellen – wer wollte das den Überlebenden erklären?

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Ihr Félice Gritti

Aktuelles

Protest gegen Lucke: Warum niemand eingriff

Einen Tag nach den massiven Protesten Hunderter Studierender verlief ein Seminar von AfD-Mitgründer und Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke am Donnerstag störungsfrei. Hochschulleitung, Polizei und Politik beraten nun darüber, wie Luckes Lehrveranstaltungen auch künftig sicher ablaufen können. Bei einer von Uni-Präsident Dieter Lenzen moderierten Aussprache zwischen Lucke und Vertretern des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) habe es ein "Einvernehmen über die Tatsachen der Ereignisse" vom Mittwoch gegeben, gab die Uni bekannt. Beide Seiten wollen sich erst heute näher dazu äußern. Zur viel diskutierten Frage, warum niemand eingriff, als Lucke zwei Stunden lang beschimpft und bedrängt wurde, meldeten sich Wissenschaftsbehörde und Universität gestern noch einmal zu Wort: Da zu viele "universitätsfremde Personen" im Hörsaal waren, sei ein Eingreifen "mit den Mitteln der Universität nicht zu leisten" gewesen. Polizei sei von Anfang an dort gewesen. Diese hätte aber nicht einschreiten wollen, da keine Straftat festgestellt worden sei. "Die Ausübung von wie auch immer gearteter Gewalt" lehne die Universität ab. Die Kollegen von ZEIT ONLINE haben das Geschehen übrigens kommentiert: Der "kleine Demokratiekurs" sei "viel mehr Wert als anderthalb Stunden Makroökonomie".

Annika Lasarzik

Erzbistum wehrt sich gegen Kritik von Block-House-Gründer

Nach der Kritik prominenter Hamburger Unternehmer an der Schließung von sechs katholischen Schulen hat das Erzbistum den Vorwurf der Bilanztrickserei zurückgewiesen. Die Bilanz werde von zahlreichen außerkirchlichen Instanzen auf Plausibilität und rechtliche Konformität überprüft, erklärte der Sprecher des Erzbistums, Manfred Nielen. Zuvor hatte Eugen Block die Schulschließungen im "Stern" kritisiert und die angeblichen finanziellen Gründe dafür als vorgeschoben beurteilt. Der Gründer der Steakhouse-Kette Block House sagte dem Magazin, das Bistum rechne sich ärmer, als es ist: Die Pensionsverpflichtungen in der kirchlichen Bilanz seien zu hoch bewertet, die 800 Immobilien der Kirche hingegen zu niedrig. Laut "Stern" engagierte Block auf eigene Kosten einen Unternehmensberater, der die Bilanz geprüft hat. Budnikowsky-Chef Cord Wöhlke schloss sich der Kritik an, ebenso die PR-Agenturchefin Alexandra von Rehlingen. Das Bistum bezifferte seine Überschuldung im zuletzt veröffentlichten Jahresbericht 2017 auf 83 Millionen Euro. Bistumssprecher Nielen beharrte darauf, dass die Schulden hoch sind: Wer Trickserei behaupte, verkenne schlicht den Ernst der Lage.

Félice Gritti

In einem Satz

In den ersten neun Monaten des Jahres hat die Polizei 1025 Messerdelikte registriert, diese werden seit dem 1. Januar erfasst, daher fehlen Vergleichswerte +++ 9327 Wohnungen haben die Hamburger Bezirke dieses Jahr bereits genehmigt, das sind 14 Prozent mehr als vergangenes Jahr +++ Noch nie sind in Hamburg so viele Briten eingebürgert worden wie dieses Jahr – bis Ende September waren es 608 +++ In Hamburg bleiben viele Patienten zu lange in der geschlossenen Psychiatrie, wie aus einem Bericht einer Aufsichtskommission hervorgeht – Grund sind fehlende Betreuungsangebote +++ Mehrere hundert Fans des FC St. Pauli haben gestern Abend am Millerntor gegen Innensenator Andy Grote (SPD) und DFB-Vizepräsident Rainer Koch demonstriert, die währenddessen im Stadion unter Ausschluss der Öffentlichkeit über Werte im Fußball diskutierten

