Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

bevor die neue Woche Fahrt aufnimmt, müssen wir hier noch rasch eine gute Nachricht nachholen, die aus der vergangenen Woche in die neue herüberstrahlt: Hamburg ist wieder einmal Spitze. Ganz im Ernst – eine spektakuläre Aufnahme des Hamburger Fotografen Konstantin Beck ist zum besten PR-Foto 2019 gekürt worden. Es zeigt die Elbphilharmonie (Sie können es hier sehen) – und kommen Sie mir bitte nicht mit dem Witz, damit habe das Haus seine Bestimmung ja wohl endlich erfüllt (ich habe schon einmal wortreich dargelegt, warum die meiste Kritik an diesem Haus fehlgeht, und würde es gegebenenfalls wieder tun). Beck hat seine Kamera auf eine Drohne montiert und diese kurz nach Sonnenaufgang über den Morgennebel steigen lassen. Das Resultat ist von berückender Schönheit, eine zeitgenössische Fortsetzung des "Wanderers über dem Nebelmeer" von Caspar David Friedrich: Die Elbphilharmonie liegt schwerelos in den Wolken, von der Morgensonne in goldenes Licht getaucht. So muss sie einst dem Hamburger Architekten Alexander Gérard im Traum erschienen sein, der die Idee als Erster hatte, bevor dann alles eher unschön weiterging.

Man muss allerdings präzise sein. Gewonnen hat nicht der Fotograf, sondern die Hamburg Marketing GmbH, die mit dem Foto für Hamburg wirbt und mutmaßlich auch dafür bezahlt hat. Das ist nachvollziehbar. Aber auch ein bisschen schade – denn das Bild ist vor allem deshalb ein so brillantes Foto, weil es auch sehr viel aussagt über die Art, wie Hamburg Werbung für sich selbst macht. Außer der Elbphilharmonie sieht man nicht viel, die Stadt selbst ist – mit all ihren charakteristischen Ecken und charmanten Kanten – unter dem Nebel irgendwie aus dem Bild gerutscht. Könnten Sie jetzt sagen, was Hamburg ausmacht? Ich nicht. Keine Frage, als Bildschirmhintergrund und Magazin-Cover ist das Foto spektakulär gut geeignet. Aber für den Alltag wäre mir ein bisschen mehr Hamburg in Hamburg lieber. Sonst glaubt noch jemand, wir hielten diesen Blickwinkel von ziemlich weit oben herab für die Wirklichkeit. Und das tun wir ja nicht, nicht wahr?

© IBA Hamburg

So soll Wilhelmsburg in zehn Jahren aussehen

Wer als Planer oder Politiker Visionen für Wilhelmsburg entwerfen will, muss sich auf Gegenwind gefasst machen – so lautet ein ungeschriebenes Gesetz der politischen Szene im Stadtteil. Seit Hamburg die Insel als Entwicklungsgebiet im Blick hat und sich zum Sprung über die Elbe anschickt, pocht das engagierte Bürgertum auf Selbstbestimmung. Doch nun, wo die lange umstrittene neue Reichsstraße vollendete Tatsache ist und die alte Trasse dem Ende geweiht, wird es still in der Protestbewegung. Scheinbar kampflos überlassen die Wilhelmsburger der Stadtentwicklungsbehörde und der Planungsgesellschaft IBA das Feld, auf dem nun die Zukunft ihrer Insel gebaut werden soll. Am Freitag stellten Senatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) und IBA-Chefin Karen Pein die Pläne vor: 5.400 Wohneinheiten sollen in der Mitte Wilhelmsburgs entstehen, in Geschossbauten, wo heute wildes Grün wuchert und ehemalige Kleingartenparzellen, Sportplätze und die alte Reichsstraße liegen. Laut Senatorin sind die Pläne, die das Gesicht des Stadtteils für immer verändern werden, auch auf einen Wunsch der Inselbewohner zurückzuführen. Eine gewagte These – und ein Indiz für ein jahrzehntelanges Kommunikationsproblem. Wie es entstand, lesen Sie als Digitalabonnent hier kostenfrei.

