"Sucht jemand einen Fernseher/Hometrainer/Plattenspieler? Steht bei uns vorm Haus!" Solche Nachrichten blinken gerade in schöner Regelmäßigkeit auf meinem Handy auf, meist gefolgt vom Bild eines reichlich lädierten Fernsehers/Hometrainers/Plattenspielers, der einsam und verlassen auf irgendeinem Bordstein balanciert. Ich suche gerade tatsächlich einen Plattenspieler, wenn auch nicht so richtig konsequent. Und so schrecke ich jedes Mal fröhlich auf – nur um am Ende doch wieder zu denken:

Ach, ist doch Schrott.

Ich weiß, ich könnte einfach die Messenger-Gruppe löschen, über die all meine Nachbarn und ich solche mehr oder weniger wichtigen Infos austauschen – Problem gelöst. Aber ich frage mich schon: Wie viel Schrott rottet in dieser Stadt eigentlich so vor sich hin? Rund 10.000 Tonnen Elektromüll kommen laut Stadtreinigung pro Jahr in Hamburg zusammen. Doch das ist nur die Menge, die im Müll landet; zerdepperte Fernseher am Wegesrand sind nicht eingerechnet. Justizsenator Till Steffen will sich nun in der Justizministerkonferenz am 7. November dafür einsetzen, dass Elektrogeräte länger halten und eine längere Gewährleistungsfrist haben müssen. Denn viele Geräte seien so gebaut, dass sie bereits nach kurzer Zeit den Geist aufgeben würden, "ein Unding!", sagt Steffen. Das stimmt, völlig klar. Auch wenn es für die Masse an Müll natürlich noch einen anderen Grund gibt: Ein Teil der Menschheit – der, der es sich leisten kann – kauft sich gern die Welt schön. Nicht nur, weil das Alte nicht mehr funktioniert, sondern weil das Neue einfach schicker ist. Der Schrott bleibt dann eben liegen. Und gegen dieses Problem hilft auch keine Beschlussvorlage aus Hamburg.

Aktuelles

Bruno D. spricht vor Gericht – und tut sich selbst leid

"Die Bilder des Elends und des Grauens haben mich mein ganzes Leben verfolgt": Dies sind die Worte von Bruno D., des ehemaligen KZ-Wächters, der sich dieser Tage vor der Jugendschwurgerichtskammer im Landgericht verantworten muss. Gestern äußerte sich der Angeklagte zum ersten Mal selbst zu seinen Taten. Der 93-Jährige erklärte, er sei zum Wachdienst gezwungen worden. Wegen eines Herzfehlers sei er nicht "kriegsverwendungsfähig" gewesen, vergeblich habe er versucht, sich versetzen zu lassen. Er sagte, dass ihm die Gefangenen leidgetan hätten. Im KZ habe er "viele Leichen gesehen" – aber er habe nicht gewusst, wie die Menschen gestorben seien. Der Prozess würde nun düstere Bilder hervorholen, dadurch würde sein Lebensabend zerstört. Autor Hauke Friederichs hat den gestrigen Verhandlungstag im Gericht für uns verfolgt. Sein Eindruck: "Bruno D. tut sich vor allem selbst leid." Seinen Bericht lesen Sie bei ZEIT ONLINE. Bruno D. wird Mord in 5.230 Fällen vorgeworfen. Die Zahl der Opfer des KZ Stutthofs wird auf 65.000 geschätzt.

Friederike Lübke

Hamburger Filmemacher fordern Geld für Serien

Serien, die in Hamburg spielen? Wir denken da an, klar, "Großstadtrevier", "Notruf Hafenkante" – und an eine weitere Fernsehserie, die ein wenig weiter unten Thema sein wird. Doch was die ganz großen Geschichten anbelangt, da hat die Stadt wenig zu bieten. Aus Sicht einiger Hamburger Filmemacher, darunter auch Fatih Akin, viel zu wenig: In einem gemeinsamen Appell an die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein fordern sie mehr Geld für hochwertige Serienproduktionen. Bisher würde die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein zwar die Entwicklung von Serienformaten unterstützen, nicht aber deren Produktion – weshalb oft außerhalb Hamburgs gedreht werden müsse. Die Stadt hinke daher als Produktionsstandort Berlin, NRW und München hinterher. Die Befürchtung: Noch mehr Kreative könnten abwandern. Den finanziellen Rahmen haben die Produzenten bereits abgesteckt; sie wünschen sich ein Budget von rund 1,5 bis 2 Millionen Euro jährlich. Zum Vergleich: Insgesamt verfügt die hiesige Filmförderung über 12 Millionen Euro jährlich. In Berlin liegt das Budget bei 30 Millionen.

