Annika Lasarzik © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich muss noch sehr klein gewesen sein, als ich zum ersten Mal auf einem Wochenmarkt war. Ich erinnere mich dunkel an synchron rotierende Brathähnchen, die mir damals riesig vorkamen, und an die Hand meiner Mutter, die mich durch das Gewusel auf dem Marktplatz lenkte. Ich weiß noch, wie spannend und schön ich das alles fand: die Gerüche, das Geklapper, die vielen Leute mit ihren lustigen Holzkörben am Arm. Es war wie ein kleines, entspanntes Stadtfest.

Wenn ich heute lese, dass die Wochenmärkte in Hamburg-Mitte um ihre Zukunft bangen müssen, denke ich: Ich könnte auch mal wieder hin.

Vier von neun Märkten im Bezirk seien nicht mehr "kostendeckend", sagt die Stadt, die Standgebühren brächten die Kosten für Reinigung, Abfallentsorgung und so weiter nicht wieder rein. Es geht um St. Georg, Hamm, Rothenburgsort und Finkenwerder. Die Rechnung ist einfach: Je weniger Stände ein Wochenmarkt hat, desto niedriger ist der Ertrag für die Stadt. Die Zahl der Stände nimmt ab, weil die Kunden wegbleiben. Und dafür gibt es viele Ursachen, wie mir Heinz Knickrehm erzählt hat. Er arbeitet seit 18 Jahren auf Wochenmärkten in ganz Hamburg, auf meinem Arbeitsweg kam ich zufällig an seinem Stand vorbei. Er sagte: "Würde man den Leuten eine Petition für den Erhalt eines Wochenmarktes unter die Nase halten, sie würden alle unterschreiben. Und danach kaufen sie ihr Gemüse im Supermarkt."

Unten lesen Sie, was Herr Knickrehm noch zu sagen hatte.

Meinen spontanen Marktspaziergang fand ich übrigens wieder spannend und schön. Allein das wäre ja ein Grund, wirklich mal öfter hinzugehen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihre Annika Lasarzik

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de

Aktuelles

© Markus Scholz/​dpa

Hamburg im Zeichen des Wasserstoffs

Er ist der große Hoffnungsträger, wenn es um saubere Energie, Mobilitätswende und Klimaschutz geht: Wasserstoff. Heute lädt die Handelskammer zum Wasserstoff-Symposium, auch das ist eine große Sache: 750 Teilnehmer werden erwartet, Wissenschaftler und Unternehmer reisen aus Korea, Japan oder Kanada an. Denn gerade von diesen Regionen soll Hamburg lernen, wie sich die Technologie am besten nutzen ließe. Die ersten Weichen sind gestellt, am Hafen wird gerade die weltgrößte Anlage für Wasserstoffelektrolyse geplant (mehr dazu bei ZEIT ONLINE). "Norddeutschland kann hier also einen relevanten Beitrag leisten. Es gibt jährlich einen großen Überschuss an Windenergie im Norden, den man in Wasserstoffenergie umwandeln könnte", sagte uns Adrian Ulrich, Vorstandssekretär der Wasserstoff-Gesellschaft Hamburg. Grob erklärt geht das so: Mit Strom aus Windenergie wird Wasser aufgespalten in die zwei Moleküle H2 (Wasserstoff) und O2 (Sauerstoff). Beide speichern einen Großteil der Energie, die zur Spaltung aufgewendet wurde, und setzen sie wieder frei, wenn sie sich wieder zu Wasser verbinden.

Friederike Lübke

© Ole Spata/​dpa

Nach Protesten gegen Lucke: Mehr Schutz, harte Fronten

Studierende, die, Parolen brüllend, aufs Pult springen. Ein Professor, der geschubst und beschimpft wird. Wegen massiver Proteste wurde die erste große Vorlesung von AfD-Mitgründer und Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke vergangene Woche abgebrochen. Nun hat die Universität die Sicherheitsvorkehrungen bei Luckes Lehrveranstaltungen erhöht: Vor seiner nächsten Vorlesung heute Mittag werden sich alle Studierenden Einlasskontrollen am Eingang unterziehen müssen. Journalisten wurden gebeten, draußen zu bleiben. Die Sicherheitsmaßnahmen würden in enger Abstimmung mit der Polizei ausgeweitet – weitere Details nannte die Universität nicht. Nach der Aussprache zwischen Vertretern der Studierendenvertretung AStA und Bernd Lucke am Donnerstag scheinen die Fronten indes noch immer verhärtet. Ein weiteres Treffen ist vorerst nicht geplant, der AStA will öffentlich nicht mehr über den Vorfall reden. Heute Nachmittag wird der Tumult im Hörsaal dann auch noch einmal die Politik beschäftigen – die AfD hat das Thema auf die Tagesordnung der Bürgerschaft gesetzt.