Zu wenig Impfungen bei Kleinkindern

© Friso Gentsch/​dpa

Jedes sechste Hamburger Kleinkind ist nicht ausreichend gegen Masern geschützt. Zehn Prozent der 2016 in Hamburg geborenen Kinder waren bis zu ihrem zweiten Geburtstag unvollständig geimpft, sechs Prozent gar nicht – das gab die Techniker Krankenkasse (TK) bekannt. Auch gegen andere Krankheiten fehlt offenbar der Schutz: Die Ständige Impfkommission, ein unabhängiges Expertengremium, empfehle bis zum zweiten Geburtstag insgesamt 13 Impfungen. Diese hätten allerdings nur 46 Prozent der Hamburger Kleinkinder erhalten. Drei Prozent seien gar nicht geimpft. Die Zahlen stammen aus dem aktuellen Innovationsreport der Krankenkasse und basieren auf den Daten von mehr als 5300 Hamburger Kindern. Die Hamburger Gesundheitsbehörde erhebt die Impfquote erst bei der Schuleingangsuntersuchung, also bei Kindern im Alter von etwa sechs Jahren. Diese sind besser geschützt als Kleinkinder. Im Jahr 2016 hatten 93,3 Prozent der neuen Erstklässler zwei Impfungen gegen Masern erhalten, erklärte ein Behördensprecher. Hamburg wolle diese Durchimpfungsrate weiter steigern. In der Vergangenheit schwankte die Zahl der Masern-Erkrankungen in der Stadt erheblich: 2015 gab es 87 Fälle, 2016 zehn, 2017 acht, im vergangenen Jahr 14 und im laufenden Jahr bis Mitte Juni 20. Laut Robert-Koch-Institut sind diese Schwankungen auch auf Impflücken zurückzuführen.

Félice Gritti

Was heute und am Wochenende auf der Agenda steht

Die Amsinckstraße ist ab heute zwischen Nordkanalstraße und Süderstraße gesperrt, Grund ist eine Brückeninstandsetzung +++ Weitere Behinderungen im Straßenverkehr möglich: Umweltaktivisten von "Extinction Rebellion" haben angekündigt, an verschiedenen Orten der Stadt den Straßenverkehr zu blockieren +++ Der Prozess gegen den ehemaligen KZ-Wachmann Bruno D. wird heute fortgesetzt +++ Das Altonaer Theater wird am Sonntag mit dem Barbara Kasseler Theaterpreis ausgezeichnet

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Verkäufer auf dem Fischmarkt

Auf dem Fischmarkt begegnen mir natürlich immer mal merkwürdige Gestalten. Allein die Junggesellenabschiede sind eine Marke. Da läuft dann eine Horde Männer in neu erfundener Einheitskleidung rum: langer Rock, blonde Perücke, die meisten gucken über Kreuz. Manchmal tragen sie auch einen Kumpel über der Schulter. Rollmops und Bismarckhering sind das beste Mittel gegen Kater. Aber manche Junggesellen haben Probleme, auszusprechen, was sie essen wollen. "Zeig mal drauf", sach ich dann und schicke die Leute beim Essen gleich weiter. So habe ich eine reelle Chance, dass der Fisch nicht gleich wieder neben meinem Wagen landet.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Im Scheinwerferlicht: Julia Wieninger, Deutsches Schauspielhaus

© Stephen Cummiskey

Hamburgs Bühnen sind bekannt für Musicals und Sprechtheater, Travestie und Opern. Unsere Serie "Im Scheinwerferlicht" stellt ihre Darstellerinnen und Darsteller in den Mittelpunkt: Wie bereiten sie sich auf ihre Rolle vor, wie fühlen sie sich in neue Charaktere ein? Julia Wieninger spielt in "Anatomie eines Suizids" Clara, eine Hausfrau in den Siebzigerjahren, die an schweren Depressionen leidet.