In einem Satz

Das Deutsche Rote Kreuz hat zum Blutspenden aufgerufen, die Bestände im Nordosten seien fast leer – besonders dringend gesucht werden Spender mit den Blutgruppen Null negativ und A negativ +++ 7,4 Prozent der Hamburger Azubis brechen ihre Ausbildung ab oder wechseln den Betrieb, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung meldete +++ Der Helgoland-Katamaran "Halunder Jet" fällt noch bis mindestens Donnerstag aus – das Boot war am Freitagabend bei Sturm gegen die Kaimauer im Hafen von Helgoland gedrückt worden, verletzt wurde niemand +++ Vor dem Michel wurde die 200. Michel-Tafel verlegt, auf ihr stehen Liebeserklärungen an: den Michel +++ Aktivisten haben aus Protest gegen eine drohende Rodung eine Fläche im Vollhöfner Wald besetzt +++ Triumph fürs Thalia-Theater: Schauspielerin Cathérine Seifert und Bühnenbildnerin Eva-Maria Bauer wurden beide mit dem Rolf Mares-Theaterpreis ausgezeichnet

Was heute auf der Agenda steht

Die HafenCity Universität lädt zum "Tag der Digitalisierung", erwartet werden Digitalstaatsministerin Dorothee Bär und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank +++ Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit eröffnet eine Kindergarderobe im Rathaus

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Mitarbeiter der Sperrmüllabfuhr



In der Innenstadt sollten wir mal zwei zerlegte Schränke vom Balkon holen. Wir klingeln, die Dame öffnet und sagt, wir sollen die Schuhe ausziehen. Wir so: "Nö, wir ziehen hier keine Schuhe aus. Die schützen uns bei Unfällen." Wir haben ihr dann das Angebot gemacht, dass sie uns die Bretter rausreicht. Hat sie zähneknirschend gemacht. Stattdessen hätte sie auch was auslegen können, damit wir ihren Teppich nicht schmutzig machen. Die wusste ja, dass wir kommen.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Die WG als Gründerzentrum

Sich gegenseitig inspirieren und unterstützen: Das ist die Idee hinter dem Prinzip des "Co-Living". Wie das aussehen kann, lässt sich im Schanzenviertel beobachten: In einer WG leben und arbeiten dort zehn Gründer und Unternehmer in zwei Wohnungen und entwickeln schon mal beim Glas Wein die nächste Geschäftsidee. Getestet wird sie dann von den Mitbewohnern. Insgesamt zwölf Firmen betreiben die zehn Bewohner. Autorin Myriam Salome Apke hat sie besucht und schreibt: "Es wirkt wie ein Hippie-Traum im modernen Kapitalismus." Wie es ist, wenn das eigene Zuhause ein 24/7-Büro ist, und warum bald noch mehr Menschen in Hamburg so leben könnten, lesen Sie mit einem Digitalabo kostenfrei hier.



Friederike Lübke

Plötzlich Polizistin

Ihre Freunde sprachen unsere Autorin darauf an: In der ZDF-Krimiserie "Soko Hamburg" ermittelt seit Kurzem eine Kommissarin mit dem Namen Sarah Khan. Unsere Autorin heißt genauso – und blickt nun interessiert, aber auch irritiert auf das Leben ihrer Doppelgängerin im ZDF-Vorabend. Das hat nicht nur mit dem Namen, sondern auch mit ihrer eigenen Familiengeschichte zu tun. Sie selbst wäre auch gern Polizistin geworden, aber als Tochter eines Vaters, der Ende der Sechzigerjahre aus Pakistan nach Hamburg kam und sich als Teppichhändler in der Speicherstadt selbstständig machte, schien das undenkbar. "Die Soko-Sarah dagegen ist da schon ein, zwei Generationen weiter", schreibt Sarah Khan, die in Hamburg geboren wurde und heute als Schriftstellerin in Berlin lebt, in ihrem Text für die ZEIT:Hamburg. Warum sie die Serienfigur, die so heißt wie sie, furchtbar langweilig findet und wofür sie sie dennoch beneidet, können Sie mit einem Digitalabonnement der ZEIT hier kostenfrei lesen.