Annabel Trautwein

Mit einem Runden Tisch gegen Antisemitismus wollen SPD und Grüne Hass und Hetze in der Hamburger Gesellschaft entgegentreten und in der nächsten Bürgerschaftssitzung die Berufung eines Beauftragten für jüdisches Leben beantragen +++ Die Hamburg Towers haben ihr Heimspiel gegen Brose Bamberg mit 59:89 verloren +++ Die FDP und die AfD haben auf ihren Parteitagen am Wochenende ihre Wahlprogramme nun auch offiziell verabschiedet +++ Der FC St. Pauli verlor in einem schwachen Spiel beim 1. FC Heidenheim mit 0:1 und rutschte auf den zwölften Tabellenrang ab

© Daniel Bockwoldt/​dpa

Vollhöfner Wald: Besetzer bleiben hartnäckig

Die Situation im Vollhöfner Wald im Hamburger Stadtteil Altenwerder ist über das Wochenende verfahren geblieben. Den vierten Tag in Folge harrten sechs Aktivisten am Sonntag auf einigen Bäumen aus. Sie waren hochgeklettert, als die Polizei am Donnerstag mit der Räumung des besetzten Areals begonnen hatte. Daraufhin versuchten speziell ausgebildete Beamte der Bundespolizei zunächst, den Aktivisten hinterherzuklettern. Anschließend ging die Polizei dazu über, abzuwarten und die Baumbesetzer mit Getränken und Lebensmitteln zu versorgen. Eine Polizeisprecherin bezeichnete die Lage am Sonntagmittag als "statisch".

Wie sich die Situation im Vollhöfner Wald weiterentwickeln wird, hänge maßgeblich von den Aktivisten ab, die Polizei werde weiterhin abwarten, teilte die Sprecherin weiter mit. Mitte Oktober hatten die Umweltschützer bekanntgegeben, dass der Wald besetzt sei, und ein Baumhaus in dem Waldstück gebaut, um gegen eine geplante Rodung zu protestieren. Bei der Räumung des Baumhauses am Donnerstag wurden insgesamt 19 Aktivisten in Polizeigewahrsam genommen beziehungsweise vorläufig festgenommen. Offiziell ist das Areal Altenwerder West laut Hamburger Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH seit Mai 2016 Hafennutzungsgebiet.

Die Hamburger Kammerspiele stellen heute um 10 Uhr das Programm der neuen Spielzeit vor +++ Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt eröffnet die Spiel- und Freizeitflächen im neuen Wohnquartier Haferblöcken zwischen Jenfeld und Billstedt +++ Sophie von Bechtolsheim stellt in der Bibliothek der Helmut-Schmidt-Universität ihr Buch "Stauffenberg – Mein Großvater war kein Attentäter" vor +++ Im Edelfettwerk in der Schnackenburgallee findet um 18 Uhr ein Bürgergipfel zum Thema Wohnen in Hamburg statt +++ Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) eröffnet am Abend mit einem Senatsempfang die "India Week"

Alltagsreporter: Der Verkäufer auf dem Fischmarkt

Wenn am Fischmarkt Hochwasser ist, müssen manche Wagen an tiefer gelegenen Standorten die Flucht ergreifen. Alle anderen versuchen aber auszuharren – es kommt dann nämlich mehr Kundschaft als normal. Vor allem Touristen wollen die Flut sehen, beobachten gemütlich von der Flutschutzmauer aus das Treiben. Es gibt an solchen Tagen viel zu sehen: Restaurants verbarrikadieren ihre Türen, die Flutschutztore werden zugefahren, und Autos fangen an zu schwimmen.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

© Frank Molter/​dpa

Rathaus-Quartier: "Einige Wirte mussten sogar Personal einstellen"

Seit August war das Rathaus-Quartier tagsüber für den normalen Autoverkehr gesperrt. In dieser Woche endet das Experiment, heute Vormittag wollen die Initiatoren offiziell Bilanz ziehen. Wir haben vorab mit dem Stadtplaner Mario Bloem aus dem Kreis der Organisatoren gesprochen.

