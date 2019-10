Annika Lasarzik © Maria Feck

ein Greis wird vors Jugendgericht gestellt. Die Taten, die ihm zur Last gelegt werden, liegen ein Dreivierteljahrhundert zurück. Viele andere haben seinerzeit noch Schlimmeres getan – und kamen ungestraft davon. Aber sind das Gründe, den Fall zu den Akten zu legen? Wenn es um die Geschichte des Bruno D. geht, jenes 93-Jährigen also, der mit 17 KZ-Aufseher war, ist unsere Leserschaft gespalten. "Sein Alter ändert nichts an seiner Schuld!", schrieb uns ein Leser. "Es ist ungerecht, einen alten Mann vor Gericht zu stellen! Und warum erst jetzt, so spät?", ein anderer.

Nun, wieder gutmachen lässt sich mit dem Verfahren sicher nichts. Es geht um Aufklärung, vielleicht können wir uns darauf einigen. Und das bedeutet dann auch, die Strukturen hinter dem Einzelfall zu betrachten. Also, warum so spät? Dietrich Kuhlbrodt kann dazu einiges erzählen. In den Sechzigern und Siebzigern versuchte der Jurist, NS-Verbrecher vor Gericht zu bringen. Als junger Staatsanwalt studierte er bergeweise Akten, schrieb Anklageschriften, so dick wie Telefonbücher – und lief doch immer wieder gegen Wände. Er stand vor absurden bürokratischen Hürden, wurde offen angefeindet, von Kollegen "Nestbeschmutzer" genannt. Ein Nest, das Hamburg hieß. "Die Hamburger halten alle zusammen!", sagte Kuhlbrodt während des langen Gesprächs mit meinen Kollegen Marc Widmann und Hauke Friederichs, die ihn in seinem Haus in Blankenese besucht haben. Er hat das nicht im positiven Sinne gemeint – und ist heute noch wütend. Mich hat das Interview lange beschäftigt, ich lege es Ihnen sehr ans Herz. Sie finden es weiter unten, Digitalabonnenten lesen die ausführliche Fassung kostenfrei hier.

Tausende protestieren gegen Tierversuchslabor

"Tiere leiden wie wir" und "Stoppt die Tierfolter" war auf den Plakaten zu lesen: Etwa 7300 Menschen haben am Samstag in Neugraben gegen ein Labor für Tierversuche demonstriert. Die Organisation SOKO Tierschutz hatte zum Protest aufgerufen, nachdem bekannt geworden war, dass in dem Laboratory of Pharmacology and Toxicology GmbH & Co. KG (kurz: LPT) offenbar Tiere gequält werden. Ein dort eingeschleuster Aktivist hatte heimlich Videoaufnahmen gemacht, darin zu sehen: zu kleine, teils blutverschmierte Zwinger und Käfige, vor Schmerzen schreiende Hunde, Affen und Katzen, brutal vorgehende Mitarbeiter. Weitere Details ersparen wir Ihnen. Nach Bekanntwerden der Bilder haben Vertreter des Landkreises Stade und des niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit bei einer Kontrolle vergangene Woche Mängel festgestellt. Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Doch nicht nur das Labor, auch die Behörden stehen in der Kritik: Bei vorherigen Kontrollen hatten Amtstierärzte keine Mängel festgestellt. Tierschützer haben Anzeige gegen das zuständige Veterinäramt erstattet und fordern die Schließung des Labors.

