Liebe Leserin, lieber Leser,

"Man taucht ein in ein Meer von Blumen, von Köstlichkeiten der Region. Über einem rattert die U-Bahn, und wenn man Herrn Pingel an seinem Süßigkeitenwagen anspricht, greift er mit seiner Zange in einen Pralinenkasten und reicht eine Kostprobe herunter. Der Gang über den Isemarkt ist fantastisch, ein wahres Vergnügen!" Nein, ich komme Ihnen hier nicht schon wieder mit einer Geschichte aus meiner Kindheit – diese Beobachtung stammt aus einer der vielen Mails, die Sie uns gestern geschickt haben. Oft waren es regelrechte Hymnen an die Hamburger Wochenmärkte – vielen Dank dafür!

In ihren Vermutungen, warum den Hamburger Märkten die Kundschaft abhandenkommt, waren sich die meisten unserer Leserinnen und Leser erstaunlich einig: "Wie sollen Vollzeit-Berufstätige denn heutzutage Wochenmärkte nutzen, wenn diese weit vor Feierabend schließen?", schrieb uns ein Leser. "Märkte, die wochentags von 8 bis 14 Uhr geöffnet sind, wirken auf mich wie ein Fossil aus alten Zeiten, als die Frau sich tagsüber um Herd und Kinder kümmerte." Viele von Ihnen wünschen sich Öffnungszeiten bis in den Feierabend hinein oder Märkte, die überhaupt erst am Feierabend starten – so wie der "St. Pauli Nachtmarkt".

Und dann war da noch jene Leserin, die schrieb: "Die Stadt sollte die Märkte bezuschussen und die Standgebühren senken, um die Vielfalt der Anbieter zu unterstützen. Denn warum soll mit den Märkten überhaupt Gewinn erwirtschaftet werden? Zahlen wir nicht alle Steuern, damit die Stadt eine Infrastruktur zur Verfügung stellt und erhält?" Ganz ehrlich: Das frage ich mich auch. Die Vorstellung, dass Wochenmärkte – die ja nicht nur Orte der Versorgung, sondern der Begegnung und des Miteinanders sind – nur in Form von "kreativen", hippen Events eine Zukunft haben sollen, finde ich jedenfalls ziemlich gruselig.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihre Annika Lasarzik

Erneut Vorlesung von Lucke gestört – Uni ist hilflos

Eine Woche nach den Protesten Studierender musste gestern erneut eine Vorlesung des AfD-Mitgründers und Wirtschaftsprofessors Bernd Lucke abgebrochen werden. Etwa 20 Demonstranten stürmten den Hörsaal und skandierten Parolen wie "Kein Recht auf Nazipropaganda!" Lucke brach seine Vorlesung daraufhin auf eigenen Wunsch ab. Die Veranstaltung hatte bereits unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen begonnen: Es gab Einlasskontrollen, ein privater Sicherheitsdienst wurde an den Türen postiert. Die Universität verurteilte die Störungen anschließend, jedoch käme sie "an die Grenzen ihrer Möglichkeiten der Herstellung von Sicherheit und Ordnung". Dies sei nun Aufgabe der Politik. Nach dem Vorfall kritisierte Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) die Störung der Vorlesung "aufs Allerschärfste". Der Umgang mit Professor Lucke widerspreche den Regeln fairer politischer und demokratischer Auseinandersetzung.

Meinungsfreiheit: Die Schreispirale

Zum Auftrittsverbot für FDP-Chef Christian Lindner gab die Universität bekannt, dass die Nutzung universitärer Räume für parteipolitische Veranstaltungen grundsätzlich ausgeschlossen sei. Lindner hatte auf einer Veranstaltung der Liberalen Hochschulgruppe sprechen wollen und sich in einem offenen Brief an Fegebank über die Absage beschwert – verbunden mit der Aufforderung, sich für die Meinungsfreiheit einzusetzen. Kann man seine Meinung nicht mehr frei sagen? Diese Frage polarisiert, nicht nur an der Hamburger Universität. Kollegin Charlotte Parnack hat darauf eine klare Antwort gefunden: Das Gegenteil sei der Fall. Es gebe immer mehr Meinungen – die zudem immer lauter werden. Ihren Leitartikel "Die Schreispirale" lesen Sie in der aktuellen ZEIT, ab heute am Kiosk oder hier online.