Elbvertiefung: Herr Bloem, hat sich das Experiment gelohnt?

Mario Bloem: Es hat sich gelohnt. Das heißt aber nicht, dass wir alles richtig gemacht hätten. Wir mussten mehrfach nachsteuern. Zum Beispiel haben am Anfang viele Privatleute trotz Verbots in den gesperrten Straßen geparkt.

EV: Was haben Sie dagegen unternommen?

Bloem: Wir haben uns an die Zugänge gestellt und die Fahrer über das Parkverbot informiert. Das half auch noch nicht. Als Nächstes haben wir Schranken aufgestellt. Das war dann deutlich genug.

EV: Wie haben die Anlieger die Sperrung aufgenommen?

Bloem: Wir haben so viel Feedback bekommen wie noch nie. Das Niveau der Antworten ist erstaunlich hoch. Viele Leute haben sich hingesetzt und lange Texte geschrieben. Selbst Kritik wurde nicht giftig formuliert.

EV: Die Gastwirte vor Ort haben auf mehr Umsatz gehofft. Hat das geklappt?

Bloem: Ich kann nicht in die Kassen gucken. Aber die Gastronomen haben uns berichtet, dass sie noch nie zuvor so viele Gäste auf den Außenflächen hatten. Die Mittagszeiten haben sich ausgeweitet, die Leute sind länger geblieben. Einige Wirte mussten deshalb sogar Personal einstellen.

EV: So viele Menschen waren gar nicht immer auf den Straßen zu sehen ...

Bloem: Dazu müssten wir jetzt einmal diskutieren, was eine Fußgängerzone auszeichnet. Müssen sich dort viele Menschen bewegen, oder ist sie auch als Ruheraum und entschleunigter Stadtbereich wertvoll? Reicht es auch schon, wenn die Büronutzer über die Straßen gehen können, ohne Angst haben zu müssen, von einem Auto angefahren zu werden?

Welchen Faktor das Team um Bloem unterschätzt hat, welchen Trick er für entscheidend hält und was vergleichbare Projekte von den Erfahrungen im Rathaus-Quartier lernen können, lesen Sie in der ausführlichen Fassung des Gesprächs auf ZEIT ONLINE.

Die Fragen stellte Friederike Lübke

© Frank Molter/​dpa

Warum das 6:2 des HSV ohne Dieter Hecking nicht denkbar gewesen wäre

Einen 6:2-Sieg gegen den Tabellenzweiten darf man feiern. Das taten die Fans des HSV am Samstag auch. Sie taten das aber nicht nur, weil ihre Mannschaft überragend gegen den VfB Stuttgart auftrat. Sondern weil sich in dieser Saison etwas Grundlegenderes verändert hat. Der zu Saisonbeginn gekommene Trainer Dieter Hecking hat endlich Ruhe in den Verein gebracht – ein Zustand, der seit mindestens fünf Jahren schmerzlich vermisst wurde. Es gibt jetzt ein Team, das als Team bezeichnet werden kann: mit Führungsspielern, die Nachwuchskräfte mitziehen – und nicht eine chaotische Truppe, in der sich alle vor Verantwortung wegducken. Die Neuzugänge haben im HSV-Trikot nicht plötzlich all ihre Fähigkeiten verloren, sondern fügen sich auf dem Platz ein und prägen gar das Spiel. Und wenn die Mannschaft mal einen schlechten Tag hat, was bei jedem Profi-Club passiert, flippen nicht gleich alle aus – selbst dann nicht, wenn es ausgerechnet im Derby gegen den FC St. Pauli passiert. Die Saison ist noch lang, die sechs Punkte Vorsprung, die der HSV derzeit auf einen Nicht-Aufstiegsplatz hat, können schnell verspielt werden. Aber die Anhänger des HSV können gerade rundum zufrieden sein mit ihrem Verein. Was für ein seltenes Glücksgefühl für sie.