Am Samstag haben etwa 2300 Menschen gegen die türkische Militärintervention in Nordsyrien demonstriert +++ Der FC St. Pauli verlor am Samstag 0:1 gegen den SV Darmstadt 98 +++ Die Hamburg Towers haben am Samstagabend gegen die Fraport Skyliners verloren, für die Hamburger ist es nach vier Spielen in der Basketball-Bundesliga die dritte Niederlage +++ 9000 Schülerinnen und Schüler haben dieses Jahr ihr Abitur in Hamburg gemacht, 200 weniger als im Vorjahr +++

Linke setzen weiter auf Özdemir und Opposition

Die Hamburger Linken werden mit Cansu Özdemir als Spitzenkandidatin in den Bürgerschaftswahlkampf ziehen. Die 31-Jährige erhielt bei der Landesvertreterversammlung 61 von 99 gültigen Stimmen. Listenplatz drei ging an Sabine Boeddinghaus, die neben Özdemir Co-Vorsitzende der Linken-Bürgerschaftsfraktion ist. Auf Platz drei wurde Landeschef David Stoop gewählt. Inhaltlich will die Partei mit den Themen Wohnen, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit punkten, ihre Rolle sehen die Linken allerdings auch weiterhin in der Opposition. Zwar sei die rot-rot-grüne Regierungskoalition in Berlin ein Beispiel dafür, dass "man sich inhaltlich einigen kann", wie Özdemir sagte. Diese Perspektive sehe sie in Hamburg aber nicht.

Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) eröffnet das Programm der "Hammerbrooklyn.Box", des provisorischen Containerbaus auf dem neuen Digitalcampus in Hammerbrook +++ Innensenator Andy Grote (SPD) vereidigt 112 Nachwuchskräfte für die Hamburger Polizei +++ Im Ohnsorg-Theater werden die neun Preisträger des Hamburger Theaterpreises "Rolf Mares" bekannt gegeben +++ Im Forschungszentrum "Desy" diskutieren unter anderem Klimaforscher Mojib Latif und SPD-Politiker Niels Annen über die Folgen von Fake-News für die Wissenschaft +++ Die U1 fährt ab heute wieder zwischen den Haltestellen Wandsbek-Gartenstadt und Berne +++ Die Hammer Straße bleibt bis morgen, 5 Uhr, zwischen der Kreuzung Pappelallee/Bärenallee und Jüthornstraße gesperrt

Alltagsreporter: Die Kita-Erzieherin

Manche Kinder sehen aus wie ihre Eltern, bei anderen ist es eher die Art des Auftretens, die an Mutter oder Vater erinnert. Wir haben ein Zwillingspärchen, bei dem ist es besonders erstaunlich. Ein Junge ist wie der Vater: so ein Daniel-Düsentrieb-Typ, genial, aber auch etwas zerstreut. Der andere Junge ist viel geordneter und selbstbewusster – wie seine Mutter. Auch von der Figur her ähneln sich die jeweiligen Eltern-Kind-Paare. Die einen sind eher klein und dünn, die anderen rundlicher und immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

"Mein Schlüssel zum Werk"

Welches Werk spricht Kuratoren in ihrer Ausstellung am meisten an? Welches steht stellvertretend für den Fokus der Schau? Ihren "Schlüssel zum Werk" beschreibt Kathrin Baumstark, Kuratorin der Ausstellung "Disney, Rockwell, Pollock, Warhol – Ikonen Amerikas". Die Schau zeigt unter anderem Bilder von Jackson Pollock, der bereits zu Lebzeiten zum Star und wohl einflussreichsten abstrakten Künstler des 20. Jahrhunderts avancierte.

1946 tauschte Pollock seinen Pinsel endgültig gegen Messer, Stöcke und Farbdosen ein. Er experimentierte mit verschiedenen Materialien wie Emaille oder Autolack und fügte seinen Gemälden Sand, Glasscherben, Nägel oder Münzen bei. Seine Werke tragen bis 1948 narrative und assoziierende Titel, wie hier: "Reflexion des Großen Wagens". Während er dabei noch mit unserer Vorstellungskraft spielt, entlässt er den Betrachter später in die Ungewissheit mit Werktiteln wie: "Number 23" oder "Painting B".