Florian Zinnecker

Was Sie heute erleben können

Kaffeepause:

Weil cool nicht alles ist Ohne Zweifel ist das hier alles cool: der schmale Eingang mit der Glastür, das ambitionierte Logo, der englischsprachige Internetauftritt, die spartanische Einrichtung aus hellem Holz, die Kakteen auf den Tischen, der hohe Raum mit weißen Wänden und ja, auch der Zugang zur Toilette im ersten Stock, für den man einen Code benötigt. Doch am Tag des Besuchs im Hermetic Coffee Roasters kann das Konzept aus Süßigkeiten und handgeröstetem Kaffee nicht überzeugen, weil die allein im Laden befindliche Servicekraft heillos überfordert ist. Was darin endet, dass der Kuchen (pro Stück um 4 Euro), der einen durchaus heterogenen Eindruck hinterlässt, von überaus süß (Pecanmousse) bis bodenständig (Apfel), schon längst aufgegessen ist, während man immer noch sehnsüchtig auf seinen Kaffee wartet. So kehrt man von dem kleinen Vorplatz draußen, auf dem Holztische und -stühle stehen, an den Tresen zurück und bittet darum, ihn mitnehmen zu dürfen. Was zu einem wenig überzeugenden Geschmackserlebnis führt, denn der Kaffee ist dann auch noch lauwarm. Besonders frustrierend, wenn man um die Güte dieses Kaffees weiß. Schanzenviertel, Hermetic Coffee Roasters , Sternstraße 68 , Mo–Fr 8.30–19 Uhr; Sa/So 10–18 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Pillen mit Zukunft: Dank Medikamenten wie Penicillin, Cortison und Insulin überleben Menschen heutzutage ehemals tödliche Erkrankungen. Trotzdem sorgen manche Arzneimittel für Probleme; wegen Nebenwirkungen, Allergien, Unwirksamkeiten. "Was bringen die Medikamente der Zukunft?" Öffentliche Vorlesung mit Professor Wolfgang Maison.

Barkasse Gerda 2.0, Brücke 2, Landungsbrücken, heute, 18 Uhr, Anmeldung online

Grammatik im Museum: Während des Ersten Weltkriegs geriet Mohamed Nur aus Somalia in Deutschland in Gefangenschaft. Schon im Lager nahm er an phonographischen Aufnahmen teil, 1917 begann er gar als Assistent am Hamburger Institut für Kolonialsprachen. Sein Schaffen steht im Fokus von "Der Krieg und die Grammatik – Ton- und Bildspuren aus dem Kolonialarchiv"; Präsentation und Gespräch.

Markk, Rothenbaumchaussee 64, Eröffnung heute, 19 Uhr

Folk-Teppich: Dieser Musik "kann man an kalten Tagen einfach nicht widerstehen", rühmen Kritiker die Songs von I am Oak. Jetzt geht die Band mit neuer Scheibe auf Tour, verstärkt vom "kraftvollen Piano, das sich in die dichten Gitarrenteppiche der Utrechter Musiker schmiegt".

Knust, Neuer Kamp 30, heute, 21 Uhr, VVK 14,65 Euro

Hamburger Schnack

Montag zur Mittagspausenzeit beim Bäcker. Eine ältere Dame fragt den jungen Verkäufer hinter der Theke: "Gibt es dieses Kerngesund-Brot auch ohne Kerne?" Der Verkäufer schaut irritiert, antwortet aber höflich und sachlich: "Kerngesund ohne Kerne gibt es nicht. Das zeichnet dieses Brot ja gerade aus." Gehört von Miriam Vinzens

Meine Stadt

Blick aus der U-Bahnstation Elbbrücken © Hans Appell

