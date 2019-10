Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

seit ich Redakteur im Hamburg-Ressort der ZEIT bin, denke ich regelmäßig über die Absurdität des Daseins nach. Gerade gestern etwa, als ich – kaum war der Newsletter verschickt – in den Radionachrichten hörte, die Baumbesetzer im Vollhöfner Wald hätten wieder Boden unter den Füßen, während wir Ihnen noch berichtet hatten, sie hielten ihren Widerstand aufrecht, als sie es schon nicht mehr taten. Das sind Momente, in denen man sich auch als Newsletterredakteur nur noch fragt, wie das bitte passieren konnte, sehr gern würde man sich nun selbst in einem Wipfel verkriechen, umso mehr freue ich mich aber, Ihnen heute versichern zu können: Wir haben uns wieder im Griff.

Aber nicht nur mich beschäftigt die Absurdität des Daseins, sondern auch die CDU-Bürgerschaftsfraktion. Die erkundigte sich aktuell in einer Kleinen Anfrage an den Senat, wie gut die Graffiti-Plage unter Kontrolle sei. Die Antwort lautet zusammengefasst: gar nicht. Dies aber in Form einer 20-seitigen eng bedruckten Tabelle, die jeden einzelnen Tag, Schriftzug und Aufkleber auflistete, der bei der Polizei angezeigt wurde. Die Lektüre ist sehr aufschlussreich, erstaunlich, was man so alles beschmieren und bekleben kann (allein 128 Verteilerkästen!). Insgesamt seien bis Ende September 2407 Graffiti gezählt worden, heißt es in der Senatsantwort, die meisten in St. Pauli.

Die Aufklärungsquote liegt nur bei knapp 12 Prozent, die meisten Schmierer kommen ungeschoren davon. Das ist unbefriedigend. Auch für die CDU, die die Zahl und die Aufklärungsquote darum regelmäßig abfragt. Es wäre interessant zu wissen, wie viele Mitarbeiter in städtischen Behörden mit der Erfassung der Graffiti befasst sind, Jahr für Jahr, ohne dass sich etwas ändert. Kennen Sie die Geschichte von Sisyphos? Die mythische Gestalt, deren Bestimmung es ist, einen Felsblock bergauf zu rollen, so lange, bis er runterfällt, und dann wieder von vorn. Man müsse sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen, schrieb Albert Camus, weil er die Sinnlosigkeit seines Tuns nicht begreife. Ein schöner Gedanke. Die CDU-Bürgerschaftsfraktion dürfte demzufolge gleichfalls eine sehr, sehr glückliche Versammlung sein.

Ihr Florian Zinnecker

Die Zukunft des Vollhöfner Waldes

Nach dem Ende der Besetzung des Vollhöfner Waldes ist die Zukunft des Geländes immer noch offen – die Aktivisten warnten nach ihrem Abzug über Twitter, der Wald sei "noch lange nicht safe". Dass der Wald früher oder später abgeholzt wird, steht nach den derzeitigen Plänen der Hamburg Port Authority (HPA) außer Frage. Weshalb die Bäume weichen sollen, ist noch nicht klar – und auch nicht, wann. Die HPA hat nach eigenem Bekunden bereits den Baugrund geprüft, es gebe Planungen zur Erschließung von Gewerbeflächen. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und die von Senator Michael Westhagemann (parteilos) geführte Wirtschaftsbehörde bemühen sich derweil, in der Debatte um den Wald Druck vom Kessel zu nehmen. Schon seit Langem sei klar, dass im Hafennutzungsgebiet Altenwerder West frühestens 2023 gerodet werde, betont eine Sprecherin der Wirtschaftsbehörde – insofern habe es auch kein Moratorium gebraucht, das Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) nach eigenem Bekunden mit Westhagemann aushandelte, um etwaige Fällungen bis Februar auszusetzen. Der Senat entschied aber bereits 2016, dass von dem 45 Hektar großen Waldgebiet nur ein schmaler Randstreifen als geschützte Grünzone stehen bleiben soll. Der Rest gilt seither als Hafenfläche. Auch Kerstan, der den Polizeieinsatz im besetzten Waldstück als unnötig kritisierte und auf Twitter für den Dialog warb, stimmte damals zu. Warum? "Weil wir das im Koalitionsvertrag vereinbart hatten", sagt Kerstan. Offenkundig gelang es den Grünen damals nicht, sich bei Hafenthemen gegen den Koalitionspartner durchzusetzen.