Kilian Trotier

Köstliches in der Poppenbüttler Schleuse Die Küche sei ein wenig streng, lautet die Auskunft auf die Frage, ob man das dreigängige Mittagsmenü (19,50 Euro), welches mit Fisch (Regenbogenforelle) und Fleisch (Roulade) angeboten wird, auch als vegetarische Variante erhalten könne. Der Kompromissvorschlag der sehr herzlichen Bedienung, die Kartoffelgnocchi von der Mittagskarte als Hauptgang zu nehmen, ist teuer. Der Aufpreis beträgt 4,80 Euro, recht happig, wie auch der Preis für eine Rhabarberschorle (5,50 Euro). Begeistert von dem herbstlichen Menü des Poppenbüttler The Locks ist man trotzdem. Der Salat überrascht mit einem Zusammenspiel aus glasierten Birnen, Roten Beeten, Camembert und Preiselbeerchutney, der Hauptgang beeindruckt mit knackigen Walnüssen und warmen Äpfeln – allein der »weißen Pfeffersoße« scheint der Pfeffer abhandengekommen zu sein – und im Nachgang zeigt die Küche gar Mut in Form eines ungewöhnlichen Armen Ritters von der Butterbrioche mit Aprikosenkompott. Das Ambiente in dem reetgedeckten alten Schleusenhaus ist von ausgebeulter Eleganz und das Restaurant gut besucht – auch mittags ist eine Reservierung empfehlenswert. Poppenbüttel, The Locks , Marienhof 6 , Mittagstisch Mo–Sa 12–15 Uhr Elisabeth Knoblauch

Zeitenwende auf der Uhlenhorst: Vom Deutschen Herbst über die Wiedervereinigung bis zur Jahrtausendwende – anhand von vier Familien von der Uhlenhorst erzählt Carmen Korn deutsche Geschichte. "Zeitenwende" ist der dritte Teil ihrer Jahrhunderttrilogie, sie liest daraus zugunsten der Arbeit des Ledigenheims.

Ledigenheim, Rehhoffstraße 1–3, heute, 19 Uhr

Hamburg spioniert: James Bond, CIA, Mossad; die Welt der Geheimdienste wirkt schillernd. Welche Rolle aber spielen sie tatsächlich für das Selbstverständnis eines Landes? Was haben Bond und seine Gegenspieler mit der Wirklichkeit zu tun? "Spiegel"-Gespräch live: "Die Welt der Spionage. Geheimdienste, Agenten und die Macht im Verborgenen".

Bucerius Kunst Forum, Alter Wall 12, heute, 20 Uhr, 10 Euro

Laptop-Folk: Der Mix ist außergewöhnlich, treffen hier doch Techno und Electronic auf Folk und Indie. Die Berliner Band Bodi Bill bringt die Freude am musikalischen Experiment auf die Bühne; ihre Liveacts gelten als schweißtreibend, auch für die Zuschauer.

Mojo, Reeperbahn 1, Do, 19 Uhr, VVK 22,50 Euro

Singen für Kinder: Mediziner nutzen in der Regel Instrumente wie Skalpell oder Stethoskop. Beim Benefizkonzert zugunsten der Kinderklinik des UKE allerdings tauschen sie ihr Werkzeug gegen Geigen, Pauken und Trompeten ein; einen Chor gibt es auch. Es erklingt die Bach h-Moll Messe.

Hauptkirche St. Katharinen, Katharinenkirchhof 1, Sa, 19 Uhr, VVK 20 Euro

Ausflug auf dem Katamaran nach Helgoland. Am Nebentisch eine Familie mit zwei Töchtern, etwa sechs und acht Jahre alt. Die Ältere rennt raus aufs Außendeck und wieder rein, wieder raus und zurück, zuppelt aufgeregt an ihrer kleinen Schwester rum und ruft lauthals : »Tina, Tina! Komm! Du musst mir unbedingt beim Spielen helfen!« Gehört von Heiner Stegelmann

Hamburg im Herbst: mit Schwan, St. Nikolai und Elphi im Dunst © Claudia Pittelkow