Christian Lindner darf nicht an die Uni – und beschwert sich

Es sind unruhige Zeiten für die Universität und die Wissenschaftsbehörde: Gestern Nachmittag richtete sich der FDP-Vorsitzende Christian Lindner mit einem offenen Brief an Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank. Er empörte sich darüber, dass er nicht bei einer Veranstaltung an der Universität Hamburg reden darf. Das habe ihm Unipräsident Dieter Lenzen ohne Begründung mitgeteilt. Es sei "höchst bedenklich", dass die Universität Debatten der Studierenden mit Politikern ablehne, schreibt Lindner in seinem Brief, den er auch auf Twitter veröffentlichte. "Es verdichtet sich der Eindruck, dass Frau Fegebank nur die Meinungen toleriert, die ihrer eigenen entsprechen", heißt es darin. Die Hochschule solle aber "offen für den demokratischen Austausch mit allen" sein. Laut Lindner ging es um eine Diskussionsveranstaltung der Liberalen Hochschulgruppe im November.

In einem Satz

Hamburg bekommt 31 neue Stadtrad-Stationen, diese sollen noch in diesem Jahr unter anderem am Volksparkstadion, an der Lufthansa-Basis und an den Bahnhöfen Wandsbek-Gartenstadt und Elbgaustraße entstehen +++ "Fridays for Future" plant für den 29. November eine Großdemo mit 30.000 Teilnehmern in Hamburg +++ Der havarierte Lotsenschoner "No. 5 Elbe" liegt für einen Zwischenstopp wieder im Hafen, am Mittwoch geht’s für ihn weiter in eine dänische Werft +++ Ein Mann hat gestern die Zahlstelle des Bezirksamts Hamburg-Nord überfallen und ist mit 950 Euro geflüchtet

Was heute auf der Agenda steht

Beim Hamburger Holzbauforum in der Freien Akademie der Künste diskutieren Architekten und Planer über "Urbanes Bauen der Zukunft" +++ Am späten Nachmittag demonstrieren Gewerkschaften und politische Initiativen unter dem Motto "Für ein solidarisches Hamburg – Schuldenbremse streichen" am Gänsemarkt +++ Die Loki-Schmidt-Stiftung gibt die Blume des Jahres 2020 bekannt



Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Grundschullehrerin



Die Verkehrserziehung mit den Kindern wollte ich einmal richtig lebendig gestalten. Ich habe mein Auto auf dem Schulhof geparkt, nacheinander durften sich dann je vier Kinder reinsetzen. Die anderen haben sich außen herum verteilt – manche nah am Auto, andere weiter weg. Wer drinnen saß, sollte erkennen, wer wann im toten Winkel steht. Die Kinder aber kletterten mit ihren Schuhen über die Sitze, hupten und schmierten das Auto voll. Irgendwann habe ich dann geschimpft. Daraufhin baute sich ein kleines Mädchen mit zwei Zöpfen vor mir auf und meinte: "Ja, Frau Lehrerin, so sind Kinder halt!"

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

© Bodo Marks

Auto weg, Umsatz weg?

Seit das Zentrum von Ottensen für den normalen Autoverkehr gesperrt wurde, sind die Umsätze vieler Gewerbetreibenden zurückgegangen – das jedenfalls legt eine Umfrage der Initiative "Ottensen bewegt" nahe, die das Experiment kritisch sieht. Befragt wurden 92 Menschen, davon etwa die Hälfte Gewerbetreibende. Von diesen gaben insgesamt 52 Prozent an, sie hätten seit Beginn des Projekts weniger Umsatz als im Vormonat gemacht. Bei 25 Prozent ist der Umsatz gleich geblieben, bei 9 Prozent gestiegen. Seit dem 1. September dürfen rund um den Spritzenplatz in Ottensen keine Autos mehr fahren, für Anwohner, Taxis und Lieferverkehr gelten allerdings Ausnahmen. Im kommenden Februar soll in der Bezirksversammlung Hamburg-Altona dann entschieden werden, ob das Quartier dauerhaft autofrei bleibt. Autor Christoph Twickel hat den Stadtteil besucht, mit den Menschen vor Ort gesprochen – und ist auf sehr unterschiedliche Meinungen zur autofreie Zone gestoßen. Den Artikel finden Sie mit einem Digitalabo kostenfrei hier.

Friederike Lübke

© Annika Lasarzik

"Wir Marktleute sind eine aussterbende Spezies"



Einige Wochenmärkte kosten Hamburg mehr, als sie erwirtschaften. Nun will die Stadt ganze Markttage abschaffen und die Standgebühren erhöhen. Anwohner haben Protest angekündigt – und was sagen die Händler? Heinz Knickrehm steht mit seinem Imbissstand auf dem Wochenmarkt am Burchardplatz. Von den Ideen der Stadt hält er wenig.