Bucerius Kunst Forum, Alter Wall 12, 19.10.19–12.1.20

Anna Heidelberg-Stein

"Ich war ein Nestbeschmutzer"

Dietrich Kuhlbrodt versuchte als junger Staatsanwalt, NS-Täter vor Gericht zu bringen. Das gelang ihm selten – der 87-Jährige wurde immer wieder ausgebremst und für seine Arbeit sogar offen angefeindet. Im Gespräch mit der ZEIT erinnert er sich an die vielen Hürden, die ihm in den Weg gelegt wurden.

Elbvertiefung: Herr Kuhlbrodt, in Hamburg steht gerade ein 93-jähriger ehemaliger SS-Aufseher vor dem Jugendgericht, der zur Tatzeit im KZ Stutthof noch minderjährig war. Die Anklage lautet auf Beihilfe zum 5230-fachen Mord. Erfreut Sie das als ehemaligen Nazijäger?

Dietrich Kuhlbrodt: Ich habe immer großen Wert darauf gelegt, dass die Prozesse gegen NS-Täter eine gesellschaftliche Wirkung haben. Das sehe ich bei den aktuellen Fällen nicht. Eher das Gegenteil ist der Fall. Die Angeklagten tun den Menschen fast schon leid. Dass jetzt 93-Jährige vor Jugendrichtern sitzen, macht doch keinen Sinn. Auf mich wirkt das ein wenig wie juristische Rechthaberei.

EV: Warum so streng?

Kuhlbrodt: Man hat Jahrzehntelang so viel unterlassen, so viele Verfahren nicht zu Ende geführt, obwohl das so wichtig gewesen wäre. Wir mussten damals immer die persönliche Motivation eines Täters nachweisen, dass er die Tat persönlich gewollt hat. Dafür brauchten wir Zeugen. Aber bei den Mordkommandos der SS waren das fast nur die Kameraden der Täter. Die sagten natürlich nichts. Heute geht das einfacher, heute kann jemand angeklagt werden, weil er ein Rädchen in der allgemeinen Mordmaschinerie war.

EV: Was ärgert Sie bis heute?

Kuhlbrodt: Dass ganz viele entwischt sind. Wichtiger, als die Täter zu verfolgen, war damals, die junge Bundesrepublik aufzubauen. Alte Nationalsozialisten behielten ihre Stellen oder wurden wieder eingestellt. Und für Emigranten, die aus politischen Gründen aus Deutschland geflohen waren, gab es keine Stellen. Eine schlimme Geschichte.

EV: Auch in der Hamburger Staatsanwaltschaft?

Kuhlbrodt: Auch da. Der stellvertretende Leiter war im Krieg Sonderstaatsanwalt gewesen und hatte immer gleich die Todesstrafe wegen Plünderung beantragt, wenn ein Pole mal etwas von der Straße aufgehoben hatte. Es dauerte Jahre, bis man ihm wenigstens die Zuständigkeit für politische Angelegenheiten entzogen hat.

Doch Kuhlbrodt blieb hartnäckig. Wie der Staatsanwalt den Euthanasieopfern der Alsterdorfer Anstalten nachspürte, einen hochrangigen SPD-Politiker und einen Hamburger Pastor als Täter enttarnte und dafür gewaltigen Gegenwind aus Justiz und Politik bekam, lesen Sie im vollständigen Interview von ZEIT:Hamburg-Ressortleiter Marc Widmann und Autor Hauke Friederichs auf ZEIT ONLINE.