Die "Partitur" für das Stück wirkt auf den ersten Blick verwirrend. Es ist komponiert wie eine Fuge: Drei Frauengenerationen sind gleichzeitig auf der Bühne zu sehen, jeweils in ihrer eigenen Zeitzone. Die britische Autorin Alice Birch hat das sehr intelligent geschrieben. Aber das Ganze wird bestimmt eine Herausforderung für die Zuschauer.

Auch als Darstellerin nehme ich das Stück als produktive Überforderung wahr: Zum einen formal, zum anderen ist der Kern des Charakters der Clara sehr dunkel. Sie sagt: "Niemand hat je so sehr bedauert zu leben, wie ich." Sich mit einem Menschen auseinanderzusetzen, der nicht sein will, das ist eine besondere Aufgabe.

Ich selbst hatte zum Glück nie mit einer Depression zu kämpfen. Allerdings habe ich schon öfter depressive Figuren gespielt, mich deshalb viel mit dem Thema befasst. Das, denke ich, schulde ich als Darstellerin Menschen mit dieser Krankheit. Verantwortungsvoll zu spielen bedeutet für mich, der Figur mit Empathie und Wärme zu begegnen.

Natürlich kann ich mich einer Depression dabei nur annähern. Ich habe aber eine Ahnung davon, wie schrecklich diese Krankheit ist. Ich lese sehr viele Texte zum Thema, manche gehen mir wirklich nahe. Die Bloggerin Jana Seelig, die online offen über ihre Depressionen schreibt, hat das so beschrieben: Wenn die Krankheit sie überrollt, ist es nicht wie "in ein Loch fallen". Ein Loch würde einen Raum drum herum voraussetzen – nicht mal den gibt es. Das ist für mich eine sehr beängstigende Vorstellung.

Schauspielhaus, Kirchenallee 39, nächste Vorstellung am Sonntag, 16 Uhr, ab 9 Euro

von Anna Heidelberg-Stein

Die besten Kaffee-Röstereien Hamburgs

© Marcus Brandt/​dpa

Hamburg ist der wichtigste Umschlagplatz für Rohkaffee in Europa: Rund 700.000 Tonnen Kaffeebohnen werden hier Jahr für Jahr umgeschlagen. Ein kleiner, aber wachsender Anteil landet in einer der Kleinröstereien, die – wie überall in Deutschland – auch in Hamburg aus dem Boden schießen. Für die ZEIT:Hamburg haben sich Elisabeth Knoblauch und Marc Widmann in der Röster-Szene in Hamburg umgesehen – und stellen ihre sechs Lieblingsröstereien vor. Ihre Empfehlungen können Sie als Digitalabonnent hier kostenlos lesen.

Was Sie heute erleben können

Lesevertiefung

Drei Buchempfehlungen fürs Wochenende ... RomanDas Leben ist eine Reise – und das von Jonas im wahrsten Sinne des Wortes. Abenteuerlich, dramatisch, rasant, lustig und auf jeden Fall immer voller Wunder. Momentan ist Jonas als Tourist in der Todeszone des Mount Everest ... Dieses Buch begleitet uns als Liebling schon seit vielen Jahren – eine große Empfehlung! Thomas Glavinic: Das größere Wunder;dtv, 11,90 Euro Sachbuch Spricht ja eigentlich für sich, der Titel! Aber man muss noch kräftig unterstreichen, wie witzig und liebevoll die 50 Dinge ausgesucht sind – wie "Alle Verflossenen zum Essen einladen", "Unbeteiligtes Beobachten" oder "Mal wieder eine rauchen". Klein und sehr fein! Andrea Gerk, Moni Port: Fünfzig Dinge, die erst ab fünfzig richtig Spaß machen;KeinundAber Verlag, 15 Euro Kinderbuch Pippa, das Waisenmädchen, ist eines der auserwählten Kinder, die auf dem Olymp ein geflügeltes Pferd der Götter reiten werden. Der Gewinner des Pegasus-Rennens wird zum Halbgott, aber Pippas Pferd Zephyr ist ein kleiner Tagträumer und jagt lieber Schmetterlinge ... Absolut mitreißend! Für Kinder ab 11 Jahren. Kallie George: Wings of Olympus – Die Pferde des Himmels; Aus dem Amerikanischen von Nadine Mannchen, Loewe Verlag, 12,95 Euro … ausgewählt von Jana Büchert und Andrea Chiapperino; Buchhandlung Frau Büchert; Rotherbaum