Grüne wollen neue Synagoge für Hamburg



Wie kann die Stadt gegen Antisemitismus vorgehen? Diese Frage wollte die FDP bei der gestrigen Bürgerschaftssitzung gleich zu Beginn diskutieren. Zunächst herrschte Einigkeit: "Unser gemeinsamer Feind ist der Hass, deshalb sollten wir ihn auch gemeinsam bekämpfen", sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende André Trepoll. Die vorgeschlagenen Maßnahmen umfassten etwa die Einsetzung eines Antisemitismusbeauftragten für Hamburg. Die FDP regte ein Austauschprogramm mit Israel an. Die CDU schlug verpflichtende Besuche von Gedenkstätten für alle Hamburger Schülerinnen und Schüler vor. Die Grünen wollen jüdisches Leben in der Stadt sichtbarer machen. Anjes Tjarks, Fraktionsvorsitzender der Grünen, schwebt etwa ein Gottesdiensthaus "an prominenter Stelle" in Hamburg vor. Laut Innensenator Andy Grote (SPD) gebe es in Hamburg keine auffällige Gefährdungslage für jüdische Bürger, ein "bewährtes Schutzkonzept" gebe es bereits – dennoch wäre jetzt eine Gelegenheit, dies neu zu überdenken. Ärger löste lediglich die Äußerung von AfD-Fraktionschef Alexander Wolf aus, wonach seine Partei sich stets gegen Antisemitismus eingesetzt habe. Das empörte viele andere. Auch Innensenator Grote widersprach vehement: Die AfD habe wie keine andere Partei den Hass in die politische Debatte getragen.

Friederike Lübke

SPD, CDU und FDP wollen im Bezirk Mitte künftig gemeinsam regieren, meldet NDR 90,3 +++ Die Bürgerschaft hat ein flächendeckendes Rauch- und Alkoholverbot auf Hamburger Spielplätzen beschlossen +++ Die Blume des Jahres 2020 ist der Fieberklee, gab die Loki-Schmidt-Stiftung bekannt +++ Bei der groß angelegten Verkehrskontrolle am Dienstag hat die Polizei 175 Autofahrer erwischt, die bei Rot über die Ampel gefahren sind +++ Mindestens fünf Schulen in sozial schwieriger Lage bekommen 300.000 Euro zusätzlich aus einem neuen Bund-Länder-Programm +++ Der Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar ist vor dem Verwaltungsgericht damit gescheitert, eine Vergleichsdatenbank mit biometrischen Gesichtsdaten Tausender Bürger löschen zu lassen

Der Unternehmensverband Nord lädt zum Unternehmertag zum Thema "Weichenstellungen – Hamburg vor der Bürgerschaftswahl 2020" +++ Bei der Bootsmesse "Hamburg Boat Show" in den Messehallen dreht sich noch bis Sonntag alles um das Thema Wassersport

Alltagsreporter: Der Barkeeper in der Schanze



Die Schanze ist schon sehr gentrifiziert. Hier sind viele Hipster unterwegs und Leute, die viel Geld haben. Und die meisten sind ähnlich gekleidet. Ihr Stil folgt oft einem Muster: Secondhand-Adidas-Sportjacke, dazu weiße Sneaker. Es kommt eher selten vor, dass jemand wirklich heraussticht. Ich würde mich freuen, wenn hier ein paar mehr interessantere Leute unterwegs wären.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Was verbirgt sich hinter dem "Frauenschicksal" im Stadtpark?

Bei einem Spaziergang durch den Stadtpark kommt Autor Ulrich Stock an einer Skulptur vorbei. Ihr Körper ist zur Hälfte von Stoff umhüllt, "Frauenschicksal" steht auf dem Sockel. Stock könnte nun einfach weiter durch den Park flanieren, doch sein Interesse ist geweckt, er spürt der Geschichte jener Statue nach – und erfährt, dass es sich um ein "herumgeschubstes feministisches Kunstwerk" handelt, das über Jahre in diversen Hamburger Kellern herumstand. Besonders interessant ist das Schicksal jener Künstlerin, die das "Frauenschicksal" einst erschaffen hat: Anfang des 20. Jahrhunderts lebte Elena Luksch-Makowsky ein modernes Leben und fühlte sich doch tief zerrissen. Warum, lesen Sie in der neuen Ausgabe des "ZEITmagazins Hamburg", das heute erscheint. Den Text finden Sie auch online, und zwar hier.