"Seit 2001 fahre ich Wochenmärkte in Hamburg an, gerade sind das die von der Stadt betriebenen am Großneumarkt und in Barmbek, außerdem der private hier in der Altstadt. Überall kommen weniger Leute als früher, nur auf dem Großneumarkt ist noch was los. Wir Marktleute sind leider eine aussterbende Spezies. Denn die Stadt ist im Wandel, und jede Veränderung spüren wir beim Verkauf auf der Straße ganz direkt: Seit das Bezirksamt Mitte dichtgemacht hat und all die Mitarbeiter fehlen, haben wir ordentliche Umsatzeinbußen in der City. Ältere Leute, die oft noch auf Märkten einkaufen, sterben langsam aus. Einige unserer Stammkunden sind weggezogen, weil sie sich ihre Miete nicht mehr leisten konnten. Jüngere Leute haben keine Zeit, die arbeiten lange und kaufen lieber schnell beim Supermarkt ums Eck ein. Ob ein Markt gut läuft, hängt von vielen Parametern ab: Gibt es Laufkundschaft? Nachbarn, die sich Obst und Gemüse leisten können oder wollen? Wie ist der Verkehr ringsum, die Aufenthaltsqualität? Das alles hängt zusammen. Auf vieles hat die Politik kaum Einfluss – oder sie müsste erst mal ganz andere Probleme lösen. Einfach nur höhere Standgebühren? Keine gute Idee."

Warum diese Maßnahme aus Sicht von Herrn Knickrehm keine gute Idee wäre, vor welchen Problemen ein Händler wie er im Alltag noch steht – und warum sich in Billstedt Fisch besonders gut verkauft, lesen Sie bei ZEIT ONLINE.



Annika Lasarzik

Was Sie heute erleben können

Mittagstisch:

Belissimo, perfetto, arrivederci »Buongiorno, buongiorno!«, schallt es dem eintretenden Gast entgegen. Die Wahl des Essens wird mit »belissimo« oder »perfetto« kommentiert. Während und nach dem Speisen hört man »tutto bene?« und etwas später »arrivederci«. So was kann auch nerven. Die zahlreich besetzten Tische im Il Gambero deuten indes darauf hin, dass es vielen Gästen gefällt. Das dezent eingerichtete Restaurant an der Elbchaussee, betrieben von den ehemaligen Inhabern des Ottenser »Kult-Italieners« Mamma Mia, bietet die gängige Kost – Pasta, Pizza, Fisch und Fleisch – in vielen Variationen an. Mittags gibt es wöchentlich wechselnd vier etwas günstigere Speisen: eine Pizza, ein Nudelgericht und je ein Fisch- und Fleischgericht inklusive vorweg einer Minestrone. Die bestellten Medaillons (10,90 Euro) waren zart, die Tomatensoße pfeffrig und der Spinat perfekt gegart. Auch der Zander in Zitronenbutter (11,90) ließ nicht zu wünschen übrig. An warmen Tagen empfiehlt sich ein Platz im einladenden Außenbereich. Ottensen, Il Gambero , Elbchaussee 94 , Mittagstisch Di–Fr 12–15 Uhr Thomas Worthmann

Was geht

Gesprächskonzert: Er verstand sich als Antimilitarist, wandte sich gegen Rassenhass und Todesstrafe. Beim Hans-Henny-Jahnn-Abend liest Friedensforscher Hans-Jürgen Benedict pazifistische Texte des deutschen Schriftstellers. Gesprächskonzert im Mahnmal: "Suche Frieden und jage ihm nach!"

Mahnmal St. Nikolai, Krypta, Willy-Brandt-Straße 60, heute, 19 Uhr, Spenden erbeten

Roman als Rüstzeug: "Make America proud again!" Mit diesem Programm zieht ein lügender Außenseiter ins Weiße Haus ein – und zwar bereits im Jahr 1936. So hat es Nobelpreisträger Sinclair Lewis im Roman "Das ist bei uns nicht möglich" beschrieben. Was können Autorinnen und Autoren dem entgegensetzen? Literaturabend: "Aufstieg der Autokraten. Romane als Rüstzeug gegen Rechtspopulismus", unter anderem mit Texten von Lewis, Shakespeare und Stephen King.

Bucerius Kunst Forum, Alter Wall 12, heute, 20–22 Uhr, 10 Euro

Hamburger Schnack

Neulich in einem Supermarkt an der Kasse. Die junge Kassiererin legt eine rote Zwiebel auf die Waage und fragt die Kundin: »Ist das ein Pfirsich?« Gehört von Rita Rohr-Timm

Meine Stadt

Ein Foto aus dem nordwestlichsten Zipfel des Stadtgebiets: die Insel Scharhörn im Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer © Cordula Vieth

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Der ehemalige KZ-Wachmann Bruno D. steht in Hamburg vor dem Jugendschwurgericht, am Montag sprach er zum ersten Mal über seine Taten. Und tat sich vor allem selbst leid. Eindrücke aus dem Gerichtssaal

Ein halbes Jahr lang bleibt das Zentrum von Ottensen für Autos gesperrt. Darüber wird im Stadtteil heftig gestritten (Abo)

Alle reden von Nachhaltigkeit, aber dann hat doch niemand Geld für frisches Gemüse. Um Hamburgs Wochenmärkte steht es schlecht, berichtet ein Markthändler