Kunst und Quiche Fünf Räume, in denen sich viel entdecken lässt: neue zeitgenössische Kunst aus Hamburg – Malerei, Skulptur, Keramik und Schmuck – in monatlich wechselnden Ausstellungen. Dazwischen stehen Tische, Stühle, Sessel, Sofas zum Niederlassen, Verweilen, Betrachten und Speisen. Denn neben Kunst bietet die Galeríeka – die kleine Galerie – in Eppendorf einiges an herzhaften Speisen sowie Scones und eine große Auswahl an Kuchen, dazu 45 verschiedene Sorten Tee und Kaffee. Während die Gabel in der sehr guten Spinatquiche mit Weißkäse (7,90 Euro) versinkt, schweift der Blick über Bilder und fällt hinaus auf die große Straße vor den Fenstern – die sogenannte Hochzeitskirche befindet sich gleich gegenüber. Die angekündigten Wildkräuter entpuppen sich zwar als grüne Salatmischung, ergänzen die Quiche aber ebenso gut. Drei Varianten stehen am Tag des Besuchs zur Auswahl, daneben gibt es überbackenen Hirtenkäse, Salate und Suppe. Vielleicht hatte Max Ernst doch nicht recht, als er erklärte, Kunst habe mit Geschmack nichts zu tun. Eppendorf, Galeríeka – Das Kunst-Café , Ludolfstraße 60 , Mi–Fr 10–18 Uhr, Sa/So 10–19 Uhr Elisabeth Knoblauch

Solo in der Kirche: Seine aktuelle Tour sei "roh, pur, intim", schreiben Kritiker – Jesper Munk steht derzeit solo auf der Bühne. Den idealen Rahmen dafür bietet die Christianskirche in Ottensen. Nach seinem dritten Album "Favourite Stranger" und zwei Tourneen mit Band besinnt sich der Münchner auf seine Ursprünge: Blues, Soul, Rock und Folk.

Christianskirche, Klopstockplatz, heute, 20 Uhr, VVK 26 Euro

Laie auf Leinwand: Sieben Frauen und Männer ringen um die Liebe. Gar nicht so leicht, wenn Individualismus und Ungebundenheit nicht in Einsamkeit und Desillusion führen sollen. Die Handlung des Laienfilms "Easy Love" entstand nach und nach beim Drehen; Premiere mit Regisseur und Protagonisten.

Zeise Kino, Friedensallee 7–9, heute, 20 Uhr, 9 Euro

Eigenartiges Festival: Zum 20. und – in dieser Form – letzten Mal bietet das interkulturelle Festival "eigenarten" Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne. Bevor sich kommendes Jahr das Orga-Team erneuert, feiern die Macher noch einmal 30 Produktionen aus der ganzen Welt: Zu erleben sind Theater, Tanz, Musik, Multimedia und Literatur. Den Auftakt machen unter anderem Songs des Melima Trios, von Massoud Godemann & Gerd Bauder.

Verschiedene Orte, Festival vom 24.10. bis 3.11., Programm online; Eröffnung: Altonaer Museum, Museumstraße 23, Do, 19.30 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung unter eroeffnung@festival-eigenarten.de

Ballett-Flimmern: Kritiker beschreiben das Werk als "zeitloses Ballettstück, das den klassischen Tanz prachtvoll ausdrückt". Bemerkenswert, stammt "Raymonda" doch aus dem späten 19. Jahrhundert im imperialen Russland. Live-Übertragung der Aufführung des Bolschoi-Balletts.

Passage Kino, Mönckebergstraße 17, So, 16 Uhr, 29,50 Euro

Das Altonaer Theater wurde am Wochenende mit dem Barbara Kisseler Theaterpreis ausgezeichnet – nicht mit dem "Barbara Kasseler"-Theaterpreis, wie am Freitag angekündigt. Wir bitten, dieses Versehen zu entschuldigen. Der Preis wird seit 2017 im Gedenken an die 2016 verstorbene Kultursenatorin Barbara Kisseler an Hamburger Privattheater oder freie Gruppen verliehen.

Eine Gruppe älterer Menschen um die 60, 70 kommt offenbar von einer NDR-Führung und verlässt gerade das Gelände. Es ist mild. Eine zu den anderen: »Ist das so heiß auf einmal, oder kommt mir das nur so vor?« Die anderen stimmen ihr zu. Eine: »Wir sind ja jetzt auch so aufgeheizt von den ganzen Scheinwerfern.« Eine andere: »Und von Hinnerk Baumgarten.« Die Senioren kichern. Gehört von Wiebke Neelsen