Annabel Trautwein

Wegen der Veröffentlichung eines Fotos mit der Flagge der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK ist die Co-Vorsitzende der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, Cansu Özdemir, zu einer Geldbuße in Höhe von 4500 Euro verurteilt worden; das Urteil ist zur Bewährung ausgesetzt +++ Im Hamburger Prozess gegen einen ehemaligen Wachmann im KZ Stutthof hat am Montag ein polnischer Überlebender als Zeuge ausgesagt +++ Bei einem Verkehrsunfall in Pinneberg ist am Montagmittag ein Kind ums Leben gekommen

Bezirk Mitte: So geht es weiter nach dem Schiffbruch

Die Fraktionen in der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte haben sich fünf Monate nach der Bezirkswahl endgültig sortiert. Wie berichtet, zeichnete sich zunächst eine Mehrheit für Grüne und SPD ab – mit der SPD als Juniorpartner. Dann spaltete sich die Grünen-Fraktion auf, in einem Szenario, das unser Politikredakteur Frank Drieschner in seinem aktuellen Kommentar als "Desaster" bezeichnet – binnen weniger Wochen manövrierte sich die Partei dadurch aus der Position des Wahlsiegers in die Opposition. Künftig wird der Bezirk von einer Dreierkoalition aus SPD, CDU und FDP geführt. Das gemeinsame Regierungsprogramm umfasst beispielsweise eine langfristige Sicherung der Wochenmärkte, die Förderung von Wohnungsbau etwa durch die Genehmigung höherer Gebäude als bisher, eine Komfort-Offensive im öffentlichen Personennahverkehr – das Ziel der autofreien Innenstadt ist auf Betreiben der CDU aber nicht mehr Teil der Agenda des Bezirks. "Sollten die Grünen die Hamburger Bürgerschaftswahl gewinnen, wollen sie die Innenstadt des Stadtstaats in eine autofreie Zone verwandeln", kommentiert dazu Drieschner. "Im Bezirk Mitte, zu dem die Innenstadt gehört, haben sie nun ein Parteienbündnis stark gemacht, das sich gegen dieses Vorhaben stellt. Selten haben Politiker den eigenen Zielen so sehr geschadet. Drieschners Kommentar auf ZEIT ONLINE lesen Sie hier.

Um zehn Uhr informiert der Unternehmerverband Hafen über die Perspektiven Hamburgs als internationale Logistikdrehscheibe, um elf Uhr stellen die Verbände der Wohnungswirtschaft eine Studie zum Hamburger Mietwohnungsmarkt vor, der Bund der Steuerzahler präsentiert sein Schwarzbuch 2019/20, um 19 Uhr findet an der Universität eine Diskussion zur Partnerschaft Hamburg/Shanghai statt, und um 19.30 Uhr hält ZDF-Moderator Claus Kleber in der Bucerius Law School die Festrede zur Verleihung des HIM-Preises für Menschenrechte

Alltagsreporter: Der Rohrreiniger

Kürzlich hatte ich eine Anruferin am Telefon, die mit den Nerven am Ende war. Sie wusste nicht mehr, was sie machen sollte, hatte bisher nur Absagen erhalten. Wo denn das Problem liege, hakte ich nach. "Das wollen Sie wirklich wissen?", rief sie beglückt aus, fasste kurz die Problematik zusammen. Dann Schweigen am Telefon, ein tiefer Seufzer. Schließlich wieder ihre Stimme: "Vielen Dank fürs Zuhören. Mir geht es schon viel besser, obwohl ich noch gar nicht weiß, ob Sie mir helfen können."

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Karsten und Heiko Jahnke: "Musikalisch zu rebellieren hat nicht geklappt"

Den Hamburger Karsten Jahnke, 81, darf man als Legende der Konzertunternehmerbranche bezeichnen: Er arbeitete mit Größen wie Bob Dylan, U2, Peter Gabriel und den Rolling Stones, aber seine große Liebe gilt dem Jazz. Sein Sohn Heiko, 49, beschallte als DJ schon den Hamburger Mojo Club und verantwortet das Überjazz Festival, das am 1. und 2. November auf Kampnagel zum zehnten Mal über die Bühne geht. Unser Autor Christoph Dallach hat die beiden auf ZEIT ONLINE zu ihrer gemeinsamen Leidenschaft befragt, einen Ausschnitt des Interviews können Sie hier lesen.

Elbvertiefung: Heiko Jahnke, mit welcher Musik haben Sie als Jugendlicher gegen Ihren Vater rebelliert?