Verlosung

Was geht

Drag-Pop: Die Schrottgrenze erklingt irgendwo zwischen Rockfestival und Dragshow, zwischen Punk und Pop. Die Hamburger Band singt nicht nur vom Alltag und von politischer Toleranz, sie setzt auch optisch ein Zeichen: Die Herren tragen wahlweise Schwarz oder lange, pinkfarbene Wimpern. "Alles zerpflücken", Release-Gala mit Gästen.

Uebel und Gefährlich, Ballsaal, Feldstraße 66, heute, 19.30 Uhr, VVK 18,30 Euro

Was bleibt

O’zapft mit Fisch: In Dirndl und Lederhose fühlen sich Hamburgs Deerns und Jungs normalerweise nicht zu Hause. Zum Oktoberfest in der Fischauktionshalle aber macht die norddeutsche Zurückhaltung der Wiesn-Stimmung Platz; ein letztes Mal gibt es dieses Wochenende bayerische Schmankerl, zünftige Gaudi und Weißbier. Danach schmecken wieder Fischbrötchen mit Korn.

Altonaer Fischauktionshalle, Große Elbstraße 9, Fr/Sa, je 18–1 Uhr, VVK ab 17,36 Euro

Was kommt

Taiwan flimmert: Manawaei lebt gemeinsam mit seiner Großmutter auf der Orchideeninsel, der Heimat der Yami. Der Pazifik trennt ihn von seinem Vater, der in Taiwan arbeiten muss und den der Sohn schmerzlich vermisst. Ein Wettbewerb für indigene Tänze aber eröffnet Manawaei ungeahnte Chancen. Original mit Untertiteln und Besuch der Regisseurin: "Long Time No Sea".

Zeise Kino, Friedensallee 7–9, Sa, 12 Uhr, VVK 9 Euro

Don’t Hassel the Hoff: Er ist noch immer "Crazy for You" und "Looking for Freedom". Aber auch ein brandneues Album hat David Hasselhoff bei seiner "Freedom! The Journey Continues Tour" dabei: "Open Your Eyes". Sein Special Guest ist wiederum eine Bekannte von früher – Jasmin Wagner aka Blümchen.

Barclaycard Arena, Sylvesterallee 10, So, 19 Uhr, VVK ab 52,65 Euro

Hamburger Schnack

Für unseren 10-jährigen Sohn ist die Schauspielerei seit je das Größte auf der Welt. Da aber mir die Schule wichtiger ist als alles andere, mehren sich die Diskussionen. Beim Entwirren seiner langen Haare unter Protest fragte ich ihn, wie er es denn später handhaben will mit seinen sicherlich ebenso "verbohrten und vehementen" Kindern, wie er eins ist. Er daraufhin: "Also theoretisch möchte ich mir ja ALLES teilen mit meiner Frau, sämtliche Arbeit in der Familie, aber das geht ja leider nicht!" "Wieso?", frage ich. "Na, ich bin ja immer am Set!" Gehört von Petra Aprile

Meine Stadt

Die St. Georg steht mächtig unter Dampf. © Wolfgang Ruth

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Es ist einer der letzten NS-Prozesse: Mit 17 kam Bruno D. als Wachmann ins KZ Stutthof, heute steht der 93-Jährige in Hamburg vor Gericht. Schuldig fühlt er sich nicht

Bernd Lucke lehrt wieder an der Universität Hamburg. Doch seine erste große Vorlesung musste unter Tumulten und "Nazischwein"-Rufen abgebrochen werden

Volle Bohne: In Hamburg wird Kaffee nicht nur entladen, sondern auch von kreativen Köpfen mit viel Aufwand geröstet. Wir stellen unsere Lieblingsorte vor (Abo)