"Ein Igel sollte sich zusammenrollen oder wenigstens fauchen"

Nachts mitten in Eimsbüttel: Ein kleiner Igel sitzt auf der Straße und will dort nicht mehr weg. Ist er ein geschwächtes Jungtier? Sollte er sich nicht langsam in den Winterschlaf verziehen? Muss man die Tierrettung (Tel. 040/22 22 77) rufen? Wir haben Sven Fraaß vom Hamburger Tierschutzverein von 1841 gefragt, woran man erkennt, ob ein Igel Hilfe braucht.

Elbvertiefung: Wenn man jetzt auf der Straße einen Igel sitzen sieht, wann sollte man eingreifen?

Sven Fraaß: Erst einmal kommt es darauf an, ob es sich um einen Gefahrenbereich handelt. Der Igel ist ja mit der Überlebensstrategie "Ich roll mich zusammen" Jahrmillionen gut gefahren, da kommt kaum jemand an ihn ran. Aber in der Stadt hat er meiner Beobachtung nach gelernt, dass er vielleicht doch größere Chancen hat, wenn er wegläuft. Auch wenn ihn das mehr Energie kostet.

EV: Wenn also mitten in Hamburg-Eimsbüttel ein kleiner Igel nachts auf dem Radweg sitzt und sich weder einrollt noch mit Anstupsen zum Abhauen zu überreden ist, sollte man tätig werden?

Fraaß: Dann stimmt tatsächlich etwas nicht. Ein junger, unbedarfter Igel wird nicht so schnell panisch wegrennen, aber er sollte sich zusammenrollen oder wenigstens fauchen, wenn man ihm zu nahe kommt oder ihn gar anstupst. Er muss eine Reaktion zeigen.

EV: Ab welchen Temperaturen muss man sich denn Sorgen um die Igel machen?

Fraaß: Im Oktober ist es nicht ungewöhnlich, dass man draußen noch Igel sieht. Unter dem Laub finden sie immer noch Würmer, Schnecken und Asseln. Im Prinzip finden Igel sogar noch im Winter etwas zu fressen, solange es nicht mehrere Tage hindurch eine geschlossene Schneedecke gibt. Aber wenn es tiefster Dezember ist und der Igel nur 300 Gramm wiegt, dann bitte zu uns bringen!

EV: Wie viele Igel werden pro Jahr bei Ihnen abgegeben?

Fraaß: 2018 sind 329 Tiere zu uns gekommen, 2015 waren es sogar 448. In härteren Wintern haben die Leute eher Sorge um die Igel. Im September und Oktober sind die Zahlen höher als sonst, da die Menschen glauben, dass der Igel schon populationsübergreifend im Winterschlaf zu sein hat. Aber die Igel gehen schlafen, wenn sie fett genug sind. Die Igelfrau muss erst einmal den Nachwuchs großziehen. Der Igelmann ist schneller fett und dadurch für das körperliche Signal bereit, dass es jetzt Zeit für Ruhe ist. Die Jungigel sieht man tatsächlich bei frühem Schnee noch gesund und munter herumlaufen.

Wie viele Igel jedes Jahr unnötigerweise beim Tierschutzverein abgegeben werden und was man ihnen auf keinen Fall zu fressen geben darf, lesen Sie im vollständigen Interview auf Zeit Online.