Heiko Jahnke: Musikalisch zu rebellieren hat nicht geklappt. Ich hatte zwei Pole: meinen Vater, der mir alle Freiheiten ließ und der mit keiner Musik zu schockieren war. Und meinen älteren Bruder Torsten, der in Sachen Punkrock unterwegs war.

Karsten Jahnke: Torsten war der erste The-Cure-Fan, den ich kannte. Wir wohnen in Wellingsbüttel, ganz in der Nähe des Friedhofs. Da sind die dann nachts übers Gitter gestiegen und haben Messen zwischen den Gräbern abgehalten.

Heiko Jahnke: Wir Kinder hatten durch den Job unseres Vaters einen gewissen Vorsprung gegenüber Freunden, was das Entdecken neuer Musik anging. Trotzdem hatte ich eine Beatles-Phase, wie jeder andere auch. Aber bei uns sprang eben jeden Tag auch noch ein neues Genre aus der Kiste.

Karsten Jahnke: Es gibt einen Klassiker mit Heiko ...

Heiko Jahnke: Die Geschichte habe ich schon oft gehört, bei der letzten Version war ich angeblich vier Jahre alt.

Elbvertiefung: Erzählen Sie.

Karsten Jahnke: Wir hatten eine kleine Feier zu Hause, etwa zehn Leute. Damals war der Jazzmusiker Ken Colyer einer meiner Favoriten. Die Musik muss wohl spät am Abend etwas lauter gewesen sein, denn auf einmal wurde die Tür aufgestoßen, der kleine Heiko kam rein und sagte: "Ach, schon wieder Ken Colyer!" Die Leute sind ausgerastet. Vermutlich hätte er damals auch schon Miles Davis erkannt.

Elbvertiefung: Hat Ihr Sohn einen guten Musikgeschmack, Herr Jahnke?

Karsten Jahnke: Er hat wahrscheinlich den besten Geschmack von allen Leuten, die ich kenne. Das muss ich ihm zugestehen. Er ist manchmal sogar pingelig.

Was Heiko Jahnke seinem Vater hoch anrechnet, weshalb er entgegen anderen Absichten doch denselben Beruf ergriffen hat und welche Erlebnisse die beiden mit Herbert Grönemeyer, Marius Müller-Westernhagen, Howard Carpendale und beinahe auch Jamie Cullum verbinden, lesen Sie als Digitalabonnent hier kostenfrei.

Die Fragen stellte Christoph Dallach

Dächlein, deck dich

Reinhold Junker trägt eine Schiffermütze, ein Fischerhemd mit Lederweste und kurze Hosen. Auf seinem rechten Unterarm hat er eine Ankertätowierung. Er steht auf dem Dach eines Hauses in der Wingst, irgendwo auf halbem Weg zwischen Hamburg und Cuxhaven, kniet sich hin und drückt mit beiden Händen auf die goldgelben Reethalme, mit denen das Dach bedeckt ist. Früher trugen fast alle Dächer im Hamburger Umland Reet, gedeckt von spezialisierten Handwerkern. Heute ist Reet ein globalisiertes Luxusprodukt. Und die Handwerker von damals müssen Wege finden, in der Gegenwart anzukommen. Die Kunden, die sich ihre Dächer von Junker decken lassen, wünschen sich Nähe zur Natur. Aber das Problem mit der Natur ist, dass sie nicht berechenbar ist. Niemand kann eine Garantie dafür geben, wie lange ein Reetdach hält. Der Wissenschaftsjournalist Jakob Simmank hat Reinhold Junker für das ZEITmagazin Hamburg bei der Arbeit begleitet und das Porträt einer Branche geschrieben, die vom Nachhaltigkeitsboom profitiert – und zugleich aus der Zeit gefallen scheint, weil sie Wege finden muss, mit dem Zufall umzugehen. Das Heft finden Sie entweder als Beilage in der ZEIT, die Sie, wenn Sie sich beeilen, heute noch am Kiosk ergattern können. Oder Sie klicken hier und können den Text auf ZEIT ONLINE als Digitalabonnent kostenfrei lesen.