Die Fragen stellte Sigrid Neudecker

Erfrischend unhip Im positiven Sinn bodenständige Lokale findet man heutzutage auf der Schanze kaum noch. Eines davon ist der Feldstern auf dem ehemaligen Schlachthofgelände. Die Einrichtung in Hell- und Dunkelbraun ist so unhip, dass es fast schon erfrischend ist. Wo man politisch steht, zeigen zahlreiche systemkritische Sticker und Poster an der Wand (»Rote Flora bleibt«, »United against fascism« et cetera). Für wärmere Tage gibt es einen großzügigen Außenbereich. Die Speisekarte ist reichhaltig und bietet Kleinigkeiten wie Kartoffelecken mit Sour Cream (3,90 Euro), aber auch Klassiker wie Rumpsteak (16,90) oder Pannfisch (12,90) sowie viel Vegetarisches und Veganes, zum Beispiel ein leckeres, wenn auch sehr unhandliches Clubsandwich mit Sojaschnitzel und Räuchertofu plus einem kleinen Salat und einer gigantischen Menge Pommes (11,90). Mittags werden wöchentlich wechselnd ein paar Gerichte günstig angeboten, etwa eine Lammkeule mit Polenta und Pilzragout für 9,80 oder Moussaka für 7,50 Euro. St. Pauli, Feldstern , Sternstraße 2 , Mittagstisch Mo–Fr ab 12 Uhr Thomas Worthmann

Beste Bücher: In Deutschland erscheinen rund 250 Bücher am Tag. Eine Jury aus Literaturkritikern wählt jeden Monat zehn Werke aus, denen sie möglichst viele Leserinnen und Leser wünscht; so entsteht die SWR Bestenliste. Über die aktuellen literarischen Sieger diskutieren stellvertretend für die Jury Daniela Strigl, Lothar Müller und Michael Braun.

Lesesaal, Stadthausbrücke 6, 19.30–21 Uhr, 12 Euro



Ruhe im Pop: Sie klingen nach viel mehr als zwei Mitgliedern; zahlreiche Schichten schieben sich im Dream-Pop von The Day übereinander. Dabei besteht die Band "nur" aus Laura Loeters am Mikro und Moog-Synthie und Gregor Sonnenberg an der Gitarre und den Reglern. Die Stücke "sind intim, ohne sich aufzudrängen", schreiben Kritiker, "erzählen mit von innen kommender Ruhe".

Nochtwache, Bernhard-Nocht-Straße 69, heute, 20.30 Uhr, Einlass: 19.30 Uhr, VVK 16,10 Euro

MinMedi I: Frau Meier macht sich Sorgen. Um einen Knopf, der abzufallen droht, um ein Flugzeug, das in ihrem Gemüsebeet landen könnte. Eines Morgens aber findet sie im Garten ein Vögelchen. Während es sich unter ihrer Fürsorge erholt, wächst Frau Meier über sich selbst hinaus: Sie lernt das Fliegen! Theaterstück für Kids zwischen drei und neun Jahren: "Frau Meier, die Amsel".

Bücherhalle Neuallermöhe, Fleetplatz 2–4, Sa, 11–12 Uhr, Eintritt frei

MiniMedi II: "Knallig wie Jackson Pollocks Bilder, strahlend wie der Zitronenfalter auf Bambis Schwanzspitze" werden die Papierlaternen leuchten, verspricht das Bucerius Kunst Forum. Kids ab drei Jahren basteln im Atelierkurs "Lampions im Novemberlicht" mit Bambusstock, Karton und Transparentpapier.

Bucerius Kunst Forum, Alter Wall 12, So, 14–17 Uhr, 3 Euro (plus Ausstellungseintritt für Erwachsene)

MiniMediMaxi: In Schenefeld kriecht, krabbelt und hüpft es. Ab diesem Wochenende bewohnen exotische Tiere vom Feuersalamander bis zum Chamäleon die Reptilien- und Amphibien-Ausstellung im Stadtzentrum. Parallel shoppen Eltern beim verkaufsoffenen Sonntag schon mal Weihnachtsgeschenke.

Stadtzentrum Schenefeld, Kiebitzweg 2, Schenefeld, So, 13–18 Uhr, Ausstellung 27.10.–9.11.

Morgens in der U1: eine kleine Kita-Gruppe – etwa Drei- bis Vierjährige – mit ihren zwei Betreuern unterwegs. Sie unterhalten sich angeregt und betrachten an einer Haltestelle eingehend die Plakatwand mit einer Großaufnahme von David Hasselhoff. »Wer ist das?«, fragt ein kleiner Steppke. – »Das ist David Hasselhoff!« – »Woher kennst du den denn?« – »Ich habe früher immer Baywatch im Fernsehen geguckt.« Der Dreikäsehoch überschlägt sich fast vor Begeisterung: »Ich auch, ich auch!« Gehört von Stefanie Marschke

LESEN! Deko im Levantehaus © Barbara Gehrung