Kaffeepause:

Neues Café in Bramfeld Warum sich in Hamburger Cafés vielerorts Türkis als dominierende Farbe etabliert hat? Vielleicht weil es den Charakter der Frische und des Verträumten in sich trägt – und eine Portion südeuropäischer Leichtigkeit. Auch in dem vor zwei Monaten eröffneten Café amorbelle in Bramfeld ergänzt eine hohe türkisfarbene Wand das beliebte Arrangement aus grauer lang gezogener Bank, weißen Holzmöbeln und einigen poppigen Accessoires. Der Maulwurfkuchen (3,50 Euro) mit Sahne, Bananen und Schokotropfen schmeckt dann aber wenig überraschend und lässt, genau wie der Kakao auf dem Cappuccino (3,10 Euro, mit Bohnen von Saicaf) an die Achtzigerjahre denken. Während man der jazzig-loungigen Musik lauscht und der Blick über die kleine neu geschaffene Fußgängerzone vor dem Fenster fällt – gegenüber hat eine viermalige deutsche Meisterin ein Nagelstudio aufgemacht –, gelangt neues Gebäck aus der Küche in die Vitrine: Cake-Balls (das Stück 3,50 Euro). Wie riesige Cake-Pops, die aufgrund ihrer Größe, dem schokoladigen Teig und der Erdbeermousse geradezu gehaltvolle Bomben sind, aber nicht weniger munden. Bramfeld, Café amorbelle , Bramfelder Dorfplatz 10 , Mo, Di, Do & Fr 9.30–18 Uhr; Sa, 10–18 Uhr Elisabeth Knoblauch

Wir verlosen 10 x 2 Karten für die ZEIT-Veranstaltung "Marie Bäumer im Gespräch" im Abaton-Kino am 31. Oktober ab 20.00 Uhr.

Zeit für Zeitung: Immer mehr Menschen beziehen Nachrichten ausschließlich über digitale Medien, immer weniger lesen Print-Produkte. Wie gehen Verlage damit um? Welche Optionen haben sie? Öffentliche Vorlesung mit Professor Michel Clement: "Hat die Zeitung eine Zukunft?"

Haspa, Finanz-Center Rotherbaum, Grindelallee 53, heute, 18.30 Uhr, kostenfreie Tickets online

Eigenartige Lesung: 1500 Jahre Kulturgeschichte und Migration bringen diesen Titel hervor – "Kiffen, Kaffee und Kajal". Der Hamburger Autor Kerim Pamuk erzählt darin "vergnüglich-investigativ", wie der Orient nach Europa kam. Lesung im Rahmen des eigenarten-Festivals.

Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, heute, 19.30 Uhr, 8 Euro

Tipps für Kids

MiniMedi: Onno und Ontje lieben das Meer. Ob ihre Trommel das Geräusch der Wellen nachahmen kann? Kids ab fünf Jahren basteln im Rahmen des Lesefests "Seiteneinsteiger" Klangkörper und lauschen dem Bilderbuchkino. Kurz vor Halloween entdecken Unerschrockene außerdem die Geisterbibliothek. Bücherfreunde ab sieben Jahren folgen gruseligen Gestalten bis zur dunklen Leseecke.

Lesefest, Veranstaltungen bis Fr, Programm online;

Onno und Ontje: Bücherhalle Winterhude, Winterhuder Marktplatz 6, heute, 16–17.30 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung online;

Geisterbibliothek: Bücherhalle Dehnhaide, Vogelweide 20b, morgen, 16.30–19 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung online

MediMaxi: Über die Bühne gleiten Lichtblitze, Regen ergießt sich auf Mensch und Tier. Das Musiktheater "Arche Noah – neu verfrachtet" übersetzt die alte Geschichte humorvoll in die heutige Zeit. Untertitel: "Der 600-Jährige, der in ein Schiff stieg und verschwand".

Christuskirche Eidelstedt, Halstenbeker Weg 22, Do/Fr 19.30 Uhr, Sa 15 und 19.30 Uhr, 15 Euro

Maxi: Acroyoga wirkt wie ein Mix aus Zirkusshow und Meditation. Bei der "Intergalaktischen Acroyoga Jam" landen im Kosmos des Oberhafens Anfänger und Fortgeschrittene, um akrobatisch gen Weltall zu schweben.

Die Halle, Stockmeyerstraße 43, So, 17.30–22 Uhr, 5 Euro

Eine Kundin fortgeschritteneren Alters spricht die noch recht junge Verkäuferin an der Fischtheke an. Kundin: »Ich hätte gerne Aal!« – »Aal haben wir keinen, der steht unter Naturschutz«, antwortet die Verkäuferin. Es folgt ein enttäuschtes: »Ach! Auch der geräucherte?« Gehört von Arlette Andrae

Mit dem Kopf in den Wolken © Alexander Hirschmann

